Українці на окупованих територіях продовжують чинити спротив військам РФ, - розвідка Канади

Мешканці тимчасово окупованих Росією регіонів України продовжують чинити спротив повномасштабному російському вторгненню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Твіттері повідомляє розвідувальне управління Збройних сил Канади.

"Пересічні українці працюють над тим, аби донести інформацію про утиски на окупованих територіях до зовнішнього світу, незважаючи на ризик помсти та намагання Росії контролювати комунікації", - заявили розвідники.

Також читайте: Канада і надалі надаватиме військову допомогу Україні, - глава Міноборони Ананд