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Нічний удар окупантів по Харкову: приліт у Холодногірському районі, пошкоджено інфраструктурні об’єкти (оновлено). ФОТО
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Рашисти знову обстріляли Харків.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі був приліт у Холодногірському районі міста. Попередньо без жертв, постраждали чотири автомобілі. Зранку рятувальники перевірятимуть територію, що прилягає до місця прильоту", - зазначив він.
Пізніше Терехов уточнив, що внаслідок ранкового обстеження території в Холодногірському районі поліція говорить про приліт ракети С-300.
"Крім чотирьох автомобілів пошкоджено два інфраструктурні об'єкти. Про жертв інформації немає", - інформує очільник міста.
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