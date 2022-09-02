У Херсоні знищено будинок, в якому перебували близько 200 окупантів, зокрема ФСБшники, - ЗМІ

Булинок на вулиці Кольцова в Херсоні, який у медіа помилково називають гуртожитком, знищений під час удару ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцевий портал "Мост".

За попередніми даними, в приміщенні могло перебувати чимало окупантів.

"В ніч з 1 на 2 вересня в Херсоні пролунали кілька дуже потужних вибухів. Місцеві мешканці повідомляють про ракетно-артилерійський удар, який зруйнував будтнок, розташований на вулиці Кольцова на території Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, який у народі звуть "Школою міліції".

Згідно з попередньою й поки офіційно не підтвердженою інформацією, в будинку могли проживати близько 200 окупантів, серед яких, ймовірно, були й співробітники ФСБ", - зазначає портал.

Окупаційні ЗМІ удар не коментують.

Цей будинок колись належав Херсонському юридичному інституту ХНУВС, де розміщувалися казарми та навчальні аудиторії. Після ліквіданції інституту у 2011 році, будівлю перебудували під жилий будинок та роздали квартири поліцейським. Після евакуації поліції, частину порожніх квартир заселили росіянами.

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