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Чергова пекельна ніч для окупантів у Мелітополі. ЗСУ ювелірно влучили у склад боєприпасів в районі аеродрому, - Федоров. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Наші Збройні сили влаштували окупантам чергову пекельну ніч у Мелітополі.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна пекельна ніч для окупантів у Мелітополі та ювелірна робота наших ЗСУ! За попередніми даними, попадання одразу по двох ворожих локаціях💥. Перша - склад боєприпасів в районі аеродрому, який окупанти вже вкотре безуспішно намагаються відновити. Попали настільки влучно, що детонувало ще декілька годин після вибуху", - зазначає він.

Щодо другої локації, за словами Федорова, уточнюється інформація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти з мінометів обстріляли евакуаційну колону у Василівці на Запоріжжі, - мер Мелітополя Федоров

Автор: Ірина Дашківська
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Смерть рашистам!
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02.09.2022 07:00 Відповісти
Вчора ввечері влаштували бавовну в трьох містах. Слава ЗСУ!
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02.09.2022 07:52 Відповісти
У Мелітополі сьогодні добре бУхало. А не бухалО.
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02.09.2022 08:35 Відповісти
БухалО накануне.
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02.09.2022 13:00 Відповісти
БухАло
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02.09.2022 14:07 Відповісти
Героям слава !!!
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02.09.2022 11:04 Відповісти
 
 