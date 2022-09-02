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Міноборони РФ запропонувало давати учасникам "спецоперації" в Україні землю в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крым

Міністерство оборони Росії запропонувало видавати військовим, відзначеним нагородами за участь у "спеціальній військовій операції" (так влада РФ називає війну в Україні), земельні ділянки в окупованому Криму та в Підмосков’ї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Проект указу опубліковано на порталі правової інформації РФ. У документі органам виконавчої влади Московської області, російській "владі" окупованих Севастополя і Криму рекомендується "ухвалити законодавчі акти, що встановлюють право громадян на отримання земельних ділянок у власність безкоштовно".

За задумом Міноборони Росії, право на ділянки має надаватися власникам державних нагород і відзнак, за заслуги, виявлені в ході війни та ветеранам бойових дій.

Після початку повномасштабної війни проти України у Росії розширили список осіб, які можуть бути визнані учасниками бойових дій. Крім самих військових, це співробітники ФСБ, які "відбивали озброєні провокації", і цивільні фахівці - наприклад, лікарі та будівельники, які виконували "завдання" в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дружина розповідає окупанту: "У нас до Крыма уже добрались, бомбят, п#здец как", - перехоплення ГУР. АУДIО

На всіх учасників бойових дій в Україні поширюється дія російського закону "Про ветеранів" та відповідні пільги: податкові, транспортні, земельні, житлові заходи соціальної підтримки, а також пільги щодо оплати житла та комунальних платежів. Російські виші з цього року починають приймати дітей учасників бойових дій за спеціальною квотою без вступних іспитів.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
Норм. Ділянки мають бути 1х2 метри. Для поховання.
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02.09.2022 23:16
+25
Місце на кладовищі мають на увазі?
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02.09.2022 23:16
+14
PS
Зазвичай, до таких заходів вдаються, коли виникають проблеми з мотивацією.
Судячи з усього, пітерські бомжі та колимськи зеки, не виявили ентузіазму...
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02.09.2022 23:19
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Місце на кладовищі мають на увазі?
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02.09.2022 23:16 Відповісти
Навіщо на кладовищі? В скотомогильник. Більшого кацапи не варті. Кацапи це сотворіння гірші ніж тварини і тим більше не люди
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03.09.2022 00:56 Відповісти
Свиносбакам кровожадным ничего не светит !!! ***** может зомбакам что угодно !!! Крым наш и жить будем только мы Народ Украины !!!! Зачистим наведем порядки и все будет Украина
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03.09.2022 04:44 Відповісти
Норм. Ділянки мають бути 1х2 метри. Для поховання.
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02.09.2022 23:16 Відповісти
Лохотрон для кацапського бидла а по факту буде братська могила десь у Херсонській області.
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02.09.2022 23:21 Відповісти
і чим поглибше копати,а потім туди свинособак як шпротів напихати
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02.09.2022 23:25 Відповісти
Пізно всралась кацаповлада.Землю підживляти їм уже давно гарантовано ЗСУ !
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03.09.2022 08:46 Відповісти
Ну, з цим проблем не буде: по 3 квадратні метри на кожного з 48 700 трупаків, всього 14,6 гектарів.
Не збідніють.
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02.09.2022 23:17 Відповісти
PS
Зазвичай, до таких заходів вдаються, коли виникають проблеми з мотивацією.
Судячи з усього, пітерські бомжі та колимськи зеки, не виявили ентузіазму...
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02.09.2022 23:19 Відповісти
сразу в КНДР и Афганистане и то реальней будет...
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02.09.2022 23:29 Відповісти
За паребріком не Міноборони, а Міннападу.
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02.09.2022 23:17 Відповісти
А чому не на Луне?
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02.09.2022 23:17 Відповісти
на Луне уже всё раскуплено...!
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02.09.2022 23:24 Відповісти
Два на два метри, бо більше їм і нетреба.
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02.09.2022 23:17 Відповісти
если закапывать стоймя, то в 2х2 м дюжина штук помещается. Проверено.
Если облом глубоко копать, то можно на корты сажать, но тогда только 8 помещается.
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02.09.2022 23:31 Відповісти
Багато отримали вже української землі - вони лежать в ній. А по документах - зниклий безвісті. Економія на виплатах. Бо всіх багато, а білих Жігулей - замало, тому: або комусь білі Жігулі, або - українську землю.
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02.09.2022 23:18 Відповісти
- Ваня! Ты куда собрался?
- На Украину - с "бандерами" и "фашистами" воевать! Говорят "хахлы" каждому воевавшему домовину обещают! Заживём с Натахой в личном особняке!
- Придурок! У "хахлов" "домовиной" гроб называют!
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03.09.2022 05:52 Відповісти
Лучше на Луне. Перспективнее. А вдруг 20 соток в море Спокойствия через 200 лет взлетят в цене в 100 раз?
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02.09.2022 23:19 Відповісти
Все верно. Учителя русских нацистов тоже награждали своих зверей земельными участками на оккупированных территориях.
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02.09.2022 23:21 Відповісти
Ну кто чей учитель это большой вопрос, те же концлагеря в Сесере появились, немцы уже позаимствовали.
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03.09.2022 08:31 Відповісти
При звільненні Криму не доведеться роками розшукувати за військові злочини. Така концентрація військових злочинців та зрадників в одному місці нас влаштовує. ***** сподівається що мародери будуть вмирати за Крим? Військові злочинці вмирають тільки за бабло! Тому злочинці іноді живуть шикарно, але не довго...
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02.09.2022 23:21 Відповісти
Тількі після крематорію і в герметичних урнах
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02.09.2022 23:22 Відповісти
там їх і прикопають цих відзначених......
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02.09.2022 23:27 Відповісти
Розповім схожу історію .Страшну історію моєї мами . Вона , як її три сестри-підлітки й один молодший брат та мама були вивезені німцями з Діпропетровська у Німеччину , в одному потязі разом з мішками чорнозему, котри грузили ті ж українці , котрих вивозили . Там чекала їх різна доля. Маму віддали парі, у котрих загинув син офіцер в боях під Курськом .Жила в Берліні, з вікон бачила рейхстаг . Батькам Гітлер дав нагороду й наказ про видідення землі у Криму . Вона жила з ними як прислуга . Відносилися добре..Коли вона пішла за хлібом - бомбили американці якраз Берлін , кінець війни , прийшла після бомбосховища на попелище будинку своїх німецьких хазяїв. Зібралися усі під Берліному табори для відправлення на батьківщину після взяття столиці Германії. Вижили усі- окрім батька, в день взяття Берліну загинув - піхотинець. При поверненні розпорошиляся по Союзу щоб уникинути переслтідувань сталінщини.
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02.09.2022 23:30 Відповісти
отакий солоденький той Крим фашистам усіх віків у горлі застяргне!
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02.09.2022 23:32 Відповісти
Супер. Коли Україна повертатиме Крим, буде прекрасна мотивація злапати та забрати награбоване і терористів.
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02.09.2022 23:31 Відповісти
Два метра в на прямку до центру ядра
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02.09.2022 23:31 Відповісти
Ага. Метр на два
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02.09.2022 23:32 Відповісти
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02.09.2022 23:38 Відповісти
Многовато чести называть их сатанистами. Сатанизм товарищей типа Антона лаВея - это такой себе культ собственной индивидуальности, радикального отрицания авторитета и авторитетов. Он совершенно не вписывается - и в него не вписывается - имперская идея. Она и в христианство не очень-то вписывалась, но римское государство постаралось.
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03.09.2022 00:10 Відповісти
У рабсеян своя теория сатанизма и называть по другому этих антагонистов Бога нехочется ибо проповедуют зло в чистом виде и преклоняются Сатане.
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03.09.2022 01:06 Відповісти
Проблема христиан в том, что они делят всё на чёрное и белое, пытаются всё вложить в прокрустово ложе своего понимания мира, которое у каждой ветви и подветви христианства ещё и очень разное. Но очень грубо говоря, все, кто не нравится, записываются в поклонники сатаны. Это - очень простой и удобный подход, который, как известно, далеко не всегда правилен.

Но дьявол с ними, с богословскими тонкостями. С какой стороны ни посмотри на капище под названием "Главный харм вэсэрэфэ", ничего лестного про него сказать не получится. Хотел фотку вставить - но побрезговал.
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03.09.2022 01:17 Відповісти
Россия - 6 букв
Москва - 6 букв
Кремль - 6 букв
Итого 666 - в кремле сидит Антихрист
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03.09.2022 04:49 Відповісти
Україна - 7 букв
Бандера - 7 букв
Свобода - 7 букв

Наше число 777 - з нами Бог!
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03.09.2022 04:52 Відповісти
"Трі топора" в кацапську бошку! (їм так зрозуміліше)
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03.09.2022 07:06 Відповісти
С нами Бог-не потому что цифра 7.или потому.что на нас напали.Когда мы начнём каяться за свои грехи и богоотступничество.исполнять Его заповеди.тогда Он будет с нами.Не иначе
Ведь большинство знать Его не хотят.глумяться над Его заповедями.грешат...а как погибнут-пишут о них"здобув вiчне життя в бою"
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03.09.2022 08:47 Відповісти
Так у нас он вірян упц мп бігає по 5 тисяч до лавр, моляться, поклони б'ють, а війна не закінчується. І не закінчиться - на бога сподівайся, але і сам захищайся. Якщо вам так хочеться підставити іншу щоку, то я вас розчарую, Лена - доведеться підставляти попу, бо рашистів зацікавить саме ця частина вашого тіла. Чи гріх це для вас? З вашого допису видно, що ні.
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03.09.2022 10:42 Відповісти
Православные в большинстве не имеют отношения к христианству.только название и бессмысленные обряды.насчет московского пархата-то руководство этого сатаната даже не скрывает своей сущности.Христианство-это другое.Насчет подставленная щеки -нужно понимать смысловое значение. а не букву видеть.То же-"если глаз твой соблазняет тебя -вырви его" Здесь не о членовредительстве речь.но духовные е вещи понимают духовные люди. "Надейся на Бога"-речь не о перекладывании своих обязательств на Бога.а надежда на Его помощь и руководство.при условии.исполнения Его законов. Не судите о духовных вещах.если не понимая их.не являясь духовным или возрожденным человеком .
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03.09.2022 14:08 Відповісти
Для Антихриста он слабоват.То будет сильная личность.которая решит проблемы многих стран.и ему поклониться весь мир*кроме христиан) А это-жалкое что...
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03.09.2022 08:41 Відповісти
Если говорите по-английски, то вот вам строго научно-исторический рассказ, о том, как христиане шаг за шагом придумали антихриста.
https://www.youtube.com/watch?v=Cjj_5DK-rU4
tl;dr: история имеет такое же отношение к христианству и даже каноническим книгам Нового Завета, как Чистилище или мультиверс Спайдермена.
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03.09.2022 10:17 Відповісти
Есть Библия.А рассуждения людей-они разные...и не всегда правильные
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03.09.2022 14:12 Відповісти
Так в том-то и суть, что в этой вашей библии ничего нет про антихриста. Про то, могут ли ошибаться ли люди, считающие библию безошибочной - другой разговор.
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03.09.2022 14:28 Відповісти
В Библии написано про антихриста.
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03.09.2022 16:23 Відповісти
Что, правда? Где?

Я ведь не просто так видео привёл - там как раз таки все те цитаты, где написано сначала по антихристов - во множественном числе как "неправильных" членов церкви, и уже потом, не ранее II века, пошла привязка к Апокалипсису псевдо-Иоанна и всему такому подобному.
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03.09.2022 16:54 Відповісти
К сожалению я не владею английским до такой степени.чтоб просмотреть ваше видео и понять
Не это главное сейчас...
Главное чтоб мы примириться с Богом.нам были прощены грехи и мы жили по Его заповедям.Это пригодиться если мы внезапно умрём.что бывает часто.это пригодиться если мы будем жить очень долго.Чтобы при том и счастливо получилось.А для этого нужно жить правильно
А разные богословские споры-это не для чего.....
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05.09.2022 11:23 Відповісти
А если вы не владеете предметом - то не пытайтесь учить ему тех, кто копался в нём всю жизнь, пытаясь найти бога, а нашёл только сказки, ещё и перевранные бесчисленными пересказчиками и переводчиками. Что касается примирения с богом на случай смерти: вот для этого видео - сделанного, кстати, Украинцами - знание английского не обязательно:

https://www.youtube.com/watch?v=q9RpiLSUNi0
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05.09.2022 11:31 Відповісти
Я владею предметом-у меня богословское образование. Я не владею английским. Если вы ничего не понимаете в этой теме.это не значит.что и весь мир тоже Миллионы людей изменили жизнь с помощью Библии И не только образованные и успешные.но и пьяницы.наркоманы.убийцы стали порядочными нравственными людьми.Это реальность.Так было веками и так есть сейчас.Многие выдающиеся люди прошлого и современности высоко оценили Библию .
"Когда люди говорят. что любви нет на свете.они правду говорят-в их жизни её действительно нет"
Ваше незнание или же упрямое сопротивление не изменит ничего в духовных вопросах-все будет так.как сказал Бог.Лишь вы проиграете....
Удачи....жизнь ещё не закончена.у всех есть время и шанс.
Выбор каждый делает сам....
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05.09.2022 17:34 Відповісти
Ну и цена вашему богословскому образованию, если вы не знаете, что антихриста придумали Ириней Лионский и Тертуллиан?

Я наобщался с людьми, не просто имевшими богословское образование, но и преподававшими, поскольку сам шёл по этой стезе. Только вот я не принимал всё на слепую веру, хоть порой и очень, с молитвой, пытался. Именно поэтому я и стал чиать научные публикации - археологов, филологов-библеистов, ориентологов. Почему и говорю, со знанием дела, что библия - это перевранные-переперевранные сказки, вольно скомпилированные из самых разных источников, притом не особо талантливо. И вы сейчас выдаёте всё тот же клубок риторических уловок помноженных исторические предрассудки, что и они.

Люди прошлого высоко ценили библию? А что им было ещё ценить? Ведь мы утеряли 99% процентов даже ходовой античной литературы. А та, что сохранилась, часто оставалась лишь в качестве палимпсеста - когда очередной церковный переписчик, чтобы сэкономить пергамент, затёр текст, скажем, Архимеда, и в стопиццотый раз написал на нём одну и ту же псалтырь. Не говоря уже о том, что эта ваша фраза - апелляция к неназванному авторитету.

Люди современности ценят библию? Многие умные люди высоко ценят Илиаду - но отнюдь не все воспринимают её, как повод приносить жертвы Зевсу (хотя в античности дело к этому более-менее шло). Многие высоко ценят Звёздные Войны - даже религия джедаизма есть. Многие высоко ценят коран - талибы, к примеру.

Вы говорите о том, сколько всего христианство сделало хорошего - мне начать перечислять, сколько всего во имя христово было сделало плохого? Или не сделало, но христиане приписали эти заслуги себе? Хотите поговорить о 22 главе исхода, и о том, как Еврпе исчезло рабство и причём здесь Христианство.

Ну, а что до вашей фразы "Когда люди говорят. что любви нет на свете.они правду говорят-в их жизни её действительно нет" - знаете, так пытаются жалеть других люди, которые сами нуждаются в жалости, но боятся в этом признаться.
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05.09.2022 18:15 Відповісти
Вы не увидели в моем комменте главного-Бог чрез свое Слово меняет жизнь людей. Не умные рассуждения разных образованных и не очень людей.а изменение жизни и мышления нужно человечеству. погрязшему в преступлениях и потоках.НО вы не можете увидеть главного. Увидеть шанс для людей.увидеть суть....Вам интересней рассуждать....
Мне это не интересно. Ни Лионские.ни Тертуллианы.ни прочие ...Все люди ошибаються...
Мою жизнь изменил Бог .изменил характер. сущность.дал мир в душе. не зависящее от обстоятельст.дал мне победу над грехом над собой.(Сие не от вас.Божий дар.ни от дел.чтобы никто не хвалился.Библия)дал понимание сущности этого мира.природы многих вещей.открыл Свои законы.как правильно и мудро строить свою жизнь Отвечает на мои молитвы и помогает в решении сложных вопросов.Это краткий перечень.но это практическая жизнь.успех в ней.а не демогогия
Мне жаль.что вы так и не нашли Истину.и разглагольствования разных книжников увели вас не туда.Почему у вас так.не знаю....Может искали не истину а свое...и нашли.
Мне не нужны дебаты.Заумные рассуждения не отменят мой опыт познания Бога.мою изменненную жизнь и перемены в жизни многих христиан.что были на моих глазах.
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06.09.2022 13:14 Відповісти
А насчёт того.что "сколько во имя Христово сделано плохого"-да.знаю.И сейчас делает зло Московский сатанат.прикрыыаясь именем Бога Но Христос этому не учил.Это не есть христианство.
Насчёт рабства-откуда оно взялось-"спасай взятых на смерть.и неужели окажешься от обречённых на убиение,"выкупали именно таких.от смерти.И эти люди служили им.На 7йгод Бог дал заповедь.отпускать их на свободу.снабдив всем необходимым.То.что люди постоянно нарушали Божьих заповеди и угнетает ближнего-не ново.
Когда в мире шли компании по освобождению от рабства-христиане были в авангарде этих движений
Писать можно много и о многом
Но цель?если вы хотите критиковать Библию и вступать в противоборство с Богом-я сам не собеседник. Если Бога нет.как вы мечтаете-то против Кого вы выступает.а если есть-то подумайте.с Кем вы воюет.И ради чего?
Всего доброго....
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06.09.2022 13:23 Відповісти
Скажите, а разве врать - не грех? Конечно, этого нет в 10 заповедях - есть только "не лжесвидетельствуй на ближнего своего", но вы ведь сами вполне рассудителььно считаете, что "буква - убивает, дух - животворит" (2Кор 3:6), не так ли?

Так вот, признанный всеми церквями, уважаемый в том числе и Евангеликами, священномученик "Лионский" как вы его изволили назвать - это человек, благодаря которому как минимум сложился канон четвероевангелия, одна из абсолютно ключевых фигур в христианском богословии вообще. Тогда чего вы мне заливаете о своём богословском образовании? Нет, технически вы, наверняка, не соврали, ведь курсы какого-нибудь катехизиса - это как бы тоже образование в области богословия. Но - см. цитату из послания к Коринфянам выше.

Ну да бог с ним, с "Лионским" - сколько процентов из христиан знает имена всех апостолов! Но это же это, согласно всё тому же богословию большинства христианских течений, не играет решающей роли в душеспасении. Главное - как вы говорите - ваш воображаемый друг помогает вам, утешает, отвечает на ваши молитвы. Очень хорошо, у вас есть психологический стержень - это замечательно. Но точно так же аллах помогает мусульманке, боддхисатва Авалокитешвара - буддистке, тысячерукая Каннон - синтоистке, Господь-Павлин - езидке.

Но нет, оказывается все должны взять и принять именно вашего бога как единственного. Почему? Ах, потому что библия, говорите вы! Причём библия - в вашем конкретном толковании.

А что библия? О чём она говорит. Ну, напремер, 22 главе исхода, где господь говорит о том, как закабалить раба навечно, насильно женив и заставив принести клятву перед домашними идолами (да, в переводе написано судьи, но в еврейском оригинале - ха-элохим, "боги"); как его правильно бить (спойлер: чтобы прожил как минимум три дня), как продать дочь в сексуальное рабство замуж, и что делать, если клиент муж (или отец мужа, взявший дочь себе!) остался недоволен и вернул товар на кассу дочь в семью производителя отца своего. Она рассказывает о событиях, для которых нет ни одного археологического подтверждения и пруд пруди опровержений: типа мифа о потопе, украденного из месопотамского эпоса Энума Элиш, и не потрудившегося богов во множественном числе заменить на единственное; или мифа о Моисее, стыренном, в частности из египетского "Сказа о Двух Братьях", основанного на противостоянии фараонов Аменмессе и Сети II...

При этом она ничего не говорит об антихристе - но вы же сами сослались именно на библию в разговоре о нём. Тут, как говорится, либо крестик снимите, либо...

И вот ровно с этим я и воюю - не с богом или богами, а с невежеством и предрассудками, проталкиваемыми под именами этих богов.
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06.09.2022 16:09 Відповісти
Ну все....вас понесло...во лжи меня обвинили.в разных грехах.У вас непорядок в душе.Да и откуда ему быть....
Лионский-не я его так назвала.а вы мне написали о нем.Еще и упрекнуть что я не знаю "апостолов" Он не входит в числе 12 апостолов.а какой то праведник. видно.из православных. Я к православию отношения не имею и знать всех их героев не считаю нужным.Во все века.в каждом народе были свои праведники.но их мнение не выше авторитета Библии.А жизнь православных-я вижу вокруг..... Я не буду спорить с вами на богословские темы.ни доказывать про антихриста хотя в Библии чётко и понятно сказано о нем.И не раз. Вам не это нужно Вы погрязли в каких то доктринах православия.ничего не дающего человеку.кроме воспаленного рассудкаНеудивительно.что у вас разочарования. Это пустая религия.сухие догмы. бесконечные рассуждения.не меняющие ничего в жизни Это не живая вера.По вашим рассуждения о вере я поняла.что вы вообще не в теме .мы говорим о разных вещах Потому прекратим ненужный разговор.
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06.09.2022 18:13 Відповісти
Дорогая, мне много есть чего сказать вам, но я заострю своё внимание, пожалуй, на самом главном.

Вы ссылаетесь на библию, говоря о том, чего в ней нет. А когда вам фактами показываешь на то, что этого там нет - вы закрываетесь незнанием английского, и талдычите, что есть. Когда вас макаешь носом в факты, что там на самом деле есть, и как это противоречит самому себе и тому, каким вы описываете настоящее христианство, вы предпочитаете не отвечать, как будто этого нет, и заводите разговор о "живой вере". И так по кругу.

И я не удивлён, что вот этот клубок круговой логики в голове таких как вы не вызывает у вас противоречий и душевных треволнений. Только цена этого "душевного мира" - интеллектуальная зашоренность. Неудивительно, что почти у каждого любителя самых уродливых теорий заговора почти всегда найдётся библия под рукой - но не учебник арифметики, или хотя бы грамматики родного языка.

Живите как хотите, верьте во что хотите - но не обижайтесь, если на ваши очередные сказки, которые вы будете совершенно искренне выдавать за правду, я буду отвечать научными фактами.
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06.09.2022 21:25 Відповісти
Я три раза вам говорю об одном и том же.вы не слышите.Именно с вами я не хочу обсуждать библейские темы .Вы мне сбросили видео на английском-что я могу обсуждать. не зная содержимого?а если б и на русском/украинском-смысл спорить часами?была я помоложе я вступала в дискуссии которые ни к чему ни приводили.Если чел закрыт для восприятия твоей информации-зачем тратить время?я с кацапами пробовала доказывать.обьснять.наивно полагая. что они не понимают вот я расскажу-и им станет стыдно....Нет не станет и ничего я им не объясню.Только потерянное время...Вот вам я начну доказывать .научные и ненаучные факты места с Библии и т.д-это что то изменит?нет.У вас позиция-не искать истину а пробиваться ей.Я тысячи таких бесед провела.вроде вас.поняла их безсмысленность и потому избегаю.Жизнь так быстро уходит.и тратить её на ненужные никому споры?нет уж.Я даже с единомышленниками. с верующими не вступаю в споры-зачем?Библия дана.чтоб мы правильно и счастливо жили.Используй это.Если не хочешь.если живёшь в пороках и грехах.нахватался проблем.как собака блох-то мне ты не интересен. Верующий ты или безбожник. Я уже достаточно потеряла времени а значит часть жизни на пустые споры.Ну напишу я вам сейчас кучу мест Библии доказательства на те или другие темы-это изменит вашу жизнь?сделает счастливым?нет.Изменит отношение к Библии к Богу?нет.Так зачем мне в 1000001й раз что то доказывать тому для кого Библия не авторитет?я смотрю практически-мою жизнь изменил ла Библия.и Бог.я лично знаю людей у которых жизнь кардинально поменялась после встречи с Богом-я счастлива. они счастливы. А вы ходите.доказывайте ....мнение образованных и учёных.но не пособных победить себя и грех.Мне важна практическая жизнь. А умные разговоры разговаривать-это уже в прошлом. И смейтесь с меня.сколько хотите....на здоровье.
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07.09.2022 08:34 Відповісти
Моя позиция - искать истину. Истину, подкреплённую фактами, а не пустыми измышлениями. Именно поэтому я и читал научные книги, где точка зрения шла в разрез с той, которой я придерживался. Даже если она вызывала у меня отторжение, возмущение

Позиция вас и таких как вы - вне зависимости от религии - устанавливать, что вы хотите считать истиной, и уже потом подгонять под неё факты: та самая круговая логика. Вот вы взяли себе за аксиому, что всё в библии верно, а если что-то неверно - смотри пункт первый. И прёте в неё, невзирая ни на какие факты. Тем самым загнали себя в глухой угол - потому что для вас начать сомневаться в том, что библия действительно говорит то, что вы думаете, что она говорит - это крах всей жизни. Я был в этом углу. У меня хватило духу из него выйти.

И раз уж вы упомянули россиянцев и их стыд - что ж, их вера в свою богоизбранность, в свою правоту несмотря ни на что, потому что "вся история говорит про это", точно так же аксиоматична. И точно так же я, человек, имевший несчастье учиться в нарасийской школе, читал историю из других источников, которая шла в разрез с тем, во что нас учили верить - типа "мирной колонизации Сибири", "предателя-Мазепу", "героев-памфиловцев". И потому я, в конечном счёте, за Украину - точнее, за свободу, цивилизованный мир, и, как следствие - Украину.

А что до смысла таких бесед - я ведь тоже, как вы понимаете, не с вами первой разговариваю на подобные темы. И тоже думал - зачем это? На самом деле, если бы мы с вами общались тет-а-тет - бесполезно. Но форумы тем и хороши, что нас могут видеть другие, и оценить уровни аргументации. Те, кому хочется бога - будут за вас несмотря ни на что. Те, кому хочется правды - будут иметь возможность задаться вопросами.
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07.09.2022 09:45 Відповісти
Хорошо. я вступлю с вами в дискуссию.приведу НАУЧНЫЕ ФАКТЫ существования Бога и что Вселенная создана Им.на многие вопросы отвечу .в том числе и про антихриста.что это изменит? Ничего!!!!! Вы измените свою жизнь. Примете Божьи заповеди.примете спасение?да нет же...На 500вопросов отвечу.вы усиленно будете искать 5001й.где вам кажется что Библия противоречит
Я не раз доказывала людям.давала читать книгу Рогощина "Существует ли загробная жизнь".где с научной точки зрения автор объясняет существование мира.приводила примеры учёных христиан и их труды-это все бесполезно для тех.кто решил.что существование Бога ему невыгодно.Можно собрать тонны научных книг.собрать тысячи людей.жизнь которых изменила Библия.даже из мёртвых воскреснет или ангел с неба спуститься-человека этим не убедишь.
В жизни достаточно фактов о существовании Бога и силе Библии.Кто хочет-тот увидит.
Если не хочет-не надо что то там требовать и предъявлять...все бесполезно....вы ж это понимаете
Сейчас вы пытаетесь моё нежелание потратить время на бесполезные споры выдать за невозможность что то там вам противоставить. .Но если я отвечу-ничего не измениться.
Христианин знает СИЛУ Библии.как она влияет.как меняет внутреннего человека.Это опыт .который невозможно отрицать.Эту силу.преображения отдельных людей и целых народов невозможно не увидеть.Это не теория.это практическая жизньЭтот шанс-изменить жизнь.дан всем.Библия говорит-"попробуйте и увидите"Это не слова.как у вас.или "научные "рассуждения.которые часто ошибочны.Это действительно так.Все .что говорит Библия-сбываеться.Ее советы и правила-безпроигрышны Не потому.что мы так решили.ибо хотим защищать свои взгляды.а жизнь говорит о том.что Библия не ошиьаеться.Я из тех.кто смотрит на дела.а не слова.Кто стал на стороне Бога-тот выигрывает в жизни.во всех сферах.кто против-проиграл. Я вижу вокруг мир без Бога каков он и куда он катиться.Не надо мне чьи то глубокоумные книги-я вижу на практике жизнь с Богом и без Него и огромную разницу(только не приводите в пример православных или ещё каких то извращенцев)Я не хочу тратить жизнь на споры с теми.кто ничего не видит.Или не желает видеть.
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07.09.2022 13:46 Відповісти
Я много написал, потом всё стёр, потому что, полагаю, эта ваша фраза - ключевая.

"даже из мёртвых воскреснет или ангел с неба спуститься-человека этим не убедишь."

Давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. Вот спустился ангел, воскресил человека, и тот сказал: "Нет бога, кроме аллаха, и мухаммед пророк его." Вы в таком случае примите ислам?
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07.09.2022 14:44 Відповісти
Гипотетически можно допустить.что ангел скажет любую бредятину.например покажет на попугая.и скажет-поклоняйтесь ему.это бог.Придумать можно любое.Но ангел не скажет ложь.потому что Библия не говорит ложь.все что в ней-сбываеться.И в истории и в жизни отдельно каждого..На практике-Библия единственная книга.что радикально меняет человека. И это не гипотетически.это реальность.которую невозможно отрицать.
Я даже с верующими не вступаю в ненужные споры.как например о пришествии Христа(конце света у людей).или приходе антихриста -им это не нужно.Как будет-от нас не зависит и мы не повлияет..От нас зависит какие у нас отношения в семье.с соседями.как мы живем-часто у человека нерешенные проблемы.а он лезет в сферы.какие его не касаються.Я не люблю болтологию Я достаточно видела умников.что знают.как навести порядок в стране.не не знают как в квартире или в гараже.Они знают.как миром управлять.но не умеют управлять детьми или даже собой.Разные "учёные мужи".достигшие высот в науке но отношения с женой-не на высоте.Рассуждающие о свободе-и рабы маленькой вонючий сигаретки. от которой освободиться не могут всю жизнь.А Библия несёт свободу-от курения.пьянства.разного рода зла.Это важно.Весь мир.несмотря на технический прогресс.утопает в преступлениях.зависимостях.Ученые и выдающиеся люди-жалкие рабы своих привычек и глубоко несчастные люди.Библия указывает путь к внутренней свободе.к победе над собой.над склонность к порокам. Бог даёт мир в сердце.в семье.Это переворот в жизни человека.это возможность жить счастливо.Это главное.А рассуждения до бесконечности-я устала от этого.Болтунов в мире много.Умных книг тоже.Ученых и образованных-пруд пруди.Только жизнь все тяжелей морально.только нравственность падает а преступность растёт.Я вижу практическую жизнь.реальные изменения.которые даёт Бог.
Если вам это не важно .то занимайтесь спорами.Не со мной.Отрицание Бога-это не незнание чего то.а в большинстве осознанная позиция.Бог и Библия затрагивают совесть и многим это не нравиться.И они будут всеми силами стараться вычеркнуть Его из своей жизни. Чтоб успокоить совесть.Я не трачу время на таких"Лукаво сердце человека и крайне испорчено'-говорит Библия.
Если вы действительно ищете Бога-попросите Его открыться вам.Вы найдёте Его.если вы искренни.А если вам необходимо доказать своей совести. чтоб не беспокоила что Бога нет.то рассуждения бесполезны-вы все доводы отметете и годами будете искать подтверждение своего тайного желания.
Всего доброго...мои доводы тут бессильны....
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08.09.2022 08:59 Відповісти
Quod erat demonstrandum.

Этот ваш поток сознания в кратком переводе на человеческий язык означает следующее:

"Ангел скажет только то, что нравится мне, а если мне что-то не нравится - это неправильный ангел".

"Каждый хочет получать честную, независимую, объективную информацию - полностью совпадающую с его точкой зрения".

А раз вас не убедит никакое свидетельство, не соответствующее вашим убеждениям в непогрешимости древней книги сказок - то не предъявляйте претензий мне, что меня якобы ничего не убедит. Как там сказано в библии, которая для вас не подлежит сомнению:

"Почему ты видишь соринку в глазу брата твоего, но не замечаешь бревна в своём глазу?"
Евангелие от Луки 6:41" https://bible.by/verse/42/6/41

Ах да, потому что библия же! Как я мог забыть!
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08.09.2022 11:21 Відповісти
Вы любите говорить о логике.но сами её избегаете. Не потому я верю в правдивость Библии что это подходит моей точке зрения.а потому.что на протяжении веков Библия была права..Это не моё желание.это неоспоримый факт.И следуя из него.не может ангел говорить ничего того.что противоречит Библии.
Если ангел от Бога.то как он будет говорить то.что Ему противоречит?если не от Бога.то ангелов тогда вообще нет
Вы пишете о Библии как о книге сказок.но почему то лукаво обходить тему.что эта Книга изменила жизни миллионов.чего не может никак книга.даже научная.не говоря про "сказки"
Как сказал один выдающийся человек-
"И если горьких пьяниц и воров
Способна сделать чистыми святыми
Друг друга ненавидящих врагов
Умеет сделать братьями родными
И людям.опустившимся на дно
Умеет дать к прекрасному стремленье
Чего не может заделать ни одно
Любое современное ученье"

Вот что нужно миру.
Но вы лукаво это не замечаете.Вам это не выгодно.
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10.09.2022 17:22 Відповісти
Что по-вашему победа? То, что страны западной европы набежали на всех, принеся всем свою культуру, силой обратив народы в свою веру? Тогда сейчас мусульмане, явно, побеждают - и, кстати, ровно в том же ключе доказывают свою правоту.

Вам, кстати, когда-нибудь приходилось общаться с мусульманами на религиозные темы? А вот пообщайтесь. И увидите, что они приводят точно такие же доводы, что и вы. Что вот до корана всё было плохо, христиане извратили учение прококов Мусы, Ихи бин Закерия и Исы бин Мариам и 100500 других, возвещавших людям коран, а потом пришёл пророк мухамед, дал в последний раз настоящий закон закон, если исполнять который - то будет мир и любовь во всём мире. Ибо только коран помогает людям по-настоящему преобразиться. Но мир не хочет принимать истинного бога и истинного пророка, потому что ему выгодно жить в беззаконии. В общем, возьмие ваши слова, замените библию на коран, христа - на мухаммеда - и получите всё то же самое.

Но, они, конечно, очевидно не правы. Потому что библия, "очевидно", права.

Как вас рассудить? Может, с точки зрения истории?

Но пардон, христиане воевали между собой ничуть не меньше, чем с мусульманами, или мусульмане друг с другом. Первый настоящий случай массивной этнической чисти учинили именно христиане, против остатков испанских мусульман, перед этим расправившись с евреями. Христиане, как свидетельствует истрия, только раз по настоящему взялись за отмену рабства - это сделали англичане в начале XIX века, запретив морскую работорговлю. Христианская церковь в римскую эпоху рабство не отменила, в каролингскую эру по закону приход, не имевший определённого количества рабов, должен был слиться с другим.

Вы мне начнёте приводить всякие пиитические организации, помогавшие бедным и голодным - я покажу вам на закят, прописанный в исламе. И на то, как христиане, вместо одеял и еды, посылали пострадавшим от землетрясения в Непале библии.

Но это были всё не правильные христиане, так ведь?

Я уж не говою о том, что большая часть написанного в библии об истории израиля вообще никак не пересекается с данными археологии... впрочем, для вас это пустой звук, так что не вижу смысла лишний раз утруждаться.

В общем, вы, как типичный советский человек, знаете только ту историю, которая вам удобна, и ссылаетесь только на те части библии, которые вам нравятся и подтверждают ваши слова, отводя глаза о тех, которые не лезут ни в какие ворота.

Впрочем, о чём это я - на самом деле, вы нигде не ссылаетесь конкретно на библию - за вас это делаю я. И те места, о которых я говорю - вы не отводите от них глаза, а просто их никогда в глаза не видели.

Я не лукавлю. И вы тоже. Вы просто совершенно искренне не знаете историю, не имеете представления о людях других религий и мировоззрений, и не умеете оперировать логикой.
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10.09.2022 20:19 Відповісти
Вы меня не слышите.Я говорю о практике.вы о теории.Христос принёс учение-все знают о нем.Люди часто нарушают Его заповеди.И католики в прежние века.и современные православные.Но это вина ни Христа.а их.Вы надеюсь это понимаете.А хорошие верующие.плохие верующие-это претензии не к Христу.Он никого не убивал и не призывал.И войны "христиан"-это показатель отступления от веры.а не учение Христа .Насчёт мест Библии-я вам не цитирую их.потому что написано не давайте святыни ****,и не бросайте жемчуга вашего пред ********".Я не хочу никого оскорбить.но видя ваше насмешливое отношение. оскорбления в адрес Книги книг-не считаю нужным вступать в богословские дискуссии.Насчет "незнания Библии.истории"-я Библию очень хорошо знаю.немного знаю историю-но я вам многократно говорила и говорю-мне не интересна болтология.мне интересна практическая жизнь. Я её вижу.
Ваша жизнь и жизнь ваших единомышленников не изменилась в лучшую сторону из за цитирования каких то книг.Я не люблю глотать сухое сено.Когла рядом есть живая вода. Мне нужно другое.
Насчёт цитирует вами мест"про ***** в глаза брата"-не я.а вы ищите какие то обвинения.насмезаетесь над святынями. ищите ***** в христианстве.а в жизни "не христиан" огромные бревна не видите
Вы ведь прекрасно видите как отличается жизнь тех и других.но ищите тех.кто нарушает заповеди христианства и выдаете это как эталон учения Христа
Все то вы понимаете....вам мешает Бог и вы пытаетесь от Него избавиться
Несмотря на все ваши знания и книги-Он не перестал существовать.Подумайте над этим как вы после смерти встретитесь с Ним.Этог не избежать.и отрицание не поможет.Нассешки тоже.Чужие грехи тоже
А доказывать я вам ничего не хочу. как вы правильно поняли.Кто не хочет принимать.тому не докажешь
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11.09.2022 13:08 Відповісти
Да, я прекрасно вижу. Я вижу как живут мои друзья и коллеги - верные жёны и мужья, ведущие здоровый образ жизни, имеющие или получающие образование, учёные степени, а порой и высокие награды в самых разных сферах, растящие детей в любви и без принуждения. Религия если и играет роль в их жизни - то всегда лишь маргинальную и по традиции, типа красиво обвенчаться в церкви.

Вам ведь, наверное, хотелось бы представлять меня таким вот, с сигаретой в одной руке и "Эгоистичным Геном" в другой, в четвёртом браке волочащимся за каждой юбкой? Боюсь, я вас разочарую.

Ещё я вижу мировой тренд - чем беднее страна или регион, чем выше там уровень преступности, хуже с медициной, ниже уровень образования и инноваций - тем большую роль играет в их жизни религия. И наоборот. Тренд этот - и географический, и диахронический, и региональный, и социальный.

"Почти все преступники - верующие, большинство профессоров - атеисты."

А вот чего я не вижу - я не вижу, чем ваши агрументы к "практике" на этой самой практикие отличаются от аргументов мусульман или марксистов. Которые точно так же как вы утверждают, что "есть неправильные верующие, но это не проблема учения, которое по определению правильное". И всегда приводят те единичные примеры успеха (чаще всего - воображаемые или приписанные себе в заслугу), когда всё сработало "как надо". Это - типичная демагогическя уловка, которая носит имя "ни один настоящий шотландец".

Ну, а уж про попытку пугать меня загробным миром - пролистайте несколко комментариев наверх, увидите там ссылку на видео с глютеусом Хенка, и посмотрите на себя со стороны.
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11.09.2022 15:46 Відповісти
Если б мне было 15лет.я б может и поверила.Но мне более полвека.я видела много людей.в разных странах.И не обязательнонужно быть наркоманом или пьяницей. чтоб грешить(хотя и таких очень много).образованные и успешные грешат не меньше.но утонченней.Сколько горя и разрушений приносят зависть.гордость. и т.д.Мой муж всю жизнь работает с Vin клиентами.и достаточно видела благополучных
ннегодяев.подонков.Я знаю природу человнка...не обольщайтесь.что вы без греха...
Всем нужен Христос всем очищение от грехов.
Насчёт развитых стран-у меня друзья и родственники как в Штатах.так во многих странах ЕС.И там без греха не обходиться.В данный момент я два дня как в Германии(я не меняю геолокацию в телефоне)-прекрасная страна.но и тут.к удивлению.грех есть.
Там что не смешите.все грешат.но по разному
И с грехом в вечность не войдут.А умирать все мы будем
Это сейчас вы герой.но когда придёт ваш последний час.если вы не глупец.вы подумаете.что сейчас вы окажетесь перед Богом.(хотите этого или нет)-и ваши рассуждения вам не помогут
Мудрость состоит в том.чтоб предвидеть и это обстоятельство.а не повторять.как мантру-"я прав.никакого Бога нет.этого не случиться"
А если случиться?
Ответьте не мне.себе.
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13.09.2022 15:09 Відповісти
"Почти все преступники верующие"-вы так ничего и не поняли...а столько писанины было
Верующий-кто является им .а не называется
Как и музыкант.как и спортсмен..
Вы не обьективны.а повторяете свое..
Так невозможно общаться
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13.09.2022 15:14 Відповісти
Не искать истину а противиться ей-опечатка.
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07.09.2022 08:38 Відповісти
путлер - 6 букв.
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03.09.2022 10:08 Відповісти
Откуда есть пошло "число зверя": строго научно-исторический взгляд: https://www.youtube.com/watch?v=7-PqevqQEQ4
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03.09.2022 10:11 Відповісти
Тю. Та давали б вже прямо на Херсонщині чи Запоріжчині. Можна було б навіть у Київі чи на Мальйорці.

Один хрін ці лошари цієї землі вже не отримають.
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02.09.2022 23:50 Відповісти
І стануть кримські солончаки жирні як полтавські чорноземи.
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02.09.2022 23:51 Відповісти
Звучить як біблійне пророцтво.
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03.09.2022 11:28 Відповісти
На поховання?
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02.09.2022 23:51 Відповісти
Можно. Під травою....
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02.09.2022 23:58 Відповісти
США скоро пришле великий подрібнювач для металу,усіх через подрібнювач у велику яму і сірчаною кислотою полити,щоб не смерділи,а потім хай кацапи шукають хто чий.
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03.09.2022 00:02 Відповісти
вважаю 2кв.м. на 5х москаликів буде вдоволь
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03.09.2022 00:10 Відповісти
Метр в ширину, два метра довжиною й два метра в глибину - максимум!
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03.09.2022 00:13 Відповісти
Ахахаха, а чё не в кремле? Дбл бл
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03.09.2022 00:19 Відповісти
А чому на москві не дають квартир учасникам спецопераціі ?
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03.09.2022 01:02 Відповісти
оце багатоходовочка

Крим все рівно Україна забере ну то можна всім роздавати,
дирку від бубліка можна всім обіцяти
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03.09.2022 01:26 Відповісти
Кілька питань:
1 З яких земельних фондів буде виділяться та земля? В Криму вільних земель придатних для землеробства ніколи не було Люди по селах після окупацї не виїхали з сіл - залишилися жить там То звідки вони землю візьмуть?
2 Який придурок візьме ту землю, якщо видно неозброєним оком, як кацапи потихеньку "зливаються" з Криму? ФСБшники ще у червні масово попродавали квартири та почали сім"ї вивозить з Криму Вже потроху потяглися у "Матушку-Рассею" вірмени - перші стукачі на кримських татар до ФСБ (Розуміють, що кримці їм не пробачать убитих чи закатованих одноплемінників)
3 Що ті "нові колоністи" чи "осадники" - як називали поляки подібних "героїв" на "кресах всходніх" (на Волині) робить будуть, коли ми повернемося? Місцевим їх і "здавать" не треба буде - вони будуть "як на долоні"
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03.09.2022 06:25 Відповісти
Ніякі рашистські херої війни не вважатимуть за потрібне будуватись за свій кошт на виділених їм в Криму землях, а розраховують на халявне житло.
Тому подібні заяви окупаційної влади про готовність виділення земельних наділів своїм воякам означає ніщо інше, як приготування до ще однієї депортації українців і проукраїнськи настроєних кримських татар з Криму цілими сім'ями, щоби в їхні квартири і будинки заселити цих рашистів.
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03.09.2022 06:59 Відповісти
Там все сотрудники ФСБ под себя подмяли так они и разогнались сапогам землю отдавать.
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03.09.2022 07:25 Відповісти
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03.09.2022 07:30 Відповісти
По 2 м2
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03.09.2022 08:36 Відповісти
Так може надо начать раздать участникам АТО землю в Москве?
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03.09.2022 09:25 Відповісти
Порівняв #уй з пальцем
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03.09.2022 10:45 Відповісти
какая земля?
они руками ничего делать не умеют

и откуда они участки найдут?
заберут у кого то что ли?
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03.09.2022 09:41 Відповісти
По два метри землі іІ чорні пакети на додачу
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03.09.2022 09:56 Відповісти
Чим вже тільки не заманюють, але то все дурне, то все до сраки
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03.09.2022 10:44 Відповісти
...и камень на шею.
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05.09.2022 13:13 Відповісти
 
 