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Шмигаль закликав ЄС до "візового бану" РФ: "Російському суспільству потрібен холодний душ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Шмигаль підкреслив, що не можна ділити росіян на хороших і поганих.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ЄС запровадити "візовий бан" для громадян РФ. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому агентству DPA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"На жаль, опитування показують, що близько 80 відсотків людей у Росії підтримують війну проти нашої країни. На жаль, це не тільки війна путіна. 200 тисяч російських солдатів воюють проти України. Навіть їхні родини нічого не говорять проти, населення в цілому підтримує цю війну", - зазначив Шмигаль.

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Він також підкреслив, що не можна ділити росіян на хороших і поганих.

"Для нас нестерпно, що частина росіян вбиває і ґвалтує людей в нашій країні, а інша частина добре живе на Заході, їде у відпустку, насолоджується dolce vita. Російському суспільству потрібен холодний душ у вигляді візової заборони для туристів і студентів", - зазначив Шмигаль.
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Топ коментарі
+9
Невзорову Украйна не потрібна.
Невзорову в Італію чи кудись через Україну...
воно с туди буде переживати за знищену ЗСУ кацапню.
цей не наш - цей коцап.
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03.09.2022 01:58
+9
Тут невідомо який «полковник» Арєстовічь знов обливає брудом українців «конченими ідіотами» та іншими ще гіршими словами.

Кричить про свого нікому не потрібного Булгакова , про нікому, крім окупантів не потрібним рускій язик. Та захищає все окупантське.

Звісно, ходити на збіговиська «хороших окупантів» в Ірпені це набагато «краще» ніж захищати країну від русского міра.

Це ж за словами арєстовіча «тєрять вліяніє».

Цікаво, яке ж «вліяніє» ми маємо на держави-терориста? Чи нам вже не займатись своєю державою, в якій ой як багато проблем.

І чомусь припадочні крики цього «палковніка» співападають з просуванням проросійського законопроекту «про медіа», де якраз його рускій язик та руская культура захищається.

Думаю всім цим любтелям совка, русского міра, «хароших» окупантів - час забиратись за кораблем. Не подобається тут - їдьте. Створюйте свої «політичні центри» деінде. Тявкайте про свого булгакова також десь подалі від нашої країни.

А у нас є свої цінності, свої Герої, своя мова. Чужого не треба, особливо ззапарєбріка.

Андрій Смолій
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03.09.2022 02:50
+8
Пропоную спочатку ліквідувати російський центр, який кілька днів тому відкрився в Києві "харошимі русскімі". Перестати кликати в Україну цих самих росіян. Перестати покривати Люсю, який є лобістом цього шабашу. А вже потім, щось вимагати від ЄС. А так це клоунада якась.
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03.09.2022 02:03
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зелені закликуни, а як діло робити, то то захід і він же буде винуватий як зелені все ********....
я б підняв ціну на дачку до $80 тисяч за місяць... - просто бізнець...
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03.09.2022 01:31 Відповісти
Шо там с "харошимі рускімі" Нєвзоровим та Ко?

Вони у бані чи в Україні?
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03.09.2022 01:32 Відповісти
Невзоров мабудь вже біопаспорт закордонний України мае і УШЕЛ В БЕЗВІЗ
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03.09.2022 01:50 Відповісти
Невзорову Украйна не потрібна.
Невзорову в Італію чи кудись через Україну...
воно с туди буде переживати за знищену ЗСУ кацапню.
цей не наш - цей коцап.
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03.09.2022 01:58 Відповісти
Так і я про це. Здивувало , як швидко він хотів зробити собі піар на українських цінностях - зробив фактурне фото себе у костюмі і шапці гайдамаці ( явно не без допомоги Ткаченко- бо костюм швидко знайшли) . Кацапи і українські калоборанти не мають НИЧОГО святого - усе марають своїми ручонками . А Українські діячі ніколине робили собі піару у костюми гайдамаці
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03.09.2022 05:41 Відповісти
Доброго ранку! Знову мушу Вас "править"
По-перше з правописом : не "у костюми гайдамаці", а "у костюмі гайдамаки"
По-друге: я Вам вже писав, що "шапка з шликом" не має ніякого стосунку до справжніх "гайдамаків" - повстанців часів польського панування в Україні Ця шапка тоді була ознакою статусу вільної людини - козака А повставали "поневолені" - кріпаки Та й дорогою вона тоді була - не всякий її собі дозволить міг "Гайдамаки" часів УНР - "умовна" назва Це, як, наприклад, ми назвали-б солдатів полку президентської охорони "сердюками" (саме так іменувалися козаки полку гетьманської охорони з часів Хмельницького)
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03.09.2022 06:55 Відповісти
А що з тими рузькими, що на дачі в Італії?
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03.09.2022 01:37 Відповісти
выставили на мороз, выплатив неустойку за односторонний разрыв контракта. Им пришлось перевезти вещи на соседнюю виллу.
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03.09.2022 02:43 Відповісти
самі не ******* не пробували?
ну не проїзводите, хоч не ******* шо надають...
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03.09.2022 01:38 Відповісти
Все правильно сказав
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03.09.2022 01:40 Відповісти
Говорити навчились,тільки слова нічого не варті.
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03.09.2022 01:58 Відповісти
"Все правильно сказав"
Вас "развєлі как катят". Справа в тому, що Зєлупа, закликаючи всіх навколо обмежити росіянам доступ до ЄС, напаки проводить системну роботу по насиченню України громадянами РФ. Зєлупа робить це виключно під себе, а саме, задля створення російської платформи на теренах України в перевагу зростаючому націоналістичному фронту, бо відчуває загрозу існування себе при владі. А повний маргарин та, по-суті повна змичка з ОПЗЖ в парламенті є тому неспростовним доказом.
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03.09.2022 02:49 Відповісти
шмигаля зелені пристегнули, шо б він співав зелену пісню..
не буде співати? - його турбо-фотографи відмандячать і викинуть на помийку...
жалю ноль...
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03.09.2022 01:49 Відповісти
Пропоную спочатку ліквідувати російський центр, який кілька днів тому відкрився в Києві "харошимі русскімі". Перестати кликати в Україну цих самих росіян. Перестати покривати Люсю, який є лобістом цього шабашу. А вже потім, щось вимагати від ЄС. А так це клоунада якась.
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03.09.2022 02:03 Відповісти
Тут невідомо який «полковник» Арєстовічь знов обливає брудом українців «конченими ідіотами» та іншими ще гіршими словами.

Кричить про свого нікому не потрібного Булгакова , про нікому, крім окупантів не потрібним рускій язик. Та захищає все окупантське.

Звісно, ходити на збіговиська «хороших окупантів» в Ірпені це набагато «краще» ніж захищати країну від русского міра.

Це ж за словами арєстовіча «тєрять вліяніє».

Цікаво, яке ж «вліяніє» ми маємо на держави-терориста? Чи нам вже не займатись своєю державою, в якій ой як багато проблем.

І чомусь припадочні крики цього «палковніка» співападають з просуванням проросійського законопроекту «про медіа», де якраз його рускій язик та руская культура захищається.

Думаю всім цим любтелям совка, русского міра, «хароших» окупантів - час забиратись за кораблем. Не подобається тут - їдьте. Створюйте свої «політичні центри» деінде. Тявкайте про свого булгакова також десь подалі від нашої країни.

А у нас є свої цінності, свої Герої, своя мова. Чужого не треба, особливо ззапарєбріка.

Андрій Смолій
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03.09.2022 02:50 Відповісти
який нах. душ, тільки кувалда або томагавк
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03.09.2022 02:21 Відповісти
та нормально все - бубенець хатку здае за 50$К..
шмигуль- падло зелене це тільки на пів дерьмака...
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03.09.2022 06:14 Відповісти
"Шмигаль закликав ЄС до "візового бану" рф" ©

ЄС у відповідь закликало Украіну, до "візового бану" рф!!

афуєть, а шмигОль з ЗЕцыцьком, вже "забанили" кацапів в Украіні, перестали впускати?????????
то якого фуя ці висери до ЄС???????

скоріше за все ці висери, як і в пуКіна розраховані на внутрішнього середньостатистичного споживача, "імітація бурноі дєятєльності" (ІБД)...

ДБЛЫ БЛД!!!!! 😡😡😡
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03.09.2022 08:27 Відповісти
Почитайте в ютубе комменты кацапов-поддерживают убийство украинцев.геноцид.Путлера хвалят.гордяться роzzей.Катаються по Европе но высмеивают западный мир и против НАТО. Зачем таких пускать туда?слабость и толерантность ЕС погубят ее
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03.09.2022 08:58 Відповісти
А зелена банда тим часом буде надавати українське громадянсво російським олігархам та корупціонерам.
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03.09.2022 09:24 Відповісти
І сценаристам 95кварталу.
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03.09.2022 10:36 Відповісти
подаруйте буратине треуголку і барабан..
неявившийся по повістці під час війни вечірній закликун зараз верховний - тільки ми можемо таке зробити.
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03.09.2022 11:05 Відповісти
Волинь - "я вчора купила ґуманітрку"
штани Віті, дітям красиве...
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03.09.2022 11:13 Відповісти
 
 