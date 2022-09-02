У Києві запровадять оплату проїзду банківською карткою в усіх видах транспорту

Київська влада підтримала пропозицію киян запровадити оплату за проїзд банківською карткою в усіх видах громадського транспорту. Відповідна петиція зібрала необхідну кількість голосів та розглянута мером Віталієм Кличком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в розділі "Петиції" на сайті КМДА.

Авторка петиції Олександра Шейко зазначає, що у Києві при проїзді в тролейбусах та автобусах немає можливості придбати паперовий квиток, так само як і транспортну карту, на всіх зупинках або в салоні транспорту. Окрім того, квиток в додатку "Київ Цифровий" є ненадійним засобом оплати, оскільки він вимагає наявності зарядженого смартфону та підключення до інтернету. А в столиці купувати транспортну карту для кількох поїздок недоцільно.

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію щодо введення безготівкової оплати за проїзд в усіх видах громадського транспорту за допомогою банківської картки.

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У його відповіді на петицію зазначається, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати за проїзд банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на оператора Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).

"Технічні засоби АСОП, які на сьогодні встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства "Київпастранс", технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками", — зауважив Кличко.