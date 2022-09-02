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війна (56124) розвідка (3611) Естонія (1031)

До закінчення активних бойових дій в Україні залишилося 7-9 тижнів. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, - естонська розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

арта,війна,зсу,артилерія

Голова Розвідувального центру Сил оборони Естонії Марго Гросберг вважає, що до весни війна в Україні відбуватиметься у статичному вигляді.

Про це він сказав у п'ятницю на брифінгу в міноборони Естонії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Як я вже говорив минулого тижня, до закінчення активних бойових дій залишилося 7-9 тижнів - залежно від того, коли зіпсується погода. Потім до весни ми матимемо справу зі статичною війною, яку ми зараз спостерігаємо у Донецькій та Луганській областях" , - сказав Гросберг.

Маловірогідно, що за цей час вдасться звільнити всю територію України, додав Гросберг.

За його словами, досягти такого великого успіху за такий короткий час буде дуже складно.

Гросберг також прокоментував інтенсивні наступи українських сил у Херсонській області.

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"Я б не став класифікувати це як масований наступ. Але з початку квітня Україна змогла досягти успіхів у Херсонській області", - сказав він.

За словами Гросберга, вихід українських військ до Дніпра усуне небезпеку того, що російські війська спробують просунутися у напрямку Одеси.

При цьому, за його словами, як російським частинам буде складно переправитися через Дніпро, так це буде складно зробити і українським військам.

За словами Гросберга, для успішного наступу потрібна триразова перевага сил.

Крім того, Росія збудувала численні оборонні споруди в Херсонській області, а українські сили змогли прорвати лише першу лінію, сказав він.

У той же час успіхи України в Херсонській області та все більш інтенсивний наступ знизять можливості окупаційної влади провести там "референдум", вважає Гросберг.
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Топ коментарі
+16
реалистичный прогноз. Начнётся грязь, хляби, лист упадет, зеленка будет просматриваться, все окопаются\закопаются... Основная нагрузка будет на высокоточное поражение РЛС\ПВО, логистики и складов... На осень 70-80 тысяч двухсотых и пропавших без вести, 200 тысяч госпитальных потерь - это низкая цифра по сравнению с количеством должников по ипотекам и желающих дослужить оставшийся год-два до пенсии и получения жилья от МО РФ.
Вероятность, что юг затянется до весны достаточно высокая.((
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02.09.2022 18:31
+12
Жодним прогнозам вже не вірю. Стільки за півроку наслухалася від "Київ за 3 дні", до "всю Україну за 2-3 місяці", що віри вже немає нікому.
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02.09.2022 18:25
+10
Ох уж ці прогнозисти, нагадує, "через 2-3 трижні" або наступний тиждень/день/місяць буде вирішальним
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02.09.2022 18:18
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Сподіваюсь, вони помиляються.
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02.09.2022 18:21 Відповісти
есть разница между ошибкой и сознательной дезинформацией.
Пусть орки в это верят.
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02.09.2022 19:00 Відповісти
це эстонська люся
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02.09.2022 19:00 Відповісти
Цілком реальний варіан.ЗСУ захопить Херсон,орки захоплять донецьку область,а найвеличніший підпише мирну угоду.
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02.09.2022 18:34 Відповісти
варіант
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02.09.2022 18:35 Відповісти
Боюсь що це стане останнє що він взагалі підпише!
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02.09.2022 19:08 Відповісти
а орда буде обживатися в Н.Каховці, Мелітополі, Бердянську,ЗАЕС й т.д.? Це буде узаконена анексія Півдня! Донбас мене не цікавить, хай його хоч в щебінь рознесуть, я категорично проти здачі Півдня!!
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02.09.2022 20:02 Відповісти
А єрмак - за.
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02.09.2022 20:26 Відповісти
А що не так? Мова не йде про закінчення війни, а тільки про те що в зимовий період важче проводити активні наступальні операції. Тому велика ймовірність що війна на цей період стане позиційною. Найгірше полягає в тому що кремль в цей час буде активно шукати спосіб "заморозити" війну,
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02.09.2022 18:37 Відповісти
Всі будуть в рівних умовах. Щось буде легше, щось важче..
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02.09.2022 19:09 Відповісти
Ох уж ці прогнозисти, нагадує, "через 2-3 трижні" або наступний тиждень/день/місяць буде вирішальним
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02.09.2022 18:18 Відповісти
Нагадує до Києва за два дні.
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02.09.2022 18:21 Відповісти
Статична війна Хаймерсами та М777 випалить всю кацапню в глибину до 70 км. Справа лише в інтенсивному постачанні західної зброї.
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02.09.2022 18:24 Відповісти
Сподіваюсь, що до 300 км - до Салівана, здається, вже не прислухаються.
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02.09.2022 18:32 Відповісти
Не забуваємо про "Громи", експериментальні ракети до Хімарса ...
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02.09.2022 19:00 Відповісти
Жодним прогнозам вже не вірю. Стільки за півроку наслухалася від "Київ за 3 дні", до "всю Україну за 2-3 місяці", що віри вже немає нікому.
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02.09.2022 18:25 Відповісти
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02.09.2022 18:28 Відповісти
по осінній багнюці воювати важко, але наврядчи інтенсивність бойових дій сильно знизиться
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02.09.2022 18:26 Відповісти
Коли я чую прогноз про "кілька тижнів", мені згадується дристович і мене тригерить
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02.09.2022 18:29 Відповісти
Дристович багато чим відзначився, особливо українофобством. Новий шмарій
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02.09.2022 18:41 Відповісти
це ж цілий радник всея опи! там всі українофоби
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02.09.2022 18:48 Відповісти
реалистичный прогноз. Начнётся грязь, хляби, лист упадет, зеленка будет просматриваться, все окопаются\закопаются... Основная нагрузка будет на высокоточное поражение РЛС\ПВО, логистики и складов... На осень 70-80 тысяч двухсотых и пропавших без вести, 200 тысяч госпитальных потерь - это низкая цифра по сравнению с количеством должников по ипотекам и желающих дослужить оставшийся год-два до пенсии и получения жилья от МО РФ.
Вероятность, что юг затянется до весны достаточно высокая.((
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02.09.2022 18:31 Відповісти
Взагалі в ШВейцарії прогнозують цю війну на 5-7 років щонайменше!
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02.09.2022 18:56 Відповісти
Банкиры прогнозируют? или швейцарский генштаб?
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02.09.2022 19:04 Відповісти
а на зиму може замерзнути Дніпро в районі Хєрсона і кацапи отримують природнью переправу
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02.09.2022 19:02 Відповісти
ага, точно. Прямо по торосам пойдут, лавируя между моржами и белыми медведями.
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02.09.2022 19:05 Відповісти
ага, одна надежда на моржей и медведей!
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02.09.2022 19:07 Відповісти
ну, там скорее бегемоты и крокодилы будут, чем какой-либо лёд.
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02.09.2022 19:38 Відповісти
Почитайте собі як функціонує швейцарська армія , перш ніж писати глузливі зверхні коментарі.
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02.09.2022 20:05 Відповісти
та да, громкие победы за последнее столетие говорят сами за себя.
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02.09.2022 20:21 Відповісти
швейцарская армия знаменита своими многочисленными секретными операциями!
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02.09.2022 20:30 Відповісти
это да, такие секретные, шо даже названия швейцарских аманов и моссадов никто не знает.
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02.09.2022 20:41 Відповісти
все кто знал, были убиты швейцарской секретной армией
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02.09.2022 21:17 Відповісти
Бо техніка стане через погоду.
І це погано. Війна затримується. Вже реально дають прогнози на 10 років.
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02.09.2022 18:34 Відповісти
важко прогнозувати конкретні терміни але швидко схоже не буде - потвора велика, довга і осатаніла припхалася в Україну.
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02.09.2022 18:48 Відповісти
розумію хлопців
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02.09.2022 19:01 Відповісти
Може як в Афгані бути. І це шокує.
Будемо сподіватись, що все вдасться подолати навалу значно раніше.
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02.09.2022 19:15 Відповісти
десять лет - это с отделением Татарстана, или республики Саха тоже?
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02.09.2022 18:51 Відповісти
захід дуже влаштовує ситуація перманентної війни, і перемога України їм непотрібна. Тому дають і будуть надалі надавати допомогу дозовано, щоб і ні туди - і ні сюди. Це просто пиз..ць
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02.09.2022 18:55 Відповісти
-Довго чи швидко --- аби хлопців більше вціліло.
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02.09.2022 18:35 Відповісти
Та да, поспішати нема куди:

"З початку війни в результаті ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч - отримали поранення.

Поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни. Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об'єктів".

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
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02.09.2022 21:22 Відповісти
"...естонська розвідка.." А наступний прогноз буде від кого, від вірменського радіо?
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02.09.2022 18:44 Відповісти
виключай московита в собі...нам не притаманно насміхатися
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02.09.2022 19:02 Відповісти
Отакої, це ж треба іронія вже притаманна виключно московитам...
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02.09.2022 20:55 Відповісти
Владимир Матов

@1964Matov

·

5 ч

Шойгу заявил, что создаваемые электромагнитные катапульты для авианосцев испытают на наземном полигоне. Какие авианосцы, Кунжутович? У вас их нет! Вчера один маразматик резиновыми жопами бредил, сегодня второй - авианосцами...)))
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02.09.2022 18:44 Відповісти
Є один. Але від ремонту не підлягає
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02.09.2022 19:02 Відповісти
чому сумуєте? того Кузнєцова шкода? Його можна замість коптильні використовувати..або притопити й для дайверів розвага)
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02.09.2022 19:54 Відповісти
Я так зрозумів що Херсон ми до зими не відіб'єм
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02.09.2022 18:44 Відповісти
А херсонці хочуть щоб відбили? Вони допомогають? Чи може кримські татари?
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02.09.2022 18:55 Відповісти
Не триди, чубурашка.
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02.09.2022 19:08 Відповісти
цілком ймовірно. але, можливо, шановне товариство хоче спитати, чому саме естонська розвідка дає дуже вірогідні прогнози? відповідаю: а тому, що ваня баканов - друг "счастлівага дєтства", тому, що чи то кацап, чи то фсбешний грузин живуть в одному ліжку з будановим, тому, що спонсор зе-лупи слюсарєв набуває власніть мараєва і, взагалі, про що це я, коли досі живий дєрьмак?...
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02.09.2022 18:45 Відповісти
Нажаль сходе на те що все пішло по найгіршому сценарію
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02.09.2022 18:47 Відповісти
ІнфоВійська України

@i_army_org

·

5 ч

Армия РФ
Ожидание: новейшее вооружение, образованные офицеры, космические войска, юнкера и хруст французской булки.

Реальность: вербуют тысячами зеков-рецедивистов, особенно тех кто болен туберкулёзом и ВИЧ, дают советские каски и танки 60-х годов.
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02.09.2022 18:50 Відповісти
удивительно, что наши войска не могут разбить этих зеков-турбекулёзников, больных спидом на советских танках и в таких же галимых касках!
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02.09.2022 19:05 Відповісти
Ну в нас також не армія США. До війни Україна не готувалася.
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02.09.2022 19:40 Відповісти
я о том, что рассказывая про "бомжей с той стороны", люди нивелируют достоинство и собственной Армии, которая не может справиться с этими бомжами
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02.09.2022 19:44 Відповісти
Мрії естонця - кацапів будемо мочити і взимку - як Мусорів Януковича на Майдані - теж взимку.
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02.09.2022 18:54 Відповісти
Поважаю естонців - у них навіть українська церква діє (УГКЦ) , а їхня національна страва дуже наближена до українських (деруни з кров'янкою)
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02.09.2022 19:04 Відповісти
Ця влада нінащо не спроможна,крім красти.Та й взагалі,за 30 років у нас не було української влади,хто би не прийшов до влади,виходило,злодії,
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02.09.2022 18:58 Відповісти
Ви знову недооцінюєте ВСУ їх побратимів різного роду і країн, ТРО, парамедиків, волонтерів і тих, хто допомагає зброєю (не обіцяє, а допомагає)...
якщо не тільки давати прогнози а й допомагати (як до речі це робить Естонія) то гуртом і чорта-хуйла бити легше...
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02.09.2022 19:04 Відповісти
Ездить сложно, но летать и бомбить то можно, бить ракетами холод и грязь не мешает, в чём проблема. Нельзя делать паузу в войне, враг должен постоянно подвергаться огневому поражению. Долбить до полного их уничтожения. Керченский мост всё ещё цел, а должен был быть уничтожен. Не хаймарсами, конечно, но чем то более разрушительным
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02.09.2022 19:47 Відповісти
Супутникова інформація у реальному часі плюс далекобійна високоточна зброя могли б забезпечити статично-перманентний звіздець для баладайної ********* у будь яку пору року.
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02.09.2022 20:33 Відповісти
Бляха, і знову иксперд розповідає теорію часів 2-світової війни про трикратне перевищення сил для наступу. Сьогодні українські війська і фахівці НАТО роблять війну нового формату, де надточна зброя знищує всі тили і логістику противника і його передок залишається голодний і беззбройний. Авіація буде рівняти з землею передній край, а потім піде піхота зачищати тих хто ще не здох. Навіщо ця жуковщина з трикратною перевагою у живій силі?!
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02.09.2022 21:10 Відповісти
1. Літаків для спільних операцій зараз катма, А-10 для близької повітряної підтримки та F-16 для переваги в повітрі та авіаційних ударів ще в біса коли надійдуть (якщо взагалі). Так що, "Авіація буде рівняти" - то поки що "не на часі" мрія.
2. Не спільною операцією, а лише наземною всі нинішні модернові способи ведення боїв летять в дупу, і всі, в т.ч. амери повертаються до класики 3:1 та переважної дуелі богів війни.
3. Для цієї класики наразі резервних бригад, щоб свіжі та вишколені - хдє? Ті, кого тренують в Британії - або поповнюють існуючі бригади, або період їхнього злагодження батальйонами/бригадою займе занадто багато часу, щоб зараз встигнути.
Отже великого наступу, скоріш за все, дійсно найближчим часом не буде, занадто багато територій не звільнять, але матимуть часті локальні успіхи, потроху відсуваючи свино-орків.
4. Жуков не воював трьохкратною перевагою. Якщо не мав 5-кратну перевагу, то серся. Та, навіть, якщо і мав 5-кратну перевагу, як під Ржевом, то всерівно йому надирали... Сподіваюсь, усі свино-орксткі командувачі є наполегливими учнями Жукова, аби повторювати його геніальність на полі бою
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05.09.2022 12:24 Відповісти
Яка-яка розвідка ?
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02.09.2022 21:44 Відповісти
 
 