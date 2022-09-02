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Петербурзькі чиновники приходили до притулку пропонувати безхатькам підписати контракт на військову службу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

армия,рф,зс

Петербурзькі чиновники прийшли у шелтер фонду "Ночлежка", щоб запропонувати бездомним підписати контракт на військову службу.

 Про це розповіли у благодійній організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Медіазону".

"Пропонував розкласти листівки про те, що звуть людей на службу за контрактом. Черговий розкладати листівки не дозволив, відправив до керівництва. Але до керівництва ніхто не прийшов", - сказав представник "Ночлежки".

Як зазначається, візит чиновників відбувся 17 серпня. Не дозволивши поговорити з безпритульними, черговий притулку попросив чиновників звернутися до керівництва фонду.

Після цього чиновники написали на електронну пошту організації, щоб роздати листівки про службу в армії безпритульним.

Адміністрація Фрунзенського району Петербурга підтвердила, що її представники приходили до шелтеру. Чиновники кажуть, що керівництво не давало розпоряджень йти до "Ночлежки" - це особиста ініціатива співробітників адміністрації. А головна мета візиту - "донести інформацію про службу за контрактом до всіх, хто може".

За словами піарфахівця "Ночлежки" Тетяни Баженової, фонд не може бути посередником при поширенні листівок, які закликають підписати контракт на військову службу.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+13
esho armiji bomzhei tolko nehvatalo.....

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02.09.2022 09:27
+13
петербургские бомжи... звучит уже аристократично))))
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02.09.2022 09:33
+12
Бомжармия "асвабадителей".
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02.09.2022 09:28
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esho armiji bomzhei tolko nehvatalo.....

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02.09.2022 09:27 Відповісти
Бомжармия "асвабадителей".
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02.09.2022 09:28 Відповісти
СОБр-Сборный Отряд Бомжей разных.
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02.09.2022 10:30 Відповісти
Відавайте листовку и сразу черный пакет, так на всякий случай и буклетик продукции автоваза.
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02.09.2022 09:29 Відповісти
Выгребают все что можно. Люмпены закончились, остались бомжи)))
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02.09.2022 09:31 Відповісти
До мажорів ще не добрались.
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02.09.2022 09:38 Відповісти
пітерські бомжі почувають себе краще ніж вчителі з глубинки , нафіга їм іти воювати
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02.09.2022 09:32 Відповісти
Сіфон і Борода були в шоці!
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02.09.2022 09:33 Відповісти
петербургские бомжи... звучит уже аристократично))))
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02.09.2022 09:33 Відповісти
Можно з цього поржати але боюсь,що з тією "мобілізаційною політикою",а саме постійні розмови про можливість уклоністам втекти з країни,у нас буде теж саме.
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02.09.2022 09:35 Відповісти
Ми з лютого місяця називали їхЮ між іншим - "армією бомжів"...
Так шо це не те шоб "новина"...))
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02.09.2022 09:37 Відповісти
Это у них роботы федоры импортозамещенные аналовнетные.
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02.09.2022 09:44 Відповісти
"... МЫ ЕЩЕ НЕ НАЧИНАЛИ"(с)

Ага-ага, "не начинали".
І виникає питання, якщо "не начинали", то чому вояків по нічліжках та зонах набирають.
І питання №2.
Якщо так критично не вистачає живої сили, що чиновники бомжів уже агітують воювати, то чому б не послати на війну самих чиновників.
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02.09.2022 09:46 Відповісти
З бомжами не починали.
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02.09.2022 10:57 Відповісти
пролєтарії скінчилися, зеки скінчилися, як скінчаться бомжі - настане черга челяді імператора. ось тільки тоді на паРаші помітять, що спєцаперація ідьот нє па плану.
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02.09.2022 10:03 Відповісти
-Идите нах.р. Слава Украине!
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02.09.2022 10:04 Відповісти
А воно їм потрібно?
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02.09.2022 10:06 Відповісти
Бомжи просто живут в лучших условиях, чем Куйловская "армия".
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02.09.2022 10:06 Відповісти
Ммммяяяясооо, надо больше ммяяясссааа.
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02.09.2022 10:15 Відповісти
А с дурдома ещё не набирают, хотя вся рабсея дурдом.
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02.09.2022 10:55 Відповісти
Еще и хосписи есть для умераюших! Может ктото из них хочеть отдать долг этой "родине"?
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02.09.2022 11:44 Відповісти
Вже час "ленинградскую русскую интеллигенцию" під ружжо ставити, без неї ні як
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02.09.2022 13:12 Відповісти
то сам х@йло хай йде із своїми замами
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02.09.2022 18:35 Відповісти
 
 