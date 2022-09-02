Ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику до Росії демілітаризувати станцію, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що МАГАТЕ під час візиту на ЗАЕС не сказала головного.
Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми зробили все, щоб забезпечити доступ МАГАТЕ до ЗАЕС, і я вважаю, що ця місія ще може зіграти свою роль. На жаль, ми не почули головного від МАГАТЕ - заклику до Росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконуватиме те, про що ми домовилися, і що вона служитиме інтересам усієї міжнародної спільноти", - наголосив глава держави.
Зеленський також зазначив, що повернення ЗАЕС до безпечної роботи та підключення до енергомережі країни допоможе Україні протистояти енергетичній кризі в Європі.
Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.
Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.
8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.
11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.
Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.
Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.
25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.
За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.
Будь ласка, зачекайте...
Когда русликов разобьют, то станцию окружат... и они уйдут. Никто не будет ее брать с боями, поливая артой.
Миссия работает, а ему рисануться надо
все ждет что кто-то должен что-то срочно делать, заявлять, доказывать, обвинять, поставлять, воевать.... но только не зеленая футболка в кроссовках... его миссия - видосики-гундосики..
Тому що потрібно було примусити включити в комісію тих людей, які здатні сказати правду і здатних, відповідно до виразу Вадима Денисенка, залізти під брезент тентованого касапського "грузовика" щоб подивитися, що там. І не погоджуватися на амеб в цій комісії.
Але перед тим, все ж таки, для порядку, потрібно дати чесну відповідь на запитання: "чому південь України включно з ЗАЕС виявився окупованим?" Хто здав Перекоп і Чонгар, Херсонську і Запорізьку області?
Але ЄрЗе чесно не здатні...
Кто знает где сейчас гроЙсман ???
МАГАТЕ встановлює стандарти ядерної безпеки і захисту довкілля, надає країнам-членам технічну допомогу, а також заохочує обмін науковою і технічною інформацією щодо ядерної енергії.
Однією з важливих функцій Агентства є забезпечення того, що ядерні матеріали і обладнання прямого та подвійного використання не використовуватимуть для військових цілей. Система гарантій МАГАТЕ базується на суворому контролі за використанням ядерних матеріалів, які здійснюють на місцях інспектори МАГАТЕ."-
де тут написано, що МАГАТе може робити якісь заяви про демілітаризацію? Вони роблють висновок в тому чи є загроза безпекі і мають пояснити в чому ця загроза полягає, якщо вона є.
А вже ви маєте робити відповідні заяви виходячи з висновків МАГАТе.
Придурок
Допомагати - допомагатимуть, а за нього щось робити - нема дурних. Пора вже із зелених мрій повертатися до реальності...
ЗАЕС знаходиться на території України, тобто це повна відповідальність України і Янєлоха особисто як президента та верховного головнокомандувача, тому весь світ очікував, що Україна або сама захистить свої АЕС, або якимсь чином задіє сили НАТО/США/ЄС для цього.
А за "********" Зє має особисто тепер їхати і домовлятися з любімимі кацапами (він же там в якихось місцях мір бачить), щоб вони покинули АЕС, а якщо вже перекладає свою відповідальність на інших, то хай хоч робить це із усвідомленням власної безпорадності і належним тоном, а не кидається понтами у всіх навколо. Ця несмішна клоунада виглядає бридко, і дуже дорого нам всім обходиться.
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Магические снаряды
На видео глава МАГАТЭ интересуется у рашистов, почему снаряд так торчит, будто он прилетел с
оккупированной территории
https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11795
Оккупант отвечает, что когда снаряд прилетает, он делает поворот на 180°.
@wiskas_pumius
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20 ч
Кацапи хотіли воду і струм. Для Криму. Випадково всі ці блага були не захищені ЗСУ і ТЕРОБОРОНОЮ в потрібний момент.
Я ваш приговор,,, сказал Зе....
А ведь в этом заключена правда..
Приговор всей Украине...в эпоху бедности...
Пусть зафиксируют невозможность гарантировать безопасность ядерного объекта при обстрелах, либо обратное. Это тоже возможно.
Пусть сделают свои выводы. Как было до вторжения, как сейчас и что нужно по их мнению сделать, сделать, чтобы на ядерном объекте было безопасно! Это вполне в их компетенции.
Женщины, если они там есть в МГАТЭ, пусть дождутся изнАслований от АсвАбадителей... Только тогда, через собственную жопу, начнет доходить до европейцев, что военные на атомной станции не есть хорошо в любом состоянии.