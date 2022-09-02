Автомобіль лісової охорони підірвався на міні на Житомирщині, одна людина загинула

У Житомирській області підірвався на міні автомобіль лісової охорони Народицького спецлісгоспу. Одна людина загинула.

Про це у фейсбуці повідомило Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства, інформує Цензор.НЕТ.

"Знову трагедія в Народицькому спецлісгоспі. На міні підірвався автомобіль лісової охорони підприємства. В результаті вибуху єгер Радчанського лісництва Сергій Салівонік загинув на місці, а лісничий цього ж лісництва отримав поранення. Його доправлено до лікувального закладу. У загиблого залишилося троє неповнолітніх дітей", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 14 липня у Народицькій громаді працівники лісництва наїхали на протитанкову міну, внаслідок чого загинули троє людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Власник аграрної компанії підірвався на міні та загинув на Сумщині, - ОВА