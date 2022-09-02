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Чергова пекельна ніч для окупантів у Мелітополі. ЗСУ ювелірно влучили у склад боєприпасів в районі аеродрому, - Федоров. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Наші Збройні сили влаштували окупантам чергову пекельну ніч у Мелітополі.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! За попередніми даними, попадання одразу по двох ворожих локаціях💥. Перша - склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити. Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху", - зазначає він.
Щодо другої локації, за словами Федорова, уточнюється інформація.
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