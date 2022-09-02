Влада планує поновити "Велике будівництво" і дала 400 млн грн на висвітлення діяльності Ради, а обіцяні гроші на житло для АТОшників-переселенців не виділяють, посилаючись на війну, - заява організації "АТО ВПО"

Переселенці-члени АТО цікавляться після повідомлень влади про відновлення "Великого будівництва" та виділення 400 млн грн на висвітлення діяльності Верховної Ради, де обіцяні їм гроші на житло.

Про це йдеться в заяві організації "АТО ВПО", передає Цензор.НЕТ.

"Велике будівництво" знову на часі – ЗСУ почекають?

На фронті воює тисячі бійців з тимчасово окупованих територій, які втратили житло й майно. Вісім років більша частина бійців АТО ВПО залишається безхатченками. Тим часом Рада в розпал війни планує відновити фінансування... будівництва доріг. Українці жертвують на ЗСУ останнє, тисячі людей втратили домівки – водночас, чиновники, як у "старі-добрі" часи намилились пиляти бюджет на "великому будівництві"?!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для придбання житла ветеранам АТО на наступний рік виділили 5,5 млрд грн, - Шмигаль

Щоб вирішити питання житла для захисників України з тимчасово окупованих територій, Кабмін у 2018 році прийняв постанови # 280 та 719, ідея яких полягала в отриманні людьми коштів на купівлю житла. На словах добре, а по факту грошей на фінансування цієї програми виділялося критично мало для реального вирішення проблеми.

Наприкінці 2021 року зʼявилась надія у вигляді дофінансування на поточний рік та повного закриття питання у 2022 році. За рахунок дофінансування понад дві сотні родин АТО ВПО таки змогли придбати житло, а решта чекала своєї черги наступного року. А далі почалось повномасштабне вторгнення – і логічно, що пріоритети змінились. Передбачені на фінансування житла кошти забрав резервний фонд. І ці дії влади є цілком зрозумілими. Випереджаючи гнівні коментарі, хочу зазначити, що спільнота АТО ВПО чітко усвідомлює, що в країні війна, і ми не хочемо доїти знекровлену державу. Але ми хочемо отримати відповіді.

Я б, мабуть, не писав цей пост, якби не новини. Вищезгадані плани влади розблокувати програму "Великого будівництва" в розпал війни. А також новина про те, що на висвітлення діяльності ВР виділили понад 400 млн. Натомість рішення щодо АТО ВПО формулюються за принципом: пацани, ви красавчікі, але з вами будемо розбиратись після перемоги. Ви зі своїми дітьми бомжуєте 8 років, побомжуєте ще. А між тим, деякі хлопці не дочекались виплат, бо пішли на фронт, перебуваючи в статусі бомжа. І, можливо, вже не дочекаються..." - йдеться у заяві переселенців-учасників АТО.