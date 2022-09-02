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Новини За кордономВійна в Україні
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Байден (2314) Німеччина (4508) зброя (5740) допомога (5007) танк (1646) Денис Шмигаль (2690) Шольц Олаф (716)

Шмигаль - до Байдена та Шольца: нам потрібні на полі бою танки Leopard 2 та Abrams

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шмигаль

Україна чекає від німецького канцлера Олафа Шольца команди на прямі постачання Збройним Силам України сучасних танків Leopard 2, а від американського президента Джо Байдена - Abrams.

Про це перед майбутнім візитом до Берліна сказав прем'єр Денис Шмигаль, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.

За словами голови Кабміну, який 3 вересня, у суботу, прибуде до Німеччини, а в неділю зустрінеться з Шольцем, офіційний Київ сподівається, що Захід відкоригує подальшу "філософію постачання озброєнь".

"Під цим я маю на увазі: повинні бути поставлені й сучасні бойові танки. Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки Abrams, а з Німеччини ми очікуємо на Leopard 2. Це сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", - підкреслив він.

Дивіться: Росія кинула в бій в Україні чергову партію радянських танків Т-62 зразка 1962 року, посилених решітками-"мангалами", - Бутусов. ВIДЕО

Німеччина вагалася певний час, але потім все ж таки поставила Україні небагато (як для тієї протяжності фронту, що в Україні, і тієї інтенсивності боїв) важких озброєнь: 10 САУ Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних танків Gepard, три РСЗВ MARS II, три БРЕМ та інше.

Водночас прямі постачання сучасних танків і бойових машин піхоти, як і раніше, - табу для Шольца, який не хоче бути піонером у цьому серед країн НАТО (вони поки що передавали Україні лише застарілі танки та БМП радянського зразка). Тим часом Іспанія могла б віддати свої Leopard 2 зі зберігання, які ще потрібно "реанімувати", але це не точно.

Читайте: Шольц про допомогу Україні: Справа ніколи не дійде до війни між Росією і НАТО

Шмигаль вважає, що потрібно досягти прогресу в постачаннях безпосередньо від виробника.

"Німеччина "добилася величезного прогресу в плані підтримки України зброєю, але, звичайно, ми хочемо якнайшвидше отримати більше зброї та спорядження", - сказав прем'єр.

Він також закликав Берлін поставити більше сучасних ЗРК Iris-T, які там пообіцяли незабаром (чотири одиниці). Шмигаль каже, що Україні потрібно 12 комплексів.

Прем’єр закликав німців "не забувати" про війну в Україні, попри їхні власні проблеми через неї: "Ми боремося за свободу. Я не думаю, що можна втомитися боротися за свободу. Ми всі у прицілі цього режиму. Ми маємо стояти разом та разом боротися за свободу в Європі".

Також читайте: Бербок запевнила, що санкції проти РФ не скасують, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Попросите у них заодно асфальта. За последние 3 года его было слишком мало.
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02.09.2022 10:25
+11
Так, чисто цікаво, а скільки танків купив шмигаль до 24.02? Правильна відповідь - 0. А ви кажете не на часі критикувати клоунську владу і весь світ нам повинен давати зброю.
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02.09.2022 10:37
+11
Та ты шо, а как же ваши слова что Америка нагоняет панику? Суки зелёные
Надо было свои танки и ракеты строить, а не дороги по которым теперь кацапы наступают, мрази зелёные во главе с нелохом шоневтик
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02.09.2022 10:38
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Чистые убытки российских банков в I полугодии составили 1,5 трлн рублей

Из них около 1 трлн рублей пришлось на операции с иностранной валютой

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Банк России впервые с февраля раскрыл промежуточный финансовый результат банковского сектора: в первом полугодии чистые убытки российских кредитных организаций составили 1,5 трлн рублей. Об этом первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сообщил РБК.

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02.09.2022 10:24 Відповісти
Вы знаете, складывается впечатление что им всё равно, да и приходится общаться там с россиянами, в больших городах народ вообще пока толком ухудшений не заметил явных, ну выросли чуть цены, ну нет кое каких товаров, у нас в Украине тоже выросли цены, упали доходы, но мы от этого не умираем, понимаем объективность причин. Так что санкции не дают резкого обвального эффекта, может быть он будет потом. Но за счет печатания рублей они нивелируют часть внутренних проблем.
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02.09.2022 10:32 Відповісти
А ви дивились з чим зв'язані ці збитки , банки РФ купили, юані, долари, євро, з надією продати їх за рублі дорожче, так як курс рубля перед війною був 74 р. $ а потім моментами падав і до 180 р., зараз складає 60 р., отож всі активи банків в іноземній валюті знецінились, тому вони задекларували збиток в рублях на 1,5 трлн...
Повторюсь... правда про Західні санкції...
Знову напів міри, відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна європейська дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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02.09.2022 10:46 Відповісти
всё верно, если кратко то так :

«Волатильность валютного курса была огромная, сначала рубль упал, а потом отжался - курс был 110, а потом стал 55. Так получилось, что на низком курсе рубля зафиксировали убытки по производным финансовым инструментам»
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02.09.2022 11:01 Відповісти
Если вы не видите эффект от санаций , то обратитесь к окулисту .

Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції... -- Росия продаёт , вы на это ставите акцент, но продавать и зарабатывать , две большие разницы . Россия к примеру начала продавать нефть в Индию , НО по чем ? И тут самое главное! С дискантом в 40 % Почем нефть сегодня ? 93,48 минус 40 % сколько будет ? Плюс себестоимость и плюс транспортировка ? И сколько Россия заработала ?
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02.09.2022 11:04 Відповісти
Россия до 24 февраля имела 1 триллион рублей профицита , а сегодня уже имеет 1 триллион дефицита , и до конца года будет иметь 1,6 триллиона дефицита . и і ложила "хер" на західні страшні санкції ?

От вас воняет дурачком или русским троллем ?
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02.09.2022 11:11 Відповісти
Китайська UnionPay заборонила обслуговувати свої картки в російських банках
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02.09.2022 11:20 Відповісти
В целом по итогам семи месяцев 2022 года все еще фиксируется профицит бюджета на сумму 482 млрд руб.
---
собственно сложная это задача тащить из болота бегемота
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02.09.2022 11:33 Відповісти
Санкции против Венесуэлы работали, там инфляция валила по 2000% годовых, также санкции работали против Ирана, в РФ я ничего подобного не вижу, так как они работают? да продают они газа в три раза меньше, нефти в два раза, но цены на эти товары по сравнению с прошлогодними уровнями в пять и два раза выше... а все потому что Западные санкции оставили кучу дыр ибо деньги не пахнут..
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02.09.2022 11:16 Відповісти
Ещё не вечер !

надо понимать , как работают санкции .

они медленно , но уверено удавят Россию
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02.09.2022 11:22 Відповісти
Немецкий IT-производитель Infineon прекратил поставку в Россию чипов, которые использовались для биометрических загранпаспортов.
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02.09.2022 11:25 Відповісти
МИД приостановил выдачу загранпаспортов нового поколения в посольствах
Консульский департамент МИДа с 26 августа приостановил выдачу загранпаспортов с биометрией
Речь идет о паспортах с десятилетним сроком действия и микрочипом с биометрическими данными владельца. Документы старого образца (на пять лет) россиянам за рубежом продолжат выдавать

і ложила "хер" на західні страшні санкції ?
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02.09.2022 11:27 Відповісти
это как то влияет на экономику ?
ну будут пользоваться 5 летними, вместо 10 летних.
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02.09.2022 11:38 Відповісти
Мы бы уже видели эффект, если бы запада...
1) заблокировал свифт для всех банков
2) вел полное эмбарго на поставки нефти и газа
3) ввел санкции пошлины на товары третих стран таких, как Индия, Китай, Турция... в случае отказа и нарушения соблюдения санкций против РФ...
а так деньги не пахнут и пока я не увижу в РФ инфляции по 2000% годовых, все эти санкции которые Запад сейчас называет санкциями это пустой фуфел
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02.09.2022 11:32 Відповісти
1) заблокировал свифт для всех банков
2) вел полное эмбарго на поставки нефти и газа
- ОК , например вели полный запрет на нефть и газ и что делать самим европейцам без нефти и газа ?

нсли их экономика станет , то как помочь они смогут Украине ?

Вы за то , что вы европейца вышли на улицу с протестами ?

Вы русский !
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02.09.2022 11:39 Відповісти
Потому мы и не видим результата работы этих санкций на РФ, а одно лишь название... потому что санкции, которые не полные санкции..., с тих или иных причин, работать не будут...
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02.09.2022 11:48 Відповісти
Єфект є, але не дуже ефективний. Не настільки ефективний як хотілось би нам, щоб москалі швидко і без помпи поховали *****.
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02.09.2022 23:36 Відповісти
Якби ви не продавали зброю яку нам надають, якби наші партнери не переймалися тим, що ви можете цю зброю передати оркам, у нас би давно все було. (Це моя думка)
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02.09.2022 11:33 Відповісти
Попросите у них заодно асфальта. За последние 3 года его было слишком мало.
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02.09.2022 10:25 Відповісти
Які повноваження у шмигаля в цьому питанні? Чи аби тільки перднуть?
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02.09.2022 10:26 Відповісти
Прем"єр.
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02.09.2022 10:31 Відповісти
Шмыгалю тоже хочется попиарится на войне, а то уже повылазили все кто мог и всё требуют от Запада всё что душе угодно. А то сколько стоят современные Лео и Абрамсы, сколько времени займёт переучивание на них и главное ОБСЛУЖИВАНИЕ всего этого, почему никто не думает. Лишь бы свои хотелки кукарекнуть и себя любимого показать. У нас и так зоопарк с артой под названием Ужас зампотеха, который надо упорядочить, да нет, давайте ещё танки будем со всего мира коллекционировать
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02.09.2022 10:46 Відповісти
Ще один деятель виліз
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02.09.2022 10:26 Відповісти
дятел ахметовский тоже как люсьен полковника получил от верховного?
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02.09.2022 10:28 Відповісти
Байден, ти нам НАТУ винен.
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02.09.2022 10:30 Відповісти
"Дві НАТИ!"
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02.09.2022 11:16 Відповісти
Звинувач їх знову, що вони вам інвесторів лякають....
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02.09.2022 10:32 Відповісти
Так, чисто цікаво, а скільки танків купив шмигаль до 24.02? Правильна відповідь - 0. А ви кажете не на часі критикувати клоунську владу і весь світ нам повинен давати зброю.
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02.09.2022 10:37 Відповісти
А до клоунської влади, скільки зробили для себе?)
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02.09.2022 10:56 Відповісти
Та ты шо, а как же ваши слова что Америка нагоняет панику? Суки зелёные
Надо было свои танки и ракеты строить, а не дороги по которым теперь кацапы наступают, мрази зелёные во главе с нелохом шоневтик
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02.09.2022 10:38 Відповісти
Еще один очнулся. Данилов вахту отработал и передал слово Шмыгалю?
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02.09.2022 10:40 Відповісти
Що ж ти, Шмигаль, не шмигав носом у лютому 2021 року, коли Харківський танковий переводили на одинь день роботи на тиджень?
Чи ти тоді шмигав носом? На нарадах в Кабміні, на засіданнях РНБО.
Шмигав чи не шмигав?
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02.09.2022 10:50 Відповісти
Почему не выпускать свои танки БМ "Оплот"? Даже если война, понятно, что трудно, но ведь есть возможности, технологии...
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02.09.2022 10:50 Відповісти
Зараз - немає. Хіба ремонтувати.
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02.09.2022 10:55 Відповісти
ось ви наївні, тут коментуєте, цього дурника якось ображаєте . Але зрозумійте, якщо ця голова це сказала - це, я так здогадуюсь, що питання танків вже вирішене і вони більш, ніж певен уже пливуть до нас

Аналізуйте наявну інформацію, складайте її до купи, а не кидайтесь емоціями
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02.09.2022 10:51 Відповісти
Хто заважав попередні роки свої винотовляти? А тепер - "памажітє, хто чєм можєт, худігани напалі!"
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02.09.2022 10:53 Відповісти
клоуни
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02.09.2022 10:56 Відповісти
з шмигаля стратєг як з лайна куля.Вимогатєль фіговий
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02.09.2022 11:00 Відповісти
А при чем к военным заказам премьр(пока еще) шмыгаль, он что уже тоже рулит армией и великий специалист?????
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02.09.2022 11:02 Відповісти
та нашо ті танки коли є бойовий асфальт
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02.09.2022 11:17 Відповісти
Будемо відбиватися старим довоєнним асфальтом чи вже новий пішов? А Шмигаль?
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02.09.2022 11:52 Відповісти
Дайте хотя бы десяток потестировать,ну, ваша же реклама будет!
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02.09.2022 12:20 Відповісти
Вангую, що ми швидше абрамси побачимо, але леопарди - ніколи. Шольц буде валяти шольца до останнього.
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02.09.2022 12:22 Відповісти
Щольценбрунеру потрібен постійний допуск до святої дупи мавзолейного вилупка, проти своєї віри він не піде
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02.09.2022 13:08 Відповісти
 
 