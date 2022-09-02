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Війська РФ не можуть стягувати резерви на Херсонщину, логістику підірвано, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти вже не можуть підтягувати резерви на захоплені території Херсонської області. ЗСУ підірвали їхню логістику.
Про це повідомила керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Вона заявила, що в регіоні залишаються "деякі транспортні шляхи", які окупанти можуть використати гіпотетично. Водночас всі вони перебувають під вогневим контролем ЗСУ.
Українські воїни влучно та регулярно знищуються склади із боєприпасами та понтонні переправи на півдні. Це підриває логістику окупантів настільки, що вони не можуть підтягувати резерви, зазначила Гуменюк.
Топ коментарі
+8 Александр Бычик
показати весь коментар02.09.2022 17:52
+7 Ksenia VB
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+6 Власов Сергей b3083465
показати весь коментар02.09.2022 17:41
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