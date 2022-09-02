Червоний Хрест продовжить вимагати в РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених в Оленівці, - гендиректор Мардіні

Міжнародний комітет Червоного Хреста продовжить вимагати у РФ доступу до місця загибелі українських військовополонених у колонії в Оленівці Донецької області.

Про це заявив генеральний директор організації Роберт Мардіні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від самого початку, з першої години після цієї трагедії МКЧХ запитав доступ до Оленівки. На жаль, ми його, як і раніше, не маємо. Але ми сподіваємося його отримати і продовжимо його вимагати, керуючись нашими гуманітарними зобов'язаннями та Женевськими конвенціями", - сказав він в інтерв'ю виданню.

Нагадаємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 дістали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

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