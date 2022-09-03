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Глава регулятора Німеччини Мюллер про нібито несправність "Північного потоку": "Тепер усе залежить від кожного з нас"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

газ

Керівник Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер у п’ятницю прокоментував заяву "Газпрому" про нібито несправність компресорної турбіни "Північного потоку", через яку газогін на невизначений термін не буде експлуатуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"З огляду на рішення Росії поки не постачати газ через "Північний потік", ще більш важливими стають СПГ-термінали, належний рівень заповнення сховищ і вимоги суттєвої економії. Добре, що Німеччина зараз краще готова (до цього. - Ред.), але тепер усе залежить від кожного з нас", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці", - Єврокомісія

Російська газова компанія "Газпром" у п’ятницю ввечері оголосила про повне зупинення прокачки газу трубопроводом "Північний потік" через нібито виявлену несправність у єдиній компресорній станції "Портова", що продовжувала працювати. В Єврокомісії заявили, що "Газпром" бреше про поломку на "Північному потоці".
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Топ коментарі
+23
Ору с тупых кацапов, Европа бы ещё тысячу лет сидела на газовой игле, эти же дебилы не просто себе в ногу выстрелили, они эти ноги просто бензопилой отхерачили
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03.09.2022 00:34
+12
О, неужели, до немцев только что- то начало доходить.. всуньте бабке меркель в жопу трубу, пусть пердит газ вырабатывает. Умиротворительница х..ева.
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03.09.2022 04:13
+11
Прозріння коштує дорого. Але німцям воно все одно дістається зараз зі скидкою.
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03.09.2022 00:36
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А як жешь
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03.09.2022 00:30 Відповісти
Ору с тупых кацапов, Европа бы ещё тысячу лет сидела на газовой игле, эти же дебилы не просто себе в ногу выстрелили, они эти ноги просто бензопилой отхерачили
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03.09.2022 00:34 Відповісти
заиграла в попе двуполярность (а китай не в курсе был)
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03.09.2022 00:37 Відповісти
причем резиновая
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03.09.2022 01:41 Відповісти
Прозріння коштує дорого. Але німцям воно все одно дістається зараз зі скидкою.
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03.09.2022 00:36 Відповісти
Це дуже добре,прозріють німці.І не тільки.От тільки нам би вистояти
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03.09.2022 01:24 Відповісти
Для того щоб вистояти потрібно системно знищувати все кацапоімперське в Україні, розбудовувати свій ВПК і радикально скорочувати паразитичний апарат управління.
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03.09.2022 04:11 Відповісти
О, неужели, до немцев только что- то начало доходить.. всуньте бабке меркель в жопу трубу, пусть пердит газ вырабатывает. Умиротворительница х..ева.
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03.09.2022 04:13 Відповісти
кацапосвині оббрехали якість німецької техніки - заявили про несправність турбіни! Тепер будуть обсиратись від ************** 2000 , Леопард 2 ...
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03.09.2022 08:39 Відповісти
Леопарды я сильно сомневаюсь что нам дадут.. В лучшем случае в следующем году, если выстоим столько..
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03.09.2022 21:31 Відповісти
Рашка сама собі відстрелила яйця, зробивши те, на що Євросоюз так і не наважився.
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03.09.2022 06:40 Відповісти
Sorath
6 годин тому

В Індії є НПЗ, де сто відсотків нафта з РФ, і ця НПЗ має проблеми з продажами.

Є речі страшніші за санкції. Ембарго ще немає, ніхто не забороняє, навіть навпаки, ЄС намагається зробити запаси, поки є можливості.
Це приватні санкції, страшніші, руйнівніші і їх не зняти так просто.
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03.09.2022 07:40 Відповісти
А де особиста подяка Меркель,яка остаточно "підсадила" Німетчину на "газову голку" рашистів?Дякуючи Богу та виборцям США,ЄС не замерзне а рашисти залишаться без ринків збуту.А палити власний газ,коли в тебе половина країни дровами опалюється - це дійсно від "великого" розуму та турботи за народ росіі.
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03.09.2022 09:49 Відповісти
Там, где топят дровами, смысла нет газ вести, учитывая расстояния, особенно в Сибири и Якутии, там одни бабки остались в вымирающих селах. Дешевле этих бабок всех перевезти поближе к газу и построить им там дома. Но естественно этого никто делать не будет. Европейская часть РФ - степень газификации не меньше, чем в Украине, это при СССР делалось по одним стандартам.
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03.09.2022 21:36 Відповісти
а так да, картина маразматическая. когда село на 5 дворов рядом с крупнейшим газотранспортным узлом в Грязовце- избы из черных бревен, бабки хворост таскают на спине и ведра из колодца коромыслами.
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03.09.2022 21:38 Відповісти
 
 