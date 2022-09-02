Ми не маємо узгоджувати з іншими державами звільнення наших територій, - Данілов

Україна не повинна узгоджувати звільнення своїх територій з будь-якою державою. Використання наданої зброї - інше питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв'ю.

Посадовець відповів на запитання, чи узгоджене визволення окупованого Росією Криму з Лондоном, Вашингтоном, Берліном або Варшавою.

"Ми не маємо узгоджувати звільнення наших територій", - наголосив Данілов.

Водночас він вказав: "Якщо мовиться про незастосування на певних етапах знаряддя, яке ми отримали від США, по об’єктах на території РФ - це трошечки інша справа".

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