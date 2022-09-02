Ліквідовано чотири осередки загоряння торфовищ на Київщині, триває гасіння ще двох, - ДСНС

На Київщині ліквідували чотири осередки загоряння торфовищ, триває гасіння ще двох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Так, ліквідовано 4 осередки загоряння торфовищ: с. Здвижівка Бучанського району ліквідовано пожежу торфу на площі 0,2 га, с. Шибене Бучанського району (на площі 0,3 га), с. Стоянка Бучанського району (на площі 0,7 га) та с. Феневичі Вишгородського району (на площі 0,003 га).

"Триває гасіння 2 осередків: с. Соснівка, Вишгородського району. До гасіння залучено 2 одиниці техніки та 8 чоловік особового складу 41-ї ДПРЧ смт Іванків; с. Михайлівська-Рубежівка, Бучанського району. До гасіння залучено 1 одиницю техніки, 2 МП та 6 чоловік особового складу 52-го ДПРП смт Ворзель", - інформували у ДСНС.

Рятувальники закликали громадян зберігати спокій та наголосили, що ситуація з пожежами в екосистемах області повністю контрольована.

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