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На потреби ЗСУ передано товари військового призначення на 5 млн грн, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

захист

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора на потреби Збройних Сил України передано товари військового призначення - каски, бронежилети, тепловізори, квадракоптери на загальну суму близько 5 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці товари вилучені під час досудового розслідування за підозрою групи осіб в ухиленні від сплати митних платежів при ввезені товарів під виглядом гуманітарної допомоги під час воєнного стану та подальшої їх легалізації на території України (ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 209 КК України).

"За даними слідства, підозрювані здійснювали закупівлю товарів військового призначення в країнах Європейського Союзу. Використовуючи підроблені документи, відповідно до яких постачальниками товарів нібито були благодійні організації, у тому числі іноземні, оформлюючи відправлення гуманітарної допомоги від їх імені, підозрювані організували їх ввезення в Україну", - йдеться у повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, в подальшому ці товари були легалізовані на території України шляхом реалізації за завищеними цінами.

Також читайте: Під виглядом гумдопомоги в Україну нелегально завезли товари військового призначення на майже 72 млн грн та продавали за завищеними цінами. ФОТО

"Таким чином підозрювані ухилилися від сплати до бюджету митних платежів на загальну суму 23 млн грн та легалізували майно, одержане злочинним шляхом, на суму 71,9 млн грн", - резюмовано у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Маленька частка того, що у "не кошерних" волонтерів вилучили.
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02.09.2022 12:29 Відповісти
ага,вже чули як в Запоріжжі "допомагають"
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02.09.2022 12:31 Відповісти
А як там 580 тисяч долярів з "диванного сейфу" однієї "тилової криси"? Там щось з тієї суми перепаде ЗСУ, чи піде на відкуп отієї "тилової криси"!
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02.09.2022 12:55 Відповісти
Доллары поделили между покровителями,"тылову крысу" уволили,но предоставили другую должность,такие "опытные специалисты" у зеленых в почете,возможно наградят!
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02.09.2022 14:02 Відповісти
Мені складно пояснювати мешканцям Бучі, чому ми витрачаємо кошти на ремонт доріг, коли людям ніде жити, - депутатка міськради Українцева - Новини Еспресо
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02.09.2022 17:06 Відповісти
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02.09.2022 17:08 Відповісти
Андрійко зелений маніпулятор--брехун !! Порошенко передав Зебалагану нову , ******* , боєздатну армію , повністтю укомплектовану і броніками , і касками , і іншим .
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03.09.2022 01:15 Відповісти
 
 