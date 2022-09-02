G7 готується оголосити план обмеження ціни на російську нафту, - The Wall Street Journal
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Найближчим часом міністри фінансів країн G7 можуть оприлюднити план встановлення обмежень на ціну нафти, яку експортує Росія.
Керівники фінансових відомств країн Групи семи зберуться у п'ятницю, 2 вересня, щоб схвалити цей план і визначитися з терміном його реалізації, повідомляє видання, посилаючись на власні джерела, пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Очікуваний захід може стати ефективним способом скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. Водночас указується на низку проблем на шляху реалізації цих обмежень.
Згідно з планом, уточнює видання, країни G7 заборонять фінансування та страхування поставок російської нафти, за винятком випадків, коли вона купується за встановленою ціною. Ці країни охоплюють трохи більше 30% світової фінансової системи та страхують понад 90% світових транспортних перевезень.
"Наша мета – створити таку дозвільну систему, яка дасть можливість російській нафті текти, але знизить доходи РФ", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.
Серед важливих деталей, які все ще обговорюються, - ціна, на яку може бути встановлено ліміт. Посадовці шукають баланс між обмеженням російських доходів та збереженням стимулу для Росії продавати свою нафту.
План щодо обмеження цін також поширюватиметься на нафтопродукти, зокрема бензин - ще одне важливе джерело надходжень РФ від експорту.
У середу нафта продавалася у Нью-Йорку за ціною близько 90 доларів за барель, що, за оцінками аналітиків, уже на 20 доларів дешевше проти світових цін.
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