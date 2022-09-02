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В списку доньки Путіна: Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Кабмін підтримав ініціативу Мінреінтеграції та схвалив новий пакет обмежувальних заходів. Він стосується 99 фізичних та 178 юридичних осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"Зокрема, йдеться про підприємства військово-промислового комплексу РФ, посадових осіб нацбанків Росії та Білорусі. Потрапили під обмеження й інші російські і білоруські компанії та громадяни цих країн – ті, що сприяли агресії рф проти України та за допомогою яких Росія намагалася обходити застосовані проти неї санкції", - йдеться в повідомленні.

Передбачено застосування санкцій до групи компаній "Сернія" і пов’язаних осіб – саме вони використовувались РФдля обходу санкційних обмежень і постачання продукції мікроелектроніки для потреб військово-промислового комплексу. До російських виробників мікроелектроніки і програмного забезпечення та компаній, що причетні до хакерських атак.

"Також застосовуються санкції до групи компаній "Царьград", що поширюють проросійську пропаганду, та компаній, що займалися майнінгом в інтересах промислового сектору країни-агресора. Список одіозних персон, що потрапили під жорсткі обмеження, очолили доньки Володимира Путіна.

Варто додати, що санкції проти них усіх застосували також і США. Тож відтепер обмеження до держави-агресора та її прибічників застосовуватимуться синхронно країнами-партнерами і Україною", - додали в міністерстві.

Читайте також: Санкції та візові обмеження мають змусити росіян відчути ціну агресії проти України, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+13
Не сильно форсируете санкции? Может после года войны примените?
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02.09.2022 13:36
+7
Півроку війни, а "зелений кабамін" лише розродився на якусь пропозицію! Та маму вашу рімумать! Ви скотиняки з зеленим рилом , ви на яку країну працюєте?!!!! Ви якого народу "слуги" Ви що українців геть за "лохів" тримаєте?!!!
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02.09.2022 13:42
+6
не прошло и полгода...
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02.09.2022 13:37
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Не сильно форсируете санкции? Может после года войны примените?
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02.09.2022 13:36 Відповісти
Абсолютно верно, очнулись. По этой помойке "царьград" работать надо было ещё лет 5 назад, как минимум и Ютуб заваливать жалобами и официальными обращениями от госорганов. Но у нас как обычно, пока жаренный петух в задницу не клюнет, никто и не пошевелится
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02.09.2022 13:42 Відповісти
Воно, канєшна, сцикотна... Но папробуєм на пол-шишєчкі...
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02.09.2022 14:20 Відповісти
А можна спитати, чим ви займались 5 років тому? Яку користь ви принесли і несете крім того, що заглядаєте на попередників?
дмитрий а4273bf 7.04.2022
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02.09.2022 15:06 Відповісти
не прошло и полгода...
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02.09.2022 13:37 Відповісти
Проснулись ёпт
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02.09.2022 13:38 Відповісти
Тобто... Ми до сих пір ці санкції не вводили? О_о
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02.09.2022 13:39 Відповісти
Півроку війни, а "зелений кабамін" лише розродився на якусь пропозицію! Та маму вашу рімумать! Ви скотиняки з зеленим рилом , ви на яку країну працюєте?!!!! Ви якого народу "слуги" Ви що українців геть за "лохів" тримаєте?!!!
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02.09.2022 13:42 Відповісти
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02.09.2022 13:44 Відповісти
***** собі, які молодці, всього півроку пройшло
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02.09.2022 13:45 Відповісти
Хотів поматюкатись, але не встиг. До мене вже все сказано...
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02.09.2022 13:47 Відповісти
До речі, чому так тягнуть, вже ж пів року війна... А договорняки оманські вам що, херня думаєте? о тож...
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02.09.2022 13:49 Відповісти
Та війна 9 років майже якщо на те пішло. Але ніхто не збирався ні запроваджувати санкції, ні розривати дипвідносини, торгували з окупантом. Бо ж треба було "зберегти можливості для діалогу".
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02.09.2022 14:04 Відповісти
Шота быстро!!! ВО какие хлопцы у нас работают в кабмине - шустрые что электровеник!!!!!
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02.09.2022 13:52 Відповісти
за огромними чумоданами бабла нічого не видно
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02.09.2022 13:55 Відповісти
Потужно 💪 ! Цього удару вони точно не очікували (таємне планування протягом 6міс. -це серйозно).
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02.09.2022 13:57 Відповісти
На рабZee давно научились уходить от санкций переписывая бабло и майно на подставных Шариковых...
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02.09.2022 14:13 Відповісти
зелені виродки не можуть забрати у кацапів оушен плазу у центрі Києва вже півроку, а нам тут заливають казочки про якихось дочок куйла. Брехливі тварюки.
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02.09.2022 14:31 Відповісти
Не пройшло і півроку війни, як Кабмін пропонує запровадити санкції проти низки осіб з РФ та Білорусі
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02.09.2022 14:40 Відповісти
 
 