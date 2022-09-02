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У ніч на 1 вересня знищено ворожий склад із паливом у Новоосинівці на Харківщині, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вибух,склад

Сили оборони продовжують нанесення ударів по об’єктах противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Так, за даними Генштабу, в населеному пункті Новоосинівка Харківської області в результаті ефективно завданого Силами оборони вогневого ураження в ніч з 31 серпня на 01вересня знищено склад пально-мастильних матеріалів противника. Кількість знищеної техніки та особового складу уточняється.

"В населеному пункті Таврійськ Херсонської області, 30 серпня за результатами вогневого ураження місця дислокації противника на фондах колишнього АТП, втрати ворога склали більше 20 одиниць озброєння та військової техніки, втрати живої сили - уточнюються", - додають у Генштабі.

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Автор: Ірина Дашківська
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Добре горить!
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02.09.2022 08:21 Відповісти
Героям слава !!!
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02.09.2022 11:08 Відповісти
 
 