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Новини Війна в Україні
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армія РФ (13428) контракт (224) розвідка (3611) Росія (47118) Скібіцький (258)

Російське військо відчуло кадровий голод одразу після вторгнення до України, - Скібіцький

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,окупанти

Структура збройних сил РФ створена ще за радянськими принципами комплектування. За кількістю, частини забезпечення домінують над бойовими підрозділами.

 Про це представник ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив в ефірі "Військового телебачення України", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР.

"У російській армії багато підрозділів здійснюють лише охорону й оборону об’єктів як на території РФ, так і за її межами. Крім того, Росія має потужний контингент в Сирії. Росія має розгалужену мережу військових баз на території колишнього радянського союзу, це і Вірменія і Таджикистан, контингент в Нагірному Карабаху, контингент в Казахстані. Таким чином, якщо скласти це в єдине, то виходить 300-350 тисяч, які Росія може застосувати у війні проти України", - розповів представник воєнної розвідки України.

Він також зазначає, що кадровий голод у ЗС країни-терориста яскраво проявився після чисельних людських втрат, яких окупанти зазнали ще з перших днів війни.

За словами Скібіцького, у березні-квітні російським керівництвом було ухвалено рішення використовувати у бойових діях тільки військовослужбовців, які підписали зі збройними силами РФ відповідні контракти. Коли в окупантів суттєво збільшилася кількість загиблих і поранених військовослужбовців, у РФ стало менше охочих, які хочуть укласти контракт для проходження військової служби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Петербурзькі чиновники приходили до притулку пропонувати безхатькам підписати контракт на військову службу

Автор: Ірина Дашківська
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Совок надірвався на війні,і мордор надірветься
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02.09.2022 11:59 Відповісти
При чому відчули голод ще й в прямому сенсі, кацапи приходоли до людей та крали їжу та худобу
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02.09.2022 12:03 Відповісти
Українці складали до 40% молодшого та середнього командного
составу арміі СРСР.
Як говорив мій перший начальник " хочешь жить спокойно, ставь
чурку помом, а старшиной хохла. Кацап всё пропьёт."
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02.09.2022 12:07 Відповісти
Не треба себе заколисувать, у них живого м'яса ще вдосталь. А також снарядів і реактивних снарядів. Тоді як при попередньому гетьмані на найбільших складах цього добра було знищено на мільярди доларів і за 8 років нічого не виготовлено
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02.09.2022 13:31 Відповісти
 
 