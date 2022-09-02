На Півдні ліквідовано 102 рашисти та знищено 5 ворожих складів боєприпасів, - ОК "Південь"

В операційній зоні Південнобузького напряму обстановка стабільно складна, але контрольована. Продовжується знищення ворожих запасів та резервів, ураження пунктів управління та вогневий контроль транспортних шляхів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь".

Як зазначається, вороже військо здебільшого деморалізоване, однак відчайдушно чинить опір.

"Намагаючись втримати оборону на суходолі, ворог продовжує артилерійсько-мінометні обстріли, а також авіаційні й ракетні удари по наших позиціях, по мирних населених пунктах, по місцевих мешканцях. Тричі протягом дня винищувачами та штурмовиком завдано ракетні удари по наших позиціях в Бериславському району, без втрат. Натомість, одному зі штурмовиків завдано ураження. Результати дорозвідуються", - зазначають в ОК "Південь".

Ворог здійснив бомбардування фугасними п’ятсоткілограмовими авіабомбами Миколаївського району, де поранено одну цивільну особу.

Також повідомляється, що ворог продовжував атакувати Миколаївщину, випустивши ракету повітряного базування з винищувача Су-35 по Березнегуватській громаді. Сили протиповітряної оборони спрацювали відмінно, ракету знищено.

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"Нашою авіацією завдано 18 ударів по командних і опорних пунктах, по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях. Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога", - йдеться у повідомленні.

Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.

"Встановлено, що за підсумками бойового дня ворожі сили зменшились на 102 рашисти, 6 танків, гаубицю "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", мобільний 120-ти мм міномет, 8 одиниць авто-бронетехніки. Знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромна переправа біля Козацького", - додають в ОК "Південь".

В Чорному морі корабельне угруповання змін складу та задач не зазнало. Напоготові як і раніше 3 носії ракет типу "Калібр", 1 з яких підводний. Сумарний залп складає 20 ракет.

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