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Ми не маємо узгоджувати з іншими державами звільнення наших територій, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Україна не повинна узгоджувати звільнення своїх територій з будь-якою державою. Використання наданої зброї - інше питання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у інтерв'ю.

Посадовець відповів на запитання, чи узгоджене визволення окупованого Росією Криму з Лондоном, Вашингтоном, Берліном або Варшавою.

"Ми не маємо узгоджувати звільнення наших територій", - наголосив Данілов.

Водночас він вказав: "Якщо мовиться про незастосування на певних етапах знаряддя, яке ми отримали від США, по об’єктах на території РФ - це трошечки інша справа".

Читайте також: Росія має позбутися колоній, вони вже починають хитатися, - Данілов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
То може треба було свої ракети будувати, і лупили б ними куди захотіли! Але ж зелена худоба захотіла дороги будувати!!! Ото нічого тепер ставати "в позу"! Бо можемо і без тої допомоги яку зараз надають залишитися! Мать вашу зелену рімму!!!!
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02.09.2022 07:39
+8
Питання: а де "Родіна" у Птаха?
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02.09.2022 07:15
+7
Подивився те інтерв'ю. Каже "до війни неможливо підготуватись". Зелене г відбілюється..
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02.09.2022 07:16
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трохи про сутність росіян

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02.09.2022 07:11 Відповісти
Питання: а де "Родіна" у Птаха?
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02.09.2022 07:15 Відповісти
он птица, а птицам родина не нужна.
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02.09.2022 07:32 Відповісти
Подивився те інтерв'ю. Каже "до війни неможливо підготуватись". Зелене г відбілюється..
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02.09.2022 07:16 Відповісти
Маю на увазі інтерв'ю данілова. Таке вже гівно.
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02.09.2022 07:17 Відповісти
Не плюй в колодець ,з якого набираєш воду. Якщо доля правди в його словах Є (я сумніваюсь),то зелена чума просто ідіоти. Чи це показать нашим лохам--дивись які ми сміліі самостійні
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02.09.2022 07:23 Відповісти
Ну так і скажи Зелі, бо він все з Путлером узгоджує !
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02.09.2022 07:38 Відповісти
І все це через д'єрмака!
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02.09.2022 07:40 Відповісти
То може треба було свої ракети будувати, і лупили б ними куди захотіли! Але ж зелена худоба захотіла дороги будувати!!! Ото нічого тепер ставати "в позу"! Бо можемо і без тої допомоги яку зараз надають залишитися! Мать вашу зелену рімму!!!!
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02.09.2022 07:39 Відповісти
А ви чули, що Зеленський відповів на запитання, чому не були розбомблені мости, щоб Росія не увійшла до України як ніж у масло. Так він сказав що тому що йому було шкода грошей, які витрачені на будівництво доріг та мостів. Ось же сволота
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02.09.2022 08:38 Відповісти
Не бреши кацапчику (сьогоднішній) , ніхто вас тварюк не звав ! а за пастора ми спокійні , він до вас прийде
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02.09.2022 08:07 Відповісти
Я ніколи не була за зелених. Але зараз розумію, що Данілов каже правільно. Знов бачу повилазили кремлівські боти, щоб воду каламутити.
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02.09.2022 07:44 Відповісти
Хоча стосовно будування ракетЮ ви праві.
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02.09.2022 07:45 Відповісти
А хто з вами узгоджує, бачать роботу ЗСУ . бажання укр.суспільства і керують
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02.09.2022 07:48 Відповісти
Якби щось хотіли звільняти, то озброювали би армію, а не крали на дорогах.
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02.09.2022 08:19 Відповісти
Спочатку це сказали майже всі посадовці на заході, а він зараз погоджується з цим. Навіщо цей срач?
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02.09.2022 09:05 Відповісти
Как задолбало, когда человек который прое..л все что можно прое..ть, сейчас, регулярно озвучивает банальности и очевидные вещи, и выдавая их за величайшее откровение ниспосланное ему в результате тяжелых раздумий о судьбе родины. И надо заметить получая за это очень немаленькую зарплату из средств налогоплательщиков. От жабы на болоте больше пользы.
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02.09.2022 09:45 Відповісти
еко,плять,гоноровий,коли за нього працюють!
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02.09.2022 11:03 Відповісти
Он на бомжа похож на фото.
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02.09.2022 11:37 Відповісти
 
 