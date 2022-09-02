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Новини Політика УкраїниВійна в Україні Бюджет-2022 Війна
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ветерани (843) війна (56124) ВР (11722) держбюджет (899) житло (470) Антитерористична операція (5060) переселенці (515) Велике будівництво (718)

Влада планує поновити "Велике будівництво" і дала 400 млн грн на висвітлення діяльності Ради, а обіцяні гроші на житло для АТОшників-переселенців не виділяють, посилаючись на війну, - заява організації "АТО ВПО"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

гривня,гроші,гривні

Переселенці-члени АТО цікавляться після повідомлень влади про відновлення "Великого будівництва" та виділення 400 млн грн на висвітлення діяльності Верховної Ради, де обіцяні їм гроші на житло.

Про це йдеться в заяві організації "АТО ВПО", передає Цензор.НЕТ.

"Велике будівництво" знову на часі – ЗСУ почекають?

На фронті воює тисячі бійців з тимчасово окупованих територій, які втратили житло й майно. Вісім років більша частина бійців АТО ВПО залишається безхатченками. Тим часом Рада в розпал війни планує відновити фінансування... будівництва доріг. Українці жертвують на ЗСУ останнє, тисячі людей втратили домівки – водночас, чиновники, як у "старі-добрі" часи намилились пиляти бюджет на "великому будівництві"?!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для придбання житла ветеранам АТО на наступний рік виділили 5,5 млрд грн, - Шмигаль

Щоб вирішити питання житла для захисників України з тимчасово окупованих територій, Кабмін у 2018 році прийняв постанови # 280 та 719, ідея яких полягала в отриманні людьми коштів на купівлю житла. На словах добре, а по факту грошей на фінансування цієї програми виділялося критично мало для реального вирішення проблеми.

Наприкінці 2021 року зʼявилась надія у вигляді дофінансування на поточний рік та повного закриття питання у 2022 році. За рахунок дофінансування понад дві сотні родин АТО ВПО таки змогли придбати житло, а решта чекала своєї черги наступного року. А далі почалось повномасштабне вторгнення – і логічно, що пріоритети змінились. Передбачені на фінансування житла кошти забрав резервний фонд. І ці дії влади є цілком зрозумілими. Випереджаючи гнівні коментарі, хочу зазначити, що спільнота АТО ВПО чітко усвідомлює, що в країні війна, і ми не хочемо доїти знекровлену державу. Але ми хочемо отримати відповіді.

Я б, мабуть, не писав цей пост, якби не новини. Вищезгадані плани влади розблокувати програму "Великого будівництва" в розпал війни. А також новина про те, що на висвітлення діяльності ВР виділили понад 400 млн. Натомість рішення щодо АТО ВПО формулюються за принципом: пацани, ви красавчікі, але з вами будемо розбиратись після перемоги. Ви зі своїми дітьми бомжуєте 8 років, побомжуєте ще. А між тим, деякі хлопці не дочекались виплат, бо пішли на фронт, перебуваючи в статусі бомжа. І, можливо, вже не дочекаються..." - йдеться у заяві переселенців-учасників АТО.
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Топ коментарі
+79
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02.09.2022 21:16
+64
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02.09.2022 21:10
+63
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02.09.2022 21:25
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Що тут казати ! Гніди !
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02.09.2022 21:08 Відповісти
А кто те , что за эти гниды проголосовал 21:04:2019 года ?
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02.09.2022 21:18 Відповісти
Уявіть їхнє ненажерливе нутро - КОРИСЬУЮТЬСЯ ВІЙНОЮ , неможливістю громадського спротиву - ТВАРИНИ !НЕНАЖЕРЛИВІ ТВАРИНИ!!!
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02.09.2022 21:30 Відповісти
Зеленський сказав нашим воїнам, що він не лох у його 44 роки і закликав їх віддати йому зброю і не стріляти у бік росії у 2020 році. Правильно він не лох, лохи ті, хто за нього проголосували.
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03.09.2022 10:55 Відповісти
Кривавий барига на крові хоче купити ще кулька вілл в Італії 🤬
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02.09.2022 21:09 Відповісти
Спасибо что за него голосовали
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02.09.2022 21:19 Відповісти
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02.09.2022 21:46 Відповісти
вы нипанимаите што важнее в ваеннае время
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02.09.2022 21:09 Відповісти
Военное или не военное, но принцип жизни зеленых гнид от этого не меняется.

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02.09.2022 21:13 Відповісти
Тільки РОЗСТРІЛИ по Законам Військового Часу врятують Україну від "українських гнід".
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02.09.2022 21:10 Відповісти
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02.09.2022 21:16 Відповісти
Ця влада грабувала на мілйони доларів гуманітарки - майже 400 вагонів,десятками корабельних контейнерів , 220 вантажівок - щоб вони подохли !!!
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02.09.2022 21:10 Відповісти
Ця влада цькувала й цькує тих , хто розкриває злочини - ЩОБ ВОНА ПОДОХЛА ! Якщо Зеленський не знайде шляхів очищення, виправдання для себе про все, від усього , що вони натворили то...
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02.09.2022 21:12 Відповісти
Яке може бути виправдання для цього покидька!
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03.09.2022 10:57 Відповісти
А я чув про 228 вантажівок…
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04.09.2022 00:45 Відповісти
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02.09.2022 21:10 Відповісти
скаже - то за європейськими технологіями будували..навіки!
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02.09.2022 21:19 Відповісти
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02.09.2022 21:25 Відповісти
Шедевр. Нова Мона Ліза
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02.09.2022 21:26 Відповісти
а ****, для зеленых война уже закончилась , пора бабло пилить.
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02.09.2022 21:11 Відповісти
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02.09.2022 21:12 Відповісти
Ти бач яка ****!
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03.09.2022 10:58 Відповісти
Зегниди знову херньою починають займатися! Де полонені з Азовсталі? Вже всіх визволили ?
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02.09.2022 21:12 Відповісти
Це не хрень.
"Велике крадівництво" це не тільки відкати, а й відсотки з облігацій внутрішньої позики, ради який пліснява відмовилась від запропонованого списання зовнішніх боргів.
При Порошенкові список власників ОВДП був відкритий. Але не зараз.
Хто прикупив ці облігації, здогадайтесь.
Азовсталівці? Під особистим контролем, як Журавель.
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02.09.2022 21:24 Відповісти
Не розумію, чому ви ще дивуєтесь.
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02.09.2022 21:12 Відповісти
велике крадівництво знов? а як можна долучитися а то епоха бідності ніяк не скінчиться і вже заїпала?...
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02.09.2022 21:13 Відповісти
епоха бідності закінчиться коли ЗЕнедоумки висітимуть на гіляках.
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02.09.2022 21:15 Відповісти
маю надію що не за шию
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02.09.2022 21:19 Відповісти
Новые прийдут. Опять дадут выбирать из двух сортов говна.
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02.09.2022 21:29 Відповісти
Судячи по 2019 наріТ взагалі не здатен вибрати.
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02.09.2022 21:50 Відповісти
У вас в 2019 было только два кандидата? А я видел больше 30 человек.
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02.09.2022 22:19 Відповісти
с рейтингом в пол процента ? смысл вообще было идти ?
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02.09.2022 23:51 Відповісти
нет не обманыай себя - ты видел только два кандидата по-сольку во втором туре учавствует только два человека а не 3 или 30
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03.09.2022 03:06 Відповісти
О,ото дело😂
А вы лохи там себе воюйте,запад вас вооружит, оденет,накормит, воевать обучит
Барыга Порох вам поможет,а у нас тут дела поважнее.
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02.09.2022 21:16 Відповісти
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02.09.2022 21:18 Відповісти
Уочніть, будь ласка, Кривонос відсиджувався в Жулянах, а "герої виходили ще й з "монакського котла"!..
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02.09.2022 21:29 Відповісти
Нажаль ні, всі хто потрапив в пастку Монако перебувають у полоні і піддаються тортурам.
А ті що в Конча-Заспі перебувають дійсно у котлі, але ще баряться.
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02.09.2022 22:06 Відповісти
Новое ШОУ-- ВР+ 95 балаган, по отмыванию бабла.
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02.09.2022 21:16 Відповісти
Это чмо неисправимо!
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02.09.2022 21:16 Відповісти
Дуже поправне - гілякою.
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02.09.2022 21:22 Відповісти
18 лютого 2022 року
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02.09.2022 21:18 Відповісти
Есть линк на первоисточник.
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02.09.2022 21:21 Відповісти
зарплатня в них від кількості буков, а не від якості поданого матеріалу..нажаль..
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02.09.2022 21:22 Відповісти
А нафіга атошнікам житло? Житло будував "барига" Порох. За це його замінили на Зєлю. Шо знову не так?
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02.09.2022 21:19 Відповісти
Крав але трохи менше... І що тепер його вважати "білим і пухнастим"? В порівнянні з Зє то він в очах деяких вже "святий Петро"...
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02.09.2022 21:22 Відповісти
О, ще один свідок 80 мільярдів баксів . Шоб він вкрав хоч копійку, ватага слідаків з ДБР вже давно би це нарила. Але шо я пояснюю зеленому дебілу?
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02.09.2022 21:27 Відповісти
Не доводь по кацапським стандартам до абсурду. Я знав Пєтю особисто ще з 2004 року. Це хитрий і корумпований тип. Саме він своїми діями знищив "Нашу Україну", продав пост премєра януковичу, торгував помилуваннями та званнями "Герой України". Це не 80 мільярдів. І навіть не 8. Але з статусу банкрута в 2014 стати мільярдером чесним шляхом неможливо. Все що він має це результат перебування у владі.
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02.09.2022 21:37 Відповісти
Ох і зазвидівся ти, паря. До 2014 року Порох був в списку Форбс, в який попадають тільки ті, в кого статки вище лярда баксів. За президентську каденцію він з того списка вилетів. І це все дуже легко перевіряється, тому що всі ці дані у відкритому доступі.
Твоя брехня рохрахована на таких самих недолугих, які замість Гугла користуються Арестовичем.
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02.09.2022 21:59 Відповісти
Неправда. В 2014 році Пєтя був на грані банкротства. І в списку Форбс його навіть за визначенням не могло бути. Його зобовязання перевищували активи та пасиви десь на 600 мільйонів гривень. Він буває "успішним бізнесменом" тільки коли знаходиться у владі. Без влади "чомусь" відразу його статки швидко скорочуються. Зараз "бореться за Україну" з Лондона куди переїхав всією родиною "для консультацій з Гонтарєвою".
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02.09.2022 22:14 Відповісти
Блін ну який же ти тупий і впертий!
Ось посилання на вікіпедію
Ось посилання на "нашігроші"
Ось посилання на сторінку Форбс в вебархіві

Усюди вказано, що в 2014 році Порох мав 1,3 лярди баксів.
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02.09.2022 22:19 Відповісти
Ну так-так, особисто знав
Оце так і бачу, як довгими літніми вечорами сидить той, хто особисто знав Петю, і кропає на нього гавнопостики на Цензорі. Ну, хіба шо лічна йому на машині резину міняв, чи лічна бензин в бак заливав, от в такий рівень особистих відносин повірю
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02.09.2022 22:19 Відповісти
HБ, продажный бот из Банковой, на просторах интернета зелю к лику святых приравнивает. Эти зелеблюды и маму продадут если им хорошо заплатят
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03.09.2022 09:54 Відповісти
Зелені дебіли рожають дебілят.
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02.09.2022 22:06 Відповісти
не п.зди, *****
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02.09.2022 22:25 Відповісти
Факти, будьте ласкаві.
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03.09.2022 10:31 Відповісти
НА жаль у нас немає військової еліти яка усвідомлює свою роль в становлення та захисті своєї Батьківщини. Якби була то у нас вже була б ХУНТА і всі жидобільшовики вже б сьорбали баланду і махали кайлом в житомирських щебкарєрах...
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02.09.2022 21:20 Відповісти
краще на уранових копальнях - уран дорожче й недовго тих копачів прийшлось утримувати
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02.09.2022 21:24 Відповісти
Згоден з вами! Україні потрібен невідкладно!!! свій Піночет!
Інакше Україна перестане існувати, як держава! Навіть за підтримки союзників!
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02.09.2022 21:35 Відповісти
Для того щоб стати інтелігентом повинно мати як мінімум три дипломи про вищу освіту - у діда, батька і свій. Теж саме можна сказати про військових. Військової еліти у нас нема і ніколи не було! Служили полякам, **********... Тільки зараз починаємо вчитися воювати за Батьківщину. Піночет був військовим в усіх поколіннях які переїхали в Новий Світі, а це 300 років. Військові в Чілі постійно рятували державу перемагаючи в битвах. Саме тому їх авторитет у державі був колосальним. У нас 600 генералів. І всі вони не принесли перемоги Україні за 9 років війни і навпаки - дали десятки прикладів державної зради, зокрема в Криму. Звідки ж взяти авторитет? - Нема Перемоги нема гавкать! Та й духу на військовий переворот у них нема бо поняття "честь" виникає спонтанно в третьому поколінні. Як так може бути що зрадник з посадою віддає наказ який є державною зрадою і військові тупо його виконують? Десятки прикладів! Ну немає у наших військових "хєнєралів галатєєв" та "палковніків арєстовічєй" навіть уявлення що то за фуйня так "честь" і чому вона має бути дорожчою за "хатинку в Іспанії"...
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02.09.2022 22:00 Відповісти
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02.09.2022 23:55 Відповісти
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02.09.2022 23:57 Відповісти
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02.09.2022 23:59 Відповісти
А я давно писав , коли ще мій старий нік чомусь не забанили , що без хунти , якою лякали і якої насправді нема , ділов не буде . Можна було б демократичним шляхом , але в Україні демократія відсутня .
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02.09.2022 21:38 Відповісти
Та не переживайте вы так, Зеля идет семимильными шагами именно к диктатуре. Только вот понравится ли вам когда это поймете и прочувствуете на своей шкуре?
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02.09.2022 22:04 Відповісти
ВР Украины--«Слишком много известных воров. Слишком мало известных героев». - Николай Колычев
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02.09.2022 21:21 Відповісти
Как же они тяперича будут битум с Белгорода и Бульбосруси возить,самолётами небось?
Дешевле будет на Луне дорогу построить.
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02.09.2022 21:21 Відповісти
та ні..он через рекламу на кварталканалах відразу на Оман..нафіга з дорогами голову морочити?
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02.09.2022 21:26 Відповісти
цим асфальтом їх і накриеє - нескінченна хвороблива жадібність.
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02.09.2022 21:23 Відповісти
Не хочеться в це вірити, бо становиться якось не плсобі
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02.09.2022 21:23 Відповісти
зеленым еще живые только потому, что идет война....
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02.09.2022 21:23 Відповісти
Война, зеленский торжествуя
На бентли обновляет путь…
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02.09.2022 21:23 Відповісти
Теорія хаоса реалізовуется, хто ж її реалізує.???????
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02.09.2022 21:24 Відповісти
Мене зовсім не дивують зелені гниди, це було абсолютно передбачювано ще у 2019.
Мене дивують барани які їх обрали і продовжуть за них ссятися і сратися
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02.09.2022 21:25 Відповісти
400 млн грн на висвітлення діяльності Ради

Я куєю! Люди кожен день донатять останні свої гроші на тепловізори і броніки для армії, а Zeлені виродки півмільярда викинули на піар своєї говнопартії.
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02.09.2022 21:25 Відповісти
Шо там висвітлювать? Пиляли бюджети, бухали, нюхали кокс, кололи гєру. Виясняли, чи дадуть ескортині в анал.

400 мільйонів закидайте мені на карту, я все висвітлив як є.
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02.09.2022 22:23 Відповісти
Мудрий наріт звинувачував Порошенка у мародерстві армії і розкраданні західної допомоги.

І тільки Зеленський взяв і зробив.
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02.09.2022 21:41 Відповісти
Народ ‼️

Майте совість і Бога в серці , подивіться скільки бабла нам дасть Європа і США , і якимось чином потрібно це бабло контролювати , а як його можна проконтролювати через велике крадівництво ?🙁
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02.09.2022 21:42 Відповісти
В Херсоні і Мелітополі партезани захищають від рашистів.В Києві де партизани?Давно потребуємо захист від оп.
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02.09.2022 21:42 Відповісти
Якщо не купляють танки, самохідні установки і ********** - значить відвойовувати територію не збираються. Зелень виконує свою частину сценарію
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02.09.2022 21:44 Відповісти
Отвоёвывать,чем,как?
Никто и не собирался никогда.
Почему дальше газ качают и хранилища газа не разбомбили?
За 6 месяцев призыв не организовали.
Договорняки.
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02.09.2022 22:43 Відповісти
Єта гнида , Зеленский опять хочет нажиться на ВЕЛІКОМУ КРАДИВНІЦТВИ""
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02.09.2022 21:44 Відповісти
Коментувати все це, не вживаючи ненормативну лексику,абсолютно неможливо...
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02.09.2022 21:54 Відповісти
Мародери.

"Вожді сліпі, що відціджують комара, а верблюда ковтають!" Маттея 23:24
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02.09.2022 21:58 Відповісти
Особливо напружує "висвітлення діяльності ВР", закони у якій ухвалюють
отара Слуг + вороги України з ОПЗЖ.
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02.09.2022 22:32 Відповісти
От ******...
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02.09.2022 22:47 Відповісти
Зе клоун думає купити ще одну катапульту 🤓

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02.09.2022 23:30 Відповісти
гондоны........................................................................
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02.09.2022 23:59 Відповісти


Отец Солдата.

@uspenovka19632

·

2 мин

Очільники оборони Заплрізької області ,після Здачі АЕС ворогу залишилися всі на місцях.Після викриття масштабів торгівлі гуманітаркою очілтниками області,СБУ,НПУ ,ОГПУ тощо,вони,ЗНОВ ,на своїх місцях Що ще повинно статися,щоби вони усі пересіли до СІЗО?!
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03.09.2022 00:09 Відповісти
Не выиграем мы войну. ЗЕгниды Украину раньше разворуют. Походу надо доставать дедову берданку та отправлятся в поход за зелёными головами
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03.09.2022 00:28 Відповісти
Чім далі,то більше мені подобається Аугусто Рамон Піночет.
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03.09.2022 00:56 Відповісти
зелена мразота скоро відповість за все,що накоїла !!!
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03.09.2022 02:30 Відповісти
демократія не працює.
реальна влада у ляльководів олігархів, які через своїх ляльок зеленських та порошенків розкрадають все, що можна вкрасти.
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03.09.2022 04:11 Відповісти
думаіте шо хочете - ми з вами!
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03.09.2022 06:48 Відповісти
Зелений неопутінізм.
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03.09.2022 08:40 Відповісти
 
 