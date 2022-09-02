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Зеленський нагородив відзнакою "За мужність та відвагу" 15-й Слов’янський полк Нацгвардії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нацгвардія

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 15-й Слов’янський полк Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю:

Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" 15 Слов’янський полк Національної гвардії України", - йдеться у документі.

Також читайте: Зеленський звільнив заступника командувача Нацгвардії Сподара

Автор: Володимир Янченко
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наградун, жестянок не жалко
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02.09.2022 21:36 Відповісти
А шо, там якийсь "слуга" воює ?
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02.09.2022 23:04 Відповісти
Проспався...
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02.09.2022 22:03 Відповісти
юзіка не нагородиииив!!! ....абідна... таку тушу провтикав з роздачею "почестей"... Небезпечно то ...так дивись і в "опозиційку" якусь перекинутися може, де хіба живою вагою приймають.... ....
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02.09.2022 22:06 Відповісти
а в ВСУ посмертно и 95кварт за заслуги?
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02.09.2022 22:10 Відповісти
походу Слов'янський полк таки зрівнявся мужністю та відвагою з Лисим і Пикаловим в очах самОго Найвеличнівшивого
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03.09.2022 07:50 Відповісти
 
 