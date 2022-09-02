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Червоний Хрест продовжить вимагати в РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених в Оленівці, - гендиректор Мардіні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

оленівка

Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжить вимагати у РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених у колонії в Оленівці Донецької області.

Про це заявив генеральний директор організації Роберт Мардіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від самого початку, з першої години після цієї трагедії МКЧХ запитав доступ до Оленівки. На жаль, ми його, як і раніше, не маємо. Але ми сподіваємося його отримати і продовжимо його вимагати, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями та Женевськими конвенціями", - сказав він в інтерв'ю виданню.

Нагадаємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 дістали  поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Також читайте: Гендиректор Червоного Хреста Мардіні під час візиту до РФ порушить питання розширення доступу до українських військовополонених

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
а встречу с еще живыми, замученными голодом и пытками в плену, красный крест (крестнанашихнадеждах) не собирается ничего... вымагать ????
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02.09.2022 11:02
+5
Червоний Хрест?! Вимагати?! У кацапів?! Дуууже сильно... Імпотенти. Як і ООН, ОБСЄ та інш.
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02.09.2022 10:42
+5
МКЧХ-ПНХ.І хрипатого поца з собою прихватіть.Ви ж ,суки, разом давали гарантії безбеки "азовцям".Якщо знали,що ви ні на що не впливаєте-нахіба ви туди лізли зі своїми "гарантіями"?
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02.09.2022 10:45
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Червоний Хрест?! Вимагати?! У кацапів?! Дуууже сильно... Імпотенти. Як і ООН, ОБСЄ та інш.
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02.09.2022 10:42 Відповісти
Угу..Це як імпотент,погрожуючий комусь згвалтуванням.
Просто абнять і плакать.
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02.09.2022 10:48 Відповісти
МКЧХ-ПНХ.І хрипатого поца з собою прихватіть.Ви ж ,суки, разом давали гарантії безбеки "азовцям".Якщо знали,що ви ні на що не впливаєте-нахіба ви туди лізли зі своїми "гарантіями"?
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02.09.2022 10:45 Відповісти
це хрипате чмо всім сказало, що ЧХ давав гарантії! А потім вияснилося, що ніхто жодних гарантій не давав. зелечмо, з-3,14-зділо як завжди....
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02.09.2022 14:56 Відповісти
а встречу с еще живыми, замученными голодом и пытками в плену, красный крест (крестнанашихнадеждах) не собирается ничего... вымагать ????
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02.09.2022 11:02 Відповісти
Могильный Крест.
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02.09.2022 11:14 Відповісти
Цапи іпотентні! Ще глибоку стурбованість висловіть. І подайте скаргу в "спортлото"! Звязалася Україна з вами на свою голову! Стільки хлопців на поталу кацапам здали! Покидьки!!!
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02.09.2022 11:19 Відповісти
А куди подівся новоспечений омбудсмен??? Денісова завжди тримала інфополе в напрузі. Їздила, заяви робила про звірства кацапів, розповідала про стан полонених, вимагала звільненя. Це страшно не подобалось Кремлю. І свого домоглись. Звільнена. І про азовців "забули", на марафоні імені зельоного про них табу. Про звірства кацапів вже мовчок. Нема омбудсмена. Навіть прізвища ніхто не чув. Сліпо-глухо-німий. За що і гроші дістає.
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02.09.2022 11:24 Відповісти
саме тому її і звільнили, потрібне було зечмо яке буде мовчати
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02.09.2022 14:57 Відповісти
Кацапський полон це тортури, знущання, неволя і смерть або важке каліцтво.
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02.09.2022 11:27 Відповісти
Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжить вимагати у РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених у колонії в Оленівці Донецької області. Джерело: https://censor.net/ua/n3364629

Чего там вымагаты и делать какие-то дознания и так все понятно, что Харьков и Мариуполь разбомбили украинские нацисты, а на Киевщине людей катувал и убивали тоже они.
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02.09.2022 11:44 Відповісти
 
 