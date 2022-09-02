МАГАТЕ залишить двох представників на Запорізькій АЕС після завершення місії, скоро буде звіт, - Гроссі
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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в п’ятницю підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.
Про це Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що в четвер очолив місію за участі 15 експертів організації, які провели кілька годин на Запорізькій АЕС.
"Шість наших експертів залишаються там. Вони продовжать роботу, яка почалася вчора. І після цього, як я вже говорив у Києві після візиту на Запорізьку АЕС, ми встановлюємо постійну присутність на місці – цього разу за участі двох експертів, які продовжать роботу", – сказав він.
Гроссі також зазначив, що на Запорізькій АЕС "склалася унікальна ситуація, коли українську станцію контролюють російські окупаційні сили", і додав, що наступного тижня представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ.
Будь ласка, зачекайте...
Залишили заручників у орків і поки вони там у заручниках, цей Гроссі нічого поганого про рашистів не скаже. У звіті буде, що просто хтось стріляє і станція у небезпеці, все
ВОТ САМОЕ ГЛАВНОЕ ХОТЯ БЫ НА СЕГОДНЯ...
я поїхав додому жерти круасани і пити пиво
і здаю страшенну воєнну тайну - кулі теж...
@Shtirlitz53
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7 ч
Чергове інсайдерське відео з секретного табору підготовки російського спецназу. Тільки нікому не показуйте
https://twitter.com/i/status/1565663335198097414
цікаво, якщо у Гроссі вдома оселяться пара-трійка орків, яки будуть бавитись з небезпечними приладами, чи посеред дому будуть палити багаття підливаючи гас, то буде унікальна ситуація??