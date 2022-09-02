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Окупант про ситуацію на фронті:"Тяжелую технику всю расх#ярили, а на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем", - перехоплення ГУР. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповів про втрату важкої техніки та неможливість атакувати ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.
"Мы бы давно уже выбили их нах#й, но у нас, бл#дь, видишь техники них#я нет. А на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем. Нас прошьют, как нех#й петь. Нам надо на тяжелой технике прорываться, а тяжелую технику всю расх#ярили", - описує ситуацію окупант.
Топ коментарі
+32 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар02.09.2022 20:15
+26 Йцу Кенг 07b0c614
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+23 Ksenia VB
показати весь коментар02.09.2022 20:15
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не можуть вони..