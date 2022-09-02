УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10193 відвідувача онлайн
Новини За кордоном Санкції проти Росії
5 372 10
G-7 (706) нафта (703) Росія (47112) санкції (6827)

G7 готується оголосити план обмеження ціни на російську нафту, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

Найближчим часом міністри фінансів країн G7 можуть оприлюднити план встановлення обмежень на ціну нафти, яку експортує Росія.

Керівники фінансових відомств країн Групи семи зберуться у п'ятницю, 2 вересня, щоб схвалити цей план і визначитися з терміном його реалізації, повідомляє видання, посилаючись на власні джерела, пише The Wall Street Journal, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Очікуваний захід може стати ефективним способом скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв. Водночас указується на низку проблем на шляху реалізації цих обмежень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США закликають Індію і надалі стримувати зростання ціни на російську нафту

Згідно з планом, уточнює видання, країни G7 заборонять фінансування та страхування поставок російської нафти, за винятком випадків, коли вона купується за встановленою ціною. Ці країни охоплюють трохи більше 30% світової фінансової системи та страхують понад 90% світових транспортних перевезень.

"Наша мета – створити таку дозвільну систему, яка дасть можливість російській нафті текти, але знизить доходи РФ", - заявив заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

Серед важливих деталей, які все ще обговорюються, - ціна, на яку може бути встановлено ліміт. Посадовці шукають баланс між обмеженням російських доходів та збереженням стимулу для Росії продавати свою нафту.

План щодо обмеження цін також поширюватиметься на нафтопродукти, зокрема бензин - ще одне важливе джерело надходжень РФ від експорту.

У середу нафта продавалася у Нью-Йорку за ціною близько 90 доларів за барель, що, за оцінками аналітиків, уже на 20 доларів дешевше проти світових цін.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
расеянцы 2023.....
показати весь коментар
02.09.2022 00:35 Відповісти
Боже храни Америку ! 🙏
показати весь коментар
02.09.2022 00:37 Відповісти
ніже плінтуса опустили мегадєржаву
показати весь коментар
02.09.2022 00:38 Відповісти
Газ уже жгут кацапы
Скоро и нефть начнут
показати весь коментар
02.09.2022 00:42 Відповісти
Рашка летит со сверхзвуковой скоростью стать китайской колонией! Знаете почем ***** газ продаёт товарищу Си? 126$. Для Европы цена весной дозодила до 3500$!!!
показати весь коментар
02.09.2022 01:24 Відповісти
Китай никогда не заменит рынок Европы. Пропускная способность газопровода в Китай в 10 раз меньше европейских. Дедок блефует совсем по тупому
показати весь коментар
02.09.2022 09:17 Відповісти
це дуже добре. скоро й нафтове ембарго вступить в силу. та й уже в рашистів неохоче купують їхню нафту, скоро доведеться закривати родовища.
показати весь коментар
02.09.2022 09:41 Відповісти
Труба мордору.
показати весь коментар
03.09.2022 14:27 Відповісти
 
 