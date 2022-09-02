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армія РФ (13428) війна (56124) МАГАТЕ (373) Запорізька АЕС (884) Рафаель Гроссі (163) атака на ЗАЕС (109)

Під час візиту місії МАГАТЕ російських військових вивели з території ЗАЕС, - Гроссі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що перед візитом місії організації на Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил.

Про це Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Військові, які були присутні там, у жодний спосіб з нами не зв’язувалися. Вони не були доступні. Було кілька нагод, коли я просив поговорити з кимось із них, і вони не були доступні. Зокрема щодо питання кризового центру, бо я хотів спитати, чи можна повернути ту кімнату до її нормального функціонування. Але було очевидно, що ту групу військових було виведено зі станції", – сказав він.

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Гроссі водночас додав, що зі слів українських колег у місії МАГАТЕ "зрозуміли, що вони по суті працюють разом із російськими технічними колегами". "Це непроста ситуація, це напружена ситуація, не ідеальна ситуація. Це ситуація, якій усі дають раду", – додав він.
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Топ коментарі
+10
Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны." - Уинстон Черчилль
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03.09.2022 00:47
+7
А що на територіі України , на ЗАЕС , роблять терористи із кацапстану ,
хтось із місіі МАГАТЕ , поцікавився ?
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03.09.2022 00:27
+5
а шо это Бутусов видео с пленными зэками не публикует?
https://twitter.com/i/status/1565793803717558274
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02.09.2022 23:53
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а шо это Бутусов видео с пленными зэками не публикует?
https://twitter.com/i/status/1565793803717558274
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02.09.2022 23:53 Відповісти
Де ви знаходите фотографії цих уїбків?
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03.09.2022 10:48 Відповісти
за посиланням до фотки... )
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03.09.2022 12:01 Відповісти
спіцназовец!!
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03.09.2022 10:51 Відповісти
А що на територіі України , на ЗАЕС , роблять терористи із кацапстану ,
хтось із місіі МАГАТЕ , поцікавився ?
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03.09.2022 00:27 Відповісти
Вони сами з кацапстану
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03.09.2022 00:46 Відповісти
"вони по суті працюють разом із російськими технічними колегами". Працюють. На атомній. З "колегами". ******** сленгом це називається коворкінг. Місія стурбованих длбйбів на підсосі у кремля успішно завершила свою роботу.
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03.09.2022 00:59 Відповісти
Ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны." - Уинстон Черчилль
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03.09.2022 00:47 Відповісти
так on-line камеры поставьте на всех вьездах и ангарах и пусть передается картинка в ООН и МАГАТЕ
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03.09.2022 01:08 Відповісти
А просто свалить со станции не пробовали? Идиоты....
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03.09.2022 08:45 Відповісти
 
 