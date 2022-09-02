Треба обмежити ціну не тільки на російську нафту, а й на російський газ, - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 191 дня війни з Росією.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми боремося за підтримку й розуміння України в усіх країнах Європи, у всіх аудиторіях європейських суспільств. Щоразу нагадуємо, що захист України – це захист усієї Європи, усього демократичного світу.
Саме з цієї точки зору варто розглядати погоджене сьогодні країнами "Великої сімки" рішення щодо обмеження ціни на російську нафту. Коли цей механізм буде реалізований, він стане вагомим елементом захисту цивілізованих країн і енергоринків від російської гібридної агресії. І справді – треба обмежити також ціну на російський газ. Я вдячний пані президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, яка сьогодні сказала про це.
Давно настав час саме таких енергетичних санкцій проти Росії. Санкцій, які не лише обмежать потік нафтодоларів і газоєвро у Москву, а й відновлять справедливість для всіх європейців, яких Росія намагається шантажувати штучно роздутою ціновою кризою на енергетичному ринку", - зазначив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Всё отлично.
‼️‼️‼️Вчора був день пам'яті у Польщі,83 роки тому- фашисти напали на Польшу і почалась друга світова війна,яка тривала- 6років( гіноциду,руйнувань,окупації та концлагерів))
закликун-некосян-нерозміновувач Чонгару-неприказ Азовцям на катування.
і знову для вас вас вечірній буба-спас -отака муйня, малята...
2000 азовців на кацапню приказом віддати на тортури віддати? - це верховний ******.
не можу більше.
Те що коїться зараз в Україні це суцільне жахіття дуже чорні часи настали . Ворог кацапській з одного боку а з іншого внутрішні злочинці корупціонери яким тільки одна кара смерть повинна бути за те що вони зараз роблять.
Нужно не ограничивать - НУЖНО ЗАПРЕТИТЬ
Это не Щольц виноват...Анналена Бербок подсуетилась...👍💯
Не знал,что его советником всего Запада избрали.
Трэба було Жигули(Рено) на Запорожье
не производить и меньше скамеечек,сквериков и парков строить.
Мародер брехливый!