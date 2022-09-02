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Київська область (3131) пожежа (3736) ДСНС (4456)

Ліквідовано чотири осередки загоряння торфовищ на Київщині, триває гасіння ще двох, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

пожежа,тец,кременчуцька

На Київщині ліквідували чотири осередки загоряння торфовищ, триває гасіння ще двох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, ліквідовано 4 осередки загоряння торфовищ: с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га, с. Шибене Бучанського району (на площі 0,3 га), с. Стоянка Бучанського району (на площі 0,7 га) та с. Феневичі Вишгородського району (на площі 0,003 га).

"Триває гасіння 2 осередків: с. Соснівка, Вишгородського району. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків; с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель", - інформували у ДСНС.

Рятувальники закликали громадян зберігати спокій та наголосили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ накрило смогом: в області горять торф’яники

Автор: Роман Свиридович
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02.09.2022 04:21 Відповісти
Фото не в тему.
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02.09.2022 06:03 Відповісти
Торф - резервне паливо, взимку може знадобитися.
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02.09.2022 07:35 Відповісти
Сьогодні і вчора ну так уже воняло в нас на Позняках. мабуть, вітер звідти.
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02.09.2022 09:36 Відповісти
Така контрольована,що нема чим дихати в Києві. Одна одиниця техніки задіяна то серйозно
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02.09.2022 09:38 Відповісти
Дякуємо. Бережіть себе, хлопці.
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02.09.2022 11:19 Відповісти
 
 