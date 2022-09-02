У Києві запровадять оплату проїзду банківською карткою в усіх видах транспорту
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Київська влада підтримала пропозицію киян запровадити оплату за проїзд банківською карткою в усіх видах громадського транспорту. Відповідна петиція зібрала необхідну кількість голосів та розглянута мером Віталієм Кличком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в розділі "Петиції" на сайті КМДА.
Авторка петиції Олександра Шейко зазначає, що у Києві при проїзді в тролейбусах та автобусах немає можливості придбати паперовий квиток, так само як і транспортну карту, на всіх зупинках або в салоні транспорту. Окрім того, квиток в додатку "Київ Цифровий" є ненадійним засобом оплати, оскільки він вимагає наявності зарядженого смартфону та підключення до інтернету. А в столиці купувати транспортну карту для кількох поїздок недоцільно.
Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію щодо введення безготівкової оплати за проїзд в усіх видах громадського транспорту за допомогою банківської картки.
У його відповіді на петицію зазначається, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати за проїзд банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на оператора Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).
"Технічні засоби АСОП, які на сьогодні встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства "Київпастранс", технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками", — зауважив Кличко.
Будь ласка, зачекайте...
В Киеве за некоторыми редкостными случаями в довольно неплохом состоянии. Тем более за эту плату и кучу льготников.
Я дивуюсь...
А виявилось що, всі барижать де і як можуть, і буба теж. Честноплюї..
что вы б несете.
а заплатить 2 евро за поездку не хохо, как в Берлине?
нытики какие-то и жлобы, а не мужики.
Но,однако, некоторые моменты действительно напрягают.
Установить терминал в салоне это было бы неплохое решение.
Ещё в Киеве много платежных терминалов и дополнить их функцией покупки талона, я думаю, задача несложная.
бывают ли более тупые люди?
идиотыблин
а туалеты ..а поищите
но нет, выбрал вариант платить кэшем.
но витоваты все вокруг.
ок. СССР в действии.
може справа саме в ній?
Но нет, опять зрада.
ЯКЩО У ВАС проблема з грошима на карті , то набіраем в телефоні код і з вашого телефону спісують 1 евро за 50 хв проїзду