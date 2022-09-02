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Гендиректор Червоного Хреста Мардіні під час візиту до РФ порушить питання розширення доступу до українських військовополонених

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

богачук,акція,полонені

Генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні має намір під час візиту до РФ обговорити питання розширення доступу співробітників організації до українських військовополонених.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Так, я дійсно маю намір відвідати Росію. Планується, що він (візит. - Ред.) відбудеться орієнтовно за два тижні. Я запитуватиму про можливість зустрічі з офіційними особами. Я маю намір обговорити гуманітарні питання, зокрема доступ до військовополонених", –- розповів Мардінію

Наразі гендиректор МКЧХ перебуває в Україні і, за його словами, уже провів зустріч із сім'ями українських військовополонених.

"Повірте, всі вони з великою тривогою чекають на новини про своїх родичів. Моя мета - вимагати більшого доступу до військовополонених і більшого гуманітарного доступу на тимчасово непідконтрольній Україні території", - сказав він.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, як зазначив в інтерв'ю Мардіні, співробітникам МКЧХ вдалося відвідати кілька сотень військовополонених з обох сторін. Завдяки цьому близько 3 тисяч сімей військовополонених отримали новини про своїх утримуваних родичів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Червоний Хрест досі не має доступу до постраждалих українських полонених в окупованій Оленівці

Автор: Ірина Дашківська
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Яке геройство...
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02.09.2022 10:24 Відповісти
Пропануєш щоб "Червоний Хрест" взагалі покинув наших вояків?
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02.09.2022 13:49 Відповісти
Не пропоную.
А хіба він не покинув ?
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02.09.2022 14:06 Відповісти
Ні не покинула. Просто результат їх діяльності не такий як би нам хотілось. "Червоний хрест" не ідеальна організація, проте перекладати на них відповідальність за полонених це дурість.

До речі здогадайся кому вигідно роздувати хейт та перекласти відповідальність за ситуацію з полоненими на "Червоний Хрест"?
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02.09.2022 14:34 Відповісти
я не перекладаю.
просто натякаю, що вони мають бути більш сміливими і наполегливими
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02.09.2022 14:37 Відповісти
Для цього потрібна інша організація, а поки що мусимо отримувати найбільшу користь від того що є.
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02.09.2022 14:46 Відповісти
Як кажуть рашисти "і чо" ?.....
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02.09.2022 10:27 Відповісти
Про нацгвардійців із ЧАЕС, вже не не згадують((((((.
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02.09.2022 11:11 Відповісти
через півроку аійни щось зашевелилось
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02.09.2022 18:29 Відповісти
Заворушились. Треба було іх пінать ще з того часу, як зробили "евакуцію", писати листи, привертати увагу, як мінімум написати і запитати, як там наші "евакуйовані", чи всього їм вистачає. А так здали червоному хресту і забули, типу, тепер це їхня турбота. А тим таке, допустили до полонених - добре, не допустили - і так буває, шож. Зате "евакуаторка" наша меріпоппінс тепер героїня з орденом.
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02.09.2022 18:37 Відповісти
 
 