Шольц підтримав Бербок, яка обіцяла зберегти санкції проти РФ, навіть якщо взимку в Німеччині розпочнуться протести
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав заяву німецької міністерки закордонних справ Анналени Бербок про те, що санкції проти Росії не будуть скасовані, навіть якщо в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію.
Про це повідомляє Welt, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрайт сказав, що у цьому питанні "канцлер дуже близький до міністерки закордонних справ та всіх інших міністрів".
Хебестрайт заявив, що завдання уряду Німеччини полягає в тому, щоби просувати політику, яку він представляє, "навіть за умови зустрічного вітру".
За даними німецького видання, після заяви Бербок партії Альтернатива для Німеччини та Ліві звинуватили "зелених" у ігноруванні волі електорату. Критика надходила і від Християнсько-демократичного союзу. У Twitter хештег #BaerbockReturn був одним із найпоширеніших у Німеччині.
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а як не будуть мати і гроші не давать - вони Україну віддадуть кацапам.
така собі зелена перспективка..
Шизофренія - це група психічних розладів з хронічним перебігом, спільною рисою для яких є поступова зміна особистості (шизофренічний дефект) і втрата єдності психічних процесів (мислення, емоцій та ін.).