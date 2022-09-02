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Байден просить для України у Конгресу США 13,7 млрд дол., - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дім,білий

Білий дім просить Конгрес США затвердити $13,7 млрд для України: на військову техніку та поповнення запасів Пентагону, оборону та допомогу розвідці, на бюджетну підтримку уряду у Києві та на підтримку внутрішніх джерел енергії української держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Президент Байден ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати мають намір і надалі підтримувати народ України у захисті свого суверенітету. Щоб виконати це зобов'язання та задовольнити насущні потреби, ми просимо 11,7 млрд доларів на допомогу в галузі безпеки та економічну допомогу в першому кварталі 2023 року фінансового року, а також 2 млрд доларів на допомогу у подоланні наслідків путінської війни для внутрішнього енергопостачання та зниження витрат на енергію у майбутньому", – йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Наголошується, що на сьогодні приблизно три чверті прямої військової та бюджетної підтримки, яку Конгрес раніше надав Україні, було виділено або виділено, а до кінця фінансового року очікується ще більше.

"Як ми говорили тоді, цих ресурсів мало вистачити до вересня. Ми згуртували світ, щоб підтримати народ України, який захищає свою демократію, і ми не можемо допустити, щоб ця підтримка України зникла. Народ України надихнув світ, й адміністрація, як і раніше, віддана підтримці українського народу, який продовжує зберігати рішучість і виявляти надзвичайну мужність перед повномасштабним вторгненням Росії", – зазначили в адміністрації Байдена.

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Раніше про прохання Байдена виділити Україні додаткову допомогу у сфері безпеки та економіки у розмірі $11,7 млрд, а також $2 млрд на допомогу у сфері внутрішніх постачань енергоносіїв, щоб компенсувати вплив війни на світовий енергетичний ринок, повідомило американське видання The Hill.

Білий дім, зокрема, просить Конгрес затвердити $4,5 млрд на військову техніку та поповнення запасів Пентагону, $2,7 млрд на оборону та допомогу розвідці для України та $4,5 млрд на бюджетну підтримку уряду України.

Запит у розмірі $2 млрд на підтримку внутрішніх джерел енергії розподілено так: $1,5 млрд на пальне для ядерних реакторів та $500 млн на модернізацію Стратегічного нафтового резерву.

Видання також нагадало, що Конгрес на двопартійній основі вже схвалив виділення понад $53 млрд у вигляді допомоги у сфері безпеки, економіки та гуманітарної допомоги для протидії російському вторгненню в Україну цього року. У Білому домі очікують, що цих коштів вистачить до кінця фінансового року.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
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03.09.2022 00:08
+11
Дякуємо, пане Президенте,
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03.09.2022 00:14
+11
God Bless America! А також Джо Байдена, Камілу Харріс, Ненсі Пелоссі, Ллойда Остіна, Марка Міллі, Вікторію Спартц!
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03.09.2022 00:20
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03.09.2022 00:01 Відповісти
Свинособаки готовьте резиновые попки
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03.09.2022 00:05 Відповісти
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03.09.2022 00:08 Відповісти
я календарь...переверну .. и снова 13,7 млрд долл..
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03.09.2022 00:07 Відповісти
Клас !
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03.09.2022 08:22 Відповісти
Лі-та-ки!
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03.09.2022 00:07 Відповісти
Потрібні далекобійні ракети,танки,сау,високоточне рсзо.Але найголовніше,це далекобійні ракети,тому що москалів потрібно дістати,в далекому тилу.
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03.09.2022 00:10 Відповісти
$4,5 ярди, це великi грошi...., сподiваюсь, важка технiка пiде......
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03.09.2022 00:11 Відповісти
на 13 мільярдів можно добряче розгорнутися.
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03.09.2022 00:12 Відповісти
так! зелена кодла вже бруднi руки потирає.....
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03.09.2022 00:45 Відповісти
Дякуємо, пане Президенте,
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03.09.2022 00:14 Відповісти
Це на кожного жителя нашоі краіни, всього - навсього - 500 доларів 😕
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03.09.2022 00:17 Відповісти
God Bless America! А також Джо Байдена, Камілу Харріс, Ненсі Пелоссі, Ллойда Остіна, Марка Міллі, Вікторію Спартц!
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03.09.2022 00:20 Відповісти
Я вчора читала в СНН що він просив 18 з половиною млрд на допомогу Україні у Конгресу, як це на 5 млрд сьогодні сума зменшилася - не розумію.
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03.09.2022 10:40 Відповісти
зепадла все закатает в асфальт (розкрадання дермаком) и в ледовые стадионв (розкраддання зелей)
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03.09.2022 00:24 Відповісти
никто зеленым ворам и мудакам эти деньги на руки не даст
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03.09.2022 01:10 Відповісти
Це лише цифра гучна - 13 млрд. По-перше, там всього 4,5 млрд на зброю. До того ж не лише для України, а для поповнення запасів США. Тому з цих 4,5 млрд на Україну піде половина у кращому випадку. Інші кошти взагалі на підтримання економіки(кишені Зелі та Єрмака) та всяке лайно не пов'язане зі зброєю. Я так розумію що Байден(чи Салліван, який замість нього там все вирішує) і далі планує замість ленд-лізу займатися дурнею, давати нам на власний розсуд стільки зброї, щоб не здохли, але щоб не вибивали орків з наших територій та "не провокували" путіна. Тому я не бачу за що тут дякувати, бекати та мекати враховуючи що саме США нас і роззброювали 30 років змусивши шляхом шантажу позбавитися ядерної зброї, а потім стратегічної авіації та балістичних ракет. А надати тепер своє вони не бажають вважаючи що ми ціною життів наших воїнів повинні роками послабляти путіна. А наша перемога в їхні плани не входить. В геополітику граться, скоти, а на нас їм начхати.
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03.09.2022 01:35 Відповісти
Пентагон поповнює запаси, які він наразі витрачає на поставки до України. Тому частина з цих млрд, які в Україну не потраплять, вже потрапили в Україну в попередніх надходженнях. Інші кошти - на підтримку економіки, яка постачає до армії продовольство, ремонт, лікування, інші послуги. Зрозуміло, що на вашу думку це дурня. Бо з огляду на ритрику, ви до всього цього не причетний.
То й не дякуйте, йдіть лісом. Може Трампа там зустрінете.
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03.09.2022 02:40 Відповісти
До чого тут Трамп? Я ніколи не підтримував цього путинського дебіла. Аби щось ляпнути. У американців повні склади зброї та техніки, яка вже списана. Але вони нам її не хочуть ні продати ні подарувати, бо Салліван забороняє. А Байден там нічого не вирішує. Він як мумія ходяча вже став. Чимось Черненка нагадує.
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03.09.2022 14:44 Відповісти
4,5 морд це для бюджету України гроші. Пишеш херню
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03.09.2022 08:25 Відповісти
Млрд
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03.09.2022 08:26 Відповісти
Це ви пишіть херню, як ви висловилися. Вчора в американських новинах пройшла новина, що Байден просить для України в 18,5 млрд доларів у Крнгресса. А не 13 із половиною.
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03.09.2022 10:44 Відповісти
... на деяких ділянках дорого напевно асфальт моститимуть у два шари
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03.09.2022 07:36 Відповісти
..сподіваюсь "справа Байдена" у якомусь печерному суді закрита і Найвеличнівшиве вибачилось перед Людьми, можна не на колінах?
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03.09.2022 07:41 Відповісти
Як каже Юрий Швец...багато грошенят не буває...ЗеКодломойским чувакам особенно...
Байден назначил трехзвездочного генерала Пентагона следить за расходованием каждого доляра💪
Министр финансов США предупредил Эрдогана по поводу рабZeи...
Жаль Эрдогана...экономика в Дупе...инфляция 83%...а это.. як кажуть у Одесі кепські справи...
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03.09.2022 08:51 Відповісти
І правильно зробив що доручив стежити, куди витрачаються гроші американських платників податків, бо запитають з нього а не з Зелінського.
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03.09.2022 10:45 Відповісти
 
 