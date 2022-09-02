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Треба обмежити ціну не тільки на російську нафту, а й на російський газ, - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 191 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми боремося за підтримку й розуміння України в усіх країнах Європи, у всіх аудиторіях європейських суспільств. Щоразу нагадуємо, що захист України – це захист усієї Європи, усього демократичного світу.

Саме з цієї точки зору варто розглядати погоджене сьогодні країнами "Великої сімки" рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії. І справді – треба обмежити також ціну на російський газ. Я вдячний пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні сказала про це.

Давно настав час саме таких енергетичних санкцій проти Росії. Санкцій, які не лише обмежать потік нафтодоларів і газоєвро у Москву, а й відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціновою кризою на енергетичному ринку", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та замінити "брудні" російські енергоресурси, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+26
А ограничить мародерство Дерьмака ты не хочешь, Наполеончик-4-Повестки?
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02.09.2022 21:58
+24
Може обмежити ціну на віллу? Чи "єто другоє"?
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02.09.2022 21:53
+19
Ты уже с кражей гуманитарки разобрался? Всех подозреваемых от должностей отстранил? Чи в очередной раз облизал сраку Дерьмаку и поцеловал туда же Коломойшу? Жалкое зрелище, а не президент
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02.09.2022 22:01
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Може обмежити ціну на віллу? Чи "єто другоє"?
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02.09.2022 21:53 Відповісти
Треба віддати віллу для українських біженців
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02.09.2022 22:00 Відповісти
Виллу можно и украинским беженцам отдать для проживания
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02.09.2022 22:01 Відповісти
Как достала это наркоманская рожа!
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02.09.2022 22:43 Відповісти
зеля, *****, интеллектом давит!
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02.09.2022 21:54 Відповісти
У нього є радники - взяли б й порадили , на оті гроші від розкрадання Привату, которі він отримав як заробіток у Бєні , взяти й провести акцію пожертвування бідним кварталам Європи, котрі будуть мерзнути через дорогий обігрів осель. Ну скільки йому ще треба? він розуміє, що такий вчинок підняв би його тонучий рейтинг у гівні дій його офісу .
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02.09.2022 22:57 Відповісти
А ограничить мародерство Дерьмака ты не хочешь, Наполеончик-4-Повестки?
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02.09.2022 21:58 Відповісти
"Неначасі критикувати Зєлю!" (С)
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02.09.2022 22:03 Відповісти
Ты уже с кражей гуманитарки разобрался? Всех подозреваемых от должностей отстранил? Чи в очередной раз облизал сраку Дерьмаку и поцеловал туда же Коломойшу? Жалкое зрелище, а не президент
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02.09.2022 22:01 Відповісти
Та разобрался,ничего интересного для себя там не нашёл,коррупции тоже нет.
Всё отлично.
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02.09.2022 23:45 Відповісти
Пані ІРИНА Іваненко,ви ж така справедлива і вимоглива,надіюсь не тільки до "жалкого зрелища"?Ви багато бачили в адміністраціях людей з відрізаними руками?Не фронтовиків.Може не було злодіїв в ті,недавні роки?Чи протези всі повставляли?А Шевченку і карти в руки..Підозра,тримання під вартою,слідство,суд.Йдеш по цьому ланцюжку і скрізь,скрізь хтось вислизає.І Трухін-і Ярославський,і Бойко-і Медведчук...
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03.09.2022 15:43 Відповісти
Етот прилестный мальчуган выростит из штанишек? Месяц новости . А оно изрыгнуло
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02.09.2022 22:01 Відповісти
Зе, чем у тебя там Ермак займается? Хоче пересорити з дружніми країнами ?

‼️‼️‼️Вчора був день пам'яті у Польщі,83 роки тому- фашисти напали на Польшу і почалась друга світова війна,яка тривала- 6років( гіноциду,руйнувань,окупації та концлагерів))
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02.09.2022 22:04 Відповісти
і знову для вас ваш вечірній буба-спас.
закликун-некосян-нерозміновувач Чонгару-неприказ Азовцям на катування.
і знову для вас вас вечірній буба-спас -отака муйня, малята...
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02.09.2022 22:12 Відповісти
защемить бубі пальця прищепкою - воно волати буде від болю як щеня криворогате....
2000 азовців на кацапню приказом віддати на тортури віддати? - це верховний ******.
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03.09.2022 00:45 Відповісти
похоже ЗСУ, Штаты и Бриты пасть коллаборантам, в лице п и опы нежно и плавно зашивают
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02.09.2022 22:13 Відповісти
він в ролі Черчіля й читає все краще й краще тексти- не до мєлочєй йому!!!
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02.09.2022 22:35 Відповісти
Обмеж свій злочинний режим ,обмеж крадіжки гуманітарки ,обмеж корупцію всюди де тільки можна. Бо нахабству злочинців і корупціонерів немає межи. Гинуть люди а інші просто кладуть в кишеню. Україні вже треба партизанський рух побити проти корупціонерів бо від судів чекати нема чого а нахабні крадії самі не зупиняться .
не можу більше.
Те що коїться зараз в Україні це суцільне жахіття дуже чорні часи настали . Ворог кацапській з одного боку а з іншого внутрішні злочинці корупціонери яким тільки одна кара смерть повинна бути за те що вони зараз роблять.
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02.09.2022 22:16 Відповісти
Верно 1000%,иначе от этой мерзоты не избавимся.
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02.09.2022 22:22 Відповісти
💯✊Украине нужна на время войны ХУНТА , ЗеУБЛЮДКИ , когда лучшие ,отдают самое дорогое ЖИЗНИ ,а граждане рискуют от обстрелов террористов -БОРЗЕЮТ и протягивают законы в пользу ОККУПАНТОВ , ГРАБЯТ в промышленных масштабах ГУММАНИТАРКУ ДЛЯ ВОЕННЫХ И БЕЖЕНЦЕВ ‼️Позорище на весь Мир Они ещё на Викторию Спартц ВЫЗВЕРЯЛИСЬ ГНИДОТЫ💩🤡👿👹
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03.09.2022 01:06 Відповісти
Вилізло. Скільки тобі відстьогували з краденої гуманітарки?
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02.09.2022 22:24 Відповісти
треба обмежити власну ненаджерливість - як перший крок , другий -ПУБЛІЧНО НАЗВАТИ Й ПОКАРАТИ НЕНАЖЕРЛИВИХ! другий крок . А потім вчити Захід та США, що робити далі у війні з рашистами.
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02.09.2022 22:26 Відповісти
ЗАПОРІЖСЬКА АДМІНІСТРАЦІЯ У ПРИФРОНТОВОМУ МІСТІ -ХАБІ для гуманіраки - розікрали на мільйони долларів !!! Усі облдержадміністрації в єдиному зборищі очолює ЄРМАК ! Призначає Єрмак! Контролює Єрмак!
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02.09.2022 22:29 Відповісти
Неужели нельзя ДЕРЬМАКА арестовать ФБР, ведь это их ПОМОЩЬ ‼️А ОН МЕГАВОРЮГА И АГЕНТ ТЕРРОРИСТОВ-РАШИСТОВ ⁉️
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03.09.2022 01:09 Відповісти
пинздеть это не мешки ворочать, пи*здабол фантаст.
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02.09.2022 22:38 Відповісти
Опять эти ******** полумеры

Нужно не ограничивать - НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ
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02.09.2022 22:42 Відповісти
на фоні корупції й розкрадання гуманітарки ЗЕЄРмаківщиною на гроші карїн друзів, ,Європа повинна мерзнути?
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02.09.2022 22:46 Відповісти
Тут за прямоту банят, потому приходится ставить вопросы ребром
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03.09.2022 00:41 Відповісти
Зелений мародер.
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02.09.2022 22:43 Відповісти
Я взагалі не фан Зеленського, але читаючи коментарі тут я не можу зрозуміти одне: що він не так сказав в цій новині? До чого безглузді вставки про вілли, єрмаків і крадівництва? Ви ж просто схожі не срану ботню
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02.09.2022 22:54 Відповісти
Тому Ви ,той самой🤖🤢!КАК МОЖНО ЗАМАЛЧИВАТЬМЕГАМАРОДЕРСТВО ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ ⁉️ДЕТИ И ПЕНСИОНЕРЫ , ПОСЛЕДНИЕ КОПЕЙКИ ОТДАЮТ ,А ЕГО ПОДРУЧНЫЙ ( или наоборот) Милллиардер Ермак СТРОИТ СХЕМУ ГРАБЕЖА ВОЕННЫХ И БЕЖЕНЦЕВ⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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03.09.2022 01:15 Відповісти
Я не кажу що ці речі потрібно замовчувати. Я просто зауважив, що ці звинувачення не мають жодного стосунку до цієї конкретної новини
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03.09.2022 01:30 Відповісти
Яке ти, в Польщі, маєш відношення до України? Втік? от і сиди рівно на дупі та сопи носом.
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03.09.2022 08:41 Відповісти
По делам определяют человека,а говорить,то такое, неочем!
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03.09.2022 10:44 Відповісти
Когда вас тошнит от гундосово...переключитесь на другой канал..где нет Марьян Безмозглых...🤣или идиота Гетманцева...
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02.09.2022 23:05 Відповісти
Газ прямым ходом идёт в Германию и Польшу из Норвегии без проблем...Германия уже накопила 82% от нужных 80% на зимний период...рабZeя в Дупе...
Это не Щольц виноват...Анналена Бербок подсуетилась...👍💯
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02.09.2022 23:09 Відповісти
При чем тут Бебок? Эти хранилища,самые большие в ЕС,на многокилометровой глубине при Меркель построены.
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02.09.2022 23:42 Відповісти
В пісеньці Бременських музикантів (мультфільм) звучало ну ка все вместе уши развесте.лучше по хорошему, хлопайте в ладоши все. Так що на темній стороні ...ОПи все теж саме: ділять награбоване,відчувають, скоро кінець. Навіть останнє(гуманітарну дпомогу) голубі крадійчики із дома Старсобеза виносять.
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02.09.2022 23:12 Відповісти
Шо трэба,то и робы.
Не знал,что его советником всего Запада избрали.
Трэба було Жигули(Рено) на Запорожье
не производить и меньше скамеечек,сквериков и парков строить.
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02.09.2022 23:40 Відповісти
А також обмежити ціни на кіношки фірми Зельоного, які продаються та транслюються на каналах Кацапії.
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03.09.2022 00:05 Відповісти
Сидит же такая гадость в бункере, ничерта не делает, только критикует Запад и советы ему раздает!.
Мародер брехливый!
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03.09.2022 00:09 Відповісти
Оманськікнурі...геть з України.....хана нам покибєніне шобло привладі.
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03.09.2022 05:58 Відповісти
Вова, перестать красти зі своїми посіпаками. Війна йде, люди гинуть, а ти барижиш на крові. Кроваві кошти вдарять по всій родині...
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03.09.2022 11:09 Відповісти
тепер цей красунчик вказує цілому світові, хто і що і як має робити! а де цей мудрагель був до того, як війна почалася?
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03.09.2022 19:18 Відповісти
 
 