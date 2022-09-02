Шмигаль - до Байдена та Шольца: нам потрібні на полі бою танки Leopard 2 та Abrams

Україна чекає від німецького канцлера Олафа Шольца команди на прямі постачання Збройним Силам України сучасних танків Leopard 2, а від американського президента Джо Байдена - Abrams.

Про це перед майбутнім візитом до Берліна сказав прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

За словами голови Кабміну, який 3 вересня, у суботу, прибуде до Німеччини, а в неділю зустрінеться з Шольцем, офіційний Київ сподівається, що Захід відкоригує подальшу "філософію постачання озброєнь".

"Під цим я маю на увазі: повинні бути поставлені й сучасні бойові танки. Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки Abrams, а з Німеччини ми очікуємо на Leopard 2. Це сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", - підкреслив він.

Дивіться: Росія кинула в бій в Україні чергову партію радянських танків Т-62 зразка 1962 року, посилених решітками-"мангалами", - Бутусов. ВIДЕО

Німеччина вагалася певний час, але потім все ж таки поставила Україні небагато (як для тієї протяжності фронту, що в Україні, і тієї інтенсивності боїв) важких озброєнь: 10 САУ Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних танків Gepard, три РСЗВ MARS II, три БРЕМ та інше.

Водночас прямі постачання сучасних танків і бойових машин піхоти, як і раніше, - табу для Шольца, який не хоче бути піонером у цьому серед країн НАТО (вони поки що передавали Україні лише застарілі танки та БМП радянського зразка). Тим часом Іспанія могла б віддати свої Leopard 2 зі зберігання, які ще потрібно "реанімувати", але це не точно.

Читайте: Шольц про допомогу Україні: Справа ніколи не дійде до війни між Росією і НАТО

Шмигаль вважає, що потрібно досягти прогресу в постачаннях безпосередньо від виробника.

"Німеччина "добилася величезного прогресу в плані підтримки України зброєю, але, звичайно, ми хочемо якнайшвидше отримати більше зброї та спорядження", - сказав прем'єр.

Він також закликав Берлін поставити більше сучасних ЗРК Iris-T, які там пообіцяли незабаром (чотири одиниці). Шмигаль каже, що Україні потрібно 12 комплексів.

Прем’єр закликав німців "не забувати" про війну в Україні, попри їхні власні проблеми через неї: "Ми боремося за свободу. Я не думаю, що можна втомитися боротися за свободу. Ми всі у прицілі цього режиму. Ми маємо стояти разом та разом боротися за свободу в Європі".

Також читайте: Бербок запевнила, що санкції проти РФ не скасують, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію