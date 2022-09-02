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Санкції та візові обмеження мають змусити росіян відчути ціну агресії проти України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

санкції

Послідовна санкційна політика щодо Росії та візові обмеження для громадян цієї держави мають змусити агресора відчути ціну війни та сприятимуть посиленню позицій України, а отже - досягненню миру.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками щорічного міжнародного економічного форуму "Амброзетті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Глава держави зазначив, що останнім часом країни-партнери дещо послабили санкційну політику щодо Росії.

"Якщо до цього держави допомагали хто як міг, то сьогодні в цій допомозі настав "ефект колібрі". Ми стоїмо на місці, санкції просуваються повільніше, наступні пакети слабші. Російські туристи приїжджають відпочивати в Італію, Францію, Іспанію, а потім підтримують російське вторгнення", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що російське суспільство має відчувати на собі ціну війни, і тоді воно впливатиме на своє політичне керівництво.

"Сила України - це і є шлях до швидкого миру, бо це викликатиме слабкість у Росії. Сила як на полі бою, так і підтримка нашої безпеки, нашої армії, санкційна підтримка, підтримка нашого бізнесу та вихід західного бізнесу з території Російської Федерації. Не підтримувати сьогодні їхній бюджет, не підтримувати їхню економіку, а виходити (з ринку Росії. - Ред.)", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що РФ ігнорує міжнародне право, принципи роботи міжнародних інституцій та окуповує території інших країн, тому росіяни мають відчути реальні наслідки такої політики.

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"Не може бути до них таке саме ставлення, як до інших туристів, як до інших людей, які є громадянами демократичних держав, що живуть у мирі, у законі й не захоплюють інші території, не підтримують війну грошима", - наголосив президент.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Він ще не всі дерева висадив.
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02.09.2022 13:29
+6
Бонелох, лохи ті що його обрали.
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02.09.2022 13:28
+6
А вони дивляться на те як Боневтік роздає українські паспорти "харошімгуССкім" і беруть з нього приклад!!!
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02.09.2022 13:38
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а как будет правильно будет величать видосиковича - приговор Украины, ще не втік, бо не втік чи бо ще не втік?
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02.09.2022 13:24 Відповісти
Бонелох, лохи ті що його обрали.
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02.09.2022 13:28 Відповісти
оружейные заводы открывай, дебил зелёный!
если клянчить оружие, однажды тебя могут послать, как ты будешь тогда демонстрировать свою "железную волю к победе" в противостоянии с кацапами?
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02.09.2022 13:27 Відповісти
Він ще не всі дерева висадив.
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02.09.2022 13:29 Відповісти
Он победит тогда к ***** в глазки заглядывать,мир там искать.
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02.09.2022 14:14 Відповісти
Треба ще тупнути ногою і обісратись від лютої ненависті
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02.09.2022 13:29 Відповісти
коли в касабів кінчиться квашена капуста і гнила картопля-тоді вони відчуюють . а зараз цьому бидлу пофіг все-бражка бурлить і порядок
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02.09.2022 13:31 Відповісти
в заголовку ключове ..мають змусити.. я наївний в 2014 так радів коли санкція за санкцією. радів що дурний. в підсумку на початку війни 2022 в росії 600 млрд. доларів. нехіло мені по вухам каталися.
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02.09.2022 13:32 Відповісти
еврейска сутність
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02.09.2022 13:36 Відповісти
А вони дивляться на те як Боневтік роздає українські паспорти "харошімгуССкім" і беруть з нього приклад!!!
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02.09.2022 13:38 Відповісти
как там говорили вот сейчас месяц два и понастоящему ощутят все преелсти санкций ... нуну да русским в большенсве пох на санкции а те кто имеют бабки смогут обойти
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02.09.2022 13:39 Відповісти
я вам нічего не должен, але це має вас змусити
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02.09.2022 13:39 Відповісти
«Русский народ не уступит.Санкции, там, нормы, права,какие? У нас была всегда норма -- 125 грамм хлеба в сутки, и право -победить ! Вот это и будет ответом на санкции их …» /А. Усманов/
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02.09.2022 13:41 Відповісти
телочки на яхте - норма
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02.09.2022 13:43 Відповісти
Усманова повесят раньше
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02.09.2022 13:50 Відповісти
Це ж прорив!!! Знайдено ключ до миру увсьому «мирі»!!! Захід, не бійся, згуртовуйся, та йди за покликом вождя! Це наш Черчіль!
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02.09.2022 13:42 Відповісти
Що там з віллою в Італії, Зєля? Москалів вже виселив? Біженців заселив? Козляра.
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02.09.2022 13:49 Відповісти
Пустозвону надо на телемарафон типа Лохотрон...там ему верят ,100пудов💯🤣
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02.09.2022 13:59 Відповісти
Рому Абрамовича Зе отмазал от санкций лично у Байдена...что это значит догадайтесь с одного раза...
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02.09.2022 14:02 Відповісти
Это евреи своих не бросают, а кацап и хер пропьет, если кто нальет.
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02.09.2022 14:56 Відповісти
На асфальт гроші є, це ж не на армію: логіка зелених
https://www.youtube.com/watch?v=VgqB0UtMuRQ
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02.09.2022 14:04 Відповісти
А что ,у нас с *********** уже визовый режим,?Не?
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02.09.2022 14:15 Відповісти
На сайті президента України з'явилася петиція, автор якої пропонує визнати армію Росії міжнародною терористичною організацією. Ініціатор звернення - Олександр Коваленко.

«За численні злочини проти людяності, терор та терористичні акти проти цивільного населення України та цивільних об'єктів, шантажу загрозою масштабних екологічних катастроф, каталізацію природної кризи у світі та багато інших злочинів, пропоную визнати російську армію - міжнародною терористичною організацією. Міжнародною, тому що російська армія чинила військові злочини по всьому світу, а не лише в Україні. Молдова, Грузія, Сирія, Лівія, ЦАР, Мозамбік і так далі», - йдеться в тексті петиції.

Наразі звернення схвалили вже майже дві тисячі українців. Для того, щоб петицію розглянув президент, потрібно набрати 25 тис. підписів. Для участі в голосуванні є ще 91 день.

https://glavcom.ua/world/observe/ukrajintsi-proponujut-viznati-armiju-rf-mizhnarodnoju-teroristichnoju-orhanizatsijeju-872466.html
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02.09.2022 14:43 Відповісти
с 2014 года рашисты чувствуют ....и видят новые сезоны Сватов и Папиков
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02.09.2022 15:01 Відповісти
tursisticeski vizi grazdanam kacapstanu uze nedast 12 stran ES ,nesmotria na to sto resit ves ES.
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02.09.2022 15:14 Відповісти
Baltijskije strani,Polsa,Cexija,Slovakija,Danija,Belgija ,Malta, Ruminija Golandija i Finliandija
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02.09.2022 15:25 Відповісти
Больше похоже на истерику Зеленского, чем на заявление президента
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02.09.2022 16:40 Відповісти
 
 