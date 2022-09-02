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Понад 100 тис. людей щодня перетинають західний кордон України, більшість прямує на в"їзд, - Держприкордонслужба

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кордон

Прикордонники фіксують збільшення пасажиропотоку на західному кордоні України впродовж останніх кількох тижнів.

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо кілька тижнів тому в обох напрямках кордон за добу перетинали 90-95 тисяч людей і 21 тисяча транспортних засобів, то останнім часом пасажиропотік перевищує понад 100 тисяч осіб за добу в обох напрямках. Також кордон перетинають десь близько 23 тисяч автівок", — розповів Демченко.

За його словами, потік пасажирів дуже динамічний. Перед вихідними кількість охочих виїхати за кордон може трохи перевищувати кількість тих, хто в’їжджає до України. Але загальна тенденція протилежна.

"Усе таки залишається більшим рух на в’їзд до України. І різниця з виїздом значна, може становити до 10 тисяч осіб за добу", — пояснив речник Державної прикордонної служби.

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Демченко також нагадав, що тенденцію, коли є більше охочих потрапити до України, ніж виїхати за кордон, прикордонники фіксують із травня цього року.

Автор: Володимир Янченко
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Це добре що повертаються люди
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02.09.2022 17:28 Відповісти
То чого зелені заборонили виїзд чоловікам за кордон? Бояться що всі наче 95квартал накивають пятами з України! Ні нешановні , наші не всі такі покидьки як зелена влада!!!
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02.09.2022 17:33 Відповісти
Ця наволоч не розуміе що так патріотізм !
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02.09.2022 17:52 Відповісти
В Києві відучора такі пробки, немов ніякого масового виїзду з країни не було. А зрадофіли нам розказують, що вже виїхало 10млн громадян із України, які ніколи не повернуться. Ну-ну...
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02.09.2022 17:37 Відповісти
Ми спитали в журавля - де найкраща є земля, журавель відповідає - краще рідної немає... Ось такі вірши ми читали своїм дітям, тому вони нікуди не втікають і ******* свою землю. Тільки наша влада недовіряє своїм громадянам...
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02.09.2022 17:42 Відповісти
 
 