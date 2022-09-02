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війна (56124) Жеваго (73) Монако (22) ДБР (2551)

Інформація про екстрадицію одного з "бійців батальйону Монако" не стосується Жеваго, - пресслужба екснардепа

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

жеваго

Інформація про те, що Костянтин Жеваго може бути затриманий за кордоном та екстрадований в Україну, не відповідає дійсності і має на меті маніпулювати громадською думкою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила йоого пресслужба.

Там зазначили, що ДБР дійсно опублікувало повідомлення про те, що Бюро активно розслідує провадження щодо законності перетину кордону військовозобов’язаними громадянами України з так званого "Батальйону Монако". Водночас в пресслужбі Жеваго зазначили, що в офіційному повідомленні ДБР немає згадки про Жеваго та офіційного підтвердження того, що справа стосується саме його.

"Жеваго та його адвокатам відомо, що проти нього ДБР було відкрите більш, ніж 6 років тому кримінальне провадження, в якому ДБР намагається висунути К.Жеваго звинувачення, які не мають під собою жодних законних підстав та є політично вмотивованими", - додали в пресслужбі.

Також, там наголосили, що Жеваго не залишав територію України незаконним способом, оскільки з 2019 року він знаходиться за кордоном у зв'язку з особистими та медичними обставинами. 

За словами адвокатів Жеваго, поширення хибної, спотвореної та неперевіреної інформації про нього є порушенням законодавства України, Конвенції про права людини, порушує його конституційні права та завдає шкоди його діловій репутації, що спричинить за собою цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність.

Нагадаємо, пресслужба ДБР повідомила, що Костянтин Жеваго, "як колишній власник банку "Фінанси і Кредит", організував розтрату 113 млн доларів цієї фінансової установи". Правоохоронці встановили, що підконтрольна ексдепутату офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках, а його банк став поручителем. Після того, як офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання, іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема списали 113 млн доларів з кореспондентських рахунків українського банку. Після цього зазначений банк був визнаний неплатоспроможним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У парламенті нагадали ДБР про справу Жеваго

Інформація про екстрадицію одного з бійців батальйону Монако не стосується Жеваго, - пресслужба екснардепа 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
В нас Арестович цілий полковник. Командує батальйоном Монако.
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02.09.2022 11:28
+4
слва богу, а то мы уже начали волноваться...
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02.09.2022 11:42
+3
Жид і в Африці жид! Якщо не відкупиться, то втече.
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02.09.2022 11:29
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В нас Арестович цілий полковник. Командує батальйоном Монако.
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02.09.2022 11:28 Відповісти
Он-лайн !?
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02.09.2022 11:48 Відповісти
Жид і в Африці жид! Якщо не відкупиться, то втече.
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02.09.2022 11:29 Відповісти
Алло, пресс-службы, адвокаты и прочие "представители" поциента, а сам Жеваго, собственной персоной, как депутат, бизнесмен ( сомнительный конечно, но всё же), да и как просто гражданин, не хочет появится на горизонте и пояснить новости вокруг него и собственно свою гражданскую позицию по поводу происходящего в стране? От кого и чего он прячется?
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02.09.2022 11:31 Відповісти
Та ні, він хворіє: в нього закінчився іммунітет. Депутатський
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02.09.2022 11:43 Відповісти
слва богу, а то мы уже начали волноваться...
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02.09.2022 11:42 Відповісти
Коротше, батальйону Монако нічого не загрожує, навіть морепродуктами ніхто не отруїться.
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02.09.2022 11:42 Відповісти
адвокати погрожують... Ну, це їх робота, вони за це з/п мають.
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02.09.2022 11:42 Відповісти
А якою мовою спілкуються вони в батальоні італійською, фрацузською, чи українською ? Невже російською ?
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02.09.2022 11:47 Відповісти
З нашою недолугою владою ні один олігарх не постраждає,крім самих українців.
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02.09.2022 15:19 Відповісти
 
 