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Військові навчання РФ "прописані" і не допомогли проводити широкомасштабні, складні операції росіян в Україні, - Британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

навчання,росіяни

Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як "Схід-2022", не змогли допомогти росіянам проводити широкомасштабні, складні операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 28 серпня.

"Незважаючи на війну в Україні, 1 вересня російські військові розпочали щорічні спільні стратегічні навчання "Схід - 2022". Росія публічно заявляла, що у них візьме участь 50 000 військових, однак навряд чи цього року буде активно задіяно більше 15 000 військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях "Схід" у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання "Схід" не змогли допомогти росіянам проводити широкомасштабні, складні операції.

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"Подібні заходи мають "прописаний" сценарій, не заохочують до ініціативи і спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію", - підкреслили у розвідці Великої Британії.
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на паРаші, геть як у іздохшому совку, все "прописане", від життя рабів, до військових навчань.
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02.09.2022 10:09 Відповісти
вот ответьте мне был в армии СССР ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ НОРМАТИВ ПРОБЕЖАТЬ В ПОЛНОЙ АММУНИЦИИ 40 КГ С ПРОТИВОГАЗОМ НА ЛИЦЕ 3 КМ МАКСИМАЛЬНЫМ КРОСССОМ как это помогало в случае ядерного удара решать проблемы.... но норматив был и все искали выход например спичечный коробок между маской противогаза и щекой а иначе после кросса если не захлебнулся было и такое собсственным потом выливаешь 2 литра свого пота жидкости..садизм который убивал сразу наповал амеркианцев и солдат НАТО всегда был вопрос..... а нафига.... если в случае ядерного удара те кто выжил.... их задача осторожно неспеша выбираться из зоны поражения ведь когда бежите то можно забежать на пятно где радиация будет сразу смертельной... только после трагедии аварии на ЧАЭС стала понятна природа радиации и ее покрытие на земле неоднородно можно стоять праткически в чистоте а черем 50 см попасть в радиацию в 500000 раз выше нормы...
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02.09.2022 10:16 Відповісти
26 років прослужив у армії З них половину - при СРСР (строкова, училище і кадрова) Ні разу так не тільки не бігав, а навіть не чув про такий "норматив" Ти про марсіанську армію пишеш?
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02.09.2022 12:04 Відповісти
А при -20 провести дезактивацию техники когда щетки примерзают к броне.
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02.09.2022 10:22 Відповісти
Киев за три дня и 6 месяцев взят, поселок Пески под Донецкои по факту разрушен под ноль.. аж за три дня и 8 лет... Авдеевку крысы кремля штурмуют уже девятый год...
Вторая армия мира грите??🤣🤣🦍🦍🦍ню ню...
Интересно сколько быдло путлера простоит против войск НАТО? Сутки или неделю?
Покойный Немцов говорил, сутки и три часа...
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02.09.2022 11:44 Відповісти
Военные действия России в Украине показали, что на россии солдат нет, есть только мародеры, убийцы и насильники
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02.09.2022 11:56 Відповісти
на расєє так завжди було,
понти дорожче грошей і всього іншого
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02.09.2022 18:32 Відповісти
 
 