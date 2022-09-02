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Новини СуспільствоВійна в Україні
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зрада (401) Луганщина (4411) СБУ (10003) колабораціонізм (938)

Ще трьох зрадниць, серед яких "зірка" російської пропаганди, викрито на Луганщині, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

колаборанти

Співробітники Служби безпеки зібрали докази добровільної співпраці з ворогом на тимчасово окупованій території Луганщини ще 3-х зрадниць.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Служби безпеки Українию

За даними СБУ, задокументовано також активне розкручування у пропагандистських роликах РФ 19-річної уродженки Сватове.

Так, "юну Лізу зі звільненого Сватового" намагаються зробити "обличчям" народу Луганщини, який очікував російського "асвабаждєнія". Серед іншого, дівчина знялася у телевізійних проєктах, де:

▪️ підтримувала окупаційну політику та ведення агресивної війни проти України;
▪️ закликала допомагати армії країни-агресора у війні;
▪️ агітувала земляків співпрацювати з окупаційною адміністрацією РФ на захоплених територіях Луганської та Харківської областей.

Як зазначається, ще дві колаборантки встигли довести свою лояльність загарбникам, попрацювавши на так званих "керівних посадах" терористичної організації "ЛНР". Тепер їм доручили встановлення окупаційного режиму на щойно захоплених територіях.

Також дивіться: Затримано агентів РФ, які "полювали" на координати позицій ЗСУ та паролі блокпостів у Харківській області, - СБУ. ФОТОрепортаж

"Одна наразі керує незаконною "паспортизацією" мешканців Білокуракивщини: відповідає за процес заміни українських паспортів на псевдодокументи т.зв. "ЛНР" і паспорти РФ. Раніше вона працювала в.о. так званого "керівника відділення міграційної служби в Краснодонському районі лнр". Тепер обійняла аналогічну посаду у так званому "Білокуракинському РВВС  МВС ЛНР".

Інша колаборантка – "очільниця" так званого "Кремінського району лнр", незаконно створеного окупантами на території Сєвєродонецького району Луганщини", - ідеться в повідомленні.

Зловмисниця прибула до Кремінної з тимчасово окупованого Луганська після захоплення міста армією РФ як "кадрове підкріплення".

У минулому "регіоналка" була секретарем райради і брала активну участь в антиукраїнських пропагандистських заходах.

На знак подяки окупанти запропонували їй псевдопосаду "в.о. голови адміністрації Кремінського району ЛНР", де вона активно сприяє утвердженню окупаційного режиму.

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"Стосовно всіх цих осіб триває досудове розслідування за статтею 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Усі викриті зрадники обов’язково відповідатимуть перед законом. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі", - наголошують у відомстві.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+10
Усіх в один чорний пакет!
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02.09.2022 17:34
+5
Колаборанти чомусь риги і слуги.
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02.09.2022 18:27
+4
Крута у нас СБУ!

Викрили у колаборації зірку рос пропаганди, яка ходить у рашиській формі!

Врах нє пройдьот!
СБУ побачить всіх!
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02.09.2022 18:09
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Усіх в один чорний пакет!
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02.09.2022 17:34 Відповісти
Прошу прізвища і імена. По-баьькові не треба, бо все одно невідомо, хто запліднював тих самок, які викинули цих ***** з себе.
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02.09.2022 20:46 Відповісти
Впевнений шо там присутня якась дивна історія, про "нудний вечір", пів бідона браги, віслюка і думки (шось тіпа) - "пачімуби нет"...
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03.09.2022 00:26 Відповісти
То й що, вже багато таких відправили на концерт до кобздуна!
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02.09.2022 17:36 Відповісти
Така мала а вже москалька...
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02.09.2022 17:36 Відповісти
москали от москалей происходят всегда
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02.09.2022 17:38 Відповісти
с 2014 г про ордило противно слышать, как с ними носились, и получили
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02.09.2022 17:37 Відповісти
Крута у нас СБУ!

Викрили у колаборації зірку рос пропаганди, яка ходить у рашиській формі!

Врах нє пройдьот!
СБУ побачить всіх!
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02.09.2022 18:09 Відповісти
хто здав схід України ворогу?
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02.09.2022 18:23 Відповісти
Пане Мур,ви трошки заспокойтесь,що ж ви так строго питання ставите?Так вас може і Кондратій схопити...На Сході України ідуть кровопролитні бої.Невелику частину Сходу тимчасово захопили окупанти-кацапи.Їх зараз вже нищить наша гордість -армія українців.Звільнили(про це просять мовчати,но вам можно і сказати) багато населених пунктів,а також знищили багато складів з ************ і всі переправи.Так що Схід ніхто і не думав здавати.Не треба так строго...
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02.09.2022 22:22 Відповісти
Колаборанти чомусь риги і слуги.
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02.09.2022 18:27 Відповісти
для зрадників, підозра повинна в обіймочках ходити з ліквідацією.
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02.09.2022 19:03 Відповісти
А нельзя ли сразу упаковать в черный целлофановый мешок и потом предьявить подозрения. Это лучший способ...
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02.09.2022 19:32 Відповісти
Це все добре, але коли СБУ викриє тих зрадників, які сприяли здачі, наприклад, Херсона?
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02.09.2022 19:35 Відповісти
Интересно где Штепа делась?
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02.09.2022 20:09 Відповісти
БАБЫ - ДУРЫ (спроса с них мало)!
Большинству ГРАЖДАНСТВО дано по "недоразумению" современного законодательста (гуманитарных "прав голых обезьян"), хотя и среди мужиков дураков тоже не мало, а по факту они не ГРАЖДАНЕ а ХОЛОПЫ!
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02.09.2022 20:29 Відповісти
 
 