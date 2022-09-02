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Рашисти брешуть, маніпулюють та спотворюють реальний стан справ на Запорізькій АЕС, - "Енергоатом" про візит місії МАГАТЕ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Російські окупанти докладають максимум зусиль, щоб не дати місії Міжнародного агентства з атомної енергії можливості ознайомитися з реальним станом справ на Запорізькій АЕС. Вони поширюють маніпулятивну та брехливу інформацію про цей візит.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

Далі "Енергоатом" перераховує факти, які свідчать про маніпуляції зі сторони окупантів:

- Переважна більшість "ЗМІ з усього світу", які вчора приїхали на станцію, - це російські пропагандисти. Автобуси з українськими та іноземними журналістами, які намагалися потрапити на Запорізьку АЕС разом з місією МАГАТЕ через територію України, рашисти не пропустили на блокпості.

-  Окупанти брешуть, спотворюють факти і докази, що свідчать про їхні обстріли станції, а також наслідки пошкоджень інфраструктури ЗАЕС. Прогнозовано звинувачують ЗСУ.

- Військові вантажівки, які в порушення усіх вимог пожежної безпеки перебувають у машинних залах енергоблоків, рашисти представили експертам МАГАТЕ як техніку військ хімічного захисту. Всі створені ними порушення ядерної та радіаційної безпеки вони намагаються заховати у брехні та маніпуляціях.

- Рашисти не пустили місію в кризовий центр ЗАЕС, де зараз перебувають російські військові, яких не повинні були бачити представники МАГАТЕ. Тобто частину озброєних російських окупантів на атомній станції просто "заховали".

- Місії "презентували" заздалегідь сплановане та зрежисоване шоу, як нібито "мешканці Енергодару скаржаться на обстріли ВСУ". А точніше - розповідають про обстріли, які загарбники наполегливо приписують українським захисникам.

- Загарбники навмисно заглушили мобільний зв‘язок та інтернет в Енергодарі, щоб не дати можливості передавати фото та відео із ЗАЕС та її міста-супутника.

- До роботи на Запорізькій АЕС рашисти допустили лише оперативний персонал та суттєво обмежили перебування людей на маршрутах руху членів делегації МАГАТЕ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це був цирк", - працівник ЗАЕС розповів, як російські окупанти прийняли місію МАГАТЕ

"Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об‘єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ", - резюмують у "Енергоатомі".

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

Також читайте: МАГАТЕ сформувало склад місії на Запорізьку АЕС. Більшість членів будуть з нейтральних країн, - The New York Times

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

Читайте також: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+10
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02.09.2022 09:03
+9
Кацап бреше від народження і народжується вже з перегаром.
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02.09.2022 08:53
+8
а что ожидали???? ожидали что миссии покажут все закоулки с арсеналами и казармы с русней?
или что допустят кого-то кто расскажет о пытках и обстрелах???
все адекватные понимали, что если русня согласилась на приезд значит готов спектакль (с артистами и массовкой) для объяснения и узаконивания присутствия русни на АЭС...
другое дело... поведется ли комиссия... хотя для русни это не важно...они все равно перекрутят любой диалог или результат и сбрешут как захотят...(и русопланктон и не только... им поверят)
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02.09.2022 09:23
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Кацап бреше від народження і народжується вже з перегаром.
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02.09.2022 08:53 Відповісти
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02.09.2022 08:54 Відповісти
може МАГАТЕ спитати кацапов на ЗАЕС - ШО ВОНИ РОБЛЯТЬ НА ТЕРІТОРІІ УКРАІНСЬКОЙ СТАНЦІЇ ?

цікаво почути відповідь
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02.09.2022 08:55 Відповісти
А друге питання до зелених, чому ми здали її без бою цілою і неушкодженою
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02.09.2022 08:57 Відповісти
Коронне слово люсіабдрестовича чули? "Проє**алі"-це відповідь на всі "зашквари" зелених.
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02.09.2022 09:00 Відповісти
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02.09.2022 09:03 Відповісти
у вас є готовий рецепт, як захищати атомну станцію від артилерії? було б цікаво..., ніхто та ніде ще не обстрілював атомну станцію з важкого озброєння, тому що це дуже небезпечно..., але це не стосується русні..., в них немає здорового глузду, там зовсім нічого здорового немає...
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02.09.2022 09:16 Відповісти
Так а на що ви тоді тепер жалієтесь?
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02.09.2022 12:04 Відповісти
Бондаренко,молодець.Ах який молодець!Ти ж безсмертий?В твою сторону вітер не дме?Ти що не бачив скільки там реакторів?А на Марс ще електрички і автобуси не їдуть.
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02.09.2022 11:42 Відповісти
Очевидно, зелені хотіли і рибку зїсти найух сісти.

Хто каже про підрив реакторів?
Їх заглушити, по-можливості розгрузити,а все додаткове обладнання взірвати.

А тепер можете хоч в лігу сексуальних реформ жалітися)
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02.09.2022 12:06 Відповісти
Дуглас,ти наче не така вже й недолуга,щоб дати хоч собі відповідь.Амнесті Інтернешл всьому світу сказала,що Україна використовує все що може для розміщення своїх військових.Кацапи "освободілі" станцію від нациків...Якщо ще щось подібне в своєму звіті нашкрябає МАГАТЕ-пиши пропало всім ядерним об*єктам в Україні і світі...
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02.09.2022 11:35 Відповісти
Так раніше писали що та місія в той самий день втікла звідти залишивши п'ятьох вантажників. То що вони могли там за декілька годин побачити, та ще й з такими перешкодами з боку кацапні.
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02.09.2022 08:57 Відповісти
ne vtikla - a "ee vtikli".....vi sho , kacapov neznaete ?
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02.09.2022 09:24 Відповісти
Фраза тут "Розуміємо, що у цих умовах МАГАТЕ буде важко дати об'єктивну оцінку ситуації на ЗАЕС. Натомість наголошуємо, що виконати всі рекомендації місії з відновлення на станції ядерної та радіаційної безпеки неможливо, поки вона перебуває під контролем російських окупаційних військ" означає не що інше, як те, що МАГАТЕ в результаті відвідин ЗАЕС офіційно видасть касапську побрехеньку про стан справ на станції, включно з "версією" про обстріл ЗСУ самої станції; або ще й з "десантом ЗСУ" напередодні місії МАГАТЕ.

А це означає, що українська влада вчергове ********, на цей раз зі складом комісії МАГАТЕ.
Костін та Галущенко, вслід за ЄрZе - за корабльом!
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02.09.2022 09:04 Відповісти
"Червоний хрест" вже послухав пид*расів з оркостану й перетворився на "Ху*ве Шапіто", хай тепер "МАГАТЕ" слухає й робить "висновки"...
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02.09.2022 09:13 Відповісти
а что ожидали???? ожидали что миссии покажут все закоулки с арсеналами и казармы с русней?
или что допустят кого-то кто расскажет о пытках и обстрелах???
все адекватные понимали, что если русня согласилась на приезд значит готов спектакль (с артистами и массовкой) для объяснения и узаконивания присутствия русни на АЭС...
другое дело... поведется ли комиссия... хотя для русни это не важно...они все равно перекрутят любой диалог или результат и сбрешут как захотят...(и русопланктон и не только... им поверят)
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02.09.2022 09:23 Відповісти
очікували, що комісія МАГАТЕ хоча би намагатиметься заглянути в усі підозрілі куточки атомної станції. І, якщо їх не допускатимуть - то вони так і в публічному звіті зазначать: "касапи-орки нас не допустили"
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02.09.2022 09:37 Відповісти
так! дуже б хотілося неупередженного звіту всьому що вдалось побачити (чи підгледіти)
без русонавіювання... а з розумінням того, що русні там взагалі не має бути...ні в якому вигляді...
ба навіть просте бажання зупинити АЄС або перекинути енергію на рашку - це вже злочин
не кажучи вже про військову техніку і русодовбнів, яким зовсім не місце на АЄС...
самі елементарні і прості речі... які б не мали спотворюватись русогавнопропегандою
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02.09.2022 10:09 Відповісти
Перебувала комісія на ЗАЕС менше ніж їхали. Гідами були озброєні рашисти та завезені журнашлюшки. То про що говорити?
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02.09.2022 09:29 Відповісти
ООН, папа з Риму, Червоний Хрест, Amnesty International, МАГАТЕ, ... реально і об'єктивно на стороні агресора, завжди адвокатують агресору, в своїх меседжах обвинувачують жертву насильства в тому, що вона не так себе під насильником. Склад комісії МАГАТЕ, напевно, помагали підбирати в Кремлі, комісія довго готувалася, довго добирається до Енергодара, скоро пробігла по визначених і підготовлених Росатомом маршрутах, "поспілкувалися" з старанно відібраною і відрепетованою масовкою, і все під об'єктивами пропагандистских каналів... Тепер пише лукаві Висновки, суть яких "жертва агресії визивающе сєбя ведет под насільніком, який...
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02.09.2022 10:11 Відповісти
Рашисти брешуть... ©
Є хтось здивований?

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02.09.2022 10:39 Відповісти
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02.09.2022 10:49 Відповісти
 
 