Кияни здали на макулатуру 25 тонн російських книг. За ці гроші куплять машину для військових

У муніципальній книгарні "Сяйво книги" зібрали майже 25 тонн російських книг, які згодом відправили на перероблення. Виручені кошти підуть на автомобіль для захисників України.

Про це повідомили у Київській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

Збір тривав півтора місяці. За цей час кияни принесли близько 48 тис. російських книг - це майже 25 тис. тонн макулатури. Книжки відправили на переробку, виручивши 97,8 тис. грн.

"Плануємо придбати автомобіль для одного з батальйонів на передовій. Завдаток вже надісланий, автомобіль прямує з Європи в Україну, проте зібраної нами суми зовсім трішки не вистачає на потрібне авто, тому в муніципальній книгарні оголошено продовження збору російських книг. Пропонуємо мешканцям долучатись та приносити книги, яким вже не місце в домашніх бібліотеках", - зазначили у КП "Міський магазин".

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Книги можна здати за адресою вул. Велика Васильківська, 6.

Кожному, хто долучиться до збору, нададуть знижку 10% на покупку нових книг, "які варті справжніх українців", зазначили в КП.