Шмигаль - до Байдена та Шольца: нам потрібні на полі бою танки Leopard 2 та Abrams
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Україна чекає від німецького канцлера Олафа Шольца команди на прямі постачання Збройним Силам України сучасних танків Leopard 2, а від американського президента Джо Байдена - Abrams.
Про це перед майбутнім візитом до Берліна сказав прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.
За словами голови Кабміну, який 3 вересня, у суботу, прибуде до Німеччини, а в неділю зустрінеться з Шольцем, офіційний Київ сподівається, що Захід відкоригує подальшу "філософію постачання озброєнь".
"Під цим я маю на увазі: повинні бути поставлені й сучасні бойові танки. Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки Abrams, а з Німеччини ми очікуємо на Leopard 2. Це сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", - підкреслив він.
Німеччина вагалася певний час, але потім все ж таки поставила Україні небагато (як для тієї протяжності фронту, що в Україні, і тієї інтенсивності боїв) важких озброєнь: 10 САУ Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних танків Gepard, три РСЗВ MARS II, три БРЕМ та інше.
Водночас прямі постачання сучасних танків і бойових машин піхоти, як і раніше, - табу для Шольца, який не хоче бути піонером у цьому серед країн НАТО (вони поки що передавали Україні лише застарілі танки та БМП радянського зразка). Тим часом Іспанія могла б віддати свої Leopard 2 зі зберігання, які ще потрібно "реанімувати", але це не точно.
Шмигаль вважає, що потрібно досягти прогресу в постачаннях безпосередньо від виробника.
"Німеччина "добилася величезного прогресу в плані підтримки України зброєю, але, звичайно, ми хочемо якнайшвидше отримати більше зброї та спорядження", - сказав прем'єр.
Він також закликав Берлін поставити більше сучасних ЗРК Iris-T, які там пообіцяли незабаром (чотири одиниці). Шмигаль каже, що Україні потрібно 12 комплексів.
Прем’єр закликав німців "не забувати" про війну в Україні, попри їхні власні проблеми через неї: "Ми боремося за свободу. Я не думаю, що можна втомитися боротися за свободу. Ми всі у прицілі цього режиму. Ми маємо стояти разом та разом боротися за свободу в Європі".
Будь ласка, зачекайте...
Из них около 1 трлн рублей пришлось на операции с иностранной валютой
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк России впервые с февраля раскрыл промежуточный финансовый результат банковского сектора: в первом полугодии чистые убытки российских кредитных организаций составили 1,5 трлн рублей. Об этом первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сообщил РБК.
Повторюсь... правда про Західні санкції...
Знову напів міри, відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
«Волатильность валютного курса была огромная, сначала рубль упал, а потом отжался - курс был 110, а потом стал 55. Так получилось, что на низком курсе рубля зафиксировали убытки по производным финансовым инструментам»
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції... -- Росия продаёт , вы на это ставите акцент, но продавать и зарабатывать , две большие разницы . Россия к примеру начала продавать нефть в Индию , НО по чем ? И тут самое главное! С дискантом в 40 % Почем нефть сегодня ? 93,48 минус 40 % сколько будет ? Плюс себестоимость и плюс транспортировка ? И сколько Россия заработала ?
От вас воняет дурачком или русским троллем ?
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собственно сложная это задача тащить из болота бегемота
надо понимать , как работают санкции .
они медленно , но уверено удавят Россию
Консульский департамент МИДа с 26 августа приостановил выдачу загранпаспортов с биометрией
Речь идет о паспортах с десятилетним сроком действия и микрочипом с биометрическими данными владельца. Документы старого образца (на пять лет) россиянам за рубежом продолжат выдавать
і ложила "хер" на західні страшні санкції ?
ну будут пользоваться 5 летними, вместо 10 летних.
1) заблокировал свифт для всех банков
2) вел полное эмбарго на поставки нефти и газа
3) ввел санкции пошлины на товары третих стран таких, как Индия, Китай, Турция... в случае отказа и нарушения соблюдения санкций против РФ...
а так деньги не пахнут и пока я не увижу в РФ инфляции по 2000% годовых, все эти санкции которые Запад сейчас называет санкциями это пустой фуфел
2) вел полное эмбарго на поставки нефти и газа
- ОК , например вели полный запрет на нефть и газ и что делать самим европейцам без нефти и газа ?
нсли их экономика станет , то как помочь они смогут Украине ?
Вы за то , что вы европейца вышли на улицу с протестами ?
Вы русский !
Надо было свои танки и ракеты строить, а не дороги по которым теперь кацапы наступают, мрази зелёные во главе с нелохом шоневтик
Чи ти тоді шмигав носом? На нарадах в Кабміні, на засіданнях РНБО.
Шмигав чи не шмигав?
Аналізуйте наявну інформацію, складайте її до купи, а не кидайтесь емоціями