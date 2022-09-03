Шмигаль закликав ЄС до "візового бану" РФ: "Російському суспільству потрібен холодний душ"
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Шмигаль підкреслив, що не можна ділити росіян на хороших і поганих.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ЄС запровадити "візовий бан" для громадян РФ. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому агентству DPA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
"На жаль, опитування показують, що близько 80 відсотків людей у Росії підтримують війну проти нашої країни. На жаль, це не тільки війна путіна. 200 тисяч російських солдатів воюють проти України. Навіть їхні родини нічого не говорять проти, населення в цілому підтримує цю війну", - зазначив Шмигаль.
Він також підкреслив, що не можна ділити росіян на хороших і поганих.
"Для нас нестерпно, що частина росіян вбиває і ґвалтує людей в нашій країні, а інша частина добре живе на Заході, їде у відпустку, насолоджується dolce vita. Російському суспільству потрібен холодний душ у вигляді візової заборони для туристів і студентів", - зазначив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
я б підняв ціну на дачку до $80 тисяч за місяць... - просто бізнець...
Вони у бані чи в Україні?
Невзорову в Італію чи кудись через Україну...
воно с туди буде переживати за знищену ЗСУ кацапню.
цей не наш - цей коцап.
По-перше з правописом : не "у костюми гайдамаці", а "у костюмі гайдамаки"
По-друге: я Вам вже писав, що "шапка з шликом" не має ніякого стосунку до справжніх "гайдамаків" - повстанців часів польського панування в Україні Ця шапка тоді була ознакою статусу вільної людини - козака А повставали "поневолені" - кріпаки Та й дорогою вона тоді була - не всякий її собі дозволить міг "Гайдамаки" часів УНР - "умовна" назва Це, як, наприклад, ми назвали-б солдатів полку президентської охорони "сердюками" (саме так іменувалися козаки полку гетьманської охорони з часів Хмельницького)
ну не проїзводите, хоч не ******* шо надають...
Вас "развєлі как катят". Справа в тому, що Зєлупа, закликаючи всіх навколо обмежити росіянам доступ до ЄС, напаки проводить системну роботу по насиченню України громадянами РФ. Зєлупа робить це виключно під себе, а саме, задля створення російської платформи на теренах України в перевагу зростаючому націоналістичному фронту, бо відчуває загрозу існування себе при владі. А повний маргарин та, по-суті повна змичка з ОПЗЖ в парламенті є тому неспростовним доказом.
не буде співати? - його турбо-фотографи відмандячать і викинуть на помийку...
жалю ноль...
Кричить про свого нікому не потрібного Булгакова , про нікому, крім окупантів не потрібним рускій язик. Та захищає все окупантське.
Звісно, ходити на збіговиська «хороших окупантів» в Ірпені це набагато «краще» ніж захищати країну від русского міра.
Це ж за словами арєстовіча «тєрять вліяніє».
Цікаво, яке ж «вліяніє» ми маємо на держави-терориста? Чи нам вже не займатись своєю державою, в якій ой як багато проблем.
І чомусь припадочні крики цього «палковніка» співападають з просуванням проросійського законопроекту «про медіа», де якраз його рускій язик та руская культура захищається.
Думаю всім цим любтелям совка, русского міра, «хароших» окупантів - час забиратись за кораблем. Не подобається тут - їдьте. Створюйте свої «політичні центри» деінде. Тявкайте про свого булгакова також десь подалі від нашої країни.
А у нас є свої цінності, свої Герої, своя мова. Чужого не треба, особливо ззапарєбріка.
Андрій Смолій
шмигуль- падло зелене це тільки на пів дерьмака...
ЄС у відповідь закликало Украіну, до "візового бану" рф!!
афуєть, а шмигОль з ЗЕцыцьком, вже "забанили" кацапів в Украіні, перестали впускати?????????
то якого фуя ці висери до ЄС???????
скоріше за все ці висери, як і в пуКіна розраховані на внутрішнього середньостатистичного споживача, "імітація бурноі дєятєльності" (ІБД)...
ДБЛЫ БЛД!!!!! 😡😡😡
неявившийся по повістці під час війни вечірній закликун зараз верховний - тільки ми можемо таке зробити.
штани Віті, дітям красиве...