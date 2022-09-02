УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10329 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
2 307 6
війна (56084) Канада (1496) окупація (5813) розвідка (3611)

Українці на окупованих територіях продовжують чинити спротив військам РФ, - розвідка Канади

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Мешканці тимчасово окупованих Росією регіонів України продовжують чинити спротив повномасштабному російському вторгненню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Твіттері повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади.

"Пересічні українці працюють над тим, аби донести інформацію про утиски на окупованих територіях до зовнішнього світу, незважаючи на ризик помсти та намагання Росії контролювати комунікації", - заявили розвідники.

Також читайте: Канада і надалі надаватиме військову допомогу Україні, - глава Міноборони Ананд

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кондратюк сьогодні сказав:
Наскільки я знаю Херсонщину, це мій рідний край, вона взагалі не російська. Сальдо був мером Херсона 10 років... Це просто лайно, яке спливло нагору в буревії окупації. Я закінчив школу в Каланчаці. Це останній райцентр (до адмінреформи) перед Кримом. Не можу сказати за батьків чи інших, що хтось там прагнув Росії. Даруйте. Ну, може, 10-15% і було. Може, ще більша кількість відсотків хоче в Туреччину чи США. Яка Росія?" - емоційно заявив продюсер.
Кондратюк додав: у Херсоні Росія не жила і жити не буде.
показати весь коментар
02.09.2022 08:32 Відповісти
Слава украинцам!
показати весь коментар
02.09.2022 08:34 Відповісти
Бiла Левиця
@ka_vasilevs
·
11 год
Я рада,що холоднішає і нарешті Кращебвтік натягне на себе щось з довгими рукавами і прикриє свої коротенькі ручки.Пів-року воно демонструвало всьому світу свої біцепси. Кому вони здалися!Головні "біцепси" у державника -це інтелект,мудрість,стратегічне мислення,любов до України.
показати весь коментар
02.09.2022 08:57 Відповісти
Приємно знати, що не тільки я розумію, чого воно у футболці лазить.
Прокачався. Відосік запилив. Прокачався. Відосик запилив. Працює, не покладаючи рук.
показати весь коментар
02.09.2022 11:27 Відповісти
Бережи їх, Господи, і поможи
показати весь коментар
02.09.2022 11:25 Відповісти
Так тримати!! Нема чого виродків боятися! Треба уважно шпигувати, розумно ховатися і вбивати вбивати вбивати рашистів!
показати весь коментар
02.09.2022 15:13 Відповісти
 
 