Військові навчання РФ "прописані" і не допомогли проводити широкомасштабні, складні операції росіян в Україні, - Британська розвідка

Військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання, такі як "Схід-2022", не змогли допомогти росіянам проводити широкомасштабні, складні операції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 28 серпня.

"Незважаючи на війну в Україні, 1 вересня російські військові розпочали щорічні спільні стратегічні навчання "Схід - 2022". Росія публічно заявляла, що у них візьме участь 50 000 військових, однак навряд чи цього року буде активно задіяно більше 15 000 військовослужбовців. Це близько 20% сил, які брали участь в останніх навчаннях "Схід" у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, що військові дії Росії в Україні показали, що російські військово-стратегічні навчання "Схід" не змогли допомогти росіянам проводити широкомасштабні, складні операції.

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"Подібні заходи мають "прописаний" сценарій, не заохочують до ініціативи і спрямовані насамперед на те, щоб справити враження на російських лідерів і міжнародну аудиторію", - підкреслили у розвідці Великої Британії.