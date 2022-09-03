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Німеччина (4508) санкції (6827) Анналена Бербок (324) Шольц Олаф (716)

Шольц підтримав Бербок, яка обіцяла зберегти санкції проти РФ, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав заяву німецької міністерки закордонних справ Анналени Бербок про те, що санкції проти Росії не будуть скасовані, навіть якщо в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію.

Про це повідомляє Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт сказав, що у цьому питанні "канцлер дуже близький до міністерки закордонних справ та всіх інших міністрів".

Хебестрайт заявив, що завдання уряду Німеччини полягає в тому, щоби просувати політику, яку він представляє, "навіть за умови зустрічного вітру".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бербок запевнила, що санкції проти РФ не скасують, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію

За даними німецького видання, після заяви Бербок партії Альтернатива для Німеччини та Ліві звинуватили "зелених" у ігноруванні волі електорату. Критика надходила і від Християнсько-демократичного союзу. У Twitter хештег #BaerbockReturn був одним із найпоширеніших у Німеччині.
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Вони вже знають, що пуйло буде сплачувати протести та не шкодувати грошей.
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03.09.2022 00:47 Відповісти
Резиновая попа столкнётся с небывало тёплой зимой.
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03.09.2022 00:56 Відповісти
Шольц підтримав Бербок, буба підримав всіх і годує з зеленої сіськи сомалйців і очікує і вимагає - і всі мають і мають..
а як не будуть мати і гроші не давать - вони Україну віддадуть кацапам.
така собі зелена перспективка..
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03.09.2022 01:05 Відповісти
Были тут у нас протесты путэн введи и чем закончилось.
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03.09.2022 01:10 Відповісти
Шольц шизофреник.

Шизофренія - це група психічних розладів з хронічним перебігом, спільною рисою для яких є поступова зміна особистості (шизофренічний дефект) і втрата єдності психічних процесів (мислення, емоцій та ін.).
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03.09.2022 01:29 Відповісти
Браво , гер Шольц!
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03.09.2022 03:22 Відповісти
"канцлер дуже близький до міністерки закордонних справ та всіх інших міністрів". Джерело: https://censor.net/ua/n3364804
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03.09.2022 07:20 Відповісти
 
 