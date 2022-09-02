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Новини Політика України
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Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв

Новини Цензор.НЕТ Політика України

мураєв

Проросійський політик Євген Мураєв спокійно позбавляється активів, які в нього досі не конфіскували.

Про це повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через півроку війни у Мураєва ніяк не можуть конфіскувати активи.

"І тому він спокійнісінько їх позбавляється, поки йому дали час, і в нього є натхнення. А от натхнення і фантазії в нього дійсно багато. Він з такою фантазією підшукав собі партнера по єднанню, що від їхніх кульбітів аж дух захоплює. Зацініть красу гри. Тепер частина його активів оформлена на … Вадима Слюсарєва.

Того самого Вадима Слюсарєва, якого як тільки не називали в ЗМІ - неофіційний куратор Слуги народу в Харківській області, колишній прикордонник, який потім прикордонній службі приміщення в оренду здавав, а клаптики кордону в оренду брав, нібито член політради Слуги народу, який змотався в РФ перед вторгненням. А от тепер ще й допомагає Євгену Мураєву його активи в Україні від конфіскації сховати", - пояснив Рисенко.

Він нагадав, що адвокатка Слюсарєва заперечила, що він перебуває в РФ, однак не сказала, де він зараз.

Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін заявив, що через зволікання Україна вже практично втратила два важливі активи Мураєва.

Читайте: Активи Шарія, Медведчука та Мураєва можна конфіскувати за пришвидшеною процедурою, - голова НАЗК Новіков

Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєва було обрано до політради "Слуги народу" в березні 2021 року.

Слюсарєв отримав звання генерала за Януковича в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає до Криму до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.

Згодом виявилося, що за останні три роки Вадим Слюсарєв літав літаком з Російської Федерації 20 разів. І плюс один раз їздив поїздом. Крім того, 2018-го Слюсарєв літав до Криму і назад 4 рази, а 2017-го Слюсарєв був у Криму 5 разів.

На початку червня 2021 року член політичної ради партії "Слуга народу" Вадим Слюсарєв потрапив до бази сайту "Миротворець". За даними сайту, Слюсарєв намагався легалізувати окупацію Криму і займався там комерційною діяльністю, а також брав участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території.

Тоді ж експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність члена політради "Слуга народу" Вадима Слюсарєва до контрабандних схем на українсько-російському кордоні: "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області".

Згодом, розслідування Kyiv Post і OCCRP встановило, що компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки. В руках журналістів опинилися документи румунської митниці. Жодної реакції партії "СН", РНБО та СБУ на це розслідування не було.

У березні 2022 року з'ясувалося, що член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. За даними російської прикордонної служби 18 лютого Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання".

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+77
Ось вам і причина чому "зелена влада" його не чіпає!
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02.09.2022 15:54
+71
Это просто счастье, что свинособаки не добрались до Киева.Сейчас бы пол фракции СН бы уже возглавляли оккупационные администрации в новой власти.
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02.09.2022 15:58
+68
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02.09.2022 15:56
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***@нийНаркодибіл даже не розуміє, що з ним зроблять родичі загиблих.. да, бабло затьмарює розум, особливо якщо його там нема.
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02.09.2022 20:40 Відповісти
73 відсотки виродків це зробили і продовжують робити.
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02.09.2022 21:33 Відповісти
Просто нагло провоцируют народ....
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02.09.2022 21:38 Відповісти
Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського ©
Аха-ха! А лошари у кількості 73% розкатали губи навесні 2019-го.

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02.09.2022 21:44 Відповісти
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02.09.2022 21:45 Відповісти
Яка гидота...
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02.09.2022 21:49 Відповісти
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02.09.2022 21:48 Відповісти
Добре сміється той, хто сміється останнім! Вам цього не казав Беня, зелебобіки? А Беня знає...
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02.09.2022 21:51 Відповісти
Нехай по цьому ще хтось спробує отут заперечити той факт, що ми на разі не маємо органів влади на всій її розлогій драбині. Є тільки злочинці і зрадники разом з паяцем. Пофіґ, що ллється кров людей наших, вони вперто пхають своє, ****** профінансоване. МИ ще посадимо їх на кіл, клоуна теж то не мине. З подачі недалеких і за засилля пропаганди маємо оцю наволоч, про війну, що вони ласкаво запросили на наші голови й душі, взагалі на разі мови нема. Вони москалоту в Києві з квітами біля оп чекали. Подоляк оно підтвердив...
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02.09.2022 21:44 Відповісти
Ішов надцятий день війни, а одна мразь знаючи що його прикривають такі же зе мразі, сцить людям в очі та каже що то божа роса.
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02.09.2022 22:01 Відповісти
Які ж нікчемні ЗЕмразоти....
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02.09.2022 22:07 Відповісти
Зрозумів - слюсарєв це людина яка готує притулок на випадок бігства всіє партії Слуга Народу в росію. В Ростові зявиться новий квартал 😅
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02.09.2022 23:10 Відповісти
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02.09.2022 23:12 Відповісти
ні як не зразумію хто з нас ТЕРПІЛИ рашисти ті МИ?
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03.09.2022 00:47 Відповісти
писать на клаве многие умеют.Вот только как прищучить властьдержащих не кто не знает. Так что пишем дальше. После войны самые большие грабли нас ждут. БОЖЕ СДЕЛАЙ ТАК ЧТОБ Я ОШИБСЯ!
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03.09.2022 01:01 Відповісти
Прикордонник, який «прикордонній службі приміщення в оренду здавав, а клаптики кордону в оренду брав»? Щось це нагадує колишнє «Шоу довгоносиків»: теща така жадібна, що яйця варить, а потім цей бульйон, що залишився, випиває…»
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03.09.2022 04:02 Відповісти
подошел край... и хотя зеля не офицер, но хочется пожелать, чтобы он поступил как офицер, который проиграл в карты... раз и навсегда освободил народ Украины от гнусавого приговора...
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03.09.2022 06:04 Відповісти
Він надіється що 73% дов****бів його знову виберуть .А виберуть,ну може 70%.
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03.09.2022 06:16 Відповісти
Вся команда лесіпедистів по всьому розгледіла шо є мерседеси.
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03.09.2022 07:37 Відповісти
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