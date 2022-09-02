Нічний удар окупантів по Харкову: приліт у Холодногірському районі, пошкоджено інфраструктурні об’єкти (оновлено). ФОТО

Рашисти знову обстріляли Харків.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі був приліт у Холодногірському районі міста. Попередньо без жертв, постраждали чотири автомобілі. Зранку рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця прильоту", - зазначив він.

Пізніше Терехов уточнив, що внаслідок ранкового обстеження території в Холодногірському районі поліція говорить про приліт ракети С-300.

"Крім чотирьох автомобілів пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Про жертв інформації немає", - інформує очільник міста.

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