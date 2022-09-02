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МАГАТЕ залишить двох представників на Запорізькій АЕС після завершення місії, скоро буде звіт, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі в п’ятницю підтвердив, що після завершення місії на Запорізькій атомній електростанції залишиться двоє представників організації.

Про це Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Гендиректор МАГАТЕ нагадав, що в четвер очолив місію за участі 15 експертів організації, які провели кілька годин на Запорізькій АЕС.

"Шість наших експертів залишаються там. Вони продовжать роботу, яка почалася вчора. І після цього, як я вже говорив у Києві після візиту на Запорізьку АЕС, ми встановлюємо постійну присутність на місці – цього разу за участі двох експертів, які продовжать роботу", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Цілісність ЗАЕС порушували кілька разів. Це не може тривати, - Гроссі

Гроссі також зазначив, що на Запорізькій АЕС "склалася унікальна ситуація, коли українську станцію контролюють російські окупаційні сили", і додав, що наступного тижня представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ.
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Топ коментарі
+9
Скоро ми почуємо, що "всі сторони мають вжити заходів..."
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02.09.2022 21:42
+6
два тела озолотятся, и будут гнать пропаганду куйла
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02.09.2022 21:42
+5
ну лучше 3-х, бо на двох богато будет
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02.09.2022 21:41
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ну лучше 3-х, бо на двох богато будет
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02.09.2022 21:41 Відповісти
Середньовіччя...
Залишили заручників у орків і поки вони там у заручниках, цей Гроссі нічого поганого про рашистів не скаже. У звіті буде, що просто хтось стріляє і станція у небезпеці, все
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02.09.2022 21:58 Відповісти
Гроссі також зазначив, що на Запорізькій АЕС "склалася унікальна ситуація, коли українську станцію контролюють російські окупаційні сили", і додав, що наступного тижня представить звіт про ситуацію виконавчій раді МАГАТЕ наступного тижня. Джерело: https://censor.net/ua/n3364785
ВОТ САМОЕ ГЛАВНОЕ ХОТЯ БЫ НА СЕГОДНЯ...
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02.09.2022 22:08 Відповісти
два тела озолотятся, и будут гнать пропаганду куйла
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02.09.2022 21:42 Відповісти
Скоро ми почуємо, що "всі сторони мають вжити заходів..."
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02.09.2022 21:42 Відповісти
Врядли МАГАТЭ поверит в "снаряды летящие назад"
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02.09.2022 22:18 Відповісти
залиште одного - все одно вихлопу ноль
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02.09.2022 21:43 Відповісти
напише що всьо за@бісь,
я поїхав додому жерти круасани і пити пиво
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02.09.2022 21:47 Відповісти
снаряди ЗСУ повертають на 180? - повертають.
і здаю страшенну воєнну тайну - кулі теж...
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02.09.2022 21:47 Відповісти
Анатолій Штефан (Штірліц)

@Shtirlitz53

·

7 ч

Чергове інсайдерське відео з секретного табору підготовки російського спецназу. Тільки нікому не показуйте

https://twitter.com/i/status/1565663335198097414
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02.09.2022 21:48 Відповісти
Боулінг 🎳
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03.09.2022 04:14 Відповісти
Два агента раши ?
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02.09.2022 21:48 Відповісти
Всё , на что способно человечество ? Срамота .
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02.09.2022 21:48 Відповісти
Якщо реза буде не в дугу оркам, представників стратять і підставлять, що попали під артобстріл ЗСУ; снаряди ж на 180 розвертаються.
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02.09.2022 21:50 Відповісти
не унікальна - а дебільна ситуація..доведена до повного абсурду..

цікаво, якщо у Гроссі вдома оселяться пара-трійка орків, яки будуть бавитись з небезпечними приладами, чи посеред дому будуть палити багаття підливаючи гас, то буде унікальна ситуація??
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02.09.2022 21:52 Відповісти
Залишили мадяра і серба, більше ніхто не погодився
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02.09.2022 21:53 Відповісти
Дурдом
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02.09.2022 21:54 Відповісти
вони що в карти програли? а ну всі осталися на місці
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02.09.2022 22:30 Відповісти
Дайте вгадаю прізвища представників. Баширов і Пєтров або з однієї з ними консерви.
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03.09.2022 00:01 Відповісти
Там кацапів немає !
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03.09.2022 01:22 Відповісти
Впевнений? В 2019му генеральним директором МАГАТЕ був москаль. Ця фірма із ООН, а там кацапів з фсбшними рилами як тарганів в Лужніках чи Хімках
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03.09.2022 17:56 Відповісти
 
 