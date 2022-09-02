Міноборони РФ запропонувало давати учасникам "спецоперації" в Україні землю в окупованому Криму
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Міністерство оборони Росії запропонувало видавати військовим, відзначеним нагородами за участь у "спеціальній військовій операції" (так влада РФ називає війну в Україні), земельні ділянки в окупованому Криму та в Підмосков’ї.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
Проект указу опубліковано на порталі правової інформації РФ. У документі органам виконавчої влади Московської області, російській "владі" окупованих Севастополя і Криму рекомендується "ухвалити законодавчі акти, що встановлюють право громадян на отримання земельних ділянок у власність безкоштовно".
За задумом Міноборони Росії, право на ділянки має надаватися власникам державних нагород і відзнак, за заслуги, виявлені в ході війни та ветеранам бойових дій.
Після початку повномасштабної війни проти України у Росії розширили список осіб, які можуть бути визнані учасниками бойових дій. Крім самих військових, це співробітники ФСБ, які "відбивали озброєні провокації", і цивільні фахівці - наприклад, лікарі та будівельники, які виконували "завдання" в Україні.
На всіх учасників бойових дій в Україні поширюється дія російського закону "Про ветеранів" та відповідні пільги: податкові, транспортні, земельні, житлові заходи соціальної підтримки, а також пільги щодо оплати житла та комунальних платежів. Російські виші з цього року починають приймати дітей учасників бойових дій за спеціальною квотою без вступних іспитів.
Будь ласка, зачекайте...
Не збідніють.
Зазвичай, до таких заходів вдаються, коли виникають проблеми з мотивацією.
Судячи з усього, пітерські бомжі та колимськи зеки, не виявили ентузіазму...
Если облом глубоко копать, то можно на корты сажать, но тогда только 8 помещается.
- На Украину - с "бандерами" и "фашистами" воевать! Говорят "хахлы" каждому воевавшему домовину обещают! Заживём с Натахой в личном особняке!
- Придурок! У "хахлов" "домовиной" гроб называют!
Но дьявол с ними, с богословскими тонкостями. С какой стороны ни посмотри на капище под названием "Главный харм вэсэрэфэ", ничего лестного про него сказать не получится. Хотел фотку вставить - но побрезговал.
Москва - 6 букв
Кремль - 6 букв
Итого 666 - в кремле сидит Антихрист
Бандера - 7 букв
Свобода - 7 букв
Наше число 777 - з нами Бог!
Ведь большинство знать Его не хотят.глумяться над Его заповедями.грешат...а как погибнут-пишут о них"здобув вiчне життя в бою"
https://www.youtube.com/watch?v=Cjj_5DK-rU4
tl;dr: история имеет такое же отношение к христианству и даже каноническим книгам Нового Завета, как Чистилище или мультиверс Спайдермена.
Я ведь не просто так видео привёл - там как раз таки все те цитаты, где написано сначала по антихристов - во множественном числе как "неправильных" членов церкви, и уже потом, не ранее II века, пошла привязка к Апокалипсису псевдо-Иоанна и всему такому подобному.
Не это главное сейчас...
Главное чтоб мы примириться с Богом.нам были прощены грехи и мы жили по Его заповедям.Это пригодиться если мы внезапно умрём.что бывает часто.это пригодиться если мы будем жить очень долго.Чтобы при том и счастливо получилось.А для этого нужно жить правильно
А разные богословские споры-это не для чего.....
https://www.youtube.com/watch?v=q9RpiLSUNi0
"Когда люди говорят. что любви нет на свете.они правду говорят-в их жизни её действительно нет"
Ваше незнание или же упрямое сопротивление не изменит ничего в духовных вопросах-все будет так.как сказал Бог.Лишь вы проиграете....
Удачи....жизнь ещё не закончена.у всех есть время и шанс.
Выбор каждый делает сам....
Я наобщался с людьми, не просто имевшими богословское образование, но и преподававшими, поскольку сам шёл по этой стезе. Только вот я не принимал всё на слепую веру, хоть порой и очень, с молитвой, пытался. Именно поэтому я и стал чиать научные публикации - археологов, филологов-библеистов, ориентологов. Почему и говорю, со знанием дела, что библия - это перевранные-переперевранные сказки, вольно скомпилированные из самых разных источников, притом не особо талантливо. И вы сейчас выдаёте всё тот же клубок риторических уловок помноженных исторические предрассудки, что и они.
Люди прошлого высоко ценили библию? А что им было ещё ценить? Ведь мы утеряли 99% процентов даже ходовой античной литературы. А та, что сохранилась, часто оставалась лишь в качестве палимпсеста - когда очередной церковный переписчик, чтобы сэкономить пергамент, затёр текст, скажем, Архимеда, и в стопиццотый раз написал на нём одну и ту же псалтырь. Не говоря уже о том, что эта ваша фраза - апелляция к неназванному авторитету.
Люди современности ценят библию? Многие умные люди высоко ценят Илиаду - но отнюдь не все воспринимают её, как повод приносить жертвы Зевсу (хотя в античности дело к этому более-менее шло). Многие высоко ценят Звёздные Войны - даже религия джедаизма есть. Многие высоко ценят коран - талибы, к примеру.
Вы говорите о том, сколько всего христианство сделало хорошего - мне начать перечислять, сколько всего во имя христово было сделало плохого? Или не сделало, но христиане приписали эти заслуги себе? Хотите поговорить о 22 главе исхода, и о том, как Еврпе исчезло рабство и причём здесь Христианство.
Ну, а что до вашей фразы "Когда люди говорят. что любви нет на свете.они правду говорят-в их жизни её действительно нет" - знаете, так пытаются жалеть других люди, которые сами нуждаются в жалости, но боятся в этом признаться.
Мне это не интересно. Ни Лионские.ни Тертуллианы.ни прочие ...Все люди ошибаються...
Мою жизнь изменил Бог .изменил характер. сущность.дал мир в душе. не зависящее от обстоятельст.дал мне победу над грехом над собой.(Сие не от вас.Божий дар.ни от дел.чтобы никто не хвалился.Библия)дал понимание сущности этого мира.природы многих вещей.открыл Свои законы.как правильно и мудро строить свою жизнь Отвечает на мои молитвы и помогает в решении сложных вопросов.Это краткий перечень.но это практическая жизнь.успех в ней.а не демогогия
Мне жаль.что вы так и не нашли Истину.и разглагольствования разных книжников увели вас не туда.Почему у вас так.не знаю....Может искали не истину а свое...и нашли.
Мне не нужны дебаты.Заумные рассуждения не отменят мой опыт познания Бога.мою изменненную жизнь и перемены в жизни многих христиан.что были на моих глазах.
Насчёт рабства-откуда оно взялось-"спасай взятых на смерть.и неужели окажешься от обречённых на убиение,"выкупали именно таких.от смерти.И эти люди служили им.На 7йгод Бог дал заповедь.отпускать их на свободу.снабдив всем необходимым.То.что люди постоянно нарушали Божьих заповеди и угнетает ближнего-не ново.
Когда в мире шли компании по освобождению от рабства-христиане были в авангарде этих движений
Писать можно много и о многом
Но цель?если вы хотите критиковать Библию и вступать в противоборство с Богом-я сам не собеседник. Если Бога нет.как вы мечтаете-то против Кого вы выступает.а если есть-то подумайте.с Кем вы воюет.И ради чего?
Всего доброго....
Так вот, признанный всеми церквями, уважаемый в том числе и Евангеликами, священномученик "Лионский" как вы его изволили назвать - это человек, благодаря которому как минимум сложился канон четвероевангелия, одна из абсолютно ключевых фигур в христианском богословии вообще. Тогда чего вы мне заливаете о своём богословском образовании? Нет, технически вы, наверняка, не соврали, ведь курсы какого-нибудь катехизиса - это как бы тоже образование в области богословия. Но - см. цитату из послания к Коринфянам выше.
Ну да бог с ним, с "Лионским" - сколько процентов из христиан знает имена всех апостолов! Но это же это, согласно всё тому же богословию большинства христианских течений, не играет решающей роли в душеспасении. Главное - как вы говорите - ваш воображаемый друг помогает вам, утешает, отвечает на ваши молитвы. Очень хорошо, у вас есть психологический стержень - это замечательно. Но точно так же аллах помогает мусульманке, боддхисатва Авалокитешвара - буддистке, тысячерукая Каннон - синтоистке, Господь-Павлин - езидке.
Но нет, оказывается все должны взять и принять именно вашего бога как единственного. Почему? Ах, потому что библия, говорите вы! Причём библия - в вашем конкретном толковании.
А что библия? О чём она говорит. Ну, напремер, 22 главе исхода, где господь говорит о том, как закабалить раба навечно, насильно женив и заставив принести клятву перед домашними идолами (да, в переводе написано судьи, но в еврейском оригинале - ха-элохим, "боги"); как его правильно бить (спойлер: чтобы прожил как минимум три дня), как продать дочь
в сексуальное рабствозамуж, и что делать, если клиентмуж (или отец мужа, взявший дочь себе!) остался недоволен и вернул товар на кассудочь в семью производителяотца своего. Она рассказывает о событиях, для которых нет ни одного археологического подтверждения и пруд пруди опровержений: типа мифа о потопе, украденного из месопотамского эпоса Энума Элиш, и не потрудившегося богов во множественном числе заменить на единственное; или мифа о Моисее, стыренном, в частности из египетского "Сказа о Двух Братьях", основанного на противостоянии фараонов Аменмессе и Сети II...
При этом она ничего не говорит об антихристе - но вы же сами сослались именно на библию в разговоре о нём. Тут, как говорится, либо крестик снимите, либо...
И вот ровно с этим я и воюю - не с богом или богами, а с невежеством и предрассудками, проталкиваемыми под именами этих богов.
Лионский-не я его так назвала.а вы мне написали о нем.Еще и упрекнуть что я не знаю "апостолов" Он не входит в числе 12 апостолов.а какой то праведник. видно.из православных. Я к православию отношения не имею и знать всех их героев не считаю нужным.Во все века.в каждом народе были свои праведники.но их мнение не выше авторитета Библии.А жизнь православных-я вижу вокруг..... Я не буду спорить с вами на богословские темы.ни доказывать про антихриста хотя в Библии чётко и понятно сказано о нем.И не раз. Вам не это нужно Вы погрязли в каких то доктринах православия.ничего не дающего человеку.кроме воспаленного рассудкаНеудивительно.что у вас разочарования. Это пустая религия.сухие догмы. бесконечные рассуждения.не меняющие ничего в жизни Это не живая вера.По вашим рассуждения о вере я поняла.что вы вообще не в теме .мы говорим о разных вещах Потому прекратим ненужный разговор.
Вы ссылаетесь на библию, говоря о том, чего в ней нет. А когда вам фактами показываешь на то, что этого там нет - вы закрываетесь незнанием английского, и талдычите, что есть. Когда вас макаешь носом в факты, что там на самом деле есть, и как это противоречит самому себе и тому, каким вы описываете настоящее христианство, вы предпочитаете не отвечать, как будто этого нет, и заводите разговор о "живой вере". И так по кругу.
И я не удивлён, что вот этот клубок круговой логики в голове таких как вы не вызывает у вас противоречий и душевных треволнений. Только цена этого "душевного мира" - интеллектуальная зашоренность. Неудивительно, что почти у каждого любителя самых уродливых теорий заговора почти всегда найдётся библия под рукой - но не учебник арифметики, или хотя бы грамматики родного языка.
Живите как хотите, верьте во что хотите - но не обижайтесь, если на ваши очередные сказки, которые вы будете совершенно искренне выдавать за правду, я буду отвечать научными фактами.
Позиция вас и таких как вы - вне зависимости от религии - устанавливать, что вы хотите считать истиной, и уже потом подгонять под неё факты: та самая круговая логика. Вот вы взяли себе за аксиому, что всё в библии верно, а если что-то неверно - смотри пункт первый. И прёте в неё, невзирая ни на какие факты. Тем самым загнали себя в глухой угол - потому что для вас начать сомневаться в том, что библия действительно говорит то, что вы думаете, что она говорит - это крах всей жизни. Я был в этом углу. У меня хватило духу из него выйти.
И раз уж вы упомянули россиянцев и их стыд - что ж, их вера в свою богоизбранность, в свою правоту несмотря ни на что, потому что "вся история говорит про это", точно так же аксиоматична. И точно так же я, человек, имевший несчастье учиться в нарасийской школе, читал историю из других источников, которая шла в разрез с тем, во что нас учили верить - типа "мирной колонизации Сибири", "предателя-Мазепу", "героев-памфиловцев". И потому я, в конечном счёте, за Украину - точнее, за свободу, цивилизованный мир, и, как следствие - Украину.
А что до смысла таких бесед - я ведь тоже, как вы понимаете, не с вами первой разговариваю на подобные темы. И тоже думал - зачем это? На самом деле, если бы мы с вами общались тет-а-тет - бесполезно. Но форумы тем и хороши, что нас могут видеть другие, и оценить уровни аргументации. Те, кому хочется бога - будут за вас несмотря ни на что. Те, кому хочется правды - будут иметь возможность задаться вопросами.
Я не раз доказывала людям.давала читать книгу Рогощина "Существует ли загробная жизнь".где с научной точки зрения автор объясняет существование мира.приводила примеры учёных христиан и их труды-это все бесполезно для тех.кто решил.что существование Бога ему невыгодно.Можно собрать тонны научных книг.собрать тысячи людей.жизнь которых изменила Библия.даже из мёртвых воскреснет или ангел с неба спуститься-человека этим не убедишь.
В жизни достаточно фактов о существовании Бога и силе Библии.Кто хочет-тот увидит.
Если не хочет-не надо что то там требовать и предъявлять...все бесполезно....вы ж это понимаете
Сейчас вы пытаетесь моё нежелание потратить время на бесполезные споры выдать за невозможность что то там вам противоставить. .Но если я отвечу-ничего не измениться.
Христианин знает СИЛУ Библии.как она влияет.как меняет внутреннего человека.Это опыт .который невозможно отрицать.Эту силу.преображения отдельных людей и целых народов невозможно не увидеть.Это не теория.это практическая жизньЭтот шанс-изменить жизнь.дан всем.Библия говорит-"попробуйте и увидите"Это не слова.как у вас.или "научные "рассуждения.которые часто ошибочны.Это действительно так.Все .что говорит Библия-сбываеться.Ее советы и правила-безпроигрышны Не потому.что мы так решили.ибо хотим защищать свои взгляды.а жизнь говорит о том.что Библия не ошиьаеться.Я из тех.кто смотрит на дела.а не слова.Кто стал на стороне Бога-тот выигрывает в жизни.во всех сферах.кто против-проиграл. Я вижу вокруг мир без Бога каков он и куда он катиться.Не надо мне чьи то глубокоумные книги-я вижу на практике жизнь с Богом и без Него и огромную разницу(только не приводите в пример православных или ещё каких то извращенцев)Я не хочу тратить жизнь на споры с теми.кто ничего не видит.Или не желает видеть.
"даже из мёртвых воскреснет или ангел с неба спуститься-человека этим не убедишь."
Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. Вот спустился ангел, воскресил человека, и тот сказал: "Нет бога, кроме аллаха, и мухаммед пророк его." Вы в таком случае примите ислам?
Я даже с верующими не вступаю в ненужные споры.как например о пришествии Христа(конце света у людей).или приходе антихриста -им это не нужно.Как будет-от нас не зависит и мы не повлияет..От нас зависит какие у нас отношения в семье.с соседями.как мы живем-часто у человека нерешенные проблемы.а он лезет в сферы.какие его не касаються.Я не люблю болтологию Я достаточно видела умников.что знают.как навести порядок в стране.не не знают как в квартире или в гараже.Они знают.как миром управлять.но не умеют управлять детьми или даже собой.Разные "учёные мужи".достигшие высот в науке но отношения с женой-не на высоте.Рассуждающие о свободе-и рабы маленькой вонючий сигаретки. от которой освободиться не могут всю жизнь.А Библия несёт свободу-от курения.пьянства.разного рода зла.Это важно.Весь мир.несмотря на технический прогресс.утопает в преступлениях.зависимостях.Ученые и выдающиеся люди-жалкие рабы своих привычек и глубоко несчастные люди.Библия указывает путь к внутренней свободе.к победе над собой.над склонность к порокам. Бог даёт мир в сердце.в семье.Это переворот в жизни человека.это возможность жить счастливо.Это главное.А рассуждения до бесконечности-я устала от этого.Болтунов в мире много.Умных книг тоже.Ученых и образованных-пруд пруди.Только жизнь все тяжелей морально.только нравственность падает а преступность растёт.Я вижу практическую жизнь.реальные изменения.которые даёт Бог.
Если вам это не важно .то занимайтесь спорами.Не со мной.Отрицание Бога-это не незнание чего то.а в большинстве осознанная позиция.Бог и Библия затрагивают совесть и многим это не нравиться.И они будут всеми силами стараться вычеркнуть Его из своей жизни. Чтоб успокоить совесть.Я не трачу время на таких"Лукаво сердце человека и крайне испорчено'-говорит Библия.
Если вы действительно ищете Бога-попросите Его открыться вам.Вы найдёте Его.если вы искренни.А если вам необходимо доказать своей совести. чтоб не беспокоила что Бога нет.то рассуждения бесполезны-вы все доводы отметете и годами будете искать подтверждение своего тайного желания.
Всего доброго...мои доводы тут бессильны....
Этот ваш поток сознания в кратком переводе на человеческий язык означает следующее:
"Ангел скажет только то, что нравится мне, а если мне что-то не нравится - это неправильный ангел".
"Каждый хочет получать честную, независимую, объективную информацию - полностью совпадающую с его точкой зрения".
А раз вас не убедит никакое свидетельство, не соответствующее вашим убеждениям в непогрешимости древней книги сказок - то не предъявляйте претензий мне, что меня якобы ничего не убедит. Как там сказано в библии, которая для вас не подлежит сомнению:
"Почему ты видишь соринку в глазу брата твоего, но не замечаешь бревна в своём глазу?"
Евангелие от Луки 6:41" https://bible.by/verse/42/6/41
Ах да, потому что библия же! Как я мог забыть!
Если ангел от Бога.то как он будет говорить то.что Ему противоречит?если не от Бога.то ангелов тогда вообще нет
Вы пишете о Библии как о книге сказок.но почему то лукаво обходить тему.что эта Книга изменила жизни миллионов.чего не может никак книга.даже научная.не говоря про "сказки"
Как сказал один выдающийся человек-
"И если горьких пьяниц и воров
Способна сделать чистыми святыми
Друг друга ненавидящих врагов
Умеет сделать братьями родными
И людям.опустившимся на дно
Умеет дать к прекрасному стремленье
Чего не может заделать ни одно
Любое современное ученье"
Вот что нужно миру.
Но вы лукаво это не замечаете.Вам это не выгодно.
Вам, кстати, когда-нибудь приходилось общаться с мусульманами на религиозные темы? А вот пообщайтесь. И увидите, что они приводят точно такие же доводы, что и вы. Что вот до корана всё было плохо, христиане извратили учение прококов Мусы, Ихи бин Закерия и Исы бин Мариам и 100500 других, возвещавших людям коран, а потом пришёл пророк мухамед, дал в последний раз настоящий закон закон, если исполнять который - то будет мир и любовь во всём мире. Ибо только коран помогает людям по-настоящему преобразиться. Но мир не хочет принимать истинного бога и истинного пророка, потому что ему выгодно жить в беззаконии. В общем, возьмие ваши слова, замените библию на коран, христа - на мухаммеда - и получите всё то же самое.
Но, они, конечно, очевидно не правы. Потому что библия, "очевидно", права.
Как вас рассудить? Может, с точки зрения истории?
Но пардон, христиане воевали между собой ничуть не меньше, чем с мусульманами, или мусульмане друг с другом. Первый настоящий случай массивной этнической чисти учинили именно христиане, против остатков испанских мусульман, перед этим расправившись с евреями. Христиане, как свидетельствует истрия, только раз по настоящему взялись за отмену рабства - это сделали англичане в начале XIX века, запретив морскую работорговлю. Христианская церковь в римскую эпоху рабство не отменила, в каролингскую эру по закону приход, не имевший определённого количества рабов, должен был слиться с другим.
Вы мне начнёте приводить всякие пиитические организации, помогавшие бедным и голодным - я покажу вам на закят, прописанный в исламе. И на то, как христиане, вместо одеял и еды, посылали пострадавшим от землетрясения в Непале библии.
Но это были всё не правильные христиане, так ведь?
Я уж не говою о том, что большая часть написанного в библии об истории израиля вообще никак не пересекается с данными археологии... впрочем, для вас это пустой звук, так что не вижу смысла лишний раз утруждаться.
В общем, вы, как типичный советский человек, знаете только ту историю, которая вам удобна, и ссылаетесь только на те части библии, которые вам нравятся и подтверждают ваши слова, отводя глаза о тех, которые не лезут ни в какие ворота.
Впрочем, о чём это я - на самом деле, вы нигде не ссылаетесь конкретно на библию - за вас это делаю я. И те места, о которых я говорю - вы не отводите от них глаза, а просто их никогда в глаза не видели.
Я не лукавлю. И вы тоже. Вы просто совершенно искренне не знаете историю, не имеете представления о людях других религий и мировоззрений, и не умеете оперировать логикой.
Ваша жизнь и жизнь ваших единомышленников не изменилась в лучшую сторону из за цитирования каких то книг.Я не люблю глотать сухое сено.Когла рядом есть живая вода. Мне нужно другое.
Насчёт цитирует вами мест"про ***** в глаза брата"-не я.а вы ищите какие то обвинения.насмезаетесь над святынями. ищите ***** в христианстве.а в жизни "не христиан" огромные бревна не видите
Вы ведь прекрасно видите как отличается жизнь тех и других.но ищите тех.кто нарушает заповеди христианства и выдаете это как эталон учения Христа
Все то вы понимаете....вам мешает Бог и вы пытаетесь от Него избавиться
Несмотря на все ваши знания и книги-Он не перестал существовать.Подумайте над этим как вы после смерти встретитесь с Ним.Этог не избежать.и отрицание не поможет.Нассешки тоже.Чужие грехи тоже
А доказывать я вам ничего не хочу. как вы правильно поняли.Кто не хочет принимать.тому не докажешь
Вам ведь, наверное, хотелось бы представлять меня таким вот, с сигаретой в одной руке и "Эгоистичным Геном" в другой, в четвёртом браке волочащимся за каждой юбкой? Боюсь, я вас разочарую.
Ещё я вижу мировой тренд - чем беднее страна или регион, чем выше там уровень преступности, хуже с медициной, ниже уровень образования и инноваций - тем большую роль играет в их жизни религия. И наоборот. Тренд этот - и географический, и диахронический, и региональный, и социальный.
"Почти все преступники - верующие, большинство профессоров - атеисты."
А вот чего я не вижу - я не вижу, чем ваши агрументы к "практике" на этой самой практикие отличаются от аргументов мусульман или марксистов. Которые точно так же как вы утверждают, что "есть неправильные верующие, но это не проблема учения, которое по определению правильное". И всегда приводят те единичные примеры успеха (чаще всего - воображаемые или приписанные себе в заслугу), когда всё сработало "как надо". Это - типичная демагогическя уловка, которая носит имя "ни один настоящий шотландец".
Ну, а уж про попытку пугать меня загробным миром - пролистайте несколко комментариев наверх, увидите там ссылку на видео с глютеусом Хенка, и посмотрите на себя со стороны.
ннегодяев.подонков.Я знаю природу человнка...не обольщайтесь.что вы без греха...
Всем нужен Христос всем очищение от грехов.
Насчёт развитых стран-у меня друзья и родственники как в Штатах.так во многих странах ЕС.И там без греха не обходиться.В данный момент я два дня как в Германии(я не меняю геолокацию в телефоне)-прекрасная страна.но и тут.к удивлению.грех есть.
Там что не смешите.все грешат.но по разному
И с грехом в вечность не войдут.А умирать все мы будем
Это сейчас вы герой.но когда придёт ваш последний час.если вы не глупец.вы подумаете.что сейчас вы окажетесь перед Богом.(хотите этого или нет)-и ваши рассуждения вам не помогут
Мудрость состоит в том.чтоб предвидеть и это обстоятельство.а не повторять.как мантру-"я прав.никакого Бога нет.этого не случиться"
А если случиться?
Ответьте не мне.себе.
Верующий-кто является им .а не называется
Как и музыкант.как и спортсмен..
Вы не обьективны.а повторяете свое..
Так невозможно общаться
Один хрін ці лошари цієї землі вже не отримають.
Крим все рівно Україна забере ну то можна всім роздавати,
дирку від бубліка можна всім обіцяти
1 З яких земельних фондів буде виділяться та земля? В Криму вільних земель придатних для землеробства ніколи не було Люди по селах після окупацї не виїхали з сіл - залишилися жить там То звідки вони землю візьмуть?
2 Який придурок візьме ту землю, якщо видно неозброєним оком, як кацапи потихеньку "зливаються" з Криму? ФСБшники ще у червні масово попродавали квартири та почали сім"ї вивозить з Криму Вже потроху потяглися у "Матушку-Рассею" вірмени - перші стукачі на кримських татар до ФСБ (Розуміють, що кримці їм не пробачать убитих чи закатованих одноплемінників)
3 Що ті "нові колоністи" чи "осадники" - як називали поляки подібних "героїв" на "кресах всходніх" (на Волині) робить будуть, коли ми повернемося? Місцевим їх і "здавать" не треба буде - вони будуть "як на долоні"
Тому подібні заяви окупаційної влади про готовність виділення земельних наділів своїм воякам означає ніщо інше, як приготування до ще однієї депортації українців і проукраїнськи настроєних кримських татар з Криму цілими сім'ями, щоби в їхні квартири і будинки заселити цих рашистів.
они руками ничего делать не умеют
и откуда они участки найдут?
заберут у кого то что ли?