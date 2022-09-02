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У Херсоні знищено будинок, в якому перебували близько 200 окупантів, зокрема ФСБшники, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Булинок на вулиці Кольцова в Херсоні, який у медіа помилково називають гуртожитком, знищений під час удару ЗСУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише місцевий портал "Мост".

За попередніми даними, в приміщенні могло перебувати чимало окупантів.

"В ніч з 1 на 2 вересня в Херсоні пролунали кілька дуже потужних вибухів. Місцеві мешканці повідомляють про ракетно-артилерійський удар, який зруйнував будтнок, розташований на вулиці Кольцова на території Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ, який у народі звуть "Школою міліції".

Згідно з попередньою й поки офіційно не підтвердженою інформацією, в будинку могли проживати близько 200 окупантів, серед яких, ймовірно, були й співробітники ФСБ", - зазначає портал.

Окупаційні ЗМІ удар не коментують.

Цей будинок колись належав Херсонському юридичному інституту ХНУВС, де розміщувалися казарми та навчальні аудиторії. Після ліквіданції інституту у 2011 році, будівлю перебудували під жилий будинок та роздали квартири поліцейським. Після евакуації поліції, частину порожніх квартир заселили росіянами.

Читайте: Потужні вибухи лунають в окупованому Херсоні, - ЗМІ

У Херсоні знищено будинок, в якому перебували близько 200 окупантів, зокрема ФСБшники, - ЗМІ 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+61
Туди саме заїхали кадирківці. Алаху Акбар!!!
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02.09.2022 12:13
+43
Нагадую що канашєнкав уже давно знищив усі HIMARS. Что жє проізошло?
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02.09.2022 12:16
+24
а може він і не бреше )) дерев"яних можливо стільки й було)))))
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02.09.2022 12:19
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Туди саме заїхали кадирківці. Алаху Акбар!!!
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02.09.2022 12:13 Відповісти
Здоровья
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02.09.2022 12:38 Відповісти
..и долголетия погибшим
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02.09.2022 13:48 Відповісти
Аллаху полный амбар!
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02.09.2022 13:28 Відповісти
👍 💥💥🔥🔥🔥 Горить у пекли 🇷🇺💩👿РАШИСТЮГИ ‼️
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02.09.2022 13:42 Відповісти
Нагадую що канашєнкав уже давно знищив усі HIMARS. Что жє проізошло?
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02.09.2022 12:16 Відповісти
а може він і не бреше )) дерев"яних можливо стільки й було)))))
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02.09.2022 12:19 Відповісти
Этому поцу глубоко пох, его задача шире рот открывать в телевизоре.
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02.09.2022 15:08 Відповісти
було б дуже добре... (навіть якщо не всі 200 задубіли до вантажу 200)
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02.09.2022 12:16 Відповісти
Судя по фото: 5-й этаж сдуло, 4-й сильно пострадал, а нижние 3 на месте, там видимо отделались контузиями и наделыванием в штаны. Поэтому потери скорее всего несколько десятков, что тоже неплохо, а ракетчики, я уверен, внесут свои коррективы в наведение, чтобы весь дом складывался
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02.09.2022 12:22 Відповісти
Для того, щоб складався весь будинок, потрібні Сапсани з бойовою частиною 400 кг. Або принаймні пара Вільх з БЧ 250 кг. У GMLRS 90 кг, це максимум один поверх з дахом. Втім виробництво Сапсанів дасть можливість знищувати орків на території мордору замість своїх будинків. Але хтось дуже цього не хоче, а хоче спустошення українських міст і сіл, щоб там не було населення.
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02.09.2022 19:44 Відповісти
Добре якщо так...
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02.09.2022 12:19 Відповісти
І кабздун апять даволєн...
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02.09.2022 12:19 Відповісти
У кабздуна аншлаг.
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02.09.2022 12:34 Відповісти
Дуже файно.
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02.09.2022 12:23 Відповісти
Нижние етажи не пострадали. Даже окна не повылетали.
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02.09.2022 12:25 Відповісти
кобзон та жирік їх зустріли, та усі разом заспівали...
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02.09.2022 12:32 Відповісти
"Після ліквіданції інституту ... будівлю перебудували під жилий будинок та роздали квартири поліцейським. Після евакуації поліції, частину порожніх квартир заселили росіянами."
Я так понимаю, что часть полиции перешла на сторону Куйла и там же осталась жить.
Ну, тогда туда им и дорога.
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02.09.2022 12:34 Відповісти
не было там нашей полиции, практически всех вывели до оккупациии
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02.09.2022 14:32 Відповісти
Я о тех, кто не практически там остался...
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02.09.2022 19:20 Відповісти
Знищили і добре , - хтось із орків дуба врізав , а хтось в штанці навалив
і тікатиме на росію
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02.09.2022 12:35 Відповісти
очень красиво выглядит строение после бомбового удара...
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02.09.2022 12:35 Відповісти
Когда крысы путлера двинули на Донбасс в марте 2014 года...то офицерье ночевало в церквах РПЦ...там же в подсобках складировали боеприпасы и прочую хрень....говорил тогда в Ютьюбе Денис Казанский...
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02.09.2022 13:02 Відповісти
ДОн, твоим питарасам пришел ****!!!!
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02.09.2022 13:09 Відповісти
овцеебы они хоть и дебилы, но не на столько чтобы селиться в последнии этажи. Мощности хаймарса катастрофически не хватает, первые 3 этажа даже стекла на месте остались. Тут надо или что-то мощнее или их как-то научить бить сбоку здания, чтобы залетало со стороны окон миную крышу.
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02.09.2022 13:11 Відповісти
Какие-то дохлые снаряды как для нанесения разрушений. Походу, только складов ГСМ или БК будет норм.
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02.09.2022 13:30 Відповісти
Для этого и нужен ATACMS

А эти ракеты точно не для мостов и зданий
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02.09.2022 13:44 Відповісти
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02.09.2022 13:57 Відповісти
🤣
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02.09.2022 14:52 Відповісти
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02.09.2022 14:18 Відповісти
🤣
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02.09.2022 14:50 Відповісти
А де в Херсоні живе росгвардія? Саме вони окуповували його, всі інші рашисти приперлися потім! Мрію побачити їх трупи!
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02.09.2022 16:21 Відповісти
Вони для того сюди й пртьопали, аби здохнути в чужій землі
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02.09.2022 17:15 Відповісти
Отак подумати, ми радіємо знищенню об'єктів з окупантами, а це ж наші споруди, наші фінанси..
Але зараз не час рахувати кошти.
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02.09.2022 17:22 Відповісти
Після русопідарасів, будівлю легше відбудувати ніж відчистити.
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02.09.2022 18:57 Відповісти
Я зараз вечеряю, читаю цю новину, дістав з холодильніка пляшку горілкі і десь половину випів, з горла, І побажав здоров'я усім загиблим підорасам
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02.09.2022 19:34 Відповісти
Плюсанув, але все ж таки не треба як кацапи- бухати з горла горілку, навіть з такого приводу. Можна ж гарного віскі або наливку, рюмашку)
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03.09.2022 03:54 Відповісти
Под Херсоном Bayraktar TB2 превратил САУ "Акация" и оккупантов РФ в мелкую пыль
https://t.me/Ukraine_365News/35519
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02.09.2022 20:29 Відповісти
Еще кадры ударов Bayraktar TB2 по оккупантам и их военной технике

Российский 120-мм миномет и грузовик снабжения были уничтожены ударами БПЛА
https://t.me/Ukraine_365News/35520
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02.09.2022 20:31 Відповісти
Про те , що це за будинок , можуть знати тільки херсонці. Так що писати що вікна не повилітали не варто. Фотографія може бути якась зовсім друга. Невже ти думаєш що журналіст поїде в Херсон і скаже оркам що хоче все зняти. Там і херсонцям страшно і я думаю не потрібно це робити. Кацапи злі і можуть зробити з людиною що завгодно.
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03.09.2022 05:53 Відповісти
 
 