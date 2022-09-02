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Ми не почули від МАГАТЕ головного - заклику до Росії демілітаризувати станцію, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

магате

Президент Володимир Зеленський заявив, що МАГАТЕ під час візиту на ЗАЕС не сказала головного.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми зробили все, щоб забезпечити доступ МАГАТЕ до ЗАЕС, і я вважаю, що ця місія ще може зіграти свою роль. На жаль, ми не почули головного від МАГАТЕ - заклику до Росії демілітаризувати станцію. Я сподіваюся, що місія виконуватиме те, про що ми домовилися, і що вона служитиме інтересам усієї міжнародної спільноти", - наголосив глава держави.

Зеленський також зазначив, що повернення ЗАЕС до безпечної роботи та підключення до енергомережі країни допоможе Україні протистояти енергетичній кризі в Європі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Місію МАГАТЕ супроводжували незалежні ЗМІ, але російські окупанти їх не пустили, - Галущенко

Нагадаємо, 25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.

За два дні Міжнародне агентство з атомної енергії сформувало склад місії на станцію. Місія вже прибула в Україну і 1 вересня відвідала ЗАЕС. Втім, цього дня росіяни вдались до провокацій з масованими обстрілами Енергодару.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський скасував укази про утворення Тристоронньої контактної групи

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
Отбивать ее надо, пока сам не сделаешь, никто не будет решать за тебя твои проблемы.
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02.09.2022 12:23
+28
наивняк ???
все ждет что кто-то должен что-то срочно делать, заявлять, доказывать, обвинять, поставлять, воевать.... но только не зеленая футболка в кроссовках... его миссия - видосики-гундосики..
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02.09.2022 12:27
+23
МАГАТЕ, звичайно - бл#ді; але не одне МАГАТЕ і не один Гроссі винуваті в цій чухні.
Тому що потрібно було примусити включити в комісію тих людей, які здатні сказати правду і здатних, відповідно до виразу Вадима Денисенка, залізти під брезент тентованого касапського "грузовика" щоб подивитися, що там. І не погоджуватися на амеб в цій комісії.

Але перед тим, все ж таки, для порядку, потрібно дати чесну відповідь на запитання: "чому південь України включно з ЗАЕС виявився окупованим?" Хто здав Перекоп і Чонгар, Херсонську і Запорізьку області?

Але ЄрЗе чесно не здатні...
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02.09.2022 12:32
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Отбивать ее надо, пока сам не сделаешь, никто не будет решать за тебя твои проблемы.
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02.09.2022 12:23 Відповісти
ну нескольо ракет и ядерная катастрофа накроет весь мир.... такая себе перспектива для западных "друзей"..ну не хотят - потом поздно будет
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02.09.2022 12:25 Відповісти
Сдавати легше ніж отбивати !
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02.09.2022 13:15 Відповісти
Як це не жорстоко, але треба було накрити "дружнім вогнем" всю цю місію і негайно звинуватити кацапню в перешкоджанні допуску на ЗАЕС. Нехай *************. Проти москалів дієві тільки аналогічні методи.
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02.09.2022 14:19 Відповісти
по голове тебе отбивать надо. Ты понимаешь только ЧЕМ это грозит?
Когда русликов разобьют, то станцию окружат... и они уйдут. Никто не будет ее брать с боями, поливая артой.
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02.09.2022 15:53 Відповісти
Не почули,бо і не могли почути. Тільки клован на щось надіявся.
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02.09.2022 12:24 Відповісти
Дебильное зеленое чмо.

Миссия работает, а ему рисануться надо
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02.09.2022 12:25 Відповісти
ono tupoe , chi prikidivaetsa ?
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02.09.2022 12:25 Відповісти
воно конченное
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02.09.2022 12:29 Відповісти
Навіть поверхневий аналіз окремих заяв і цієї в тому числі однозначно доводить, що воно таки ТУПЕ. Доволі рідкий випадок, еврейський завзятий мальчик хоч і без комплексів та все ж тупуватий.
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02.09.2022 13:07 Відповісти
З єврейським хлопчиком все гаразд, він як актор реалізувався прекрасно, а дурні гої вибрали його президентом по приколу і тут він грає роль непогано тому все ок
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02.09.2022 16:30 Відповісти
Воно хуцпіст і діє у цьому ключі.
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02.09.2022 19:35 Відповісти
Поки там знаходяться заручники важко робити заяви.
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02.09.2022 12:27 Відповісти
наивняк ???
все ждет что кто-то должен что-то срочно делать, заявлять, доказывать, обвинять, поставлять, воевать.... но только не зеленая футболка в кроссовках... его миссия - видосики-гундосики..
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02.09.2022 12:27 Відповісти
evo missija - nahamitj ta obosratj vseh🤬
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02.09.2022 12:28 Відповісти
да.... сначала хрипеть - не нагнетайте, потом скулить - больше оружия дайте
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02.09.2022 12:30 Відповісти
Это при том, что требования по демилитаризации не входят в компетенцию МАГАТЭ. Пусть делают спокойно обследование и заключение по его результатам о степени риска. Врать не будут, потому что если соврут, а станция рванет, то им до конца жизни сидеть и сидеть
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02.09.2022 13:01 Відповісти
Кому сидеть?! Это организация типа ОБСЄ, ООН, ВООЗ и др. Они типа все смотрят, но ничего не видят, только рекомендуют, призывают. Вообще круто устроились! Они конкретную уголовную ответственность не несут. Кто то за ковид из ВООЗ сел? Я не говорю про экспертов ООН и ОБСЕ за войны в мире за последние десятилетия. Тем более если РФ эту всю магату финансирует. Никто сидеть не будет. Разве что сменят работу и будут что то делать, а не протирать штаны...
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02.09.2022 18:06 Відповісти
При чем здесь воз то? Речь идёт о риске аварии на крупнейшей в Европе АЭС. Комиссия даёт заключения только о рисках - Нарушение целостности, признаки разрушения, прогнозы аварии, опасность от боевых действий, возможные последствия отключения и т.д. Они в этом врать будут? Типа вернутся домой и через пару дней АЭС рванет и никто у них не спросит, что они не досмотрели и не увидели и не проверили?
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02.09.2022 18:16 Відповісти
Ото було д сміху,якби МАГАТЕ йому відповіло -
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02.09.2022 12:29 Відповісти
Так воно йому так і відповіло, тільки неофіційно.
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02.09.2022 18:08 Відповісти
Було б
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02.09.2022 12:31 Відповісти
МАГАТЕ, звичайно - бл#ді; але не одне МАГАТЕ і не один Гроссі винуваті в цій чухні.
Тому що потрібно було примусити включити в комісію тих людей, які здатні сказати правду і здатних, відповідно до виразу Вадима Денисенка, залізти під брезент тентованого касапського "грузовика" щоб подивитися, що там. І не погоджуватися на амеб в цій комісії.

Але перед тим, все ж таки, для порядку, потрібно дати чесну відповідь на запитання: "чому південь України включно з ЗАЕС виявився окупованим?" Хто здав Перекоп і Чонгар, Херсонську і Запорізьку області?

Але ЄрЗе чесно не здатні...
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02.09.2022 12:32 Відповісти
Грос, грой, ….
Кто знает где сейчас гроЙсман ???
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02.09.2022 18:46 Відповісти
ООН, папа з Риму, Червоний Хрест,.... МАГАТЕ на стороны агресора, завжди адвокатують агресору, в своїх меседжах обвинувачують жертву насильства в тому, що вона не так себе під насильником. Напевно, склад комісії помагали підбирати в Кремлі, комісія довго готувалася, довго добирається до Енергодара.
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02.09.2022 12:32 Відповісти
Не напевне,а так і є.Взагалі у нас уряд,в тому числі і МЗС,слабий.Клімкін ніколи не йшов ні наякі уступки.
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02.09.2022 17:59 Відповісти
и не почуете це ручна шавка московії усі організації оон червоний крест магате себе вже показали як імпотентні організації та ручні на годівлі грошима від раши
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02.09.2022 12:33 Відповісти
треба було спробувати, це безперечно..., але голова місії - це чергова путінська хвойда і поїхала ця місія на станцію тільки під тиском можливо американців..., на жаль ніякі подібні міжнародні інституції не дієві, це профанація... та сподіватися на щось суттєве у демілітаризації станції після їхнього візиту не треба..., ну майже...
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02.09.2022 12:37 Відповісти
"Згідно з Статутом двома основними цілями діяльності МАГАТЕ є контроль за мирним використанням атомної енергії і забезпечення того, що допомогу МАГАТЕ не буде використано у військових цілях.

МАГАТЕ встановлює стандарти ядерної безпеки і захисту довкілля, надає країнам-членам технічну допомогу, а також заохочує обмін науковою і технічною інформацією щодо ядерної енергії.

Однією з важливих функцій Агентства є забезпечення того, що ядерні матеріали і обладнання прямого та подвійного використання не використовуватимуть для військових цілей. Система гарантій МАГАТЕ базується на суворому контролі за використанням ядерних матеріалів, які здійснюють на місцях інспектори МАГАТЕ."-

де тут написано, що МАГАТе може робити якісь заяви про демілітаризацію? Вони роблють висновок в тому чи є загроза безпекі і мають пояснити в чому ця загроза полягає, якщо вона є.
А вже ви маєте робити відповідні заяви виходячи з висновків МАГАТе.
Придурок
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02.09.2022 12:38 Відповісти
100 %. В этом смысле пред'являть претензии МАГАТЭ недопустимо. Их работа - экспертиза безопасности. Вот пусть они ее делают.
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02.09.2022 12:57 Відповісти
Саме з-за такого клінічного ідіотизму маємо горе, і як я бачу воно просто абсолютно безперспективне створіння.
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02.09.2022 13:03 Відповісти
Я иногда допускаю мысль, что это какая то разработанная стратегия постоянных наездов на всех. На электорат это безусловно действует, ибо пропаганда тезиса "кругом враги, все нам палки в колеса ставят" всегда была эффективной
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02.09.2022 13:10 Відповісти
Ідіотизм клінічного дегенерата Янєлоха ніхто виправляти не поспішає, цю паскуду підводять до того, що він сам має свої пройоби виправляти.
Допомагати - допомагатимуть, а за нього щось робити - нема дурних. Пора вже із зелених мрій повертатися до реальності...
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03.09.2022 08:42 Відповісти
"Однією з важливих функцій Агентства є забезпечення того, що ядерні матеріали і обладнання прямого та подвійного використання не використовуватимуть для військових цілей." - доведение ЗАЭС до аварийного состояния не является военной целью ?
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02.09.2022 15:56 Відповісти
Рашистські хвойди "ніхрена не магате" помножені на президента блазня
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02.09.2022 12:45 Відповісти
Наївно було щось чекати, завжди надіятись потрібно тільки на себе, бо ніхто не буде пдставлятись під кулі і відмовлятись від рашинського бабла та і МАГАТЕ на 50% прорашинська, а ворон ворону ока не виклює.
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02.09.2022 12:50 Відповісти
Та *уйлу пох*** оте "неМАГОТЕ"! *уйло чухається коли йому " ХИМЕРИ" прилітають далеко в тил, і кацапи даже не встигнувши злякатися "анілігіруються" попадаючи на концерт до "кобздуна"!
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02.09.2022 12:51 Відповісти
Та то, удобище ти зелене, не МАГАТЕ винне, то не МАГАТЕ крайнім робити, а за яйця підвісити тих тварюк, що Чонгар розмінували, що Південь здали, що оборону Енергодара не організували. Знаєш таких, мерзото? Ні? В дзеркало, падло, подивись. А то МАГАТЕ йому винне...
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02.09.2022 12:56 Відповісти
Імпотенції структур з'ясовуються при їх використанні заради відомого результату.
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02.09.2022 12:56 Відповісти
Кацапи хотіли воду і струм. Для Криму. Випадково всі ці блага були не захищені ЗСУ і ТЕРОБОРОНОЮ в потрібний момент.
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02.09.2022 13:16 Відповісти
...воду,струм... і сухопутний коридор до Криму....
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02.09.2022 13:54 Відповісти
він просто ідіот
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02.09.2022 13:52 Відповісти
Ответ МАГАТЕ: ********.
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02.09.2022 13:58 Відповісти
Зеленский абсолютно прав. Почему Магате не смущает факт прибывания русских на украинской станции
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02.09.2022 14:09 Відповісти
В "передовиках"-комментаторах оказались всякие "васьки и степашки" с подстроенными "плюспми".То есть те,кто раньше вообще не наблюдался тут в комментариях "топ-тем" и,как бы случайно с вектором обос*ать Зеленского и подкинуть дровишек для "кремлёвского взгляда" на предмет.Общепонятно.что зона АЭС должна быть полностью демилитаризована и без всяких оглядок на "российские топасения терроризма".терроризм устраивает россии и причём по всей Украине.Здесь слабо сыграли эти мямлики из ООН типа Гутерреша.ООН контролирует МАГАТЭ и МАГАТЭ обязано через ООН потребовать вывода российских вренных со станции вплоть до введения ООНовских полицейских подразделений,а если понадобится.то и воооружённой силой с понятным изгоном россии из Совбеза ООН. России играет в дурака и с эти МАГАТЭ и с ООН.А тут этии "ивашки и степашки" множат херню с российским уклонам в комментариях. МАГАТЭ,между прочим,до сих пор имеет целый ряд многомиллиардных программ совместных с Росатомом и поэтому понятно,почему так быстро этот председатель "осмотрелся,сделал анализ и выводы" за неполных 2 часа обычной экскурсии по объекту. Ещё даже не развёрнуто оборудование.а этот господинчик уже "всё увидел и всё понял"...Видимо то,что обнаруживает только аппаратура этот турист чувствует спинным мозгоми ????
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02.09.2022 14:16 Відповісти
Класно все написали, вам залишилось зробити найлегше та найшвидше - поїхати і змусити кацапів, МАГАТЕ, ООН, США, ЄС та всіх причетних виконувати ваші забаганки.
ЗАЕС знаходиться на території України, тобто це повна відповідальність України і Янєлоха особисто як президента та верховного головнокомандувача, тому весь світ очікував, що Україна або сама захистить свої АЕС, або якимсь чином задіє сили НАТО/США/ЄС для цього.
А за "********" Зє має особисто тепер їхати і домовлятися з любімимі кацапами (він же там в якихось місцях мір бачить), щоб вони покинули АЕС, а якщо вже перекладає свою відповідальність на інших, то хай хоч робить це із усвідомленням власної безпорадності і належним тоном, а не кидається понтами у всіх навколо. Ця несмішна клоунада виглядає бридко, і дуже дорого нам всім обходиться.
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03.09.2022 09:16 Відповісти

////
Магические снаряды

На видео глава МАГАТЭ интересуется у рашистов, почему снаряд так торчит, будто он прилетел с
оккупированной территории

https://t.me/ukrainy_kieveestolitsaukrainyy/11795

Оккупант отвечает, что когда снаряд прилетает, он делает поворот на 180°.
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02.09.2022 14:31 Відповісти
REDакціЯ approved

@wiskas_pumius

·

20 ч

Кацапи хотіли воду і струм. Для Криму. Випадково всі ці блага були не захищені ЗСУ і ТЕРОБОРОНОЮ в потрібний момент.
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02.09.2022 14:32 Відповісти
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02.09.2022 14:42 Відповісти
Магатэ может сказать, но сделать не может. Деруссификация станций задача ВСУ.
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02.09.2022 14:39 Відповісти
ООН, МАГАТЕ, Красный крест это всё их серии "Жму руку, обнимаю" , т.е. друзья путлера и ждать от них помощи Украине наивно со стороны моносброда и клоуна
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02.09.2022 14:40 Відповісти
Увозить украинских детей в свой концлагерь путлер научился бесплатно...а захватить объект международного значения ...это не рэкэт и не разбой...это типа отжим под названием Рейдерский захват чужого имущества...
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02.09.2022 15:01 Відповісти
А ще Пороха звинувачував у диктатурі клоун

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02.09.2022 15:10 Відповісти
Дональд Трамп номер два...
Я ваш приговор,,, сказал Зе....
А ведь в этом заключена правда..
Приговор всей Украине...в эпоху бедности...
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02.09.2022 15:20 Відповісти
Буратина, але! МАГАТЭ - организация, в чьи функции не входит давать советы относительно демилитаризации. Это не военная организация. ЯО она не инспектирует. В действитя военных не вмешивается. Своих военных у магаты нет.
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02.09.2022 15:55 Відповісти
И зачем было так привлекать внимание к этой мегавжной миссии МАГАТЭ, если заранее было ясно, что играть они будут на стороне пропаганды Мордора ?
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02.09.2022 16:01 Відповісти
ото коментатори...
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02.09.2022 16:25 Відповісти
Пусть зафиксируют факт военных на ядерном объекте. Это они могут.
Пусть зафиксируют невозможность гарантировать безопасность ядерного объекта при обстрелах, либо обратное. Это тоже возможно.
Пусть сделают свои выводы. Как было до вторжения, как сейчас и что нужно по их мнению сделать, сделать, чтобы на ядерном объекте было безопасно! Это вполне в их компетенции.
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02.09.2022 16:29 Відповісти
*** позорище!!
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02.09.2022 17:08 Відповісти
Чи залишилася хоч одна безпекова світова організація, яку б не зсучили кремляді? Навіть загроза життю і здоров"ю мільйонів їх врозумляє. КУРWWWWy
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02.09.2022 17:19 Відповісти
Пусть осмотрятся.
Женщины, если они там есть в МГАТЭ, пусть дождутся изнАслований от АсвАбадителей... Только тогда, через собственную жопу, начнет доходить до европейцев, что военные на атомной станции не есть хорошо в любом состоянии.
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02.09.2022 19:00 Відповісти
Судя по фото,разхерачена крыша 1-го спецкорпуса над санпропускниками и над узлом свежего топлива.Посечены осколками бетонные контейнеры системы хранения отработанным топливом.МАГАТЭ должно визжать в оон на весь мир.А они играют в дрессированных учёных ручных дибилов.
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02.09.2022 19:30 Відповісти
Вони ж бачать, що в Україні ніхто з зеолімпу до цієї проблеми жодного інтересу не виказує,як належить,бо їм цікаво капітуляція. Або щоб ХТОСЬ прийшов виганяти москалів,а зе опа чекатиме канхвєтки,як пабідітєлі...
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02.09.2022 22:27 Відповісти
Самі пропустили на ЗАЕС.... і тепер не "ЧУЄМО".
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02.09.2022 23:39 Відповісти
оманськікнурі достойно виконують все що заповідав патрущев ііі знищують все українське.
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03.09.2022 05:52 Відповісти
Клоун требует чтобы другие организации и страны защищали ЗАЭС или всю страну. А ведь тебя избрали как гаранта безопасности страны. Что ты сделал? Ничего. Ну ладно. Но когда западные страны ежечасно предупреждали о предстоящей агрессии ты и этого отвергал высмеивая. А теперь ежедневно понтуешься селфи видосиками. Даже и сейчас тебе по барабану. Судить надо тебя...
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03.09.2022 08:08 Відповісти
 
 