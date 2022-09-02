До закінчення активних бойових дій в Україні залишилося 7-9 тижнів. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, - естонська розвідка
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що до весни війна в Україні відбуватиметься у статичному вигляді.
Про це він сказав у п'ятницю на брифінгу в міноборони Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Як я вже говорив минулого тижня, до закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів - залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях" , - сказав Гросберг.
Маловірогідно, що за цей час вдасться звільнити всю територію України, додав Гросберг.
За його словами, досягти такого великого успіху за такий короткий час буде дуже складно.
Гросберг також прокоментував інтенсивні наступи українських сил у Херсонській області.
"Я б не став класифікувати це як масований наступ. Але з початку квітня Україна змогла досягти успіхів у Херсонській області", - сказав він.
За словами Гросберга, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що російські війська спробують просунутися у напрямку Одеси.
При цьому, за його словами, як російським частинам буде складно переправитися через Дніпро, так це буде складно зробити і українським військам.
За словами Гросберга, для успішного наступу потрібна триразова перевага сил.
Крім того, Росія збудувала численні оборонні споруди в Херсонській області, а українські сили змогли прорвати лише першу лінію, сказав він.
У той же час успіхи України в Херсонській області та все більш інтенсивний наступ знизять можливості окупаційної влади провести там "референдум", вважає Гросберг.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть орки в это верят.
Вероятность, что юг затянется до весны достаточно высокая.((
І це погано. Війна затримується. Вже реально дають прогнози на 10 років.
Будемо сподіватись, що все вдасться подолати навалу значно раніше.
"З початку війни в результаті ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч - отримали поранення.
Поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни. Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об'єктів".
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
@1964Matov
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5 ч
Шойгу заявил, что создаваемые электромагнитные катапульты для авианосцев испытают на наземном полигоне. Какие авианосцы, Кунжутович? У вас их нет! Вчера один маразматик резиновыми жопами бредил, сегодня второй - авианосцами...)))
@i_army_org
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5 ч
Армия РФ
Ожидание: новейшее вооружение, образованные офицеры, космические войска, юнкера и хруст французской булки.
Реальность: вербуют тысячами зеков-рецедивистов, особенно тех кто болен туберкулёзом и ВИЧ, дают советские каски и танки 60-х годов.
якщо не тільки давати прогнози а й допомагати (як до речі це робить Естонія) то гуртом і чорта-хуйла бити легше...
2. Не спільною операцією, а лише наземною всі нинішні модернові способи ведення боїв летять в дупу, і всі, в т.ч. амери повертаються до класики 3:1 та переважної дуелі богів війни.
3. Для цієї класики наразі резервних бригад, щоб свіжі та вишколені - хдє? Ті, кого тренують в Британії - або поповнюють існуючі бригади, або період їхнього злагодження батальйонами/бригадою займе занадто багато часу, щоб зараз встигнути.
Отже великого наступу, скоріш за все, дійсно найближчим часом не буде, занадто багато територій не звільнять, але матимуть часті локальні успіхи, потроху відсуваючи свино-орків.
4. Жуков не воював трьохкратною перевагою. Якщо не мав 5-кратну перевагу, то серся. Та, навіть, якщо і мав 5-кратну перевагу, як під Ржевом, то всерівно йому надирали... Сподіваюсь, усі свино-орксткі командувачі є наполегливими учнями Жукова, аби повторювати його геніальність на полі бою