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Українці на окупованих територіях продовжують чинити спротив військам РФ, - розвідка Канади
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Мешканці тимчасово окупованих Росією регіонів України продовжують чинити спротив повномасштабному російському вторгненню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Твіттері повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади.
"Пересічні українці працюють над тим, аби донести інформацію про утиски на окупованих територіях до зовнішнього світу, незважаючи на ризик помсти та намагання Росії контролювати комунікації", - заявили розвідники.
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Наскільки я знаю Херсонщину, це мій рідний край, вона взагалі не російська. Сальдо був мером Херсона 10 років... Це просто лайно, яке спливло нагору в буревії окупації. Я закінчив школу в Каланчаці. Це останній райцентр (до адмінреформи) перед Кримом. Не можу сказати за батьків чи інших, що хтось там прагнув Росії. Даруйте. Ну, може, 10-15% і було. Може, ще більша кількість відсотків хоче в Туреччину чи США. Яка Росія?" - емоційно заявив продюсер.
Кондратюк додав: у Херсоні Росія не жила і жити не буде.
@ka_vasilevs
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11 год
Я рада,що холоднішає і нарешті Кращебвтік натягне на себе щось з довгими рукавами і прикриє свої коротенькі ручки.Пів-року воно демонструвало всьому світу свої біцепси. Кому вони здалися!Головні "біцепси" у державника -це інтелект,мудрість,стратегічне мислення,любов до України.
Прокачався. Відосік запилив. Прокачався. Відосик запилив. Працює, не покладаючи рук.