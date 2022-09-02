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війна (56124) Латвія (847) НАТО (5101) зброя (5740) літак (1980) танк (1646)

Президент і міністр оборони Латвії закликали НАТО надати Україні танки і літаки: "Ніяких альтернатив, компромісів, мирних переговорів"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

танк

Президент Латвії Еґілс Левітс і міністр оборони країни Артіс Пабрікс закликали союзників у НАТО забезпечити Україну сучасними бойовими танками і авіацією, а також застерегли від послаблення рішучості в протидії Росії.

Про це Летвіс і Пабрікс заявили в інтерв'ю The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Захід, США, Європейський Союз, усі західні демократичні держави повинні не просто підтримувати, а наростити свою військову допомогу Україні. Ви можете пересвідчитися, що ця військова допомога справді ефективна… Політично кажучи, я вважаю, що Захід повинен передати Україні всю зброю, якої вона потребує", – сказав латвійський президет.

На думку міністра оборони Латвії, Захід своєю нерішучістю через страх спровокувати ядерну війну навіть заохотив Володимира Путіна, і він має допомагати Києву всім, окрім власних військових, аби той звільнив усю окуповану Росією територією.

"(Російська) інформаційна війна і пропаганда здійснила значний вплив. Багато хто на Заході справді вважає, що будь-яка підтримка України може призвести до подальшої ескалації та засмутити Путіна, Кремль, Росію. То була велика помилка, бо єдине, що провокує Росію, – це слабкість", – наголосив Пабрікс.

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"Я не бачу жодної причини, чому б Україні не отримати західні броньовані машини. Чому ні? Тільки тому, що Росія може засмутитись?" – додав він.

Глава латвійського Міноборони також порівняв війну Росії проти України із Другою світовою, в якій Москва діє подібно до нацистів.

"Якщо ми хочемо закінчити війну, якщо ми хочемо забезпечити зерном третій світ, якщо ми просто хочемо жити звичним життям, єдиний шлях уперед – це перемога Україні. Ніяких альтернатив, компромісів, мирних переговорів, де ми віддамо щось Москві, як це зробив Чемберлен. Це не буде рішенням. То буде просто підготовка до наступної війни на натівській землі", – вважає Пабрікс.

Україна тривалий час просить у Заходу більш досконалі системи озброєнь для успішного здійснення контрнаступу з метою відновити контроль над півднем України. Зокрема Київ уже кілька місяців намагається отримати бойові танки західного зразка, однак поки що не отримав згоди на це від держав-партнерів.
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Топ коментарі
+18
Дуже слушна думка!Дякую Латвії за послідовну і рішучу підтримку.
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02.09.2022 23:26
+14
почему есть умные люди, которым все самим понятно, а есть дебилы, типа венгрии, италии, германии и иже с ним, которые все заглядывают в глаза и звонят путину?
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02.09.2022 23:25
+13
Відповідь дуже проста - чим ближче до кацапів, тим зрозуміліше хто вони є.
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02.09.2022 23:36
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Пора НАТО ПРИЙМАТИ В ЗСУ
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02.09.2022 23:23 Відповісти
почему есть умные люди, которым все самим понятно, а есть дебилы, типа венгрии, италии, германии и иже с ним, которые все заглядывают в глаза и звонят путину?
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02.09.2022 23:25 Відповісти
Відповідь дуже проста - чим ближче до кацапів, тим зрозуміліше хто вони є.
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02.09.2022 23:36 Відповісти
США далеко от кацапов, но они тоже все знают....
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03.09.2022 15:35 Відповісти
В Украине таких в 2019 году было 73%.
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03.09.2022 03:58 Відповісти
Дуже слушна думка!Дякую Латвії за послідовну і рішучу підтримку.
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02.09.2022 23:26 Відповісти
А танкісти і пілоти є які вміють користуватись цією технікою7
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02.09.2022 23:26 Відповісти
Набагато більше ніж можете себе уявити
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02.09.2022 23:32 Відповісти
русский, ты уже продал свое тухлое мясо своему фюреру за "автомобиль" жигули?
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02.09.2022 23:42 Відповісти
Сьогоднішній жабоїд, зникни в спамі.
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02.09.2022 23:44 Відповісти
досвидания ласковый мишка...
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02.09.2022 23:47 Відповісти
Є
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03.09.2022 09:12 Відповісти
розумна людина.
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02.09.2022 23:29 Відповісти
Профи с МиГа на F16 поначалу будет неопытным новичком

Совершенно незнакомая техника
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02.09.2022 23:31 Відповісти
Итак, F-16. Отличная машина, хорошая универсальная платформа, но есть нюансы. К сожалению, ПОКА про F-16 надо забыть. Украина ПОКА не готова задействовать такую сложную технику. И вот почему.
Во-первых, F-16 это только инструмент, часть сложной и крупной системы, в которую входят и системы ПВО, и системы АВАКС, и развед-спутники и всё это разом задействовано при каждом боевом вылете самолёта.
Во-вторых, аэродромы для F-16 в Украине пока не подготовлены. Эта птичка довольно капризная и абы с какой ВПП не взлетит, потому что воздухозаборник турбины у неё расположен довольно низко. Ей чистенькую ВПП подавай, VIP дорожку.
В-третьих, базы техобслуживания, ремонта и склады запчастей ПОКА не созданы.
В-четвёртых, обучение пилота, как минимум - 1 год. Стоимость около 2 мил. долларов. На это обучение, вроде, уже выделено $100 мил. а вот осваиваются ли уже эти деньги, пока неизвестно.
В-пятых, ещё, как всегда, есть политический аспект, это вой на мокшанских болотах, по теме задействавания такой сложной системы, как элемент реального вступления в войну НАТО. Достаточно ли будет у НАТО политической воли, чтобы просто ЗАБИТЬ болт на этот вселенский вой?
А вот, что реально получить после сравнительно недолгой подготовки, так это А-10 Thunderbolt или в народе Warthhog, хотя бы даже првого поколения. Это полная противоположность F-16 и ему пофигу откуда взлетать. Прекрасный и очень живучий самолёт. Может также нести AGM-88 и после подавления ими ПВО отлично смешивает шмотки кацапни с очень благодарным и очень гостеприимным украинским чернозёмом.
Думаю, что танки M1A2 Abrams можно было бы получить прямо сейчас, но это уже другая история.
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03.09.2022 01:45 Відповісти
какое впесту нато бот? это решения США
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03.09.2022 01:53 Відповісти
Если ты думаешь, что потом самолёты повезут из США, то ты дебил. Спонсируют программу США, а самолёты будут поставляться войсками НАТО из Европы. Без НАТО никак.
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03.09.2022 20:05 Відповісти
не пались бот - как США решит так и будет так было ВСЕГДА баран
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03.09.2022 21:24 Відповісти
Вот именно, как у НАС с НАТО решат, так и будет. А тебе сидеть тихо, молчать в тряпочку и только ждать.
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03.09.2022 21:33 Відповісти
Уже несколько месяцев обучаются в штатах летать на фантомах,негрузин баранидзе...
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03.09.2022 08:55 Відповісти
О, ещё один дебил! Откуда вас повылазило? Фантом? F-4 Phantom самолёт времён въетнамской войны. Первый полёт в1958 году. Стоит на вооружении Ирана. Может там украинские лётчики обучаются, кретин? А что, в одном классе украинцы на Фантомах, в соседнем - кацапы на дронах. На переменах друг-другу морды бьют. Веселуха!
Иди, баран, послушай песенку про Фантом, для тебя есть и кацапский вариант.
P.S. И, самое главное. Ссылочку на инфу про обучение пилотов в США не предоставите? Кто обучается, где обучается, на какие самолёты и главное, когда ВЫПУСК. Лучше с видео, как из Англии, где обучаются украинские пехотинцы.
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03.09.2022 20:26 Відповісти
Ах ті ж сученок ,все таки ,у меня портупеи не біло , я лечу таких дебілов ,а-ля ти
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04.09.2022 07:57 Відповісти
Смішно, тумблери іншої форми?
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03.09.2022 09:14 Відповісти
На кухню! К борщю! Шагом! Марш!
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03.09.2022 20:20 Відповісти
Всьо, всьо, всьо, побьогла
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04.09.2022 18:19 Відповісти
Good girl!
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04.09.2022 18:30 Відповісти
I now, без соплівих
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04.09.2022 18:37 Відповісти
Ok, ok.
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04.09.2022 19:26 Відповісти
Ой, ну вже і обидились. Гарної ночі
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04.09.2022 19:29 Відповісти
Вовсе нет. Я на девушек с чувством юмора не обижаюсь. Спокойной ночи! (Мне пока рановато спать, но всё равно, спасибо)
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04.09.2022 19:32 Відповісти
Дякую. Я вас не спати вкладаю, а бажаю гарного спілкування в оцему всьому, ну там, чати, форуми, цікава панянка іт.д.
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04.09.2022 19:44 Відповісти
Взаимно!
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04.09.2022 19:49 Відповісти
24.01.2015
США передали Узбекистану сотни единиц бронетехники, сообщает Голос Америки

Так, узбекской стороне переданы 308 бронетранспортеров с противоминной защитой и 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин
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02.09.2022 23:32 Відповісти
Не хотите кормить армию агрессора,- кормите армию Украины...
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02.09.2022 23:47 Відповісти
Европа ніяк не розуміє що чим швидше буде зброя тим скоріше ця війна закінчиться.Але таке враження що цю війну затягують навмисно.С багатох причин це новітня зброя і її вплив і результат на полі бою.Такої війни світ не бачив с часів другої світової.Цю війну потрібно швидше закінчувати розгромом рашистів.Нівякому разі не затягувати.Противник теж вчиться противника є ресурси поки що.Час наразі дуже важливий.Час це життя нашого народу наших військових.
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03.09.2022 00:32 Відповісти
зачем всякий бред писать про то что европа чего то не понимает? а что мало дают?
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03.09.2022 01:55 Відповісти
Дають в рот.А Еропа це тварюки яким начхати на все і які грають в свою гру .Рашку було потрібно завалати ще в 2008 навіть ще раніше в чеченські компанії але вони своєю тупістю що с рашистами можна балакати долгралися до фактично 3 світової.А тепер тягуть далі ризину.Так що вони дають хай собі в сраку засунуть.Ми позбулися ядерної зброї яка була 2-3 на планеті ! В замін на гарантії.А не те щоб нам дурня клеїли та черепахами зброю давали.І знову з рашистами загравали і россказували про мир.
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03.09.2022 02:21 Відповісти
ты совсем тупой тролль? а кто кормит миллионы наших беженцев сейчас? а деньги кто дает вороватому правительтсву зеленского? а от кацапских нефти и газа кто откзаывается в ущерб своей экономике?
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03.09.2022 02:26 Відповісти
Не збідніють на наших працьовитих розумних, це не арабських терористів годувати
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03.09.2022 09:18 Відповісти
а-га женщины дети с бабушками много напрацюють..
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03.09.2022 13:34 Відповісти
Наши бабушкі в Італія, Португалія, Польща, Німеччина і т.д. дуже давно і дуже плідно працюють. Подивіться відсоток чоловіків і жінок заробітчан, а також вікові відсотки
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03.09.2022 13:54 Відповісти
беженцы с детьми в Испании никто не працюе - хватит врать те кто працюють это не беженцы
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03.09.2022 21:26 Відповісти
Ці біженці в Іспанії, біженці, українці справді?
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04.09.2022 18:18 Відповісти
Чому Латвія мусить робити те, що наше непорозуміння мало зробити ще півроку тому?
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03.09.2022 00:36 Відповісти
Протягом трьох років , зебанда займалася відмиванням грошей , через
крадівництво доріг і сьогодні знову планують в найближчі часи , будувати дороги , а не озброювати армію своїми силами , хотя б частково !
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03.09.2022 00:46 Відповісти
To Lithuania, Latvia, and Estonia - a HUGE respect. These are the countries that should sculpt the EU policies.
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03.09.2022 01:31 Відповісти
...нам потрібні латишські стрілкі (це бренд ще з часів Володиміра Мавзолейнага)
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03.09.2022 07:39 Відповісти
 
 