Для оборони Криму окупанти готують курсантів Військово-морського училища імені Нахімова

Керівник севастопольського Чорноморського вищого військово-морського училища імені П.С. Нахімова звернувся до Генштабу ЗС РФ з пропозицією створити на базі училища морський стрілецький полк та направити його для "оборони" Кримського півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача Збройних Сил України.

"Стало відомо, що за ініціативи начальника Чорноморського вищого військово-морського училища імені П.С.Нахімова було ініційовано звернення до генерального штабу ЗС РФ щодо створення на базі училища морського стрілецького полку та направлення його для оборони Кримського півострова", - повідомили у Генштабі.

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За попередньою інформацією, очолити такий полк має начальник факультету берегових ракетно-артилерійських військ та спеціальної підготовки – Герой Росії, полковник Володимир Карпушенко, стрілецькі батальйони – начальники курсів училища. Посади командирів рот та взводів будуть розподілені між найбільш підготовленими курсантами випускного курсу факультету берегових ракетно-артилерійських військ та спеціальної підготовки, оскільки переважна частина курсових офіцерів та викладачів відмовляються йти на фронт та пишуть рапорти про переведення до інших військових навчальних закладів на території РФ.

Нині відомо, що у Генштабі ЗС РФ підтримали таку ініціативу, відпрацювали відповідну організаційну директиву щодо формування морського стрілецького полку, а також проводять роботу стосовно його введення до бойового складу ЗС РФ.

Як розповіли в Управлінні стратегічних комунікацій, також розглядаються варіанти про передачу до складу полку бойових броньованих машин від підрозділів Росгвардії Чеченської Республіки - так званих "кадирівців", оскільки їхати на "оборону" Криму у бойовиків Рамзана Кадирова бажання відсутнє.

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В Генштабі ЗСУ нагадали, що військовий заклад освіти має досвід формування та застосування подібних підрозділів. Так, у часи Другої світової війни була створена 76 морська стрілецька бригада, командиром якої був начальник училища капітан 1-го рангу Апостоли Борис Миколайович. Тільки цього разу начальник Чорноморського вищого військово-морського училища контрадмірал олександр гринкевич чомусь відмовився очолювати морський стрілецький полк.