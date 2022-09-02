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ФСБ шукає вихідців з України у Москві та планує їх звинуватити у "терактах", - розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

фсб

У Москві посилюється кампанія з пошуку громадян РФ, які негативно ставляться до війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО, особлива увага приділяється колишнім громадянам України та українцям за походженням.

"В місті проводиться поквартирний обхід групами людей, вдягнених в цивільне, які представляються співробітникам ФСБ. У мешканців з’ясовують, чи живуть десь поблизу українці, або чи хтось не здає українцям в оренду житло. Також з’ясовують ставлення громадян до так званої "СВО".

Одна з цілей вказаних дій - недопущення формування та розповсюдження у столиці РФ негативного ставлення до війни та виявлення людей, які можуть вплинути на формування незалежної громадської думки щодо неї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що також ця кампанія має сформувати негативний образ українців – терористів та радикалів. Надалі саме їх можуть звинуватити в терактах, організованих російськими спецслужбами на території РФ.

Також читайте: Російське військо відчуло кадровий голод одразу після вторгнення до України, - Скібіцький

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+16
Вот двое подозрительных.

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02.09.2022 12:07
+16
ФСБ, чуєте, Матвієнко (оперативна кличка Валька-стакан) з України
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02.09.2022 12:09
+7
Чего их искать? Вон шепетовская валька-двастакана где-то там валяется Берите и вяжите. И думать над обвинениями не нужно долго, на роже все и так написано...
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02.09.2022 12:10
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Вот двое подозрительных.

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02.09.2022 12:07 Відповісти
Это фото после фотошопу - Где спина и плечо размытость и не прорисован лацкан пиджака - ХАЛТУРА
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02.09.2022 12:30 Відповісти
Тобі аби щось перднуть.
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02.09.2022 14:08 Відповісти
ФСБ, чуєте, Матвієнко (оперативна кличка Валька-стакан) з України
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02.09.2022 12:09 Відповісти
Чего их искать? Вон шепетовская валька-двастакана где-то там валяется Берите и вяжите. И думать над обвинениями не нужно долго, на роже все и так написано...
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02.09.2022 12:10 Відповісти
Кацапы вообще способны заниматься чем-то толковым? Или только деструктивом?
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02.09.2022 12:11 Відповісти
думаю найдут...
подтасовать "доказательства и назначить виновного" это там практикуется столетиями...
а тем более в говени где все построено на брехне и насилии
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02.09.2022 12:14 Відповісти
Горе нерозумним нашим співгромадянам,які колись прийняли рішення там жити,кацапонацисти їх просто розірвуть
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02.09.2022 12:25 Відповісти
Да и ....й с ними, дол...ми.
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02.09.2022 12:28 Відповісти
Могу сразу двух назвать. Один ещё в 2014 из Бахмута туда сдрыстнул, предварительно позвав сруский мир в Украину, а второй в январе 2022 туда выехал. К первому. К папе.
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02.09.2022 12:27 Відповісти
"Чомусь" навіть ані на краплину не шкода цих "українців"! З чого б це? Мабуть тому, що хАхли!!! І цим все сказано... П.С. хАхлам порада, - аби вас не чіпали, називайтесь краще мокшанами, або ж ерзями, - може "прокатить"? Взагалі, потрібно знати прислів'я: на "хитру" сраку завжди знайдеться Гуй з "гвинтом"! Так що "обтікайте", "сААтєчєствєнікі"...
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02.09.2022 12:32 Відповісти
Українців на москві бути не може в принципі. Мати паспорт із тризубом не означає бути Українцем.
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02.09.2022 12:35 Відповісти
Це - гарна новина.

Нехай чекісти вату **********...
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02.09.2022 12:38 Відповісти
Те из украинцев кто сейчас находится на территории фашистской мацквы этих можно и расстрелять, ****** не жалко!!!!!!!
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02.09.2022 13:05 Відповісти
Усі, хто співчуває Україні та вважає себе українцем мають вибиратися звідти усіма можливими способами. Бо вони з них будуть створювати рабів, що діють на шкоду Україні.
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02.09.2022 13:35 Відповісти
Можу підказати їм пару імен знайомих гнид які туди виїхали і за мір
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02.09.2022 13:41 Відповісти
первые будут те граждане Украины, которые взяли паспорт рефии, живут там работают и учатся.
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02.09.2022 13:52 Відповісти
Так там не тільки Януковичі і Матвієнко. У самого Шойгу мати українка, у Алексєєва -батьки з України і таких зрадників чимало у вищих колах. Перевертні.
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02.09.2022 15:43 Відповісти
Яка ж чудова новина! Одних ворогів прибирати руками інших! Знаю парочку таких з москви і пітера. А ще херову тучу аналогічних виродків з криму.
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02.09.2022 16:14 Відповісти
це тіпа спочатку знайдуть винних ,

потім буде теракт а потім швиденько «розслідування» готове
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02.09.2022 18:18 Відповісти
 
 