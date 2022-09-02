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Росія не розуміє слів миру, але дуже добре відчуває силу на полі бою, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Слова про допомогу Україні мають підтверджуватися реальними діями.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з учасниками щорічного міжнародного економічного форуму "Амброзетті", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.

"Мають підтверджуватися діями всі слова щодо підтримки України зброєю, снарядами, фінансами, поки триває ця війна. Росія не розуміє слів миру. Але дуже добре відчуває силу на полі бою", - зазначає він.

"Сила має бути за Україною, за вільним світом. Зокрема за санкціями, які світ застосовує як самозахист від агресії Росії. Сила має бути й за бізнесом, передусім Європи. Репутація жодної з компаній не витримає променевої хвороби", - додає глава держави. 

Він наголошує, що слід негайно розривати відносини з країною, яка пішла на радіаційний шантаж.

"І не чекайте катастроф, щоб ухвалювати рішення, переходьте до прогнозованих партнерів. Україна - саме такий партнер", - застерігає Зеленський.

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"Звичайно, зараз війна. Звичайно, російські ракети б’ють по нашій землі. Щодня ми втрачаємо людей. Нагадаю вам лише одну страшну цифру - 379. Стільки українських дітей убиті російськими ударами. Ще понад 735 діточок поранені. Всі разом у Європі та у вільному світі ми маємо силу, щоб закінчити цю війну. А отже, з часом можемо перейти до значно змістовніших економічних відносин", - додає президент.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Доки українці воюють цей барига на крові здає кацапам віллу яку купив за кошти вкрадені в українців кацапам за 50 тисяч євро і ні копійки з цих коштів не дає не армію

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02.09.2022 14:18
+13
Мордой бы тебя не бритой по асфальту.
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02.09.2022 14:18
+12
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02.09.2022 14:14
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02.09.2022 14:14 Відповісти
Мордой бы тебя не бритой по асфальту.
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02.09.2022 14:18 Відповісти
Привет Киеву от Харькова.убили дворец спорта локомотив,это был внатуре ДВОРЕЦ!!!часть жизни осталась там.
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02.09.2022 14:29 Відповісти
Привіт. Тримайтеся, любі.
Хай береже васГосподь.
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02.09.2022 15:21 Відповісти
Київ, але не той який на банковій.
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02.09.2022 15:23 Відповісти
Відкрив Америку. Аби шо сказати.
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02.09.2022 14:29 Відповісти
Доки українці воюють цей барига на крові здає кацапам віллу яку купив за кошти вкрадені в українців кацапам за 50 тисяч євро і ні копійки з цих коштів не дає не армію

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02.09.2022 14:18 Відповісти
Бонелох якийсь.
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02.09.2022 14:21 Відповісти
Да коли ти вже з олігархами розберешся?
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02.09.2022 14:19 Відповісти
"Устала правая, - работай левой" (с).
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02.09.2022 14:25 Відповісти
У мене є ТВ-канал російською мовою - "Поточний Час", те саме Радіо Свобода, але в телевізійному форматі.
Так вони сьогодні розповідали, як ПВК "Вагнер" здійснює вербування зеків у колоніях.
- За що сидиш?
- Вбивство.
- Отримуєш право вбивати "хахлов" скільки хочеш
- За що сидиш?
- Грабіж.
- Грабь скільки влізе.
- За що сидиш?
- Згвалтування.
- Усі "хахлушки" твої.
За один день колонію в Ростовській області уполовинили - 700 зеків підписало контракт на війну
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02.09.2022 14:19 Відповісти
єто тупое мясо утилизируеться в бою в первый час боя...они скорее командира младшова лейтенантика кацапского на перо посадят чем а атаку пойдут или в окопах сидеть будут.)))эта биомасса с кпд 5 процентов из 100,не стоит даж внимания заострять,они русне больше вреда на фронте принесут чем пользы.
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02.09.2022 14:36 Відповісти
три роки тому насєлєніє обрало клоуна управляти країною, а по факту вони обрали того, хто збирався їх тупо грабувати. привіт із прифронтового Запоріжжя, де другани цього клоунського виродка, обібрали людей на сотні мільнонів гривень вкравши у них гуманітарну допомогу.
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02.09.2022 14:24 Відповісти
Гаврило був «Герой асфальту»
В асфальт ракети закатав.
"Заславши" Скумбрію на Мальту
Гаврило Боневтiком став!

Гаврило був "Герой асфальту"
Чонгар Гаврило про... втикав.
Проте попав на перші шпальта
І МАЧОм Гавріілом став!

(с)
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02.09.2022 14:25 Відповісти
Паяц про поле бою? О-р-р-риґінально...
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02.09.2022 14:31 Відповісти
Не свисти, зеля, это раскаты грозы, которые ты слышал сидя в кукурузе.
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02.09.2022 14:32 Відповісти
Рэмбо, *****....
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02.09.2022 14:45 Відповісти
а що головне перестати стріляти вже не проходить ? що там в голові війна кінчилась ?
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02.09.2022 14:53 Відповісти
Закидай, падло їх відосиками. І нолульвиіи висерами твоїх орденоносців. Гнида!
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02.09.2022 15:01 Відповісти
Нема слов. Коли в Горловці вбивили українців, він на сцені ДК"Стірол"
длигав ногами перед місцевими орками.
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02.09.2022 15:04 Відповісти
Може орки до цього часу βςικαються від його спектаклю.
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02.09.2022 17:14 Відповісти
прамильно Зеля... Тільки перестань давати ордени кому попало.... Не знецінюй ці нагороди роздаючи на право і на ліво всяким шалавам типу секретарок і кривляк з 95 кварталу....
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02.09.2022 15:11 Відповісти
Мій висновок після слів Зе що він уйде з президенства коли не зможе закінчити війну на Донбасі - "Если я не сумею закончить войну, значит, должен будет прийти другой человек."

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02.09.2022 15:20 Відповісти
Сказало чудило, яке 3 роки до 24 лютого 2022 включно сюсюкало, мазало соплі та брехало замість зміцнення оборони.

Тепер, коли ЗСУ гарно дають відсіч, а на Київ вже не падають ракети воно осміліло, встало у героїчну позу і заявляє.
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02.09.2022 15:40 Відповісти
а шо ты раньше говорил, мирные переговоры нужны и думал что сможешь о чем-то договориться, переговорщик еров
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02.09.2022 17:09 Відповісти
Що з цього його власні думки, а не написані спічрайтером на екрані телесуфлера?
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02.09.2022 18:16 Відповісти
 
 