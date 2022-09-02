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Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

В РФ триває кампанія з прихованої мобілізації. Тим, хто підпише контракт, обіцяють велику платню та суспільну пошану.

Фото листівок, за допомогою яких росіян закликають на війну, публікує російське опозиційне видання "Грани", повідомляє Цензор.НЕТ.

В Новосибірській області заклик підписувати контракт розмістили на стенді в дитячому садочку "Золотий ключик". Завідувачка каже, що не знає, хто повісив цю листівку.

Читайте: У Московській та Ленінградській областях РФ посилюється "прихована мобілізація", - ГУР

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 01

ВЄкатеринбургу контракт з армією РФ рекламують на автобусних зупинках, в Новосибірську - у вагонах метро.

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 02

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 03

В Ярославлі рекламу надрукували просто на платіжках за житлово-комунальні послуги.

Також читайте: Петербурзькі чиновники приходили до притулку пропонувати безхатькам підписати контракт на військову службу

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 04

У Ленінградській області до прихованої мобілізації долучилася Російська православна церква.

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 05

Здебільшого росіян заманюють на війну високими заробітками. Щоправда, пропонована сума відрізняється залежно від регіону. Так, у Великому Новгороді обіцяють від 1 млн рублі в за півроку. В Ульяновську платити збираються від 220 тис. рублів на місяць.

Також читайте: Указ про збільшення російської армії свідчить про те, що Путін намагається уникнути загальної мобілізації, - ISW

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 06

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 07

В Єкатеринбургу на білбордах - реклама приватної військової компанії "Вагнера".

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 08

Москвичів заманюють на війну нібито необхідністю підтримати дітей Донбасу. Та обіцяють їм, що у російських військових "все вийде" - аж до підкорення Місяця.

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 09
Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 10

Органічно на цьому фоні виглядає реклама "Партії мертвих" - художньо-політичного проєкту, учасники якого влаштовують антивоєнні перформанси та пікети.

Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах 11

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
Полностью сошедшие с ума твари на проклятой территории🤦
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02.09.2022 10:02
+35
На бігборді вагнеровців у урода по центру - пральна машина в руках?
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02.09.2022 10:04
+14
Та х@й их там разберешь.Один с шампуром,один с гитарой и один со стиралкой.Вот куда этих три кацапских ******** собрались?
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02.09.2022 10:26
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Полностью сошедшие с ума твари на проклятой территории🤦
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02.09.2022 10:02 Відповісти
Земля проклятых зомби...
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02.09.2022 13:06 Відповісти
Ти ж хотів землі цієї,
Тож тепер змішайся з нею
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02.09.2022 16:42 Відповісти
На бігборді вагнеровців у урода по центру - пральна машина в руках?
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02.09.2022 10:04 Відповісти
Та х@й их там разберешь.Один с шампуром,один с гитарой и один со стиралкой.Вот куда этих три кацапских ******** собрались?
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02.09.2022 10:26 Відповісти
На шашлики.
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02.09.2022 10:31 Відповісти
на перегной
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02.09.2022 10:47 Відповісти
Гармонь для відспівувань.
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02.09.2022 10:30 Відповісти
Дуже схоже...але це скоріше гармошка
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02.09.2022 13:21 Відповісти
і ви думаєте ніщі які там ******** за 20к в місяць не погодяться поїхати в Україну і заробити 1000000млн деревних як їм кажуть? Таких там буде черга
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02.09.2022 10:06 Відповісти
Залишилося вивісити при вході на цвинтарі, де масово прикидують землею цинки з "гєроямі"...
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02.09.2022 10:06 Відповісти
справа в тому що правительство расеї ніколи за всю свою історію не рахувалося з втратами і не вважало народ за людей, вони готові хоч пів расеї згноїти тільки б перемогти у цій війні, відмінність зараз тільки у тому, що краніше рабів не питали і гнали на убой цілим стадом, а зараз часи уже інші і типу демократія і потрібно заманювати уже баранів грошима які не факт що вони получать, а грошей цих у рабсеян хоч жопой жуй
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02.09.2022 10:11 Відповісти
Московия территория сатанизма !

поймите это украинцы и называйте вещи своими
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02.09.2022 10:07 Відповісти
Украинцам это не надо объяснять !!!
хохлам - пофиг!
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02.09.2022 10:14 Відповісти
детская дивизия орков
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02.09.2022 10:09 Відповісти
Вот правильно написано что краткосрочная служба по контракту. Больше месяца никто не выживал
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02.09.2022 10:10 Відповісти
Які вони кончені. Там дно є?
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02.09.2022 10:12 Відповісти
не варто задавати це питання, усім уже все ясно, зараз стоїть питання як цю орду зупинити
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02.09.2022 10:14 Відповісти
Питання у Вас правильне. Але у мене таке враження, що їх баби не рожают, а плодять як тараканів. Їх вбивають сотнями, а вони не закінчуються. Бодайби повиздихали!!!
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02.09.2022 10:21 Відповісти
ну так їх там 140 млн, і тільки досить маленький відсоток живе більш менш нормально, в москві петербурзі і ще декількох містах, у інших зарплата 20к рублів, телевізор вдома, сортир на вулиці ось це і усе, і такими зомбі з промитими мозгами досить легко маніпулювати, а якщо ще пообіцяти їм золоті гори то вони поїдуть в Україну аж бігом, і за "родіну постоять" і своє скудне матеріальне становище покращити, для таких це суперваріант
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02.09.2022 10:25 Відповісти
Згідно підрахунків кацапського поголовья за індексом споживання зерна, їх не більше ніж 90 млн. Або вони голодують, на рівні КНДР, або брешуть і домалювали собі в статистику 50 млн мертвих душ.
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02.09.2022 12:40 Відповісти
конченные и зомбированный и примитивно мыслящие...
если до сих пор готовы верить и подчиняться старому педофилу, рассказывающему на всю срану-говень... детям про резиновые попки (!!!) как о трудолюбии (???)... это ж уже не маразм и не клиника... это пи***ц..
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02.09.2022 10:18 Відповісти
чуть не блеванул от названия рашистских улиц. У них до сих пор там ВЛКСМ и 1пятилетка
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02.09.2022 10:13 Відповісти
Видно кепські справи у кацапів коли розгорнули тотальну агітацію.
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02.09.2022 10:13 Відповісти
так хочется увидеть полный список "детей дамбаса" погибших от "абстрелов" ВСУ, за которые решило встрячь население ********** и регулярные войска срусни...
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02.09.2022 10:13 Відповісти
А нам нужно распространять среди орков что за сдачу в плен и принесенный автомат даем ящик водки. За танк два ящика водки. Рашисты за водку и самого ***** притащат
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02.09.2022 10:16 Відповісти
какая характерная только для р грязь. пойдут себе на погибель
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02.09.2022 10:20 Відповісти
Чорні пакети, та півлітрові баночки на чотирьох танкістів брати з собою
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02.09.2022 10:22 Відповісти
Нічого, скоро раша буде повністю знищена, разом з їхнім православнутим ************
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02.09.2022 10:27 Відповісти
Уйло Владимирович не зря вчера провозгласил новые цели. Под эти новые его бредни будут собирать новое войско к весне. Он на это и рассчитывает взять нас измором.
Это означает, что и нам необходимо мобилизовать силы, готовить укрепления, готовить боеспособные подразделения. Создавать нормальную тероборону на местах во всех городах и селах. Одевать, содержать, а не так, как было в марте-апреле и тогда будет толк от этих полгода. Тогда вся Украина станет крепостью.
Где деньги взять? С этого будивництва дорог хотя бы.
За это "будивництво" Зеленскому нужно морду бить! Вокруг столько проблем, а он херней заняся.
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02.09.2022 10:28 Відповісти
Крім як херньой він більш нічим і не займався це факт!
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02.09.2022 11:01 Відповісти
Кацапы вопят, что воюют за родину . А на самом деле ЖОПЫ ПЫТАЮТСЯ СВОИ СПАСТИ ( Админ сорри) , бо весь мир узнаёт, что эти БОЛОТНЫЕ ЗАМУХРЫШКИ УКРАЛИ У КИЕВА ИСТОРИЮ РУСИ и за это убивают украинцев ‼️‼️‼️

а министр культуры Ткаченко , вместо того , чтобы ознакамливать мир с культурой Киевской Руси , занимается подделкой закона о медиа ДЛЯ «хороших» русских
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02.09.2022 10:28 Відповісти
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02.09.2022 10:29 Відповісти
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02.09.2022 10:46 Відповісти
путинисты, как всегда, утилитарно подошли к вопросу мобилизации. Избавиться от бомжей, зеков и пенсов. Облегчить нагрузку на бюджет и забросать ВСУ трупами. Плюс поддержка собственного автопрома.
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02.09.2022 10:30 Відповісти
а фото про оркестр кобзона, это у среднего в руках стиралка?
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02.09.2022 10:31 Відповісти
"Мое дело"- почти Cosa Nostra. Только босс у них *****.
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02.09.2022 10:38 Відповісти
цю помийку не вилікувати вже, тільки ХЛОР і в утиль
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02.09.2022 10:45 Відповісти
Военная служба по контракту в Вооружённых Силах России - надёжный шаг в будущее путинский рай в чёрном мешке.
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02.09.2022 10:51 Відповісти
НАГАДУЮ ! І цей лепрозорій в ООН !
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02.09.2022 11:01 Відповісти
"Москвичів заманюють на війну нібито необхідністю підтримати дітей Донбасу".

Кремлю лднр дуже зручний плацдарм для повномасштабної війни.
В появі лднр москві допоміг януковощ. А хто винуватий що до влади в 2010 році прийшов януковощ? Ющенко й Тимошенко.
Народ на майдані привів їх до влади ради країни й себе. А вони прийшовши до влади стали працювати на олігархів. Зрадники.
"Героїв" треба знати.
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02.09.2022 11:13 Відповісти
Значит мало кто хочет идти воевать даже за бабки. Они смелые когда можно в детей пострелять или в тыл посидеть. Думали будет как с крымом. Поездят в камуфляже по улицам, обозначат присутствие, получат бабки и домой. А подставлять свою жопу даже за деньги мало желающих.
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02.09.2022 11:18 Відповісти
Очень порадовал плакат с русским пейзажем как на Луне, на котором находится можно только в скафандре, а еще и украинский лозунг "Все у нас получится!"
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02.09.2022 12:46 Відповісти
Росіян треба засипати дихлофосом, а самих войовничіх - хлоркою.
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02.09.2022 12:53 Відповісти
Кацапня, в Україні здохнете всі. Навіть не сумнівайтесь. Welcome to Hell!
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02.09.2022 13:21 Відповісти
це когось дивує?У нас не потрібно закликати бабьйо з маацковського патріарх.ходило хресною ходою під час війни,після були ракетні обстріли цього маршруту і далі скоти в рясах з нами що хочуть,то й роблять.Далі не українці при кориті вертають собі шансончики,і руzьке гавкання і все робиться в унісончик з парашею,Основне,які безстрашні,кладуть на нас,може пора на передову,відпрацьовувати медальки.
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02.09.2022 14:06 Відповісти
Лілював від заголовку створюється ефект, що свинособаки вербують на війну лічінусів дошкільного віку
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02.09.2022 14:55 Відповісти
 
 