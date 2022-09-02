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Автомобіль лісової охорони підірвався на міні на Житомирщині, одна людина загинула

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

трактор,чернігівщина,міна

У Житомирській області підірвався на міні автомобіль лісової охорони Народицького спецлісгоспу. Одна людина загинула.

Про це у фейсбуці повідомило Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства. В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий цього ж лісництва отримав поранення. Його доправлено до лікувального закладу. У загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 14 липня у Народицькій громаді працівники лісництва наїхали на протитанкову міну, внаслідок чого загинули троє людей.

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Автор: Володимир Янченко
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ехо війни русні......
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02.09.2022 19:45 Відповісти
Зате ЗЕвлада вже давно візвітувала, що теріторії, зайняті руснею до квітня, вже повністю розміновані.

Кожен день підрив...
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02.09.2022 20:01 Відповісти
Всюди куди ця нечисть залізе,там смерть,горе,розруха і нещастя....
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02.09.2022 20:01 Відповісти
мерзкий кацап загадил всю Украину!
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02.09.2022 20:04 Відповісти
https://youtu.be/AGRrE8ZNCFY
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02.09.2022 20:15 Відповісти
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02.09.2022 20:13 Відповісти
**** Банкова...
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02.09.2022 20:35 Відповісти
 
 