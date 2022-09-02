Санкції та візові обмеження мають змусити росіян відчути ціну агресії проти України, - Зеленський

Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян цієї держави мають змусити агресора відчути ціну війни та сприятимуть посиленню позицій України, а отже - досягненню миру.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками щорічного міжнародного економічного форуму "Амброзетті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави зазначив, що останнім часом країни-партнери дещо послабили санкційну політику щодо Росії.

"Якщо до цього держави допомагали хто як міг, то сьогодні в цій допомозі настав "ефект колібрі". Ми стоїмо на місці, санкції просуваються повільніше, наступні пакети слабші. Російські туристи приїжджають відпочивати в Італію, Францію, Іспанію, а потім підтримують російське вторгнення", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що російське суспільство має відчувати на собі ціну війни, і тоді воно впливатиме на своє політичне керівництво.

"Сила України - це і є шлях до швидкого миру, бо це викликатиме слабкість у Росії. Сила як на полі бою, так і підтримка нашої безпеки, нашої армії, санкційна підтримка, підтримка нашого бізнесу та вихід західного бізнесу з території Російської Федерації. Не підтримувати сьогодні їхній бюджет, не підтримувати їхню економіку, а виходити (з ринку Росії. - Ред.)", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що РФ ігнорує міжнародне право, принципи роботи міжнародних інституцій та окуповує території інших країн, тому росіяни мають відчути реальні наслідки такої політики.

Читайте також: Кулеба про візові обмеження для росіян: Рішення ЄС позитивне, але важлива його імплементація

"Не може бути до них таке саме ставлення, як до інших туристів, як до інших людей, які є громадянами демократичних держав, що живуть у мирі, у законі й не захоплюють інші території, не підтримують війну грошима", - наголосив президент.