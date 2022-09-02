Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 48,7 тис. осіб, 234 літаки, 205 гелікоптерів, 2009 танків та 4366 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 2 вересня втрати особового складу противника становлять приблизно 48 700 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.09 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 48700 (+350) осіб ліквідовано,

танків - 2009 (+12) од,

бойових броньованих машин - 4366 (+21) од,

артилерійських систем - 1126 (+11) од,

РСЗВ - 289 (+2) од,

засоби ППО - 153 (+0) од,

літаків - 234 (+0) од,

гелікоптерів - 205 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 853 (+2),

крилаті ракети - 198 (+2),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3247 (+8) од,

спеціальна техніка - 105 (+1).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому та Курахівському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.