Росіян закликають на війну з Україною оголошеннями в дитячих садочках, церквах та автобусах. ФОТОрепортаж
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В РФ триває кампанія з прихованої мобілізації. Тим, хто підпише контракт, обіцяють велику платню та суспільну пошану.
Фото листівок, за допомогою яких росіян закликають на війну, публікує російське опозиційне видання "Грани", повідомляє Цензор.НЕТ.
В Новосибірській області заклик підписувати контракт розмістили на стенді в дитячому садочку "Золотий ключик". Завідувачка каже, що не знає, хто повісив цю листівку.
ВЄкатеринбургу контракт з армією РФ рекламують на автобусних зупинках, в Новосибірську - у вагонах метро.
В Ярославлі рекламу надрукували просто на платіжках за житлово-комунальні послуги.
У Ленінградській області до прихованої мобілізації долучилася Російська православна церква.
Здебільшого росіян заманюють на війну високими заробітками. Щоправда, пропонована сума відрізняється залежно від регіону. Так, у Великому Новгороді обіцяють від 1 млн рублі в за півроку. В Ульяновську платити збираються від 220 тис. рублів на місяць.
В Єкатеринбургу на білбордах - реклама приватної військової компанії "Вагнера".
Москвичів заманюють на війну нібито необхідністю підтримати дітей Донбасу. Та обіцяють їм, що у російських військових "все вийде" - аж до підкорення Місяця.
Органічно на цьому фоні виглядає реклама "Партії мертвих" - художньо-політичного проєкту, учасники якого влаштовують антивоєнні перформанси та пікети.
Будь ласка, зачекайте...
Тож тепер змішайся з нею
поймите это украинцы и называйте вещи своими
хохлам - пофиг!
если до сих пор готовы верить и подчиняться старому педофилу, рассказывающему на всю срану-говень... детям про резиновые попки (!!!) как о трудолюбии (???)... это ж уже не маразм и не клиника... это пи***ц..
Это означает, что и нам необходимо мобилизовать силы, готовить укрепления, готовить боеспособные подразделения. Создавать нормальную тероборону на местах во всех городах и селах. Одевать, содержать, а не так, как было в марте-апреле и тогда будет толк от этих полгода. Тогда вся Украина станет крепостью.
Где деньги взять? С этого будивництва дорог хотя бы.
За это "будивництво" Зеленскому нужно морду бить! Вокруг столько проблем, а он херней заняся.
а министр культуры Ткаченко , вместо того , чтобы ознакамливать мир с культурой Киевской Руси , занимается подделкой закона о медиа ДЛЯ «хороших» русских
будущеепутинский рай в чёрном мешке.
Кремлю лднр дуже зручний плацдарм для повномасштабної війни.
В появі лднр москві допоміг януковощ. А хто винуватий що до влади в 2010 році прийшов януковощ? Ющенко й Тимошенко.
Народ на майдані привів їх до влади ради країни й себе. А вони прийшовши до влади стали працювати на олігархів. Зрадники.
"Героїв" треба знати.