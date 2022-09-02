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Понад 7 тис. мирних жителів загинуло в Україні з початку війни в результаті обстрілів окупантів, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл,харків

З початку війни в результаті ворожих обстрілів в Україні загинуло понад 7 тисяч мирних жителів, 5,5 тисяч - отримали поранення. Поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція зафіксувала 22 тисячі ворожих обстрілів з початку війни

"Такими обстрілами уражено понад 24 тисячі цивільних об’єктів. Я хочу наголосити, що обстріли забирають життя мирних людей – і вже кількість мирних жителів, що загинули під час цієї війни перебільшує 7 тисяч осіб! І ще 5 з половиною тисяч мирних жителів травмовано", - сказав Єнін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 1000 дітей убито або поранено з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - ООН

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
Это еще без учета Мариуполя.
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02.09.2022 21:17
+8
а маріупольців що, не рахують??
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02.09.2022 21:18
+8
Сколько-сколько?

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02.09.2022 21:18
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Это еще без учета Мариуполя.
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02.09.2022 21:17 Відповісти
зелена погань зберігає рило ху@ла, не зрозуміло, чому цензор друкує таку відверту брехню !
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03.09.2022 08:07 Відповісти
а маріупольців що, не рахують??
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02.09.2022 21:18 Відповісти
Зеля делает вид что их не было и нет. Как и героев "Азовстали".
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02.09.2022 21:19 Відповісти
він просто робить вигляд(
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02.09.2022 21:21 Відповісти
наверное это только то что "зафиксировали". а еще есть "беженцы" на кацапстане и (сколько там? двести тысяч?) детей, что ли, с которыми оккупанты тоже неизвестно что сделали.
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02.09.2022 21:58 Відповісти
Сколько-сколько?

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02.09.2022 21:18 Відповісти
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02.09.2022 21:19 Відповісти
БАНАЛЬНІСТЬ
БРУТАЛЬНОСТІ

Тридцять три дні окупації у будинку №17, Буча, Україна

https://cdn.occrp.org/projects/the-banality-of-brutality/ua/

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02.09.2022 21:30 Відповісти
Що?
це без Маріка, Бучі, Ірпіня, Харкова і всіх іншіх міст і сел?
підрахуя запустили взад чи шо?
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02.09.2022 21:19 Відповісти
Зеля занижує кількість загиблих, щоб Путлер до Гааги не потрапив.
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02.09.2022 21:21 Відповісти
і це також
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02.09.2022 21:45 Відповісти
Мариуполь - не Украина ?
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02.09.2022 21:24 Відповісти
так сказано что "мирных"
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02.09.2022 21:28 Відповісти
Інфа не відповідає дійсності , бо маріупольців ніхто не рахував і вже
буде важко порахувати , бо під театром зплишились тисячі маріупольців , яких кацапи наразі все заливають бетоном , а від сморіду , все поливають хлоркою !
Це страшні і моторошні речі , але така сумна реальність 😞
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02.09.2022 21:32 Відповісти
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02.09.2022 21:35 Відповісти
Зачем писать тоого, чего не знаешь? Только в одном Мариуполе по косвенным признакам погибло в несколько раз больше!
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02.09.2022 22:15 Відповісти
зелені гниди відмазують русьню.

В одному Маріуполі загиблих у кілька разів більше
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02.09.2022 22:17 Відповісти
Ету цифру нужно умножать на 10
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02.09.2022 22:28 Відповісти
Це яка мета такої брехні? (((рашисти знищуть лише військову інфраструктуру та нациків? ((((((Це ому сподобатись надумали те міністерство? ((((
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02.09.2022 23:53 Відповісти
Кончені зелені брехуни. Хоча... Як завжди.
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03.09.2022 09:16 Відповісти
 
 