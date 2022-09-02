Окупанти в Боровій на Харківщині не розпочали навчальний рік, оскільки не встигли підготувати школи

В окупованій росіянами Борівській громаді на сході Харківської області навчальний рік не розпочався 1 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними Борівської селищної ради, окупанти не встигли підготувати приміщення шкіл, тому на місяць відтермінували навчальний процес.

Водночас учителі, які погодилися працювати на РФ, їздили на педагогічну конференцію до тимчасово окупованого Куп'янська, де освітян, як говорять у селищній раді, налаштовували працювати за російськими стандартами.

"На окупованих територіях посилюється тиск на батьків школярів. Від них вимагають відправляти дітей до навчальних закладів в окупації та забороняють виходити на зв'язок з українською школою.

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За вимогами окупантів, дитина має перебувати у школі зранку до 17:00

Тим батькам, які не погоджуються відправляти дітей до навчального закладу в окупації, погрожують штрафами та навіть вилученням дітей із сім'ї", — сказано у повідомленні.

У селищній раді зазначають, що з 1174 дітей шкільного віку, які до повномасштабного вторгнення РФ проживали у громаді, в окупації залишається 601 дитина, а 106 дітей наразі перебувають за кордоном.

"Близько 300 дітей з Борівщини, які разом з батьками виїхали з окупації, обрали для навчання школи за місцем фактичного проживання", — розказали у селищній раді.

Загалом освітня мережа Борівської громади — це 6 шкіл і дві філії опорного закладу.

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