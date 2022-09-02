Під час візиту місії МАГАТЕ російських військових вивели з території ЗАЕС, - Гроссі
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Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі підтвердив, що перед візитом місії організації на Запорізьку атомну електростанцію російські окупанти вивели принаймні частину своїх сил.
Про це Гроссі заявив на пресконференції у штаб-квартирі МАГАТЕ у Відні у п’ятницю, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Військові, які були присутні там, у жодний спосіб з нами не зв’язувалися. Вони не були доступні. Було кілька нагод, коли я просив поговорити з кимось із них, і вони не були доступні. Зокрема щодо питання кризового центру, бо я хотів спитати, чи можна повернути ту кімнату до її нормального функціонування. Але було очевидно, що ту групу військових було виведено зі станції", – сказав він.
Гроссі водночас додав, що зі слів українських колег у місії МАГАТЕ "зрозуміли, що вони по суті працюють разом із російськими технічними колегами". "Це непроста ситуація, це напружена ситуація, не ідеальна ситуація. Це ситуація, якій усі дають раду", – додав він.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1565793803717558274
хтось із місіі МАГАТЕ , поцікавився ?