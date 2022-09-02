Санкції та візові обмеження мають змусити росіян відчути ціну агресії проти України, - Зеленський
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Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян цієї держави мають змусити агресора відчути ціну війни та сприятимуть посиленню позицій України, а отже - досягненню миру.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками щорічного міжнародного економічного форуму "Амброзетті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Глава держави зазначив, що останнім часом країни-партнери дещо послабили санкційну політику щодо Росії.
"Якщо до цього держави допомагали хто як міг, то сьогодні в цій допомозі настав "ефект колібрі". Ми стоїмо на місці, санкції просуваються повільніше, наступні пакети слабші. Російські туристи приїжджають відпочивати в Італію, Францію, Іспанію, а потім підтримують російське вторгнення", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що російське суспільство має відчувати на собі ціну війни, і тоді воно впливатиме на своє політичне керівництво.
"Сила України - це і є шлях до швидкого миру, бо це викликатиме слабкість у Росії. Сила як на полі бою, так і підтримка нашої безпеки, нашої армії, санкційна підтримка, підтримка нашого бізнесу та вихід західного бізнесу з території Російської Федерації. Не підтримувати сьогодні їхній бюджет, не підтримувати їхню економіку, а виходити (з ринку Росії. - Ред.)", - сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що РФ ігнорує міжнародне право, принципи роботи міжнародних інституцій та окуповує території інших країн, тому росіяни мають відчути реальні наслідки такої політики.
"Не може бути до них таке саме ставлення, як до інших туристів, як до інших людей, які є громадянами демократичних держав, що живуть у мирі, у законі й не захоплюють інші території, не підтримують війну грошима", - наголосив президент.
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если клянчить оружие, однажды тебя могут послать, как ты будешь тогда демонстрировать свою "железную волю к победе" в противостоянии с кацапами?
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«За численні злочини проти людяності, терор та терористичні акти проти цивільного населення України та цивільних об'єктів, шантажу загрозою масштабних екологічних катастроф, каталізацію природної кризи у світі та багато інших злочинів, пропоную визнати російську армію - міжнародною терористичною організацією. Міжнародною, тому що російська армія чинила військові злочини по всьому світу, а не лише в Україні. Молдова, Грузія, Сирія, Лівія, ЦАР, Мозамбік і так далі», - йдеться в тексті петиції.
Наразі звернення схвалили вже майже дві тисячі українців. Для того, щоб петицію розглянув президент, потрібно набрати 25 тис. підписів. Для участі в голосуванні є ще 91 день.
https://glavcom.ua/world/observe/ukrajintsi-proponujut-viznati-armiju-rf-mizhnarodnoju-teroristichnoju-orhanizatsijeju-872466.html