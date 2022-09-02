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Окупант про ситуацію на фронті:"Тяжелую технику всю расх#ярили, а на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У черговому перехопленні ГУР військовий РФ розповів про втрату важкої техніки та неможливість атакувати ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Головного управління розвідки Міноборони.

"Мы бы давно уже выбили их нах#й, но у нас, бл#дь, видишь техники них#я нет. А на своих консервных банках мы, бл#дь, х#й проедем. Нас прошьют, как нех#й петь. Нам надо на тяжелой технике прорываться, а тяжелую технику всю расх#ярили", - описує ситуацію окупант.

Також читайте: "Мосты все разъ#бали, ни выехать, ни въехать нельзя": Окупант розповідає дружині про влучні удари ЗСУ на Херсонщині, - перехоплення ГУР МО. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+32
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02.09.2022 20:15
+26
яка сумна новина.....
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02.09.2022 20:14
+23
збирайте клунки і чухайте на рашку.
не можуть вони..
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02.09.2022 20:15
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яка сумна новина.....
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02.09.2022 20:14 Відповісти
чого х#й проедем ? прямо на концерт до кабздона !
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02.09.2022 20:14 Відповісти
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02.09.2022 20:15 Відповісти
збирайте клунки і чухайте на рашку.
не можуть вони..
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02.09.2022 20:15 Відповісти
а куда вам спешить - оставайтесь там... чернозем нам нужен
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02.09.2022 20:19 Відповісти
Вони так часто вживали слово х#й, що, мабуть, скоро підуть за русскім воєнним корабльом. Правільний путь держитє, таварісчі!
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02.09.2022 20:21 Відповісти
не может быть, знающий человек говорил что всу на 800 метров промахивается
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02.09.2022 20:25 Відповісти
Как бальзам на сердце от слов кацапа
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02.09.2022 20:30 Відповісти
Кацапи , готуйтеся всі до пекла , бо ваше місце саме там 😠
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02.09.2022 20:34 Відповісти
Цікавий діалог з тьотькою.... він їй про пи-ц, а вона - коли ви цих шакалів роз...те? так розмовляють глухий зі сліпим, або два щизоїда. Ну то таке, нам своє робить, як писав класик.... Слава Україні.
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02.09.2022 20:35 Відповісти
Звичайно наші переможуть. Звичайно я вірю ЗСУ, але не вірю в ці "перехоплення".Чому ГУР скочується до рівня відосів "квартальців"? Надурили десять раз, пройшло і добре, але цим зловживати не потрібно, бо ситуація протилежна тій, яка сьогодні на фронті. Чи ми рухаємося вже в бік Донецька і кордону із Засрашкою?, Чи ворог в бік Бахмута, а чи вже від Бахмута? Чий сьогодні Бахмут і чому не звільнили Херсон?
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03.09.2022 10:18 Відповісти
Звичайно наші переможуть. Звичайно я вірю ЗСУ, але не вірю в ці "перехоплення".Чому ГУР скочується до рівня відосів "квартальців"? Надурили лесять раз, пройшло і добре, але цим зловживати не потрібно, бо ситуація протилежна тій, яка сьогодні на фронті. Чи ми рухаємося вже в бік Донецька і кордону із Засрашкою?, Чи ворог в бік Бахмута, а чи вже від Бахмута? Чий сьогодні Бахмут і чому не звільнили Херсон?
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02.09.2022 20:39 Відповісти
Как тебе сказать, Толяша... Ты бежишь впереди паровоза. И маховик пока в обратную сторону не крутится, он почти просто остановился. Остановить его что, просто и легко? Он до сих пор по инерции продолжает движение. У рашистов очень много смертельного металлолома. Но ВСУ его почти остановили. А ты требуешь все и сейчас...
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02.09.2022 20:58 Відповісти
можливо і так, але я ніколи не бігав попереду паровоза, бо знаю, що це небезпечно і як бачите критикую "перехоплювачів", що досить дурити нарід. Те що у рашистів багато смертельного металобрухту, то це їх проблеми і заслуга наших ЗСУ, а не "перехоплювачів" і не потрібно нам такими великими цифрами наших жерст виправляти чиїсь помилки і про@оби. Це дуже велика ціна, яку ми платимо, а подається "перехоплювачами" ян ніби наші гуляючи ганяють сцяними трусами ворога, який геть слабельний і доморалізований. Це не так і якщо Вам подобається солодка брехня, то слухайте і не звертайте увагу на мої дописи.
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03.09.2022 10:24 Відповісти
йди на фронт та спитай там, там тобі дадут відповіді на всі твої запитання
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02.09.2022 21:48 Відповісти
я Вам пишу за 10 кілометрів від фронту. Снаряди пролатють інколи над нашими головами в той чи інший бік. І ще раз прошу "перехоплювачів" не дурити нарід, а писати правду, а якщо немає про що писати, то краще не писати, і не робити з ворога якесь опудало. Те що вони потвори ми знаємо, але потвори не дурні, а коварні і опасні. Краще нагадувати, що нашим там важко і просити допомогти спорядженням, теплими речами, бо вони сплять під відкритим небом і більшість всього потрібного там купують за свої гроші.
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03.09.2022 10:29 Відповісти
Ну и самка у орка!
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02.09.2022 20:50 Відповісти
Последнее , что мог сказать почти дохлый рашитст .
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02.09.2022 20:52 Відповісти
Выведут вас скоро вперед ногами. Или даже суповым набором в пакете
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02.09.2022 20:56 Відповісти
Вона мабуть вчитель молодших класів, він-доцент кафедри філології
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02.09.2022 21:09 Відповісти
Очень может быть, я как-то пересекался с осатанелым zаzомбированным ватником с ненавистью ко всему миру, в сетях, потом глядь, с он учился в институте дружбы народов. Полный писец.
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02.09.2022 21:29 Відповісти
Ты смотри как эта конченая тварь, сидя за тридевять земель в епенях, ненавидит Украину, наверное разбомбили бандеровцы её деревянную избу. Шоб вы здохли садисты на марше и не нашли Украину.
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02.09.2022 21:25 Відповісти
Так а за что ей Украину эту самую любить? Ей же проклятые бендеровцы поломали полоскалку!
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02.09.2022 21:32 Відповісти
Пускай Ванька во рту у неё полоскает, там видно черная бездонная пасть.
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02.09.2022 21:42 Відповісти
А ведь говорили им перед вторжением, что отравленные собственной пропагандой хотелки *********** взять Киев за три дня и действительность диаметрально отличаются. Да, вот у нас ракеты и танки. А им в ответ - ракеты закончатся, танки сгорят, что мы и наблюдаем ибо фашисты не могут победить в перспективе. Очередной тысячелетний рейх рухнет и будет Мир. Помогайте рабсеяне себе, быстрее остановить войну, вы ведь мира хотите или нет..
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02.09.2022 21:40 Відповісти
Яка сумна новина! )))))))
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02.09.2022 23:06 Відповісти
Какие тупые орки!)
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02.09.2022 23:32 Відповісти
 
 