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Понад 7 тис. мирних жителів загинуло в Україні з початку війни в результаті обстрілів окупантів, - МВС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З початку війни в результаті ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч - отримали поранення. Поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни
Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.
Поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни
"Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об’єктів. Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує 7 тисяч осіб! І ще 5 з половиною тисяч мирних жителів травмовано", - сказав Єнін.
Топ коментарі
+15 Chandler Bing
показати весь коментар02.09.2022 21:17
+8 Alexey Prus 9f3d4003
показати весь коментар02.09.2022 21:18
+8 18c49ed2
показати весь коментар02.09.2022 21:18
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БРУТАЛЬНОСТІ
Тридцять три дні окупації у будинку №17, Буча, Україна
https://cdn.occrp.org/projects/the-banality-of-brutality/ua/
це без Маріка, Бучі, Ірпіня, Харкова і всіх іншіх міст і сел?
підрахуя запустили взад чи шо?
буде важко порахувати , бо під театром зплишились тисячі маріупольців , яких кацапи наразі все заливають бетоном , а від сморіду , все поливають хлоркою !
Це страшні і моторошні речі , але така сумна реальність 😞
В одному Маріуполі загиблих у кілька разів більше