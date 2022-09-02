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Війська РФ не можуть стягувати резерви на Херсонщину, логістику підірвано, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російські окупанти вже не можуть підтягувати резерви на захоплені території Херсонської області. ЗСУ підірвали їхню логістику.

Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона заявила, що в регіоні залишаються "деякі транспортні шляхи", які окупанти можуть використати гіпотетично. Водночас всі вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.

Українські воїни влучно та регулярно знищуються склади із боєприпасами та понтонні переправи на півдні. Це підриває логістику окупантів настільки, що вони не можуть підтягувати резерви, зазначила Гуменюк.

Також читайте: ЗСУ вдарили по поромній переправі та двох районах зосередження сил військ РФ на Херсонщині: Знищено 37 рашистів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
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02.09.2022 17:52
+7
Поки що переламу на нашу користь там немає.
Давайте не радіти завчасно.
Менше геройства, більше професійної роботи.
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02.09.2022 17:55
+6
не так швидко як Вам хочется але буде
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02.09.2022 17:41
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не так швидко як Вам хочется але буде
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02.09.2022 17:41 Відповісти
пока вода тёплая и еще есть варианты, адреса сексшопов в Херсоне можно нагуглить:

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02.09.2022 17:50 Відповісти
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02.09.2022 17:52 Відповісти
Поки що переламу на нашу користь там немає.
Давайте не радіти завчасно.
Менше геройства, більше професійної роботи.
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02.09.2022 17:55 Відповісти
Vsio verno delajet.Ranse tolko po nocam bombili,a teper i dniom bez problem.PVO kacapskoje takze iskliucili Bayraktari mogut rabotat
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02.09.2022 18:05 Відповісти
Дайте їм, хлопці!
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02.09.2022 18:11 Відповісти
Я так розумію, що через днів десять вся Херсонська область включно з Херсоном будуть визволені?
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02.09.2022 18:25 Відповісти
Війна - штука не передбачувана, тому краще не мати попередчасних сподівань.
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02.09.2022 18:28 Відповісти
Не через 10 і не через 100 днів. Москалі тільки чекають щоб наші почали масовий наступ, запросто з Донбасу за кілька днів з 10тис голів мяса перекинуть, авіаціі і ракет вистачає. Краще випилювати іх потрохи, а там до Різдва мож і виклюємо цих хробаків
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02.09.2022 20:39 Відповісти
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02.09.2022 18:29 Відповісти
До знищення кримського мосту та рельсових шляхів постачання окупаційних військ про звільнення півдня України забудьте. Завезуть ще. Тому зараз можна говорити не про "звільнення" а лише про "утилізацію кацапських військ." Доки наступають вони наші втрати мінімальні а у кацапів максимальні. Головне щоб війна не була "заморожена" що дасть кацапам можливість очухатися. Їх треба "лупати" як ту скалу "Каменярі". А на окупованих територіях різати колаборантів. Але тут потрібні справжні "відморозки" - кожний акт помсти має жахати кацапів та колаборантів, ховати їх мають в закритих трунах, а ще краще коли від зрадників сліду не лишиться...
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02.09.2022 20:53 Відповісти
Как оказалось: Херсонская область очень удобна для выпиливания кацапов, эдакое бутылочное горлышко, можно просто стоять и выпиливать кацапов пока они не обосрутся, как на змеином и не побежат в знаке доброй воли.
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02.09.2022 21:03 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!!!
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03.09.2022 08:23 Відповісти
 
 