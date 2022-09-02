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Кияни здали на макулатуру 25 тонн російських книг. За ці гроші куплять машину для військових

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

макулатура

У муніципальній книгарні "Сяйво книги" зібрали майже 25 тонн російських книг, які згодом відправили на перероблення. Виручені кошти підуть на автомобіль для захисників України.

Про це повідомили у Київській міській раді, інформує Цензор.НЕТ.

Збір тривав півтора місяці. За цей час кияни принесли близько 48 тис. російських книг - це майже 25 тис. тонн макулатури. Книжки відправили на переробку, виручивши 97,8 тис. грн.

"Плануємо придбати автомобіль для одного з батальйонів на передовій. Завдаток вже надісланий, автомобіль прямує з Європи в Україну, проте зібраної нами суми зовсім трішки не вистачає на потрібне авто, тому в муніципальній книгарні оголошено продовження збору російських книг. Пропонуємо мешканцям долучатись та приносити книги, яким вже не місце в домашніх бібліотеках", - зазначили у КП "Міський магазин".

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Книги можна здати за адресою вул. Велика Васильківська, 6.

Кожному, хто долучиться до збору, нададуть знижку 10% на покупку нових книг, "які варті справжніх українців", зазначили в КП.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Добре, що в Україні є такий народ, що віддає останню копійку і все, що має, на армію, бо з такими правителями всім давно була б кришка.
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02.09.2022 14:14
+6
А правителі звідки? Чи не той самий народ раптом їх обрав?
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02.09.2022 14:27
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Добре, що в Україні є такий народ, що віддає останню копійку і все, що має, на армію, бо з такими правителями всім давно була б кришка.
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02.09.2022 14:14 Відповісти
А правителі звідки? Чи не той самий народ раптом їх обрав?
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02.09.2022 14:27 Відповісти
не плутайте народ з нарідом
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02.09.2022 15:51 Відповісти
А я, нажаль, безкоштовно викинув бібліотеку класиків " руессестського мира", яку збирав ще з радянських часів. Про гроші тоді навіть не думав, це було після подій на Зміїному
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02.09.2022 14:30 Відповісти
От дарма. Я свою здав після обстрілу одеського порту після підписання "зернових угод".
Гроші, звісно, розійшлись по ЗСУ, шпиталям і волонтерам.
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02.09.2022 14:40 Відповісти
а я роздав на "козячі ніжки" курящим бомжикам... Ще й НАРЖАВСЯ. Читають, друть сторінки з закінчення!!!
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02.09.2022 15:38 Відповісти
ЦЮ АКЦІЮ ТРЕБА ПРОВОДИТИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ.
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02.09.2022 15:34 Відповісти
А Гоголь? Теперь тоже макулатура?
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02.09.2022 15:55 Відповісти
Той що переізданий - так, макулатура! Читайте оригінал і не пояснічайте!
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02.09.2022 16:37 Відповісти
на прийманні більш 4 грн кіло по місту, а відвезти безпосередньо на підпрємство переробки при 25 тонах - буде від 7-8 грн. - так шо проїпали
а все таки тонн чи тисяч тонн, пальці поодбивати
25 тонн на авто не хватить а 25 тис тонн і одне авто - це вже хтось шось вкрав (99 %)
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02.09.2022 16:22 Відповісти
25 тон, це 25 000 кг, а 25 тисяч тон - це 25 000 000 кг.
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02.09.2022 16:47 Відповісти
От скажіть, чого ви це в 2014році не зробили, як я??? Ааа тому що в 14році Київ не обстрілювали, лише якийсь то там десь Донбас, а ну ще там щось в Криму трапилося, ну то такоє...там же бєз вайни, ані самі захатєлі на рєфєрєндумє.
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02.09.2022 16:39 Відповісти
Переводить бумагу на книги и журналы, бюрактатическию писанину и всевозможные "справки" (и много что другое) это ВАРВАРСТВО в век электронных средств информации и баз данных!!!
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02.09.2022 21:00 Відповісти
 
 