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Путін хоче створити нові сили для осіннього та зимового наступу на Україну, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Керівництво РФ має намір створити нові сили для посилення наступу на Україну восени і взимку.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку експертів, заява Путіна про плани ліквідувати в Україні "антиросійський анклав" свідчить про те, що російський президент не відмовився від своїх максималістських намірів захопити всю країну.

"Заява Путіна про "антиросійську" риторику, яка повинна бути переможена у військовому відношенні, щоб захистити Росію, підтверджує його максималістські наміри щодо України і, ймовірно, спрямована на те, щоб створити інформаційні умови для призову до подальших зусиль Росії і створення сил восени і взимку цього року", - зазначають в ISW.

Також читайте: Я багато разів спілкувався з Путіним і продовжу це робити, - Шольц

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
А що ця запупа лиса іншого може заявляти? Ну не скаже ж він: "Я все просрал, ибо я *****!"
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02.09.2022 11:53
+16
Коли здохне.
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02.09.2022 12:03
+11
Очевидно, що хутін ітиме до кінця. Не треба бути для цього інститутом
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02.09.2022 12:01
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Братан, за за это поднимаю тост при каждом случае! «і шоб вони всі здохли!»
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03.09.2022 07:33 Відповісти
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03.09.2022 08:41 Відповісти
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