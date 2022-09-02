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Для оборони Криму окупанти готують курсантів Військово-морського училища імені Нахімова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Керівник севастопольського Чорноморського вищого військово-морського училища імені П.С. Нахімова звернувся до Генштабу ЗС РФ з пропозицією створити на базі училища морський стрілецький полк та направити його для "оборони" Кримського півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Стало відомо, що за ініціативи начальника Чорноморського вищого військово-морського училища імені П.С.Нахімова було ініційовано звернення до генерального штабу ЗС РФ щодо створення на базі училища морського стрілецького полку та направлення його для оборони Кримського півострова", - повідомили у Генштабі.

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За попередньою інформацією, очолити такий полк має начальник факультету берегових ракетно-артилерійських військ та спеціальної підготовки – Герой Росії, полковник Володимир Карпушенко, стрілецькі батальйони – начальники курсів училища. Посади командирів рот та взводів будуть розподілені між найбільш підготовленими курсантами випускного курсу факультету берегових ракетно-артилерійських військ та спеціальної підготовки, оскільки переважна частина курсових офіцерів та викладачів відмовляються йти на фронт та пишуть рапорти про переведення до інших військових навчальних закладів на території РФ.

Нині відомо, що у Генштабі ЗС РФ підтримали таку ініціативу, відпрацювали відповідну організаційну директиву щодо формування морського стрілецького полку, а також проводять роботу стосовно його введення до бойового складу ЗС РФ.

Як розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій, також розглядаються варіанти про передачу до складу полку бойових броньованих машин від підрозділів Росгвардії Чеченської Республіки - так званих "кадирівців", оскільки їхати на "оборону" Криму у бойовиків Рамзана Кадирова бажання відсутнє.

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В Генштабі ЗСУ нагадали, що військовий заклад освіти має досвід формування та застосування подібних підрозділів. Так, у часи Другої світової війни була створена 76 морська стрілецька бригада, командиром якої був начальник училища капітан 1-го рангу Апостоли Борис Миколайович. Тільки цього разу начальник Чорноморського вищого військово-морського училища контрадмірал олександр гринкевич чомусь відмовився очолювати морський стрілецький полк.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+26
С Крымом будет как с Херсоном - перебьют мост и всё снабжение накроется медным тазом!
пока мост на месте - кацапы - удирайте из Крыма и ржавые корыта свои заберите
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02.09.2022 19:30
+18
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02.09.2022 19:29
+15
Путінюгєнд буде?)))
P.S. Яого біса у вас герой рассєї з великої літери?
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02.09.2022 19:33
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02.09.2022 19:29 Відповісти
С Крымом будет как с Херсоном - перебьют мост и всё снабжение накроется медным тазом!
пока мост на месте - кацапы - удирайте из Крыма и ржавые корыта свои заберите
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02.09.2022 19:30 Відповісти
Чудово, для них і звичайних сміттевих пакетів вистачить...
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02.09.2022 19:31 Відповісти
Путінюгєнд буде?)))
P.S. Яого біса у вас герой рассєї з великої літери?
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02.09.2022 19:33 Відповісти
Криза з гарматним м'ясом. Кадрові військові закінчились, упороті - майже. Пишуть що вербують бомжів та зеків. Після курсантів (17-19 років), будуть суворіаці чи як їх нині називають , кадєти (14-17 років)?
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02.09.2022 19:39 Відповісти
Рознести півострів хаймарсами і крапка.
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02.09.2022 19:35 Відповісти
А чим кримська земля завинила? Міст знищити і зачистити Крим від кацапів та колаборантів. І по всьому. Господар своє майно має берегти...
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02.09.2022 20:04 Відповісти
готовят затонуть?
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02.09.2022 19:35 Відповісти
Оборона Крыма ? А кто напал ? Или от себя самих ?
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02.09.2022 19:36 Відповісти
вони скоро дідів викопувать будуть і кидати на Хаймарси по 2му разу
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02.09.2022 19:36 Відповісти
Що відразу запаковують їх в пакети?
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02.09.2022 19:36 Відповісти
путєнюгенд?
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02.09.2022 19:37 Відповісти
Відправка на фронт курсантів це показовий індикатор критичного стану війська

Правільной дорогий ідьотє, товариші!
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02.09.2022 19:38 Відповісти
Віриш, друже, я цю тенденцію підмітив на параді 9 травня. Сподіваюсь, що наші з оперативного управління ГШ ЗСУ також.
Слава нації!
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02.09.2022 19:55 Відповісти
Смерть ворогам !
А особливо ворогам із Криму !
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02.09.2022 20:22 Відповісти
Всіх окупантів вбити !
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02.09.2022 19:38 Відповісти
как это по-раисски бросать пацанов на баррикады... романтика, мля...
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02.09.2022 19:41 Відповісти
Жаль пока что Атакамсов нам не передали. Но есть у меня впечатление, что амеры какой-то флажок путлеру поставили, типа ударите по ТЕЦ ракетами большой дальности и передадим Украине дальнобойные ракеты и разрешим стрелять по вашей территории
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02.09.2022 19:41 Відповісти
такое впечатление не только у вас ))). Из этой же области вдруг возникшие заявления кацапа, что "ни химическое, ни ядерное оружие" применяться в Украине не будет.
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02.09.2022 22:06 Відповісти
Далекобійні - це питання спірне. В зоні ураження Грому та далекобійних ракет для хаймарсу щонайменше три кацапські АЕС. Тобто стріляти по них є чим. Нема наказу. А от Запорізьку АЕС кацапи серйозно пошкодили, і зупинятись не збираються, раз ракети лягають за 200-300 м від реактору
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03.09.2022 07:54 Відповісти
По Кременчуцький ТЕЦ вже вдарили
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03.09.2022 07:56 Відповісти
о! молоденькое мяско!
резиновые попки, упругие, свежетренированные......
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02.09.2022 19:42 Відповісти
А що нового? Добрива потрібні кожен рік.
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02.09.2022 19:45 Відповісти
Нахєрмовців на фарш пустять!
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02.09.2022 19:51 Відповісти
Сруцький чєлавєк, повинен вмерти за бабки ***** та його оточення!
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02.09.2022 19:58 Відповісти
Навєрх, ви, таваріщі, всє па мєстааам...
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02.09.2022 20:00 Відповісти
справжній нахімовець просто повинен загинути у степах України.
на те довбнів і портянки намотувати навчали...
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02.09.2022 20:07 Відповісти
оні в "гадах" бєзпортяночниє ходят
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02.09.2022 22:34 Відповісти
ясли крымские готовьте!)
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02.09.2022 20:07 Відповісти
Новина приємна. Знищення здорової молоді здатної дати потомство гарантує поширення у кацапів пацифізму.
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02.09.2022 20:08 Відповісти
ще за часів совдепії цікавився, а медкомісія до нахімовського двоглазих пропускає, чи пофіг аби дибіл?
традиція є традиція ...
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02.09.2022 20:17 Відповісти
За совка уруцкіє практично десь у 99% тупі були й десь під 80% ще й рахітози або ще шось. За флот кажу. "Піхота" у далеких краях 70-80-90 роки вішались стабільно або дезертирували... То саме з енергетикою... Принаймні на АЕС... З вищими дупльомами прибували якісь... омськ вроді, їм вище 3-го розряду(макс - 6) не давали й суто слюсар-барабанщик, - до рук тільки "машка №3"...
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02.09.2022 22:06 Відповісти
Нам всё равно кого в пакеты паковать. Хоть мавзолейного училища.
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02.09.2022 20:19 Відповісти
Значить морские офицеры не нужны. Вперёд к "Москве".
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02.09.2022 20:21 Відповісти
І що, вони безсмертні 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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02.09.2022 20:21 Відповісти
Києв за три дня плавно переходит в абарону Крьіма..
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02.09.2022 20:26 Відповісти
говорят, у кацапов новая мулька - украинскую Армию они уже победили, а ща воюют с НАТОЙ
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02.09.2022 20:33 Відповісти
НАТО тоже уже давно капитулировал,щас от Марсиан отбиваются.
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02.09.2022 21:11 Відповісти
Апирацыя идет по плану!
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02.09.2022 22:07 Відповісти
ще більше гарних рашистів № 200!
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02.09.2022 20:32 Відповісти
Слава Нації! Смерть моск@лям!
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02.09.2022 20:34 Відповісти
Та ну
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02.09.2022 20:36 Відповісти
Я что то пропустил? ВСУ уже штурмует Перекоп?
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02.09.2022 20:39 Відповісти
М аскаль ти тіпа дуже розумний?
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02.09.2022 21:02 Відповісти
Та дебільне воно безнадійно. Гаварящяя тиква. Прапор хапнув пшецький, а "паганяла" в Стругацьких смикнув, бо іму "трудна бить (а хоче) богам". Дебіл дебілом
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02.09.2022 21:06 Відповісти
Совки всегда любили курсантов на убой посылать.
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02.09.2022 21:00 Відповісти
Пушечная телятинка.
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02.09.2022 21:09 Відповісти
баранина, я бы сказал.
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02.09.2022 22:09 Відповісти
И большинство из них: наши люди",имеют украинские загранпаспорта
Можа просто надо перестать в них стрелять?
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02.09.2022 21:10 Відповісти
Та пох

Там тих уродів зомбують з школи

В гіршого москаля за того кого вони зомбують всерівно не буде. Ця сатанинська країна має вся здохнути
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02.09.2022 21:18 Відповісти
хай нептун нашле на цих під@рів бавовну
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02.09.2022 21:43 Відповісти
Вони вже валять, весь Крим балака сутками, коли почнеться в них заруба ніхто вже на кацапів не зверта уваги бо вони всі тікають))))
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02.09.2022 21:55 Відповісти
А почему стрелковый, а не стрелецкий им. P.S. Нахимию? Скрепно же!
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03.09.2022 00:37 Відповісти
Не жалко.
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03.09.2022 07:15 Відповісти
 
 