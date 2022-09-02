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Зеленський нагородив відзнакою "За мужність та відвагу" 15-й Слов’янський полк Нацгвардії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 15-й Слов’янський полк Національної гвардії України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю:
Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 15 Слов’янський полк Національної гвардії України", - йдеться у документі.
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Vadym Tsyrkalyuk
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