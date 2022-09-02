Міноборони РФ запропонувало давати учасникам "спецоперації" в Україні землю в окупованому Криму

Міністерство оборони Росії запропонувало видавати військовим, відзначеним нагородами за участь у "спеціальній військовій операції" (так влада РФ називає війну в Україні), земельні ділянки в окупованому Криму та в Підмосков’ї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Проект указу опубліковано на порталі правової інформації РФ. У документі органам виконавчої влади Московської області, російській "владі" окупованих Севастополя і Криму рекомендується "ухвалити законодавчі акти, що встановлюють право громадян на отримання земельних ділянок у власність безкоштовно".

За задумом Міноборони Росії, право на ділянки має надаватися власникам державних нагород і відзнак, за заслуги, виявлені в ході війни та ветеранам бойових дій.

Після початку повномасштабної війни проти України у Росії розширили список осіб, які можуть бути визнані учасниками бойових дій. Крім самих військових, це співробітники ФСБ, які "відбивали озброєні провокації", і цивільні фахівці - наприклад, лікарі та будівельники, які виконували "завдання" в Україні.

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На всіх учасників бойових дій в Україні поширюється дія російського закону "Про ветеранів" та відповідні пільги: податкові, транспортні, земельні, житлові заходи соціальної підтримки, а також пільги щодо оплати житла та комунальних платежів. Російські виші з цього року починають приймати дітей учасників бойових дій за спеціальною квотою без вступних іспитів.