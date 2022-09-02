УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10681 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
12 633 21
армія РФ (13428) війна (56124) Генштаб ЗС (4472) ліквідація (1925) знищення (4069) техніка (1319) втрати (3817)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 48,7 тис. осіб, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 2009 танків та 4366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 48 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 2009 (+12) од,

бойових броньованих машин - 4366 (+21) од,

артилерійських систем - 1126 (+11) од,

РСЗВ - 289 (+2) од,

засоби ППО - 153 (+0) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 205 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2),

крилаті ракети - 198 (+2),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8) од,

спеціальна техніка  - 105 (+1).

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Півдні ліквідовано 102 рашисти та знищено 5 ворожих складів боєприпасів, - ОК "Південь"

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 48,7 тис. осіб, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 2009 танків та 4366 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі. 

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+20
Танчики перевалили за 2 тысячи!
Браво! Бис!
показати весь коментар
02.09.2022 09:18
+7
Ще 1000 танків і вони видихнуться повністю. Особового складу має бути знищено 100000. Далі росія не потягне. Навіть оборонятися буде важко їй. Літаків треба добити до 300 і це буде вже критичний показник, а гелікоптери до 275 або хоча б до 250. Україна має витримати удари 5000 крилатих і балістичних ракет. Бронетехніки має бути знищено 7500. Далі армія рф стане схожою на наполеонівську після Москви. Думаю до квітня 2023 року так і буде. Досягнемо таких показників.
показати весь коментар
02.09.2022 09:21
+7
УРА! Є 2000 ЛАЙНОТАНКІВ! СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
02.09.2022 10:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Танчики перевалили за 2 тысячи!
Браво! Бис!
показати весь коментар
02.09.2022 09:18 Відповісти
Це половина всіх танків які є в ЄС.
показати весь коментар
02.09.2022 09:24 Відповісти
а що, в касапів закінчились С-30 та С-400 ??? Жодної не накрили...
Та й гармат з градами мало...

Чи, може, в Генштабу закінчились розвіддані?
Можливо, з Міноборони до Генштабу не передали знімки з Притулиного супутника?
показати весь коментар
02.09.2022 09:19 Відповісти
ЗеКодломойская хнида..у тебя ус отклонялся с барадой... за Херсон и Запорожскую область тебя отправят у буцыгарню...
показати весь коментар
02.09.2022 09:32 Відповісти
Ще скажи "чо ми не ******* іскандери і сармати?"
показати весь коментар
02.09.2022 09:36 Відповісти
Так товсто, що аж тонко, норм прикольнувся.
показати весь коментар
02.09.2022 10:07 Відповісти
Ще 1000 танків і вони видихнуться повністю. Особового складу має бути знищено 100000. Далі росія не потягне. Навіть оборонятися буде важко їй. Літаків треба добити до 300 і це буде вже критичний показник, а гелікоптери до 275 або хоча б до 250. Україна має витримати удари 5000 крилатих і балістичних ракет. Бронетехніки має бути знищено 7500. Далі армія рф стане схожою на наполеонівську після Москви. Думаю до квітня 2023 року так і буде. Досягнемо таких показників.
показати весь коментар
02.09.2022 09:21 Відповісти
Пика своих ресурсных возможностей, орки достигнут во второй половине 2023 г. После чего, эшелонов будет все меньше и меньше. Если наши западные "помогаторы" не подведут с поставками техники и боеприпасов, то осенью 2023 г. можем перейти в настоящее (а не имитационное) контрнаступление и до зимы выйти на рубежи 23.02.22. Дальше все будет зависеть от 2-х факторов: 1. Применение тактического ЯО, 2. Позиция Запада.
показати весь коментар
02.09.2022 11:11 Відповісти
Непогано помахали шаблюками.
показати весь коментар
02.09.2022 09:30 Відповісти
ТАНЧИКИ - ЮБІЛЄЙ!
показати весь коментар
02.09.2022 09:53 Відповісти
С ЮБИЛЕЕМ роSSийских танкистов! Крепкого здоровья всем экипажам!
Кто следующий будет на корпоративе у Кобзона - личный состав или РСЗО?
показати весь коментар
02.09.2022 10:00 Відповісти
Кількість демілітаризованих орків (+350) визиває натхнення. Цікаво, це лугандонські мобіки здебільшого, чи й кацапська наволоч?
показати весь коментар
02.09.2022 10:01 Відповісти
Якщо здебільшого на Донецькому та Курахівському напрямках, то мабуть таки лугандонів косять. Кацапи це за втрати навіть не рахують.
показати весь коментар
02.09.2022 10:05 Відповісти
по технике надо смотреть. если ее много, как сейчас - то чистокровные кацапы, а если мало - трошки зеков и всяких с ордло
показати весь коментар
02.09.2022 10:19 Відповісти
УРА! Є 2000 ЛАЙНОТАНКІВ! СЛАВА ЗСУ!!!
показати весь коментар
02.09.2022 10:08 Відповісти
"Стугне" слава!
показати весь коментар
02.09.2022 12:57 Відповісти
Так держать ВСУ!Уничтожить танков,а это по к-ву на 2,5 полноценных ТА, уметь надо.Молодцы!
показати весь коментар
02.09.2022 13:02 Відповісти
СЛАВА ЗСУ !!!
показати весь коментар
02.09.2022 22:59 Відповісти
і
показати весь коментар
03.09.2022 07:56 Відповісти
 
 