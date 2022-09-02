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На Закарпатті митник за 10 тисяч доларів "допомагав" перевозити готівку через кордон, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон

На Закарпатті судитимуть митника, який за "хабар" допомагав у перевезенні за кордон готівки понад встановлений законодавством граничний розмір.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора закінчено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно державного інспектора митного посту "Косонь" Закарпатської митниці Державної митної служби України (ч. 3 ст. 368 КК України).

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"Розслідуванням встановлено, що у травні 2022 року митник одержав від фізичної особи 10 тисяч доларів США неправомірної вигоди за перевезення через державний кордон України готівкових коштів понад встановлений законодавством граничний розмір, без документального підтвердження їхнього  походження", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+5
Кто-то сомневался на счёт наших таможенников?... Как там кстати поживают "выйды отсюда розбийнык", продолжают вопросы на границе решать и 3-х этажные хаты строить?
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02.09.2022 13:18
+4
Всіх цих митників треба звільнити!!! Це взагалі анахронізм! На заході весь процес давно автоматизований!
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02.09.2022 13:22
+2
Може додумаємось до штрафбатів чи хоч би до штрафних рот?Годувати всяке корупційне бидло під час війни у тюрмі трохи накладно...
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02.09.2022 13:23
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Кто-то сомневался на счёт наших таможенников?... Как там кстати поживают "выйды отсюда розбийнык", продолжают вопросы на границе решать и 3-х этажные хаты строить?
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02.09.2022 13:18 Відповісти
Всіх цих митників треба звільнити!!! Це взагалі анахронізм! На заході весь процес давно автоматизований!
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02.09.2022 13:22 Відповісти
Вантажі перевіряють роботи?) На заході чого можна побачити автоматизовану митницю для перетину кордону наприклад на власному авто?
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02.09.2022 13:35 Відповісти
Може додумаємось до штрафбатів чи хоч би до штрафних рот?Годувати всяке корупційне бидло під час війни у тюрмі трохи накладно...
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02.09.2022 13:23 Відповісти
Создать взвод "таможенник" при батальоне "монако".
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02.09.2022 13:34 Відповісти
Стесняюсь спросить,а кто кэрував на Закарпатье таможней накануне вторжения?Уж не Коля Оболонский часом?Тот ,который получил именное оружие за эпичные подвиги на Угорьских фронтах?...отож
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02.09.2022 13:27 Відповісти
Не поділився з ОПою, ось і загримів під панфари.
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02.09.2022 13:32 Відповісти
То опа, а этот для них мелочь пузатая.
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02.09.2022 13:35 Відповісти
ФОП хоть успел зарегистрировать? Неплохой же стартап.
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02.09.2022 13:38 Відповісти
Частина українських митників це такі сволочі,що їх варто б саджати довічно з конфіскацією всього награбованого.
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02.09.2022 13:41 Відповісти
Чому ви про митників пишете ? Автор пише про митинка , це інша професія '' На Закарпатті митинк за 10 ...''
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02.09.2022 14:43 Відповісти
 
 