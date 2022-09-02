Червоний Хрест продовжить вимагати в РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених в Оленівці, - гендиректор Мардіні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжить вимагати у РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених у колонії в Оленівці Донецької області.
Про це заявив генеральний директор організації Роберт Мардіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Від самого початку, з першої години після цієї трагедії МКЧХ запитав доступ до Оленівки. На жаль, ми його, як і раніше, не маємо. Але ми сподіваємося його отримати і продовжимо його вимагати, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями та Женевськими конвенціями", - сказав він в інтерв'ю виданню.
Нагадаємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 дістали поранення.
Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.
Будь ласка, зачекайте...
Просто абнять і плакать.
Чего там вымагаты и делать какие-то дознания и так все понятно, что Харьков и Мариуполь разбомбили украинские нацисты, а на Киевщине людей катувал и убивали тоже они.