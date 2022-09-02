Бізнес Мураєва оформив на себе друг Зеленського та спонсор "Слуги народу" Слюсарєв

Проросійський політик Євген Мураєв спокійно позбавляється активів, які в нього досі не конфіскували.

Про це повідомив юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через півроку війни у Мураєва ніяк не можуть конфіскувати активи.

"І тому він спокійнісінько їх позбавляється, поки йому дали час, і в нього є натхнення. А от натхнення і фантазії в нього дійсно багато. Він з такою фантазією підшукав собі партнера по єднанню, що від їхніх кульбітів аж дух захоплює. Зацініть красу гри. Тепер частина його активів оформлена на … Вадима Слюсарєва.

Того самого Вадима Слюсарєва, якого як тільки не називали в ЗМІ - неофіційний куратор Слуги народу в Харківській області, колишній прикордонник, який потім прикордонній службі приміщення в оренду здавав, а клаптики кордону в оренду брав, нібито член політради Слуги народу, який змотався в РФ перед вторгненням. А от тепер ще й допомагає Євгену Мураєву його активи в Україні від конфіскації сховати", - пояснив Рисенко.

Він нагадав, що адвокатка Слюсарєва заперечила, що він перебуває в РФ, однак не сказала, де він зараз.

Нагадаємо, раніше глава ЦПК Віталій Шабунін заявив, що через зволікання Україна вже практично втратила два важливі активи Мураєва.

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Як раніше писав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, Слюсарєва було обрано до політради "Слуги народу" в березні 2021 року.

Слюсарєв отримав звання генерала за Януковича в 2011 році, був помічником народного депутата Партії регіонів Артема Пшонки, який з 14-го року в бігах. Слюсарєв літає до Криму до своїх батьків, які мають російські паспорти, володіє двома готелями в Алушті, дев'ятьма фірмами із завезення імпорту в Україну і землею на прикордонному переході Гоптівка.

Згодом виявилося, що за останні три роки Вадим Слюсарєв літав літаком з Російської Федерації 20 разів. І плюс один раз їздив поїздом. Крім того, 2018-го Слюсарєв літав до Криму і назад 4 рази, а 2017-го Слюсарєв був у Криму 5 разів.

На початку червня 2021 року член політичної ради партії "Слуга народу" Вадим Слюсарєв потрапив до бази сайту "Миротворець". За даними сайту, Слюсарєв намагався легалізувати окупацію Криму і займався там комерційною діяльністю, а також брав участь у контрабандних переміщеннях вантажів і товарів на окуповані території.

Тоді ж експрезидент Грузії, глава виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеіл Саакашвілі заявив про причетність члена політради "Слуга народу" Вадима Слюсарєва до контрабандних схем на українсько-російському кордоні: "Він є головним контрабандистом у напрямку Росії та головним контрабандистом Харківської області".

Згодом, розслідування Kyiv Post і OCCRP встановило, що компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки. В руках журналістів опинилися документи румунської митниці. Жодної реакції партії "СН", РНБО та СБУ на це розслідування не було.

У березні 2022 року з'ясувалося, що член партії "Слуга народу" та один з кураторів партії у Харківській області Вадим Слюсарєв 18 лютого виїхав з України до Російської Федерації. За даними російської прикордонної служби 18 лютого Слюсарєв заїхав до Росії на авто через КПП "Нехотіївка". Метою зазначено "тимчасове проживання".