Президент і міністр оборони Латвії закликали НАТО надати Україні танки і літаки: "Ніяких альтернатив, компромісів, мирних переговорів"
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Президент Латвії Еґілс Левітс і міністр оборони країни Артіс Пабрікс закликали союзників у НАТО забезпечити Україну сучасними бойовими танками і авіацією, а також застерегли від послаблення рішучості в протидії Росії.
Про це Летвіс і Пабрікс заявили в інтерв'ю The Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Захід, США, Європейський Союз, усі західні демократичні держави повинні не просто підтримувати, а наростити свою військову допомогу Україні. Ви можете пересвідчитися, що ця військова допомога справді ефективна… Політично кажучи, я вважаю, що Захід повинен передати Україні всю зброю, якої вона потребує", – сказав латвійський президет.
На думку міністра оборони Латвії, Захід своєю нерішучістю через страх спровокувати ядерну війну навіть заохотив Володимира Путіна, і він має допомагати Києву всім, окрім власних військових, аби той звільнив усю окуповану Росією територією.
"(Російська) інформаційна війна і пропаганда здійснила значний вплив. Багато хто на Заході справді вважає, що будь-яка підтримка України може призвести до подальшої ескалації та засмутити Путіна, Кремль, Росію. То була велика помилка, бо єдине, що провокує Росію, – це слабкість", – наголосив Пабрікс.
"Я не бачу жодної причини, чому б Україні не отримати західні броньовані машини. Чому ні? Тільки тому, що Росія може засмутитись?" – додав він.
Глава латвійського Міноборони також порівняв війну Росії проти України із Другою світовою, в якій Москва діє подібно до нацистів.
"Якщо ми хочемо закінчити війну, якщо ми хочемо забезпечити зерном третій світ, якщо ми просто хочемо жити звичним життям, єдиний шлях уперед – це перемога Україні. Ніяких альтернатив, компромісів, мирних переговорів, де ми віддамо щось Москві, як це зробив Чемберлен. Це не буде рішенням. То буде просто підготовка до наступної війни на натівській землі", – вважає Пабрікс.
Україна тривалий час просить у Заходу більш досконалі системи озброєнь для успішного здійснення контрнаступу з метою відновити контроль над півднем України. Зокрема Київ уже кілька місяців намагається отримати бойові танки західного зразка, однак поки що не отримав згоди на це від держав-партнерів.
Будь ласка, зачекайте...
і не боїмося ядерної війни... бо росіяни ядерної війни ще більше бояться, бо подохнуть точно на всі 100%
ласковыймишка...
Совершенно незнакомая техника
Во-первых, F-16 это только инструмент, часть сложной и крупной системы, в которую входят и системы ПВО, и системы АВАКС, и развед-спутники и всё это разом задействовано при каждом боевом вылете самолёта.
Во-вторых, аэродромы для F-16 в Украине пока не подготовлены. Эта птичка довольно капризная и абы с какой ВПП не взлетит, потому что воздухозаборник турбины у неё расположен довольно низко. Ей чистенькую ВПП подавай, VIP дорожку.
В-третьих, базы техобслуживания, ремонта и склады запчастей ПОКА не созданы.
В-четвёртых, обучение пилота, как минимум - 1 год. Стоимость около 2 мил. долларов. На это обучение, вроде, уже выделено $100 мил. а вот осваиваются ли уже эти деньги, пока неизвестно.
В-пятых, ещё, как всегда, есть политический аспект, это вой на мокшанских болотах, по теме задействавания такой сложной системы, как элемент реального вступления в войну НАТО. Достаточно ли будет у НАТО политической воли, чтобы просто ЗАБИТЬ болт на этот вселенский вой?
А вот, что реально получить после сравнительно недолгой подготовки, так это А-10 Thunderbolt или в народе Warthhog, хотя бы даже првого поколения. Это полная противоположность F-16 и ему пофигу откуда взлетать. Прекрасный и очень живучий самолёт. Может также нести AGM-88 и после подавления ими ПВО отлично смешивает шмотки кацапни с очень благодарным и очень гостеприимным украинским чернозёмом.
Думаю, что танки M1A2 Abrams можно было бы получить прямо сейчас, но это уже другая история.
Иди, баран, послушай песенку про Фантом, для тебя есть и кацапский вариант.
P.S. И, самое главное. Ссылочку на инфу про обучение пилотов в США не предоставите? Кто обучается, где обучается, на какие самолёты и главное, когда ВЫПУСК. Лучше с видео, как из Англии, где обучаются украинские пехотинцы.
США передали Узбекистану сотни единиц бронетехники, сообщает Голос Америки
Так, узбекской стороне переданы 308 бронетранспортеров с противоминной защитой и 20 бронированных ремонтно-эвакуационных машин
крадівництво доріг і сьогодні знову планують в найближчі часи , будувати дороги , а не озброювати армію своїми силами , хотя б частково !