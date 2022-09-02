Влада планує поновити "Велике будівництво" і дала 400 млн грн на висвітлення діяльності Ради, а обіцяні гроші на житло для АТОшників-переселенців не виділяють, посилаючись на війну, - заява організації "АТО ВПО"
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Переселенці-члени АТО цікавляться після повідомлень влади про відновлення "Великого будівництва" та виділення 400 млн грн на висвітлення діяльності Верховної Ради, де обіцяні їм гроші на житло.
Про це йдеться в заяві організації "АТО ВПО", передає Цензор.НЕТ.
"Велике будівництво" знову на часі – ЗСУ почекають?
На фронті воює тисячі бійців з тимчасово окупованих територій, які втратили житло й майно. Вісім років більша частина бійців АТО ВПО залишається безхатченками. Тим часом Рада в розпал війни планує відновити фінансування... будівництва доріг. Українці жертвують на ЗСУ останнє, тисячі людей втратили домівки – водночас, чиновники, як у "старі-добрі" часи намилились пиляти бюджет на "великому будівництві"?!
Щоб вирішити питання житла для захисників України з тимчасово окупованих територій, Кабмін у 2018 році прийняв постанови # 280 та 719, ідея яких полягала в отриманні людьми коштів на купівлю житла. На словах добре, а по факту грошей на фінансування цієї програми виділялося критично мало для реального вирішення проблеми.
Наприкінці 2021 року зʼявилась надія у вигляді дофінансування на поточний рік та повного закриття питання у 2022 році. За рахунок дофінансування понад дві сотні родин АТО ВПО таки змогли придбати житло, а решта чекала своєї черги наступного року. А далі почалось повномасштабне вторгнення – і логічно, що пріоритети змінились. Передбачені на фінансування житла кошти забрав резервний фонд. І ці дії влади є цілком зрозумілими. Випереджаючи гнівні коментарі, хочу зазначити, що спільнота АТО ВПО чітко усвідомлює, що в країні війна, і ми не хочемо доїти знекровлену державу. Але ми хочемо отримати відповіді.
Я б, мабуть, не писав цей пост, якби не новини. Вищезгадані плани влади розблокувати програму "Великого будівництва" в розпал війни. А також новина про те, що на висвітлення діяльності ВР виділили понад 400 млн. Натомість рішення щодо АТО ВПО формулюються за принципом: пацани, ви красавчікі, але з вами будемо розбиратись після перемоги. Ви зі своїми дітьми бомжуєте 8 років, побомжуєте ще. А між тим, деякі хлопці не дочекались виплат, бо пішли на фронт, перебуваючи в статусі бомжа. І, можливо, вже не дочекаються..." - йдеться у заяві переселенців-учасників АТО.
Будь ласка, зачекайте...
"Велике крадівництво" це не тільки відкати, а й відсотки з облігацій внутрішньої позики, ради який пліснява відмовилась від запропонованого списання зовнішніх боргів.
При Порошенкові список власників ОВДП був відкритий. Але не зараз.
Хто прикупив ці облігації, здогадайтесь.
Азовсталівці? Під особистим контролем, як Журавель.
А вы лохи там себе воюйте,запад вас вооружит, оденет,накормит, воевать обучит
Барыга Порох вам поможет,а у нас тут дела поважнее.
А ті що в Конча-Заспі перебувають дійсно у котлі, але ще баряться.
Твоя брехня рохрахована на таких самих недолугих, які замість Гугла користуються Арестовичем.
Ось посилання на вікіпедію
Ось посилання на "нашігроші"
Ось посилання на сторінку Форбс в вебархіві
Усюди вказано, що в 2014 році Порох мав 1,3 лярди баксів.
Оце так і бачу, як довгими літніми вечорами сидить той, хто особисто знав Петю, і кропає на нього гавнопостики на Цензорі. Ну, хіба шо лічна йому на машині резину міняв, чи лічна бензин в бак заливав, от в такий рівень особистих відносин повірю
Інакше Україна перестане існувати, як держава! Навіть за підтримки союзників!
Дешевле будет на Луне дорогу построить.
На бентли обновляет путь…
Мене дивують барани які їх обрали і продовжуть за них ссятися і сратися
Я куєю! Люди кожен день донатять останні свої гроші на тепловізори і броніки для армії, а Zeлені виродки півмільярда викинули на піар своєї говнопартії.
400 мільйонів закидайте мені на карту, я все висвітлив як є.
І тільки Зеленський взяв і зробив.
Майте совість і Бога в серці , подивіться скільки бабла нам дасть Європа і США , і якимось чином потрібно це бабло контролювати , а як його можна проконтролювати через велике крадівництво ?🙁
Никто и не собирался никогда.
Почему дальше газ качают и хранилища газа не разбомбили?
За 6 месяцев призыв не организовали.
Договорняки.
"Вожді сліпі, що відціджують комара, а верблюда ковтають!" Маттея 23:24
отара Слуг + вороги України з ОПЗЖ.
Отец Солдата.
@uspenovka19632
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2 мин
Очільники оборони Заплрізької області ,після Здачі АЕС ворогу залишилися всі на місцях.Після викриття масштабів торгівлі гуманітаркою очілтниками області,СБУ,НПУ ,ОГПУ тощо,вони,ЗНОВ ,на своїх місцях Що ще повинно статися,щоби вони усі пересіли до СІЗО?!
реальна влада у ляльководів олігархів, які через своїх ляльок зеленських та порошенків розкрадають все, що можна вкрасти.