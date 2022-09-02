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Київ (13826) оплата (29) транспорт (869)

У Києві запровадять оплату проїзду банківською карткою в усіх видах транспорту

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

оплата,бесконтактная

Київська влада підтримала пропозицію киян запровадити оплату за проїзд банківською карткою в усіх видах громадського транспорту. Відповідна петиція зібрала необхідну кількість голосів та розглянута мером Віталієм Кличком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в розділі "Петиції" на сайті КМДА.

Авторка петиції Олександра Шейко зазначає, що у Києві при проїзді в тролейбусах та автобусах немає можливості придбати паперовий квиток, так само як і транспортну карту, на всіх зупинках або в салоні транспорту. Окрім того, квиток в додатку "Київ Цифровий" є ненадійним засобом оплати, оскільки він вимагає наявності зарядженого смартфону та підключення до інтернету. А в столиці купувати транспортну карту для кількох поїздок недоцільно.

Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію щодо введення безготівкової оплати за проїзд в усіх видах громадського транспорту за допомогою банківської картки.

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У його відповіді на петицію зазначається, що питання впровадження та забезпечення можливості оплати за проїзд банківською карткою, як і іншими носіями електронного квитка, покладено на оператора Автоматизованої системи оплати проїзду (АСОП).

"Технічні засоби АСОП, які на сьогодні встановлені в рухомому складі громадського транспорту та на станціях швидкісного трамвая комунального підприємства "Київпастранс", технічно готові до прийому оплати проїзду банківськими картками", — зауважив Кличко.

 

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
А чого одразу не зробити, щоб як в людей ?
Я дивуюсь...
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02.09.2022 19:56
+5
В нас 73 % виборців погнали баригу, щоб не крав, обрали чесну бубачку, таку як вони.
А виявилось що, всі барижать де і як можуть, і буба теж. Честноплюї..
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02.09.2022 20:05
+5
Просто для нашого суспільства, зачмиреного десятиліттями совка, найбільш підходящою картиною в соціумі є рівність(читай бідність) усіх. Взяти і поділити на всіх - звичайний совок
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02.09.2022 20:09
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в метро платил карточкой, в автобусе видел издалека, теперь и в маршрутках? круто
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02.09.2022 19:55 Відповісти
Знущаєтесь? В лоховозках встановлять валідатори? Хто? А хто буде перевіряти там оплату? Мається на увазі, що банківською картою, що зараз неможливо. А маршрутки так і будуть їздити як їздили. До сраки їм був ліміт на пасажирів при карантині. До сраки їм повітряні тривого (навпаки - це їм вигідно). До сраки будуть й валідатори. Якщо є каста недоторканих це комусь вигіднл
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02.09.2022 20:17 Відповісти
В Виннице в маршрутках городской сети транспорта есть валидаторы. Можно и денег дать, и картой рассчитаться.
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02.09.2022 20:21 Відповісти
а це вони силою стільки народу в маршрутки заганяють, чи нарід сам лізе..?
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02.09.2022 21:48 Відповісти
Ублюдки из КГГА могут много назвать стран, где вместо нормального общественного транспорта пассажиров «обслуживают» скотовозы-маршрутки? Ведь это порождение совка возникло вместе с кооперативами и сегодня ничем не оправдано, кроме, разумеется регулярных «подношений» в та же КГГА. Если бы зелёная плесень реально думала о людях, о жителях Киева, то эти разбитые тесные скотовозы исчезли бы с улиц Киева и страны в один миг. А про то, как за взятки от владельцев маршруток исключаются с Киевских маршрутов полноценные автобусные линии (например, маршрут 64, который «запретил» взятками владелец маршрутки 42 ), не говорят только ленивые.
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02.09.2022 20:34 Відповісти
маршрутки существуют из-за ублюдочных маршрутов больших автобусов. в австрии был, остановка на каждом углу. а тут никто не будет ждать буса пол часа
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02.09.2022 20:37 Відповісти
А я в Австрии жил несколько лет и могу судить сам: хуже организации городского общественного транспорта, чем в Киеве, нет. Расписание в городах Австрии годами стабильно и не меняется. А чтобы «автобус сломался», вообще нонсенс. Его тут же заменят, но рейсы не сорвут. Так что не надо «ля-ля».
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02.09.2022 20:40 Відповісти
ты тормоз? ) я и говорю что в австрии все хорошо, остановка на каждом углу... тормозухи зебил оппился
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02.09.2022 20:44 Відповісти
Ты не зебил, и не дебил. Ты глупый троль.
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02.09.2022 20:59 Відповісти
В Австрії одна поїздка на автобусі коштує по сьогоднішньому курсу 100 гривень. Хто в Києві буде платити стільки аби мати тут австрійський транспорт?
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02.09.2022 20:56 Відповісти
отож. тут чмыри ноют что им дорого за карту 50 грн отдавать, такое убоище...
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02.09.2022 21:45 Відповісти
Ну так чинуши из КГГА и есть по совместительству владельцы маршруточного бизнеса. Потому им и не выгодно делать нормальный коммунальный транспорт, потому и придумали этот бред с остановками коммунального транспорта во время воздушных тревог. Все пересаживаются на маршрутки.
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02.09.2022 20:42 Відповісти
Нулёвка Ольга Буланова с датой регистрации 1/08/2022 подхрюкнула и спалила тролля
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02.09.2022 21:10 Відповісти
Один автобус коштує десь €200 тис. Києву потрібні як мінімум 700-900 таких автобусів аби вигнати всі маршрутки. Питання: де місту взяти стільки грошей, аби возити пасажирів за 8 грн і відбити вартість експлуатації цих машин?
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02.09.2022 20:54 Відповісти
Не подменяйте понятия. Если так рассуждать, то убитые скотовозы навсегда останутся на киевских улицах.
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02.09.2022 20:58 Відповісти
Всьому свій час, а за короткий термін неможливо перебудувати всю транспортну систему 5млн міста, тим більше під час війни.
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02.09.2022 21:28 Відповісти
Вы, наверное, эти "убитые скотовозы" издалека и во сне видели.
В Киеве за некоторыми редкостными случаями в довольно неплохом состоянии. Тем более за эту плату и кучу льготников.
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02.09.2022 22:54 Відповісти
А чого одразу не зробити, щоб як в людей ?
Я дивуюсь...
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02.09.2022 19:56 Відповісти
Це ж податки платити, все прозоро. Кому ж цього треба
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02.09.2022 20:01 Відповісти
В нас 73 % виборців погнали баригу, щоб не крав, обрали чесну бубачку, таку як вони.
А виявилось що, всі барижать де і як можуть, і буба теж. Честноплюї..
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02.09.2022 20:05 Відповісти
Просто для нашого суспільства, зачмиреного десятиліттями совка, найбільш підходящою картиною в соціумі є рівність(читай бідність) усіх. Взяти і поділити на всіх - звичайний совок
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02.09.2022 20:09 Відповісти
Ну так Виталька и ко заработали тучу денег на пластиковых картах. Карточку которая стоит копейки продают за 50 грн.
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02.09.2022 20:45 Відповісти
ужас капец бешеные деньги 50 грн кто бы мог подумать какой кошмар
что вы б несете.
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02.09.2022 20:58 Відповісти
Да какая разница бешенные или не бешенные? Я плачу за поездку, с какой стати я должен платить за левую карточку себестоимость которой пару гривен. Мне бы не жалко было если бы эти деньги на развитие города пошли бы, но не в карман чинуш.
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02.09.2022 21:06 Відповісти
у тебя десяток возможностей заплатить не кэшем. Банковской картой, виртуальной банковской картой, виртуальной карткой киянина, пополнив ее через онлайн-банкинг. но нет. ты ноешь.
а заплатить 2 евро за поездку не хохо, как в Берлине?
нытики какие-то и жлобы, а не мужики.
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02.09.2022 21:43 Відповісти
Откуда ты взялась, несчастная нулевк? Пришла хрюкать на Цензор. Водки нет, иди домой.
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02.09.2022 21:12 Відповісти
шото умнее пердани, а то как перд в лужу, одни пузыри.
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02.09.2022 21:41 Відповісти
«Леди» открыла свою мерзкую вонючую пасть.
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02.09.2022 22:01 Відповісти
В самом деле заплатить за проезд-задача несложная. У каждого есть смартфон.
Но,однако, некоторые моменты действительно напрягают.
Установить терминал в салоне это было бы неплохое решение.
Ещё в Киеве много платежных терминалов и дополнить их функцией покупки талона, я думаю, задача несложная.
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02.09.2022 23:10 Відповісти
одразу - это когда? ты собираешься ругать НЫНЕШНЮЮ власть что в 90-х ОНА не сделала проезд банковской картой?
бывают ли более тупые люди?
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02.09.2022 20:57 Відповісти
Одразу это когда валидаторы в транспорте поставили, но оплатить банковской карточкой нельзя было, хотя техническая возможность такая была. На валидаторах тоже бабла отмыли прилично, сначала провели тендер установили валидаторы в транспорте потом оказалось что они какие-то не такие, полгода может год постояли и все новый тендер новые валидаторы. Обычное отмывание денег.
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02.09.2022 21:03 Відповісти
Кто знает песню со словами Mілліон секунд тисячі хвилин реп, слушал на Радио Майами, в Гугле не нашел...
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02.09.2022 20:02 Відповісти
дубилет с ******** не поделился ? ))) или слишком сложно квест на пополнение придумали ? пойди туда, купи карточку, потом туда - пополни ее, потом еще вот туда, потому что тут не работает... в условиях войны как раз самое оно, ага.
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02.09.2022 20:08 Відповісти
карточка 50 грн...не всем надо
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02.09.2022 20:19 Відповісти
БАНКОВСКОЙ картой! которые есть У ВСЕХ!
идиотыблин
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02.09.2022 21:00 Відповісти
Это я понял. Я бросил камень в огород зекоманды, которая распилила тонну денег продвигая ******* дубилета
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02.09.2022 21:44 Відповісти
О, может будет как в Виннице с самыми разными вариантами оплаты от СМС и транспортной карты, и до банковской карты и онлайн банкинга.
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02.09.2022 20:17 Відповісти
будет как с остановкой транспорта во время тревоги и как с общественными туалетами - либо через жопу либо никак
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02.09.2022 20:20 Відповісти
Что-то Вы сегодня не похожи на оптимиста
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02.09.2022 20:23 Відповісти
поделюсь последней поездкой со ст. метро святошино - картку киянина старые аппараты не восприняли, кассы нет, всунул 50 гривен в автомат - получил чек и все...работники говорят, надо было 20 пихать, не больше- тогда сдача монетками, а так на телефон.перевод сдачи на телефон съел 7 грн. На хера мне такое счастье???
а туалеты ..а поищите
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02.09.2022 21:00 Відповісти
вариантов миллион: купить карту и пополнить ее онлайн, пополнить ее банковской картой в терминале прямо в метро, расплатиться банковской картой, расплатиться электронной банковской картой...
но нет, выбрал вариант платить кэшем.
но витоваты все вокруг.
ок. СССР в действии.
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02.09.2022 21:02 Відповісти
а карта киевлянина - она еще и банковская . И не смущает, что это с оплаченными поездками КАРТА КИЕВЛЯНИНА!!!!??
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02.09.2022 21:06 Відповісти
от у мене відсутня карта киянина і відсутні проблеми з оплатою транспорту.
може справа саме в ній?
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02.09.2022 22:06 Відповісти
звичайно в ній - старі термінали її не сприймають. питання а нахера вона тоді? або нахера такий сервіс
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02.09.2022 22:18 Відповісти
Увы… Киев и Винница, как говорят, две большие разницы. Вы ещё не знаете, сколько уходит из бюджета города ручнымфирмочкам за поддержание работоспособности этой системы. Европа отдыхает.
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02.09.2022 20:37 Відповісти
чем ты ЩАС недоволен? вот же говорят - можно будет платить банковской картой.
Но нет, опять зрада.
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02.09.2022 21:40 Відповісти
Давно , в багатьох провінційних містах запроваджно картки у ВСІХ видах транспорту. Всіх видів власності. Киів видає паза вчорашнє за « свіжак». Та й не впевнений , що це буде найближчим часом. Чиновники залишаться без мзди. А « рулят» то вони.
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02.09.2022 21:43 Відповісти
В Словаччіни е карти для проїзду . Ви на них кладете гроши і їздити . Автомати в транспорте счітивают суму проїзду ( за проїзд 30, 40, 50 хв )
ЯКЩО У ВАС проблема з грошима на карті , то набіраем в телефоні код і з вашого телефону спісують 1 евро за 50 хв проїзду
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02.09.2022 22:40 Відповісти
 
 